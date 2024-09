Mi-e frică să fiu atins și asta mi-a dat peste cap viața

Afefobia reprezintă frica de a fi atins sau de a atinge. Indiferent dacă vine din partea străinilor, prietenilor apropiați sau chiar din partea partenerului romantic, persoanele care suferă de afefobie consideră atingerea extrem de inconfortabilă, iar în unele cazuri de-a dreptul insuportabilă. De obicei nu ține de frica de microbi sau contaminare, cunoscută sub denumirea de misofobie, ci mai degrabă de o obsesie cu protejarea spațiului personal.

Am vorbit cu un tânăr designer despre cum e să trăiești cu fobia asta. Am discutat despre prima oară când a observat asta, cum îi afectează viața amoroasă și cum jignește frecvent oameni prin refuzul de a-i atinge.

Când cineva mă atinge, mă doare. Nu pot explica mai bine de atât. Până de curând, puteam să-mi amintesc de fiecare dată când am fost atins: unde m-au atins și ce aș fi putut să fac ca să previn asta. Dacă cineva se apropie prea tare de mine, devin anxios. Dacă mă atinge, aproape că mă arde și simt mâna mult timp după. Pur și simplu mă simt violat până când reușesc să mă concentrez pe altceva. Un prieten mi-a spus odată că e amuzant să mă observe într-un grup de oameni, deoarece eu mă contorsionez delicat în jurul tuturor, ca să mă asigur că nimeni nu mă atinge.

Așa m-am simțit toată viața mea, dar de abia în primul an de liceu, când a apărut videoclipul ăla nenorocit cu Free Hugs, am realizat că am o problemă. Pe atunci, eu cercetam o lucrare de psihologie și am descoperit termenul „afefobie”. Când am văzut asta, am vrut să le arăt tuturor și să le spun: „Vedeți! Chiar există!”. Așa că fix asta am făcut.

Părinții au râs de mine. Mi-au spus că „ființele umane au nevoie de atingere”, deși nici ei nu își exprimau fizic afecțiunea. Interesant a fost că străbunica mea era poreclită pe ascuns: „cea de neatins”. La fel ca ea, cred că părinții mei m-au îmbrățișat doar de câteva ori în viața mea. Nu ne-am pupat niciodată, nici măcar pe obraz. De fapt, când eram mic, am auzit-o odată pe mama la telefon cum vorbea despre cât de dezgustător este când familiile își sărută copiii. Nu m-am îndoit că mă iubesc, doar că lor nu le plac atingerile.

Afefobia mi-a afectat toate relațiile, dar, de fapt, cred că femeile au o reacție mult mai pozitivă față de mine, decât alți tipi. Cred că își dau seama că nu sunt interesat sexual. Multe dintre ele mă consideră gay. Nu știu cum e să fii femeie, dar se pare că ele trec prin viață cu impresia că orice tip vrea ceva sexual și sună ca un calvar.

Însă, doar pentru că nu îmi place să fiu atins, asta nu înseamnă că nu am un apetit sexual, ci doar că nu o să acționez în direcția asta decât dacă mă simt incredibil de confortabil. Odată, prietenii mei m-au convins să duc acasă o fată beată de la bar, pentru că ea nu putea să conducă.

Nu mi-am dat seama la momentul respectiv, dar ei încercau să mă combină. Doar pentru astfel de momente, port o verighetă ca să mă protejez. I-am spus fetei că sunt căsătorit și că putea să se culce pe canapea. Nu am putut să dorm în noaptea aia, pentru că mi-era frică că o să vină la mine în cameră și o să încerce să facă sex cu mine.

Am avut câteva prietene apropiate de care am fost îndrăgostit. Când încercam să fac sex, inima mea o lua razna și nu reușeam să mă bucur deloc de experiență. Desigur, asta a complexat femeile cu care m-am culcat, așa că am început să beau ca să mă calmez. Astfel puteam să dau vina pe bere pentru incapacitatea mea de a ejacula.

Ăsta e unul dintre motive pentru care am ajuns alcoolic și așa am cunoscut o asistentă care m-a ajutat cu anxietatea față de contactul fizic. Ea îmi întindea mâna și îmi spunea că e OK să o ating și că nu o să doară. Apoi mă punea să-i ating brațul sau mă atingea pe față și îmi spunea că nu era atât de rău. Era cam inconfortabil, dar a găsit o modalitate plăcută și amuzantă. Am ajuns să ne căsătorim. Nu aș fi reușit fără ea. De asemenea, soția mea are doi copii. Eu locuiesc cu ei de vreo doi ani și nu i-am atins niciodată. Nici măcar din greșeală.

Odată, într-un bar, am văzut un prieten cum și-a pus mâna pe umărul cuiva în timp ce trecea pe lângă el. Țin minte că mă gândeam: „Ce suav a fost, aș vrea să fac și eu asta“. Dar nu pot. Când mă duc în locuri aglomerate, de obicei, mă îmbăt, iar dacă nu pot face asta, ajung să vorbesc în șoaptă cu un câine care nu e acolo. Nu mă joc cu un animal imaginar, pur și simplu îmi șoptesc mie.

Nu știu de ce asta mă face să mă simt mai bine, dar chiar mă ajută. Am fost prins de multe ori când vorbeam cu un câine imaginar, iar eu le spun oamenilor că doar cânt. Încă nu am fost întrebat ce melodie. Brațele mele sunt aproape mereu încrucișate, dar mă străduiesc să afișez un zâmbet prietenos și să râd la glume, deși simt că cele două atitudini se contrazic și par un psihopat.

Am devenit destul de bun la evitarea atingerilor, deci nu prea mai am experiențe nasoale. Sunt artist grafic, dar în momentul actual fac tranziția la programare deoarece interacțiunea cu clienții este limitată. M-am obișnuit să plătesc cu cardul, decât cash. Dacă trebuie să dau rest, doar las să cadă din mână și încerc să-i conving să facă la fel cu mine, cu o mișcare destul de evidentă a mâinii.

Totuși, nu pot controla tot ce se întâmplă. Odată, am primit o felicitare de Crăciun de la șefa mea și ea a vrut să mă îmbrățișeze. Eu m-am dat înapoi, mi-am ridicat brațele și i-am explicat că nu pot să o îmbrățișez. Ea s-a simțit un pic rănită, iar când am deschis felicitarea și am văzut un bonus destul de generos, m-am simțit oribil.

Recent, soacra mea plângea și tot ce am putut să fac a fost să mă apropii un pic mai mult de ea. Am încercat să o mângâi pe spate, dar nu am reușit decât să o înghiontesc cu degetul.

A fost un drum lung și anevoios. Dacă nu aș fi făcut un efort să mă vindec, cu siguranță m-ar fi lăsat ficatul de la alcool. Deseori mă simt pe din afară, dar încă mai am rețineri și prefer să nu fiu atins decât inclus. Încă sunt la începutul tratamentului meu, așa că vom vedea unde voi ajunge. Eu cred că tatăl meu are dreptate: ființele umane au nevoie de atingere și trebuie să găsesc o modalitate de a mă simți confortabil cu asta.

