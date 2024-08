Am încercat aplicația care te bagă într-un trip și chiar a fost mișto

Telefoanele noastre ne permit să facem tot felul de lucruri. Poți cumpăra un pistol de pe social media, poți rezerva o vacanță, poți cere pe cineva în căsătorie pe TikTok sau poți da un telefon. Dar e un lucru pe care telefonul n-a reușit să-l facă până acum: să te spargă.

Din fericire, cineva încearcă în sfârșit să îndrepte greșeala asta. O nouă aplicație numită Lumenate susține că alterează ritmurile creierului cu ajutorul lanternei telefonului și bagă utilizatorii într-un fel de transă între cea creată de psihedelice și cea creată de meditația profundă – și, spre deosebire de transa de șapte ore pe care ți-o dă LSD-ul, poți ieși din ea într-o clipă.

Așa că am hotărât să încerc și eu. Dar, mai întâi, un pic de istorie.

Aplicația Lumenate.

Conceptul de utilizare a luminii pentru alterarea conștiinței nu e nou. Se spune că profetul Nostradamus a avut viziunile lui în timp ce se uita la soare, iar omul de știință ceh Jan Purkinje a întregistrat fenomene vizuale în timp ce flutura o mână între lumina lămpii și ochi.

La începutul anilor 1960, practica utilizării luminii stroboscopice a intrat în mainstream. Artistul suprarealist din generația Beat Brion Gysin și omul de știință Ian Sommerville – încurajați de autorul William Burroughs – au dezvoltat „Dreamachine” (n.r. Mașina de vise). Un dispozitiv relativ simplu, consta într-un cilindru cu despicături pe părți și un bec în centru care se învârtea cu 78 de rotații pe minut. Utilizatorii se așezau în fața cilindrului cu ochii închiși și sub pleoape le explodau montaje halucinatorii de culori și forme care îi induceau într-o transă.

Mașina de vise. Foto: Evan Sharboneau/Alamy Stock Photo

Dreamachine s-a lansat la Museé des Arts Decoratifs din Paris în 1962, iar Gysin era convins că invenția lui patentată ar fi putut înlocui televizorul în conștiința internațională. Poate că nu e de mirare că invenția a atras atenția iluminaților vremii, care erau pasionați de substanțe psihedelice. Poetul Allen Ginsberg a declarat că mașina „creează câmpuri optice religioase și mandalice precum drogurile halucinogene”, iar scriitorul Aldous Huxley a zis că „mașina de vise dă naștere unor experiențe vizionare”.

În ciuda faptului că predicția lui Gysin nu s-a adeverit, așa a început lunga istorie a legăturii dintre Dreamachine și mințile creative. De la Iggy Pop și Kurt Cobain până la Margaret Atwood, mulți artiști și scriitori au folosit dispozitivul ca sursă de inspirație sau mod de evadare. Atwood – autoarea cărții Povestea slujitoarei – a zis că „e foarte relaxant și stimulează noi moduri de gândire”.

Aplicația Lumenate duce mai departe ștafeta, pentru că e construită pe aceleași principii ca Dreamachine – doar că folosește lumina telefonului ca să te bage în transă. A fost creată de Tom Galea și Jay Conlon, care și-au asumat misiunea de a face explorarea subconștientului mai accesibilă decât a fost vreodată, iar aplicația a fost descărcată de 25 de mii de ori de la lansarea de pe 2 martie. Cei doi au și o vedetă care îi susține: Rosamund Pike, câștigătoarea recentă a Globului de Aur, a încercat aplicația în etapa beta și a considerat că e atât de importantă încât în prezent e directorul de creație al companiei.

Galea a zis că, în 2019, el și Conlon au cumpărat un aparat EEG – un dispozitiv care măsoară impulsurile electrice din creier – și au dezvoltat aplicația prin sute de ore de experimente. „La nivel de bază, în timp ce lumina dă flash-uri în creier, creierul dă și el flash-uri în sincron și trimite un semnal că ceva se schimbă. Treptat, sincronizarea cu lumina se extinde în creier și îți permite să intri în starea dorită.”

Starea respectivă e cea de conștiință elevată, iar teoria susține că Lumenate reproduce aspectele chimice ale experienței psihedelice clasice, inclusiv creșterea conectivității funcționale a creierului și scăderea activității lui obișnuite.

Deși această concluzie e mai mult teoretică, Lumenate are o relație cu echipa de cercetători de la Universitatea Susses. În 2019, au dirijat un experiment cu 19 studenți în cadrul căruia au descoperit că „stimularea stroboscopică oferă un mod non-farmacologic de a induce o stare alterată de conștiință (SAC) și reprezintă o posibilă alternativă la terapiile cu substanțe psihedelice”.

Lumenate a primit și aprobarea experților britanici în psihedelice. Cercetătorul Ben Sessa și membrii echipei de cercetare a științei psihedelicelor de la Colegiul Imperial din Londra au dat recenzii pozitive pentru Lumenate și au vorbit despre potențialul ei terapeutic, iar compania Beckley Waves a finanțat-o.

Asta sugerează că Lumenate are o oarecare legitimitate. Dar cum funcționează mai exact și cât de tare te tripează?

Aplicația te avertizează că e cel mai bine să experimentezi senzația într-un spațiu întunecat, la căști, și că alcoolul reduce intensitatea tripului. Pe parcursul sesiunii-test de cinci minute, o voce masculină glacială îți oferă câteva indicații de bază: poziționează lanterna la o lungime de braț de ochi, apoi experimentează; menține-ți ochii relaxați; viziunile pe care le vei avea sunt unice și personalizate pentru tine, bro.

În funcție de setările pe care le alegi, Lumenate te poate ajuta să te relaxezi sau să îți rezolvi blocajele emoționale.

Cum să descriu cel mai bine vizualurile? Închide ochii strâns – o să vezi un tablou de lumini fractale, cu forme geometrice, ca un tunel pe care îl poți urmări la infinit. Cam așa e Lumenate, dar cu nuanțe luminoase foarte puternice și atât de frumos că te face să râzi pe alocuri.

Totuși, după primele două utilizări – pe care le-am făcut în baie, pentru că e cea mai întunecoasă cameră din casă – m-am bucurat de experiență, dar mi s-a părut mai degrabă interesantă decât utilă.

Am învățat niște trucuri din comunitatea Lumenate de pe Facebook și am încercat niște setări noi. M-am întins pe pat, am selectat opțiunea „Alege propriul soundtrack” și m-am liniștit douăzeci de minute. Muzica se sincroniza perfect pe vizualuri, care au devenit mai acute – mai mobile, mai intense și mai luminoase – și totuși relaxante. Deși eram obosit de la muncă în ziua respectivă, am simțit că am petrecut după-amiaza la spa, unde am uitat de Covid, violențe și anxietate.

Ca să duc experimentul jurnalistic până la capăt, am încercat aplicația și după ce am băut niște beri și niște vin. A fost mai puțin visceral, dar am absorbit muzica așa cum o făceam în adolescență. După care am căzut lat și am dormit nouă ore la rând – ceea ce e neobișnuit pentru un tip care a suferit toată viața de insomnie ca mine.

Cât despre alte droguri, Galea a zis că unii oameni au spus că au avut o experiență mai intensă după ce au fumat iarbă, iar o postare de pe un grup de Facebook susține că e mișto să combini Lumenate cu ciupercile halucinogene.

Așadar, ce e Lumenate?

Galea zice așa: „Simțim că ne situăm undeva între industria wellness, lumea meditației și cea a substanțelor psihedelice. Nu spunem că Lumenate îți va rezolva toate problemele și îți va răspunde la toate întrebările, dar poate fi un instrument util pentru starea ta de bine.”

Sincer, inițial eram sceptic, dar acum simt că Lumenate ar putea fi util pentru majoritatea oamenilor care vor să se tripeze, fie că sunt anxioși fie pasionați de psihedelice. Cine ar fi crezut că telefonul te poate ajuta să călătorești prin spațiu?