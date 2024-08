Am folosit o lună Tinderul pentru musulmani ca să vezi cum e agățatul pentru ei

Articolul a fost preluat via VICE Canada.



Musulmanii au versiunea lor de Tinder. Aplicația se numește Minder și, conform site-ului oficial, e locul de întâlnire a celor mai tari musulmani. Noi nu ne considerăm în mod deosebit cei mai tari, iar unul dintre noi nici măcar nu e musulman, dar asta nu ne-a oprit pe toți trei să nu încercăm aplicația timp de o lună.



Cam așa s-au desfășurat viețile noastre amoroase, în decursul unei luni.

Maroosha Muzaffar:

Nu am avut niciodată un iubit musulman. Prietenii mei fac mișto de mine că nu am văzut niciodată un penis circumcis. Pe lângă asta, mama mea îmi reamintește deseori că dacă mă mărit cu un bărbat non-musulman, asta va aduce laanat (năpastă) asupra familiei. Dilema asta mă face cu capul. Căutările și saga continuă.



Când una dintre colegele mele, Parthshri, a dat de Minder, „locul de întâlnire a musulmanilor”, un fel de Tinder musulman, m-am abonat și eu. M-am gândit că, în sfârșit, îi pot prezenta mamei mele un bărbat musulman. La scurt timp, am dat de un tip suficient de interesant cât să se descurce atât cu deen (viața spirituală), cât și cu duniya (viața materială). Alhamdulillah! Asta mi-am dorit dintotdeauna.



M-am înregistrat cu cele mai simple profiluri. Câteva ore mai târziu, am primit un mesaj de confirmare de la Minder, o aplicație de dating musulman halal, unde am avut șansa să întâlnesc bărbatul momin (credincios) din visurile mele.



Bismillah! Cam astea sunt ponturile mele după o lună de Minder.

1. Flirtul e foarte islamic. Foarte halal. Nu e deloc evident, ci subtil. „Dacă vrei să fii muazzin pentru mine (persoană care cheamă credincioșii la rugăciune), eu pot fi imam pentru tine (persoană care inițiază rugăciunea)”, scria pe profilul unui tip. Masha’allah!

2. M-a întrebat ce tip de musulmană sunt. Da, da. M-am gândit de două ori la asta. Tip? Aplicația voia să știe dacă sunt Sunni sau Shia. Am răspuns „pur și simplu musulmană” și am trecut mai departe. De parcă nu era suficient să mă identific ca musulmană.

3. Am avut suficiente match-uri. Iar dacă folosești Tinder, știi cum inițiază tipii o conversație. E ceva de genul: „Hey”, „Bună”, „Salut” etc.

Dacă ai crezut vreo clipă că Minder ar fi diferit, te înșeli amarnic. Mai jos ai dovada:

4. Descrierile de pe profiluri au fost interesante. Islamul țâșnea ca o lavă de pe profilul tuturor. Am văzut câteva versuri din Coran, niște Hadith (cugetări ale profetului Mohamed) ici și colo. Cineva a băgat și replica: „Caut o khadija, într-o lume de Kardashians.”

5. Scena musulmană de dating este mică. Am primit mai multe match-uri din Mumbai, Bengaluru, din când în când și din Delhi. Suntem atât de puțini, încât am avut match-uri și cu colegul de la birou. Replica lui de pe Minder: „Ochii tăi sunt ca râurile din jannah (Rai).”

6. Conversațiile s-au răsuflat mai repede decât mă așteptam. Nu dau vina pe tipi. Și eu am fost ocupată la job, timp în care tipul cu care cochetam cel mai mult probabil întâlnea khadija visurilor sale și uita de mine.

Bonus 7. Nu am primit nicio poză obscenă.

Zeyad Masroor Khan:

„Eu sunt un momin, care caută o muslimah (fată musulmană)”, am scris pe profilul meu de Minder, când m-am înregistrat. Mi-am setat nivelul religios, undeva pe la „practic oarecum” și m-am pregătit sufletește pentru vânătoarea de dragoste. Am dat swipe dreapta fetelor din Hyderabad, Mumbai și Delhi. În caseta mesajului de întâmpinare am scris „Caut dragoste halal (pioasă).”



Oamenii erau foarte diferiți decât cei de pe aplicațiile de dating comune. Descrierea standard de pe profilurile fetelor era „Assalamualaikum”. Au existat și excepții. O doctoriță de 25 de ani căuta „un doctor pentru căsătorie” și o fată din Mumbai susținea că „face bani și chapatis la fel de ușor.” Lăsând la o parte preocupările ideologice și preferințele, am făcut la fel ca majoritatea bărbaților de pe aplicațiile de dating: am dat swipe dreapta la mai toate profilurile.



Primul match s-a întâmplat la câteva ore. Să-i spunem Zehra* (numele fetei de care am fost îndrăgostit în liceu, în Aligarh). O tipă simpatică din Bangalore, care căuta un „individ educat, decent, care poate echilibra deen și duniya.” În sfârșit am avut ocazia să-mi folosesc replica halal de agățat: „Arăți ca un hoori de pe Alfa Centauri.” Am așteptat cu sufletul la gură răspunsul ei. „Merci”, a spus ea. Replica mea a mers. Am discutat un pic. Ea considera Minder inutil, dar distractiv. Pentru o zi, m-am îndrăgostit.



Al doilea match a fost cu o tipă de 24 de ani din Jaipur. Am folosit o altă replică: „Ochii tăi sunt ca râurile din jannah.” Am primit un lol, după care m-a blocat. A treia fată era din patria mea, Jamia Millia Islamia. Frica de societate și de prieteni moralizatori m-a forțat să-i dau unmatch. Ultima a fost colega mea Maroosha, care a fost suficient de bună cu mine să-mi dea swipe dreapta. Am râs pe tema asta zile la rând.



Mai pe scurt: am eșuat mizerabil pe Minder. Insistența Zehrei cum „Allah e cel mai bun organizator” a limitat prospectul unei întâlniri. Sper să găsească un dentist religios și să se căsătorească.



Parthshri Arora:

Ca novice în aplicațiile de dating, nu mi-a fost frică să mă înregistrez pe Minder, ci mai mult panică și entuziasm. Nu am trecut niciodată prin procesul de a selecta fotografii, să editez exprimarea din descriere, să schimb din nou pozele etc. Însă mi-am instalat aplicația și m-am înregistrat, cu speranță în suflet și clopote de biserică pe fundal.



Pe profil am scris așa: „Extrem de flexibil religios și fizic”, care mie mi s-a părut amuzant, iar fotografiile mele erau de un 7 soto. Am setat chiar și statutul de „nereligios”. M-am simțit pregătit: voiam să mănânc biryani (un fel de orez cu carne) în Eid (post), să fiu invitat la petreceri iftar și să-l mulțumesc pe tatăl meu hindus și tradiționalist. Am vrut să dau swipe-uri, să am match-uri și să mă însor.



După o lună, aplicația asta e doar o amintire a visurilor spulberate. Nicio persoană nu mi-a dat swipe dreapta. Nici măcar una. #KyaItnaBuraHoonMaiMaa



Colegii mei, Zeyad și Maroosha, au insistat că Minder era un spațiu ultra-conservator și că ar fi fost mai bine dacă scriam: „Introvert, pregătit să mă convertesc.” Cu toată încrederea în umanitate, eu am mers pe cea mai bună versiunea a mea, însă străinii de pe internet s-au pișat pe acea versiune.



Sunt atât de urât? Poate era mai bine dacă scriam fizic, înainte de religios? E numele meu prea lung ca să dai swipe? Așa se simte toată lumea de pe aplicațiile de dating? Poate nu mi-am recâștigat încrederea în sine după ultima despărțire, așa cum am crezut. O să găsesc vreodată dragostea adevărată? Habar n-am.



Conform colegilor, răspunsul simplu e că nu mi se potrivește aplicația, care, în combinație cu puținii utilizatori din India (Profilul Marooshei apare regulat), rezultă în dezamăgiri și deziluzii.



Cu toate astea, nu am renunțat la Minder, câteodată dau swipe acelorași fete. I-am spus și mamei despre asta, care acum caută prin conexiunile ei rishtas (oferte de căsătorie). Iar stimații mei colegi râd de mine de fiecare dată când menționez aplicația.