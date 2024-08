Am lăsat horoscopul să-mi controleze viața pentru o săptămână și a ieșit un circ

Dacă ești ca mine și te delectezi cu reputația proastă pe care o are zodia ta sau ai primit vreodată Little Book of the Zodiac de Crăciun, probabil că ai descărcat Co-Star pe telefon. (Eu sunt Scorpion, sau așa cum m-ar descrie mulți fani ai astrologiei, o persoană oribilă.)

Aplicația de astrologie pe bază de algoritm are peste cinci milioane de utilizatori și folosește o combinație de date de la NASA, cunoștințele unor astrologi profesioniști și harta natală personală exactă ca să le ofere utilizatorilor horoscopuri zilnice personalizate. Asta include o listă de trei lucruri pe care să le faci și să nu le faci (Do și Don’t) în fiecare zi, un sfat scurt zilnic, recomandări de prieteni de pe Co-Star pe care să-i eviți sau cu care să te vezi și vorbe de înțelepciune pe termen lung pentru următoarele luni.

Tata spune că faptul că am folosit constant aplicația în ultimii doi ani este o consecință inevitabilă a deciziei mele de a-mi da licența în arte, dar cred că gândește așa fiindcă e Berbec (ugh). Realist vorbind, e ceva reconfortant în a-ți pune credința în astre când toată lumea pare că se duce la dracu.

Acestea fiind spuse, sugestiile zilnice de pe Co-Star arată o înclinație spre nebunie (ce vrei să spui cu „do: pălării din staniol, don’t: clopoței și fluiere”?!?). Pentru divertismentul tău și propria umilire, am decis să văd dacă să urmez sfaturile Co-Star timp de o săptămână chiar mă va duce către o viață spirituală mai iluminată.

La joacă

Ziua 1: „Înfruntă-ți trecutul”

DO : Locuri de joacă, săritură peste cap, B-Sides

: Locuri de joacă, săritură peste cap, B-Sides DON’T: Rigle, Pulover vechi, Obiceiuri proaste

Sărituri peste cap?? La doar câteva ore de când am început provocarea Co-Star de șapte zile, astrele deja amenință să-mi distrugă integritatea jurnalistică. Articulațiile mele au obiceiul să-mi trosnească în protest când tastez prea repede, darămite când încerc orice fel de gimnastică. Am o înălțime de 1,70 de metri și o tendință spre stângăcie, lucru care mă face să par și mai slabă. Pot spune cu încredere că n-am făcut în viața mea o săritură peste cap.

Faptul că m-am conectat cu copilul meu interior și am vizitat un loc de joacă ar trebui să fie de ajuns pentru moment. Un obstacol pe care planetele nu l-au prezis: s-a cam stricat treaba. Locul de joacă pe care îl vizitez arată mai mult ca un loc unde beau minorii și se prefac că fumează prima țigară decât o oportunitate de a te conecta cu copilul interior. Dar mă mișc: astrele au vorbit și eu trebuie să răspund.

În retrospectivă, parcul gol a fost o binecuvântare: nimeni nu vrea să se uite la o tipă de 21 de ani care încearcă să se dea uța. După un timp, conștiința mea de Bambi-pe-gheață s-a topit. M-am învârtit până aproape că am vomitat într-un vas de plastic și am simțit o bucurie ca de copil, despre care nu știam că era acolo.

Lucrând la permutări

Ziua a doua: „Încearcă să obții o reacție”

DO : Redecorare, Permutări, New Wave

: Redecorare, Permutări, New Wave DON’T: Stereotipuri, Subestimare, Margini

Întocmai ca majoritatea studenților la Litere, am renunțat la matematică imediat cum am avut oportunitatea. Cuvântul „permutări”, mi-a trezit trauma matematică, cu imagini cu mine la 13 ani când încercam cu lacrimi în ochi să-mi fac tema după un tantrum specific vârstei. Dar nu mai sunt fata aia. Chiar am reușit (mental) să calculez un bacșiș de 15 la sută în timp ce-mi făceam jobul de chelneriță săptămâna trecută. Permutărilor, s-a terminat pentru voi!

Ca să îmbrățișez instrucțiunile de „New Wave”, mi-am pus pe mine tricoul Specials și am găsit un playlist This Is New Wave pe Spotify. M-am simțit cool, chiar aș îndrăzni să spun, șmecheră.

Sentimentul ăsta mi-a fost curmat brusc la doar două ore de când mi-am început tura la muncă de tatăl cuiva care încerca să fie amuzant: Simpatic tricou. Pun pariu că nu știi decât „A Message to You Rudy.”

Din păcate, scrisul ca freelancer nu m-a ridicat încă la rangul de succes al lui Carrie Bradshaw încă, și-mi voi mai sacrifica demnitatea pentru un bacșiș. În ciuda impulsului copleșitor să-i spun să se ducă naibii, am optat pentru varianta sigură: „Mulțumesc, domnule! Chiar îmi place muzica lor de fapt. Cum e mâncarea?”.

Ajunsă acasă prea furioasă ca să continui cu permutările, îmi decorez pereții goi cu niște postere înainte să ies. Ăsta a fost probabil singurul lucru care s-a simțit mai spiritual azi.

Dimineața după ce am fost cât mai sinceră cu putință noaptea în oraș

Ziua a treia: „Fii cât mai sinceră cu putință”

DO : Redecorare, Permutări, New Wave

: Redecorare, Permutări, New Wave DON’T: Glosar, Forumuri, PowerPoint

Co-Star face update la do’s și don’ts la miezul nopții. La ora asta, eram în oraș și băusem deja aproximativ șapte pahare de vodcă cu suc… lucru care explică de ce verificam Co-Star la ora 00:03 pe ringul de dans.

Văzând că au apărut din nou permutările, am decis să mă concentrez pe instrucțiunea generală de „sinceritate”. Spoiler: Alcoolul face asta să fie de zece ori mai ușor! Ceea ce pentru ochiul neantrenat ar putea să pară că mi-am dezvăluit toate secretele unor oameni pe care i-am cunoscut o singură dată în prima săptămână de facultate, a fost de fapt un angajament sârguincios pentru articolul meu.

Deloc surprinzător, m-am trezit în apartamentul meu speriată, cu două minute înainte de primul meu seminar – cu excepția faptului că acum locuința mea mirosea ca un bar împuțit (dacă ai vărsat Prazsky pe canapeaua mea miercurea trecută, acum e timpul să recunoști).

Ceea ce de obicei ar fi fost un e-mail rapid și mincinos în care explic că „Nu pot să ajung la prelegerea de azi fiindcă (inserează aici o afecțiune minoră)” de data asta n-am avut voie. I-am explicat lectorului că absența mea nu se datorează simptomelor COVID, ci unei mahmureli violente și a instrucțiunilor dintr-o aplicație care mă îndrumă să „evit PowerPoint-urile”. Încă aștept un răspuns.

Mâncare pentru suflet, sfat dat de Co-Star

Ziua a patra: „Te simți bine cu tine?”

DO : Mâncare pentru suflet, Duș fierbinte, Seară de film

: Mâncare pentru suflet, Duș fierbinte, Seară de film DON’T: Urlet, Autosabotaj, Așteaptă-te la ce e mai rău

Co-Star, dacă citești asta, aceste do’s sunt mult mai bune. Deși un duș fierbinte nu a fost posibil întrucât colega de apartament a fost prima la baie, o baie călâie și sushi au fost o beatitudine în comparație cu sinceritatea inconfortabilă și matematica care mi-a declanșat trauma.

Îmi fac reclamă singură

Ziua a cincea: „Fii vocală”

DO : Anunțuri, Reclame personale, Protecție solară

: Anunțuri, Reclame personale, Protecție solară DON’T: Reclame direcționate, Acuzații, Spam

Protecția solară a fost ușoară. Deja fac tot ce-mi zice Rihanna, deci SPF zilnic – așa cum o face și ea – este obligatoriu. Cu toate astea, „Reclame personale” nu a fost atât de simplu.

Poate că e o lipsă de încredere în sine generală sau poate că e din cauză că nu m-am născut în LA – oricum ar fi, orice formă de autopromovare mi se pare profund inconfortabilă. Să aleg poze pentru un profil de Hinge sau să scriu o aplicație pentru un job mă stresează. Autodeprecierea este mai ușoară, mult mai puțin incomodă și probabil motivul pentru care scriu acest articol.

Din nou, astrele au fost dureros de clare. Ca să continui tema săptămânii, am ieșit pe Strada Grafton – zona de shopping cea mai aglomerată din Irlanda – cu un anunț personal cu tematică de horoscop într-o încercare de a găsi iubirea.

După câteva priviri confuze și necunoscuți care m-au filmat pentru story-ul lor de Snapchat, am realizat că nu primesc răspunsul pasional pe care-l urmăream. Dovadă clară că Scorpionii chiar sunt cea mai urâtă zodie. Experiența asta a fost foarte degradantă.

Roata: mai puțin periculoasă decât salturile peste cap

Ziua a șasea: „Cauți abstractizare?”

DO : Necunoscuți, Băuturi calde, Roata

: Necunoscuți, Băuturi calde, Roata DON’T: Scuze, Întârzieri, Unfollowing

@Co-Star, este lipsa mea de condiție fizică o glumă pentru tine? Pot oricând aprecia băuturile calde, dar să-mi dai două instrucțiuni de gimnastică într-o săptămână mi se pare că îți bați joc de mine.

Din fericire, roata e mai puțin periculos de învățat decât salturile peste cap. Deoarece slăbiciunea mea menționată anterior m-a împiedicat să exersez în interior, am reușit două chestii dintr-un foc și am încercat să fac roata în fața necunoscuților pe o stradă aglomerată.

De bine, de rău, săptămâna asta mi-a diminuat rușinea. Roata (sau tehnic jumătate de roată?) a fost floare la ureche după ce am căutat iubirea pe Strada Grafton. Ba chiar am fost aplaudată de un grup în trecere… Beijing 2022, uite-mă că vin.

Conspirând cu o altă utilizatoare de Co-Star, Elena

Ziua a șaptea: „Încearcă o perspectivă pe termen mai lung”

DO : Mai multe alegeri, Lămpi cu lavă, Telefon

: Mai multe alegeri, Lămpi cu lavă, Telefon DON’T: Scrolling, Limericks, Colțul scepticilor

Scrolling, Limericks, Colțul scepticilor Conspiră cu Elena

În sfârșit, o instrucțiune să „conspir” cu cineva din același oraș cu mine. În loc să mă incriminez și să descriu la ce infracțiuni am conspirat, uite mai degrabă o poză.

Fără scrolling a fost mai greu. În ciuda faptului că mi-am șters Instagram-ul pentru o zi, am apăsat în mod repetat spațiul gol pe care-l ocupa pe ecran, ca un labrador care plânge în fața unui bol de mâncare gol. Aparent sunt o sclavă a tehnologiei. Mulțumită lucrului ăsta, sentimentul de rușine e bine mersi și s-a întors.

Nu există nicio îndoială că recomandările făcute de Co-Star săptămâna asta au fost dezechilibrate. Dar după o săptămână în care mi-am înghițit mândria, am sfârșit fiecare zi revitalizată (deși umilită) fiindcă am ieșit din zona mea confort. Poate că e o reflexie a lumii din ce în ce mai tulburată în care trăim, dar faptul că mi-am lăsat săptămâna în mâinile astrelor mi-a adus câteodată un element de liniște. Voi mai aștepta câteva zile înainte să-mi arăt din nou fața pe Strada Grafton. Fiecare ego – chiar și al unui Scorpion – are niște limite.

