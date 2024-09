Un artist vrea să vândă cartofi prăjiți în Antarctica

Artistul Arjen Boerstra va călători în curând la Polul Sud, ca să prepare cartofi prăjiți. La începutul acestei luni, el a prezentat proiectul lui în cadrul festivalului recoltei de cartofi din Groningen, Olanda. Și-a parcat chioșcul de cartofi prăjiți la doi kilometri de festival. Standul, care se afla în mijlocul unui câmp pustiu, arăta un pic cam trist. Cu toate acestea, câteva persoane de la festival au reușit să ajungă la chioșc. Pentru Arjen, asta a reprezentat o probă înainte de aventura lui finală: să vândă cartofi prăjiți în mijlocul pustietății, mai exact la Polul Sud.

M-am tot întrebat de ce naiba ar vrea cineva să facă cartofi prăjiți în cealaltă parte a lumii, printre ghețari, la temperaturi sub zero grade. Așa că l-am sunat pe Arjen să-l întreb.

MUNCHIES: Arjen, poți să-mi explici despre ce este vorba în acest proiect?

Arjen Boerstra: În 2004, am început să mă gândesc la toate lucrurile pe care aș putea să le fac. Ca artist, nu poți să definești o carieră profesională, deoarece un artist nu participă cu adevărat în societate. De aici mi-a venit ideea să creez roluri care să-mi permită participarea în viața socială, dar într-un mod neașteptat.

Am început prin a-mi parca mașina în mijlocul unui câmp de cartofi. Astfel, produsul final, adică cartofii prăjiți, intra în contact cu materia primă, cartoful, iar fermierii puteau să mănânce propria recoltă. Dacă înființezi un stand de cartofi prăjiți în oraș, nu are niciun impact, deoarece sunt deja foarte multe. Doar atunci când îl scoți dintr-un mediu familiar și îl plasezi într-un loc neașteptat devine ceva special. Am făcut același lucru în cadrul festivalului Oerol [un festival cultural de pe insula daneză Terschelling]. Standul meu nu era parcat printre cele de la festivitate, ci pe o plajă retrasă. Participanții de la festival erau încurajați să vină pentru cartofi prăjiți, dar în același timp, și bărcile aveau acces. Eu cred că există un element romantic în inițiativa asta.

Ca artist, ce te inspiră la un stand de cartofi prăjiți?

Am amintiri din copilărie foarte plăcute cu tonetele astea. Obișnuiam să locuiesc într-un cartier unde dădeai mereu peste un stand de cartofi prăjiți. Sunt persoane care au amintiri plăcute cu vânzătorul de înghețată, iar eu am cu standurile de cartofi prăjiți. În plus, noi mâncam destul de des cartofi pe plajă, dar faptul că mi-am amplasat standul pe plaja de la festivalul Oerol a fost doar o coincidență.

Cartoful simbolizează o ață roșie în viața ta de artist. De ce?

Cartoful are o însemnătate importantă în Olanda, atât în viețile multor oameni cât și în dietă. Chiar am avut mai multe proiecte pe baza cartofilor, cum ar fi morfo-cartoful, în care capul meu se transformă într-un cartof. Ești ceea ce mănânci, la propriu. Toată viața mea mi s-a spus că am capul în formă de cartof, deci, practic, a fost o chestiune de a râde de mine însumi.

Care este scopul final al proiectului tău?

Mi-ar plăcea să fiu complet amplasat pe un ghețar din Antarctica. Deja îmi imaginez cum ar fi asta: m-aș uita în zare și m-aș pierde total în peisaj. Apoi, aș face niște cartofi prăjiți pe care să-i vând în mijlocul pustietății. Am un sentiment bun despre asta. Doar călătoria în sine ar fi o mare aventură. O să călătoresc cu încă trei oameni, care fac parte din echipa de filmare. Ei vor filma totul. Într-un final, îmi doresc să existe un documentar și o serie de fotografii.

Arjen și standul lui de cartofi prăjiți de pe plaja din Terschelling. Fotografie din partea lui Arjen Boerstra.

Antarctica este vastă. E posibil ca foarte puține persoane să vină pentru o gustare, dar atunci când se va întâmpla, nu se vor speria de un stand de cartofi prăjiți? Îi vezi destul de rar în străinătate, cu atât mai puțin la Polul Sud.

Vreau să reproduc în Antarctica o stradă daneză tradițională. Ăsta este scopul meu final. Cartofii prăjiți fac parte din cultura inferioară, iar arta din cultura superioară. Îmi doresc să conectez aceste două culturi.

E posibil să faci cartofi prăjiți în frigul ăla?

Habar nu am cum or să se comporte gazul și grăsimea vegetală la temperaturi sub 20 de grade. Asta face parte din aventură. Eu văd toate aspectele astea ca pe o expediție de descoperire. Plănuiesc să închiriez o mașină pentru a transporta standul de cartofi și să trec prin America de Sud, spre Polul Sud. Dar, pot mereu să deviez de la traseu. Ruta este la fel de importantă ca scopul în sine. Dacă pornim spre Polul Sud cu o navă maritimă, atunci la un moment dat o să trecem printr-o zonă în care totul îngheață. Trebuie să tai și să curăț cartofii până ajungem în punctul ăla. Mi se pare romantic să cureți cartofi pe o navă. Deja îmi imaginez cum stau acolo și fac asta. Desigur, o să prepar niște cartofi prăjiți excelenți pentru tot echipajul.

Cât plătesc oamenii pentru cartofii prăjiți?

O porție de cartofi este doi euro, iar maioneza este nelimitată și gratuită. Zilele astea, atunci când iți iei cartofi prăjiți nu mai primești suficientă maioneză. Asta mi se pare absurd, de aceea nu cer niciun ban în plus pentru maioneză.

Plănuiești să faci cartofi și în alte locații de pe traseu?

O să văd ce-mi iese în cale și de acolo o să-mi analizez opțiunile. Ar fi super tare dacă am putea să punem standul undeva pe o stâncă. Dar oriunde e ok, atât timp cât e departe de civilizație și adânc în natură. O să mă confrunt cu forțele naturii, lucru care mă entuziasmează. Îmi aduce aminte un pic de un tablou de Caspar David Friedrich, intitulat „Wanderer above the Sea of Fog“. Deși artistul este afișat peste tot, el este în continuare nesemnificativ și necunoscut. Imaginea asta mă fascinează. Mulți oameni nu înțeleg proiectul meu. Lumea mă întreabă des: „Care-i scopul lui?”. Dar asta e o întrebare pe care nu o pui pentru orice acțiune din viață, nu? Dacă ai de gând să te gândești la toate lucrurile iraționale și imposibile din viața ta, atunci mi-e milă de tine.

Urmărește și sprijină proiectul lui Arjen pe www.antarcticpotatoeater.org.

Traducere: Diana Pintilie

