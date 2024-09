​Asistentele mi-au povestit cele mai oribile lucruri pe care le-au văzut la locul de muncă

Asistentele au un rol esențial în domeniul medical și în infrastructura spitalelor în general. Pe lângă faptul că au grijă de pacienții internați în spital, de multe ori ajung să-i cunoască mai bine decât doctorii. Ceea ce înseamnă că ajung să experimenteze cele mai groaznice lucruri atât în sala de operații, cât și în afara ei.

Așadar, am rugat un grup de asistente să ne spună cele mai oribile și bizare lucruri pe care le-au văzut în timpul serviciului. Probabil le vei respecta mai mult munca după ce le vei citi și, cine știe, poate vei învăța să ai mai multă grijă de tine.

DOT

Am avut un pacient căruia îi fusese hăcuit penisul cu maceta – era zdrențuit oribil. Penisul lui părea mic și amărât și zăcea pe targă lângă el. Bineînțeles, n-a putut fi reatașat – dar asta pățești când te iei la harță cu cartelul de droguri Zeta.

SHAWN

Am văzut mulți bărbați care au luat supradoză de medicamente pentru disfuncții erectile și au rămas cu erecție ore în șir. E foarte dureros și tulburător din punct de vedere psihologic și mulți dintre ei sunt panicați sau plâng. Singurul remediu e să punem ace de fiecare parte a penisului și să scoatem sângele afară. Curge mult sânge, ca o fântână arteziană. Când docotrul le descrie pacienților procedura, unii protestează și spun că preferă să aștepte. Dar dacă fac asta, sângele se poate închega și omorî țesutul, deci și-ar putea pierde penisul. E groaznic și dureros și sunt obligați să treacă prin asta.

MARTY

Spitalul la care lucrez e cunoscut pentru operațiile microvasculare – reatașăm membre și degete amputate etc. A venit la un moment dat un tip peste care căzuse un camion și avea urechile retezate. I le-au reatașat doctorii, dar a dezvoltat congestie vasculară, ceea ce poate duce la pierderi grave de sânge. De obicei tratăm problema asta cu lipitori. Lipitorile eliberează o enzimă care funcționează ca un anticoagulant local. Așa că tipul a trebuit să umble prin spital cu câte o lipitoare pe fiecare ureche, ca niște cercei. Din fericire, terapia a funcționat. S-a dus acasă cu urechile reparate.

BOB

Am avut o pacientă de patruzeci și ceva de ani care se masturba constant. Niciunul dintre colegii mei n-a prins-o, în afară de mine, așa că au presupus că mă plăcea pe mine. A fost groaznic. Au început să facă mișto de mine: „Sarah și Boooob, porumbeilooor, uuuuuuu!” Abia am așteptat să se facă bine și s-o externeze. A fost ridicol.

DOUG

De obicei nu mă sperie să văd sânge, oase, vomă, organe genitale dubioase ; mă sperie lucrurile la care nu mă aștept. Lucrez la Urgențe și văd mulți homleși dependenți de droguri care încearcă să pară că au alte probleme. Era o fată care venea regulat cu o altă poveste despre cum a căzut. Practic, e o paradă a disperării și ți se frânge inima să-i vezi.

JEN

Un pacient adult de sex masculin n-a vrut să folosească olița de pat și și-a scos curul peste marginea patului și s-a căcat pe jos, după care m-a chemat să-i strâng căcatul.

SAMMANTHA

La un moment dat a venit o adolescentă cu mama ei, iar fata era îngrozită. Arăta ok fizic, dar își făcuse praf spatele după ce încercase să facă twerking pentru niște băieți la piscină. N-am avut ce să-i facem mare lucru, trebuia doar să facă repaus și să ia anestezice, dar am vrut s-o iau în brațe. Mi-a părut rău de ea. Maică-sa o jignea și o numea „curvă “. Am vrut să-i spun că eu am fpst mult mai obraznică în liceu și uite că n-am ajuns așa de rău. Sunt asistentă șefă, dar și mie îmi place să fac twerking.

KIMBERLYN

Lucrez la un spital într-u oraș izolat, așa că nu văd prea multe dubioșenii. Dar a venit o dată un tip u pisica la Urgențe. Veterinarul era la un kilometru de noi, dar omul nu voia să înțeleagă, ne tot spunea că pisica lui tușește și că trebuie tratată.

JENNA

Bătrânii internați în spital o iau razna noaptea. Nu ți-ar veni să crezi ce forță are o persoană în vârstă și confuză. M-au lovit cu picioarele, m-au mușcat, m-au scuipat. Iar dimineața devin iar blânzi ca niște mielușei și se poartă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

ANNA

Am văzut atâtea porcării îndesate în cavitățile anale ale oamenilor încât nu mă mai surprinde nimic. Odată a venit un tip cu o infecție nasoală la fund și un abces perirectal brutal din cauză că și-a pus cățeii să-i lingă rănile deschise. Am un stomac de fier, dar până și mie mi-a venit să vomit când am văzut chestia aia. Era să leșin numai la gândul că a lăsat un câine să-i lingă rana din cur.

MATTHEW

Odată am avut de-a face cu un vagabond beat care mi-a cântat „Run to the Hills” de la Iron Maiden. Nu m-am putut abține să nu zâmbesc și dacă nu m-ar fi oprit morala și legea, să mor dacă nu l-aș fi filmat ca să-l trimit prietenilor.

LINDSEY

La un moment dat am avut o pacientă căreia a trebuit să-i facem cezariană și tipa și-a scos jointul să-l fumeze pe masa de operație.

LUCY

Un tip a început să învârtă o lanternă pe deasupra capului, ca pe un lasou. Din păcate, a lovit-o pe colega mea cu ea în față și i-a fracturat osul obrazului. A fost nașpa rău.

