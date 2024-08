Ăsta-i imnul anului 2020

Mi-e dor de vremurile alea din 2019 când habar nu aveam ce ne pregătea viitorul. Atunci credeam că 2019 era un an atât de dubios și aveam impresia că 2020 va aduce energie pozitivă și vești bune.



Dar apoi a venit 2020 și odată cu el și pachetul complet de tragedii. Viețile noastre s-au transformat într-un roman distopic. Iar acum ne-am trezit că jumătate din an deja s-a dus și parcă n-am făcut nimic.

Așa că trupa Avenue Beat a lansat o melodie numită „Fuck 2020” ca să facă un rezumat al tuturor lucrurilor pe care le-ai simțit anul ăsta. În clipul ăsta apar trei fete de 20 și ceva de ani în spatele cărora rulează bucăți video cu știri și fotografii cu toate tragediile din 2020. Deși melodia s-a viralizat inițial pe TikTok unde a strâns patru milioane de vizualizări în jumătate de zi, a fost urcată și pe Instagram.



Am vrut să trec prin câteva dintre versuri pentru că simt că au pus punctul pe i. Poate că ține și de forma asta simplă și naturală prin care amintesc tot ce s-a întâmplat într-un an care-i fix opusul. Sau poate că-i vorba de ritmul care te prinde. Însă, în mare, rezonez cu felul în care cele trei fete subliniază tot ce a mers prost anul ăsta cu fețele lor inexpresive.



„December 31st I grabbed a beer, threw it up and said, 2020 is my year bitchesssss”

Melodia îți amintește din start de toate așteptările pe care le aveai de la anul ăsta. Cu o zi înainte te-ai distrat în draci și ți-ai imaginat că anul 2020 va fi al tău. Pentru că marca începutul unei noi decade și părea o oportunitate imensă să te dezvolți și să o iei de la capăt. Dar viața a avut alte planuri.

„Honestly thought that was kind of true until I gave it a month or two…”

Dar, să fiu sincer, ar fi trebuit să-mi dau seama că anul ăsta va fi ciudat când am descoperit că luna ianuarie era marcată de posibilitatea începerii celui de-al Treilea Război Mondial (și meme-urile care au urmat), incendiile din Australia, erupția vulcanului Taal din Filipine. Eram optimiști față de viitor, iar la nicio lună a lovit pandemia și totul s-a dus dracului.

„…a global pandemic took over my life…”

Aici e clar.

„I got really sad and bored at the same time”



Viețile noastre se învârteau în jurul socializării și ieșitului în oraș, iar deodată doar existam. Toate clipurile alea de pe TikTok cu statul acasă în plictiseală erau amuzante până le-am simțit pe propria piele.

„And that’s why I am like lowkey fuck 2020”

Trebuie să fii sincer aici, senzația e mult mai puternică de atât.

„Still sad, still ain’t got no money”

Fără niciun ban și-ntre patru pereți? Dar acum, serios vorbind, pandemia i-a costat pe milioane de oameni joburile și sănătatea lor mentală. Nu prea ai cum să te întorci la o normalitate prea curând.

„…I think I am kinda done…”

Da, Doamne, da. M-am săturat de dezastre în astea șase luni cât pentru un deceniu întreg.



„Can we just get to 2021”

Știu că mai avem vreo șase luni (Șase!! Luni!!), dar te rog.



Melodia se încheie cu versul care-i deja refrenul anului – „Fuck 2020” – și fetele care-și arată degetul mijlociu. Sincer, cam asta e tot ce poți să faci. Asta și să pui și mai multe postări de rahat pe TikTok.



Articolul a apărut inițial pe VICE IN.