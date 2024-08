Tineri din România mi-au spus de ce nu mai vor să calce vreodată pe la birou

Muncesc de acasă de când a început pandemia, adică de mai bine de un an. Singură între patru pereți, am avut destul timp să mă analizez și să văd cât de muncitoare sunt când îmi pot face singură programul. Sunt constant nehotărâtă între a munci la birou sau pe canapea, iar uneori mă mai ispitește și patul. Pauzele sunt ori lungi, ori inexistente, iar ora de plecare de la muncă nu e prea bine definită, așa că uneori ajungeam să lucrez și noaptea. E ok acasă, dar sunt genul de persoană căreia îi place mai mult să lucreze în agitație, să aibă discuții random cu colegii și da, să meargă cu metroul dimineața. Așa că mă mai apucă deseori un dor nebun de birou.

Din cauza pandemiei, mulți angajatori au trecut la sistemul de telemuncă, iar, în prezent, este aplicat de nouă din zece companii. Deși la unele persoane productivitatea a crescut, 40 la sută dintre companii pregătesc însă întoarcerea treptată la birou din iulie-august, conform unui studiu al Asociației Business Service Leaders în România (ABSL). Iar 95 la sută dintre ele vor implementa un sistem de muncă hibrid chiar și după ce pandemia se va fi încheiat.

Videos by VICE

În timp ce eu îmi imaginez marea mea reîntâlnire cu biroul ca o scenă din aia în care oamenii aleargă în slow motion pe plajă, sunt și unele persoane cărora le place mai mult să lucreze de acasă. Așa că m-am gândit să întreb șase tineri cum se organizează cu munca, dacă spală vase în timpul ședințelor și ce răspuns dau patului când îi strigă.

Ioana, 24 ani, HR

Ioana

VICE: Cum a fost să muncești de acasă?

Ioana: Lucrez de acasă din septembrie 2020 și am noroc că am suficient spațiu cât să țin biroul și dormitorul separate. Am avut un trial înainte, cu scrierea la licență, când planul meu era să ies s-o scriu fie în parc, fie în cafenele, dar închisă în casă am avut nevoie de extra-motivație să mă apuc. Mi-am comandat o tastatură, mi-am pus laptopul pe DEX și pe alte dicționare, ca să fie ecranul la nivelul ochilor și mi-am făcut o rutină dimineața care să-mi dea boost de energie.

Cum te-ai luptat cu somnul și lenea?

Programul meu de somn e destul de ok, dar cu lenea a fost greu, în special când aveam nevoie de soare și vremea era mohorâtă. Leacul a fost că am început să fac mișcare de dimineață. Yoga, dans, cardio, în funcție de energie. Fără astea, m-aș fi întors în pat la somn. Dar dacă trezesc corpul mai în forță, vine și motivația.

Care sunt părțile cele mai mișto la muncitul de acasă?

Nu sunt o persoană matinală, dar să mă trezesc și să-mi fac exercițiile, fără să fiu stresată că-n jumătate de oră trebuie să fug la birou, e cel mai grozav lucru. Plus că-mi place că pot să port haine lejere și să stau cu picioarele goale mereu, că pot să-mi zic frustrările după o ședință prin casă, fără să mă audă cineva. Că am un scaun confortabil și că pot să pun ce muzică vreau la ce volum vreau.

Cum ți-a influențat productivitatea?

E cu ups and downs asta cu productivitatea. Uneori simt că sunt în forță, alteori mi-e greu să mă concentrez. Dar m-a făcut mai disciplinată, eu sunt in charge de ceea ce fac și n-o să vină nimeni să-mi spună „Ioana, apucă-te de asta acum!”. Mi-a crescut autonomia, iar în zilele când sunt în flow și pusă pe treabă, toate lucrurile merg ca pe roate. Nu doar la job, ci și la proiectele personale.

Ce tips & tricks pentru munca de acasă ai?

Scaun confortabil, laptop pus puțin mai sus ca să stai drept, paharul cu apă mereu plin, snack-uri sănătoase la îndemână (curmale, smochine, ciocolată neagră), muzică faină pe fundal, telefonul în altă cameră să nu te distragă, stretching des și dans prin casă între ședințe.

Îți vine în minte vreun moment amuzant când ai muncit de acasă?

Intrasem puțin mai devreme în call-ul zilnic cu managera mea și o așteptam. Dar am primit un mesaj pe telefon care m-a enervat un pic. Am început să vorbesc singură și să scot niște sunete de indignare și n-am auzit când s-a conectat și ea. M-a lăsat să termin și apoi a zis „Ioana, pare că ziua ta merge foarte bine până acum”. Am râs amândouă, dar am noroc că suntem apropiate, altfel ar fi fost awkward rău de tot.

Rareș, 27 ani, Market Research

VICE: Cum a fost la început să lucrezi de acasă?

Rareș: Fac asta din martie 2020. La început a fost cam nașpa pentru că aveam camera proaspăt renovată și nu aveam birou în cameră, dar am improvizat. Cred că cel mai nașpa e că lucrez de la laptopul personal pentru că nu am primit de la companie.

Ce-ți place la munca remote?

Sunt mai fericit de când nu mai sunt obligat să mă înghesui la metrou și să pierd cam două ore pe drum. Nu mă cert cu nimeni pe temperatura din casă sau pe aerul condiționat. Pot să mă îmbrac cum vreau sau deloc. Pot dormi la prânz, pot să mai rezolv alte treburi pentru care ar trebui să-mi iau o zi liberă de la birou. Plus că, dacă tot stau în chirie, măcar stau de toți banii. Sunt mai productiv de când lucrez de acasă. Din greșeală am stat și peste program în unele zile pentru că nu m-am uitat la ceas.

Și care sunt părțile mai puțin plăcute la munca remote?

Mai stai peste program fără să vrei sau să fie nevoie. Dacă ești genul care uită să ia pauză până nu vine colegul să te ia în pauză, stai mai mult la PC. Dacă nu faci sport, pui câteva kilograme pe tine lejer. Există riscul să te plictisești și să exagerezi cu cumpărăturile online. Eu am luat gadgeturi, electronice, chestii cu leduri.

Îți vine în cap vreun moment amuzant în legătură cu munca remote?

Nu știu dacă se pune ca fază amuzantă sau intră la tips&tricks, dar am folosit următoarele scuze în repetate rânduri ca să nu stau în call-uri: un vecin își face renovări și bagă bormașina de două ore, mi-a căzut netul și aștept să vină să-l repare, își face laptopul update și nu pot să fac nimic, nu am curent.

Ai vrea să te întorci la birou?

Cred că o să mă întorc la birou doar dacă e obligatoriu. Și dacă ar fi așa, aș prefera să nu fie cinci zile la birou, ci vreo două și restul acasă. Pentru că sunt câteva lucruri de care aș putea spune că mi-e dor. Discuțiile random cu oameni din birou, fie pe filme, seriale, cine e de vină pentru cât de prost merge treaba, trolling de birou. Îmi mai e dor și de ieșitul în pauză cu colegii, văzut faze pe lângă clădire: Cum mai cade cineva că se uită în telefon și nu vede pe unde merge. Cum mai blochează băieții de la livrări ușa rotativă cu căruciorul și stai închis pe afară până se prind cum s-o deblocheze. Cum mai uită câte un idiot popcornul în microunde și sună alarma de incendiu. Lista continuă.

Elena, 23 de ani, Resurse Umane

Elena

VICE: Cum te-ai organizat cu munca de acasă?

Elena: De când a început pandemia, am lucrat sută la sută de acasă, dar până atunci a fost haos, pentru că tot schimbam locațiile. Am început să pun pe bune lucrurile în ordine de-abia la începutul anului, când mi-am cumpărat birou. Și mi-am promis că la final de zi, mereu voi face curat după ce lucrez. Așa că asta m-a ajutat să mă organizez mai bine.

În ce locuri ai lucrat?

Am lucrat vreo lună de la ai mei. Faină experiența, mai ales când tu lucrezi și vine bunică-ta cu farfuria cu cartofi prăjiți la pat. Am mai lucrat și de la Have a Cigar și mi-a plăcut tare. În rest, înainte să-mi iau birou, mă mutam din pat pe canapeaua sau masa din sufragerie și tot așa. În pat a fost cel mai greu, pentru că era greu să mă concentrez să țin ochii deschiși. A, și mai sunt și momentele când răspund la e-mail-uri din mașină, metrou sau cadă, dar alea nu se pun.

Cu treburile din casă cum te-ai organizat?

Locuiesc cu încă două prietene și cumva ne sincronizam și ajutam una pe alta. Ba a gătit una și-a spălat vasele cealaltă. De cele mai multe ori, sâmbăta e zi de curățenie și le acoperim pe toate. Mi se pare funny că fără vreo discuție în prealabil, ne-am obișnuit ca de cele mai multe ori, când una pune hainele la spălat, alta le scoate și a treia le strânge.

Care e avantajul de a lucra de acasă?

Că nu mai pierzi timp cu toată rutina de plecat de acasă și drumul până la birou. Iar timpul ăsta îl poți petrece dezvoltând alte rutine care să-ți fie mai benefice. Plus că la birou există și multe distrageri.

Și dezavantajul?

Se pot amesteca spațiile foarte ușor când lucrezi și dormi în același loc. Dar dacă-ți iei birou și îți creezi un spațiu de muncă rezolvi această problemă. Totuși mi-e dor de pauzele de țigară. Acolo se află cele mai multe povești și se cunosc oamenii. În ceea ce privește productivitatea, e mai bine acasă.

Mădălina, 24 ani, Turism

Mădălina

VICE: Cum te-ai organizat de acasă?

Mădălina: Lucrez de acasă de un an și două luni. La început a fost puțin dificil pentru că nu știam exact ce trebuie să fac, pentru că mă angajasem recent. Dar ușor-ușor, am învățat să delimitez timpul personal de task-urile pentru job.

Cum te-ai luptat cu somnul și lenea?

Cu somnul nu prea am avut probleme, însă cu lenea mă lupt și-n prezent. Toate întâmplările care au loc în pandemie și nu numai au creat o atmosferă ciudată și diferită acasă, care ușor s-a transformat și în lene. Încerc să trag de mine când simt că se întâmplă asta. Acum mi-am creat o rutină și încerc să o duc la bun sfârșit.

Cum ți-a influențat productivitatea?

La început într-un mod negativ pentru că aveam tendința să fac alte lucruri decât să lucrez, însă apoi am realizat că nu e ok și am delimitat relaxarea și statul pe telefon de task-urile pe care le am zilnic. Faptul că nu mai pierzi timp pe drum și te bucuri de confortul casei tale îți poate ușura foarte mult munca.

Care sunt părțile nașpa la a munci de acasă?

Evident ca tuturor ne lipsesc oamenii, colegii, pauzele de țigară și așa mai departe. Nu se compară interacțiunea de la birou cu munca de acasă. Plus că la birou trecea foarte repede timpul, deci cea mai naspa parte e ca ești singur între patru pereți și un Zoom.

Cum îți iei pauzele?

Avem un sistem care ne spune cam la ce oră ar trebui să ne luăm pauzele, este calculat astfel încât să nu muncești nici prea mult fără să iei o pauză, dar nici să ai prima pauză în prima oră de muncă.

Ce tips & tricks pentru munca de acasă ai?

Chiar dacă e mai greu și mai puțin comod, recomand trezitul cu cel puțin 30 de minute înainte de începerea turei, ca să te asiguri că ești gata de muncă. Și telefonul poate fi o tentație mare când vine vorba de lene, de-asta eu uneori îl las în camera cealaltă până la prima pauză cel puțin.

Ovidiu, 31 ani, IT

Ovidiu

VICE: De cât timp lucrezi de acasă?

Ovidiu: Încă din prima zi de pandemie, cred. Încă locuiam în București pe atunci și vorbeam cu o tipă din Iași cunoscută pe Tinder, așadar am profitat de pandemie ca să stau mai mult la ea. Lucrurile au devenit serioase și într-un final m-am mutat definitiv, așadar de atunci nu am mai fost decât în vizită pe la birou.

Cum te-ai organizat de acasă?

Nu a fost nevoie de cine știe ce organizare. Un laptop și o conexiune la internet sunt suficiente pentru a-mi putea desfășura munca, iar asta a implicat zero efort logistic din partea mea.

Ce tips & tricks pentru munca de acasă ai?

Pe mine mă ajută mult să schimb constant locul de unde lucrez. Alternez între fotoliul din living și biroul din dormitor, alteori mă vei găsi lucrând întins pe canapea iar când vremea o permite, chiar pe balcon. Dacă petrec prea mult timp într-un singur loc mă ia somnul, iar productivitatea mea se duce de râpă.

Care sunt părțile cele mai mișto la muncitul de acasă?

Faptul că nu sunt condamnat la a sta pe un scaun timp de opt ore. Pot lucra din pat, din fotoliul puf, de pe canapea, eventual cu niște muzică în surdină. Ah, și foarte important: e mult mai ușor să primesc colete de la curier, mai ales când vine vorba de cele voluminoase pe care nu le-aș fi putut primi la birou ca apoi să le aduc acasă de acolo.

Cum ți-a influențat productivitatea?

Negativ, dar nu-i spune șefului. Adevărul e că simt o oarecare scădere a productivității. Acasă mereu sunt chestii care să mă distragă – mai un clip pe YouTube, mai o hârjoneală cu pisica. O altă problemă e și frigiderul care e mult prea aproape și accesibil…

Care sunt părțile nașpa la a munci de acasă?

Cel mai mult îmi lipsesc pauzele de masă cu colegii. Era un moment de respiro în care discutam tot soiul de chestii fără legătură cu serviciul. Îmi lipsește drumul până la cantina de unde cumpăram mâncarea, ba chiar și drumul cu metroul de acasă până la birou și înapoi. Am socializat foarte puțin de când cu lucratul de acasă iar asta simt că are un oarecare impact asupra psihicului meu.

Nu ți-a fost afectată comunicarea cu colegii?

Ba da. Chestii care s-ar fi rezolvat în cinci minute uneori durează acum două ore din cauza dificultăților cu comunicarea. O simplă întrebare adresată peste monitor colegului de vizavi se traduce acum printr-un call care uneori devine lung și anost și care aproape tot timpul întrerupe pe cineva din ceva important de făcut.

Andrei, 30 ani, Sales

Andrei

VICE: Cum a fost să te organizezi de acasă?

Andrei: Lucrez de acasă de când a început pandemia, adică martie anul trecut, și n-a fost foarte dificil, fiindcă nu e prima oară când experimentez acest gen de muncă, doar a fost o revenire la vechile obiceiuri.

Cum s-a schimbat relația cu somnul?

Pentru prima oară în viață am început să dorm opt ore pe noapte. Tot pentru prima oară în viață, am început să mă trezesc mai odihnit și destul de ok. Așa că lenea din timpul zilei a fost atenuată pentru că pentru prima oară, începusem să dorm și eu cum trebuie și cum este recomandat.

Cum ți-a fost afectată productivitatea?

N-a fost ceva constant. Am observat că trebuie să lupt pentru a mă menține concentrat și a nu mă demotiva și să-mi schimb odată la ceva timp obiceiurile. Să încep ceva nou, în condițiile în care pot face ceva nou în același spațiu. Încercam să am o mai mare varietate la lucrurile mărunte, cum ar fi să mănânc chestii diferite când îmi beam cafeaua.

Ce nu-ți place la munca de acasă?

Lipsa socializării și a diferenței de peisaj. Văd zilnic aceiași patru pereți și ceea ce pot vedea pe geam, iar asta mă cam supăra în carantina. În casă, am vedere doar spre sud, iar la ora 18.00 vedeam soarele doar în reflexia geamurilor de la blocurile din față. Acum, după muncă ies de obicei să mă plimb foarte mult, să redescopăr apusurile. Așa am ajuns să mai merg la plimbări în cimitir, că acolo apune soarele mișto. Și ai și o mică pădure.

Apus în cimitir

Ți-a fost în vreun fel influențată comunicarea cu colegii pentru că ați trecut la online?

La început a fost mai dificil să mă exprim în videocall-uri, dar am realizat că pot folosi aceleași tehnici de limbaj și aceeași mimică ca și față-n față și reușesc să mă fac înțeles de către ceilalți colegi, chiar dacă avem bariera distanței. Și am învățat că dacă este o chestie importantă, ascult persoana care vorbește. Și dacă îmi fuge atenția, încerc să mă readuc constant.

Ce sfat ai pentru munca remote?

Să faci mișcare. Mai ales că ești într-un mediu static și ajungi să faci doar o sută de pași pe zi. Dar e foarte ok și pentru minte să fii cât mai activ posibil. În perioada asta fac yoga. Și fac sport de trei-patru ori pe săptămână, multe ture cu bicicleta.

Concluzia la articol (și concluzia vieții în general) este că mereu contează ceea ce ți se potrivește ție ca persoană. Dacă lucrezi mai bine în mediu agitat sau în confortul casei, dacă ești ușor de ispitit la lene sau poți pune laptopul și în cel mai comod pat.

Alexa Bejinariu a fost implicată în organizații studențești, iar din 2018 scrie la VICE despre educație și cultură. O găsești pe Facebook, Instagram sau blog.