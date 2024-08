La cea mai mare conferință despre OZN-uri am vrut să aflu cine ne conduce cu ADEVĂRAT

Nici măcar nu am intrat bine la cea mai mare conferință OZN din Europa și cineva mi-a înmânat un pamflet care conecta extratereștri cu Satana, cu un citat atribuit lui Iisus prin septembrie 1985. Am fost cu prietenii mei, Tom și Matt, ca să văd cum e la Awakening, locul „unde teoriile despre OZN-uri și conspirații se combină cu spiritualitatea și subconștiința.”

Acum vreo lună, Tom mi-a trimis un mesaj cu link-ul evenimentului și instant am decis că vreau să merg. Am vrut să provocăm convingerile noastre profunde și să vedem dacă se ridică la rangul ideilor și teoriilor despre care am citit în colțurile întunecate ale internetului. E Pământul plat? Sunt politicienii niște reptilieni umanoizi? Cel mai bine e să te duci cu o minte deschisă.

Videos by VICE

În timp ce Tom își termina țigara, un bărbat îmbrăcat ca Darth Vader a ieșit, urmat îndeaproape de Stormtrooperi. În general, centru Bowlers Exhibition din Manchester găzduiește concerte cu imitatori de Elvis și festivalul Great Northern Ska, dar mă îndoiesc că a călcat vreodată în sala de peste 25 000 de metri pătrați combinația asta de entuziaști sci-fi, conspiraționiști New Age, teoreticieni ai Pământului plat și oameni dispuși să plătească de la 15 la 100 de lire ca să bea în cantina/bar cu tematică Star Wars.

Când Tom și-a aruncat mucul de țigară pe jos, o femeie care împărțea pliante l-a rugat să fie băiat bun și să-l arunce la coș. „O să te prindă”, a spus ea cu un accent pronunțat din Manchester, uitându-se în jur destul de paranoică.

Vezi și: Casting Curses and Love Spells with the Most Powerful Witches in Romania



Asta a fost prima expoziție Awakening, dar era clar că mulțimii nu-i păsa de drumul inițiatic al organizației. Oamenii stăteau la intrare și se agitau unde să se ducă mai întâi: tarabele care vindeau de toate, de la jucării Pokemon și cristale vindecătoare la casete VHS? Zona 51, echipată și cu un OZN păzit de doi extratereștri, cu ochii ieșiți din orbite? În timp ce ne planificam ziua, Tom mi-a atras atenția spre un tip îmbrăcat ca Elvis care dădea târcoale tarabei Pokemon și vorbea cu un prieten.

În drumul nostru spre o conferință intitulată „The Secret Life of Teas: A Journey Into Plant Intelligence and How It Can Guide Our Personal Evolution”, am trecut pe lângă doi bărbați îmbrăcați ca în Men In Black, cu tot cu ochelari de soare și hands free. „Sunt marfă costumele”, i-am spus eu lui Matt. „Asta vor ei să crezi?”, a răspuns el.

Citește și: Am fost la întâlnirea din București a românilor care cred că omul a fost creat de extratereștri

Anne, fondatoarea brandului Attic Teas, o companie de ceaiuri și cafea din Bristol, a urcat pe scenă, în fața unui public de 25 de persoane. Ea ne-a informat că hidratarea e importantă ca să ajungi la un nivel mai înalt al sinelui și vibrațiile sunt cheia.



Ne-am aliniat să primim un păhărel de ceai și ne-am întors la locurile noastre. Conform lui Anne, era o combinație personalizată de ceaiuri. După care ea ne-a ghidat printr-un exercițiu de meditație. Am dat pe gât ceaiul meu și m-am bucurat the gustul un pic ierbos, în timp ce Anne se foia pe la laptop. „Observați energia respirației”, a radiat în difuzoare o voce blândă. „Observați cum se simte.”

Cu siguranță și Darth Vader ajunsese acolo pentru că îi auzeam respirația distinctivă undeva în mulțime. Poate era pasionat de ceaiuri artizanale și meditații ghidate. În ciuda distracțiilor din jur, majoritatea din publicului lui Anne au rămas cu ochii închiși. Chiar m-am simțit relaxat și un pic cu capul în nori, deși suna ca și cum Darth Vader îmi sufla în ceafă.

Un public captivat la o conferință despre cum umanitatea se trage din reptile.

„Cu siguranță o să venim și la anul”, a spus Anne într-un mail după eveniment. „A fost fix pe filmul nostru!” Când am întrebat ce legătură are o companie de ceaiuri cu teoriile conspirative și OZN-uri, ea mi-a răspuns că nu îi place termenul de „teorie conspirativă” pentru că „impune o atitudine de noi versus ei.”



„Ar trebui cu toții să punem sub semnul întrebării lucruri și să descoperim alternative”, a adăugat ea. „Pentru mine, puterea posibilităților mi se pare fascinantă, lumea invizibilă a energiei vibraționale, intenției și înțelepciunii strămoșești care vine din tot, nu doar din umanitate.”

La altă scenă, teoreticianul pământului plat tocmai începea un dialog cu un titlu lung: „O prezentare a pământului plan. Divulgarea minciunilor NASA, Guvernul Mondial și Media.”

Nesbit, un bărbat solemn de chel, cu barbă, care a recunoscut că o conferință despre platitudinea Pământului ar părea cam nepotrivită pentru tematica OZN, dar a explicat că e mediul perfect deoarece toată lumea „caută adevărul”. Așa cum sugerează și numele teoriei, adepții cred că trăim într-un plan plat, decât pe o planetă sferică. (Ai crede că orice fotografie de la NASA ar putea demonta teoria asta, dar oamenii ăștia consideră că NASA a mușamalizat totul.)

Conferința a început cu o imagine din The Truman Show (1998) cu Jim Carrey care urcă scările de la capătul platoului de filmare, pe punctul de a descoperi adevărul despre viața lui. În descriere scria: „Noi acceptăm realitatea lumii care ne este prezentată.”

Citește și: De ce vor oamenii de știință să existe extratereștri pe noile planete descoperite de NASA

Discursul lui Nesbitt a atras mulți oameni: toate locurile erau ocupate, erau oameni care stăteau și în picioare ca să-l asculte. După eveniment, el a spus că de obicei e mai greu să vorbească despre teoria Pământului plat. „Eu încerc să găsesc momentul ideal în care să aduc asta în discuție, în mod normal cu un pic de umor”, a spus el într-un mail. „E mai ușor să începi cu bani, politică, lucruri cu care oamenii sunt familiari și știu din start că e ceva neregulă.”

Conform organizatorilor, Awakening a fost un „succes fenomenal” și deja s-au scos la vânzare biletele pentru ediția 2018. Ei au mai spus că cei 2 500 de oameni care au venit sunt dovada că „din ce în ce mai mulți oameni caută răspunsuri la întrebările esențiale ale omenirii și adevărata noastră origine.” Un lucru e cert: am plecat cu mai multe întrebări decât am venit, dar poate la anul mă duc doar pentru ceai.

Citește mai multe despre teorii conspirative și extratereștri:

Tipa asta crede că știe cine a fost răpit de extratereștri și cine minte



Cum a fost hărţuită o femeie pentru c-a supărat obsedaţii de conspiraţii de pe internet



Cum ne-au schimbat teoriile conspirației modul de gândire