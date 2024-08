Sunt tipă și am căutat bărbați care oferă masaj cu finalizare în București

În căutarea mea pentru masaj cu finalizare în București am fost stârnită și de ce mi-au zis băieții din liceu că nu pot să facă femeile: să se pișe din picioare curat și să meargă la prostituate. Au fost situații în care mi-am dorit foarte mult să mă ușurez într-un colț întunecos, ca să nu mi se spargă rinichii și vezica, dar în general imposibilitatea asta nu mă frustrează. Cu sexul pe bani e altceva.

În 2010, când munceam într-un club, existau dimineți când eram toți din bar cam amețiți, după toate shot-urile făcute și băute, dar voiam să mai continuăm pe undeva. Ăla era momentul când colegii mei își aranjau tips-ul în portofel și plecau spre Iancului, la salonul lor preferat de masaj erotic, iar eu și colega mea plecam acasă, să ne uităm la un episod din Modern Family și să adormim cu jointul aprins în scrumieră.

Aveam 21 de ani și o viață sexuală dezordonată ca programul de somn al oricărui barman. Felul în care făceam sex nu îmi aducea satisfacții fizice. Pentru mine, relațiile aduc după sine sexul cel mai bun. Celălalt are timp să te cunoască și să știe ce te excită. Dar, îmi imaginam eu, când apelezi la serviciile unui lucrător sexual (gigolo?), ești automat destul de dezinhibat, că ai plătit și asta te absolvă de părerea celuilalt. În plus, nu urmează obligația de a continua socializarea. Ca să nu mai vorbim că sigur știe ce face, doar e profesionist. Cine să nu vrea asta?

Eu cu siguranță voiam. Voiam bărbați atrăgători care, pentru o sumă, să mă ajute să am orgasm după orgasm, așa cum colegii mei de bar găseau săptămânal pentru suma modică de 80 de lei. Îi poți spune și masaj de relaxare, că nu trebuie să implice neapărat sex.

Pentru mine, sex work is work și legalizarea serviciilor ar aduce beneficii tuturor: de la actorii implicați direct la fiscalizare, siguranță, sănătate, reducerea cazurilor de proxenetism și trafic de persoane etc. Win-win situation. Dar suntem prea creștini și sexiști să acceptăm că bărbații însurați fut pe șosele sau că există femei care, din „n” motive, ajung să-și câștige traiul din asta.

Am început să caut pe net bărbați care oferă sex pe bani și nu am găsit nimic. Doar o secțiune din Poveștiri adevărate despre un salon cu masaj erotic pentru femei, unde bărbații arătau ca și când în weekend lucrau la Chippendales. Însă nici aici nu am dat peste un număr de telefon valabil.

Am renunțat. Mi-am spus că oricum e scump și sunt o fată care ar trebui să se mulțumească cu sexul fericit doar în relațiile stabile.

Viața a continuat și, șapte ani mai târziu, o duminică de noiembrie mă prindea pe canapea căutând pe OLX un om să îmi facă masaj anticelulitic, pentru că a venit timpul. Anunțurile se împărțeau în „ofer servicii de relaxare exclusiv pentru doamne și domnișoare” sau „vă rog nu solicitați masaj erotic. Nu ofer masaj în zonele intime”. Hm. Pare că există cerere pentru ceea ce speram eu să găsesc cu mulți ani înainte.

Eram singură și ideea de a scana cluburile după cineva rezonabil mi se părea un efort prea mare. Așa că, cu telefonul în mână dând scroll pe OLX ca pe Tinder, îmi imaginam cum voi reuși să transform viața mea într-un episod din Sex and the city. Găsirea libertății și satisfacției sexuale, elegant și discret.

Am început să investighez serviciile erotice ascunse în anunțurile de masaj pentru doamne și domnișoare. Am deschis câteva din cele cu exprimarea ambiguă care se voiau cu iz senzual, am dat mesaj, am întrebat foarte serios de prețuri, program și dacă masajul de relaxare se întâmplă pe pat (ceea ce în general e foarte incomod) sau pe masa de masaj. Cu câțiva dintre cei care mi-au pus strategica întrebare „dar ce fel de masaj doriți?”, am continuat pe WhatsApp.

Adrian promitea masaj de relaxare, dar ce diferită e realitatea

Întâi a fost Adrian, cel care avea cele mai multe anunțuri. De obicei, erau însoțite de poze cu femei frumoase, întinse pe masă, cu prosopul pe fund, lăsând la vedere destul cât să îți atragă atenția. Genul ăla de sexy care ar fi putut foarte bine să fie neintenționat. Dar pe cine păcălim?

Adrian e un tip de 40 și ceva de ani, cu o burtă sănătoasă de bere, care după primele mele întrebări punctuale, mai mult a părut că vrea să facem sexting și nu să stabilim o programare de masaj. Deși nu îmi ardea de discuții, Adrian s-a purtat ca și când este un iubit care știe că vrei să te desparți de el și e disperat.

Nu au fost deloc puține mesajele cu „??????” când nu răspundeam în maximum zece minute. Atitudinea asta foarte insistentă m-a scârbit rapid. Și mai ales detaliile picante despre cum își imagina el că o să decurgă întrevederea noastră. Ceva cu svâcnit, vulvă, clitoris, orgasme, plăcere și alte imagini din Sandra Brown 2019. Nu, nu. Dacă aveam nevoie de bărbați needy, mă duceam în club.

Am reușit să aflu că 90 de minute de masaj erotic cu finalizare prin oral costă doar 50 de lei. Adică, oau, zece minute în Mega Image costă mai mult. În schimb, ceea ce am apreciat la Adrian este că nu l-a interesat cum arăt, nu mi-a cerut poză sau detalii despre mine. Părea dispus să ofere plăcere oricărei femei, nu doar celor de care este atras.

Nu m-am lăsat descurajată. Lucrurile bune vin la cei ce așteaptă. Mă rog, insistă.

L-am găsit pe Alexandru în București

Primul lucru pe care l-a făcut Alexandru, un băiat musculos de 28 de ani, a fost să-mi trimită un selfie, probabil mândru că e tânăr și arătos, mai rar în profesia asta pe OLX. După ce mi-a trimis poza, omul a trecut direct la preț. Ceea ce mai degrabă mi-a plăcut, decât să încerce libidinoșenii. 60 de minute de masaj cu finalizare în București sub mâinile lui Alexandru costau două sute de lei și îți promite un orgasm prin stimulare orală. Citez: „Masaj pe tot corpul cu ulei, atingeri și săruturi pe toate zonele erogene…”

A sugerat că, dacă îi place de mine, se poate și mai mult. „Asta poate fi doar un început. Se poate continua în funcție de plăcerile și dorințele tale.” Așa că mi-a cerut de mai multe ori poza până când m-am enervat. Era ultimul lucru pe care voiam să îl fac în punctul ăsta. Aici s-a rupt lanțul de iubire.

Nu chiar masaj de relaxare, dar măcar Dragoș a fost amuzant

Un tip tânăr, care pare că a chiulit mult de la școală când era mic. Corect din punct de vedere fizic, nu zic. De altfel, absolut singurul cu un salon incognito deschis pentru masaj cu finalizare în București pentru femei și bărbați. Deși îmi era foarte dificil să înțeleg ce spunea și să nu râd de cum scrie, am adunat informațiile următoare.

Dragoș are acest salon „âmpreună cu pretena” și amândoi lucrează în el. El masează femeile și ea bărbații. Convențional, frumos. 60 de minute costă două sute de lei și finalizarea se face cu un handjob cinstit. Dacă vrei oral, costă trei sute de lei; dacă vrei sex, costă patru sute de lei. Mi-a spus că gratis îi pot face eu lui sex oral în oricare din variantele pe care le aleg. Ceea ce, nu știu. Ar trebui să fie o glumă într-un show la Sala Palatului. Râd și acum când îmi amintesc. Foarte generos, Dragoș.

Aparent, prietena lui nu se supără.

Interacțiunea mea cu Dragoș a culminat cu momentul în care mi-a trimis o ofertă de muncă. Permite-mi să îți arăt.

Toate astea, în condițiile în care nu știa cum arăt. În plus, eu știam deja că pentru sex clientul plătește patru sute de lei, mie mi-ar reveni doar două sute de lei. Sau la masaj, doar 65 de lei în condițiile în care clientul plătește două sute de lei. Măăăi, iar ești hazliu.

Masaj erotic cu Nick sau Andy. Sau Andy sau Nick

Am reușit, după Dragoș, să dau peste probabil cel mai libidinos dintre toți. Își spune, la cei 50 de ani ai săi, fie Nick, fie Andy. Mi-a zis că este însurat de 20 și de ani și face asta ca o evadare, deoarece consideră că așa nu își înșală soția. Costă o sută de lei pe oră și el recomandă minimum două ore.

Are o rugăminte. După ce îți face masaj cu finalizare și tu termini, el săracul a adunat foarte multă tensiune sexuală, că na, e greu să nu se excite. Și ar vrea și el fie să stai acolo, să te uiți la el cum se masturbează, fie, mna, un pic de sex acolo, ca să se elibereze.

Conversația cu Nick — Andy m-a făcut literalmente să îmi vină să vomit și am șters repede totul. Voiam să îmi apăs în creier tasta „erase mental images, erase memory”. Dar, vorba aia, mi-am căutat-o.

Anunțurile pentru masaj de relaxare m-au dus la Cosmin

Trecuseră deja câteva săptămâni de când am început research-ul și îmi dispăruse aproape orice urmă de chef, împreună cu imaginile mele glamorous despre cum aș plăti pentru sex. Și a venit Cosmin care mi-a dat universul peste cap. Ne-am văzut, mi-a făcut cel mai incitant masaj erotic din viața mea, apoi a terminat cu un sex oral de milioane, dar el n-a vrut banii. Eu am insistat. Până la urmă, i-a primit, am stat la o țigară.

A plecat falnic și trupeș ca un bărbat satisfăcut, deși el era cel care mi-a oferit mie un orgasm de ar fi gelos și Domnul Grey.

NUUU! NU S-A ÎNTÂMPLAT NIMIC DIN ACEASTĂ FANTEZIE.

Cosmin n-a făcut decât să-mi întărească deja profunda credință că n-ai cum să găsești servicii sexuale OK. Ce-o fi fost în capul meu?

Înapoi în viața reală, Cosmin, un tip bine întreținut, pe la vreo 30 de ani, mi s-a confesat că are prietenă și că face asta pentru sex. El nu știe masaj, dar învață. Mi-a trimis chiar neinvitat o poză cu el și încă o fată în timp ce făceau sex. Total nepotrivit, dar m-am bucurat că nu am primit dick pic.

M-a rugat instant să îi trimit o poză cu mine, dar nu orice poză. Voia, pentru a fi sigur că sunt chiar eu, o poză cu mine și palma stângă ridicată. O tactică interesantă, totuși, să nu cazi în capcana fake pics.

Mi-a explicat că, cu câteva zile înainte, avusese o programare la domiciliul unei doamne sexy, după pozele pe care le primise. Dar s-a dovedit a fi apartamentul unor „gay d-ăia” care s-au dat drept femeie ca să vină la ei. Mi-am imaginat cum niște băiețași din Militari au avut chef să facă glume pe seama unuia ca el.

Așadar, după o experiență traumatizantă, Cosmin voia să se asigure că nu îl mai fraierește nimeni.

I-am spus că nu sunt interesată de serviciile lui. Și a părut că îi place foarte mult cum arăt, deoarece când a văzut că renunț, de la prețul de 80 de lei ora de masaj erotic și sex, m-a rugat frumos să încerc gratis. Adică, prima dată fără bani, ca să văd că el e ok și face treaba bine.

Mai târziu în zi, deși eu încetasem să îi mai răspund, mi-a zis că, dacă apartamentul meu e ocupat, are el o cameră pe la nu știu ce prieten prin capătul Berceniului. Să mă duc cu el acolo. Gratis. Nu îmi cere bani. Pentru mine nu cere bani. Adică pentru fata aia din poza găsită pe Google.

Aici m-am oprit și am realizat în primul rând că în industria asta femeile au mici spre zero șanse să se bucure, în siguranță, de servicii sexuale. Că, la bază, și asta face parte din cultura patriarhală a societății românești: o femeie nu poate plăti pentru sex! Oh, nu.

Totodată, fără niciun tip de reglementare, n-ai cum să fii safe, dacă vrei să faci asta. Bărbații par total neprofesioniști, tarifele variază atât de mult, încât îți dai seama că nu s-a format o dinamică cerere—ofertă și, mai presus de toate, e vorba de siguranța ta. Nu văd cum te poți simți confortabil invitând un necunoscut în casa ta, unde ești singură, mai ales în contextul ultimelor știri care te fac să-ți fie teamă să ieși și pe stradă, ca femeie.

Nu e însă dracul atât de negru. Recent au început să apară saloane curate și probabil mai sigure, pe Calea Victoriei, unde niște bărbați fac masaj erotic femeilor. Nu știu dacă se lasă cu un oral cinstit sau e handjob cu multă anticipare, dar se numește tantric Yoni Massage. Și din ce m-am interesat, prețul pentru 90 de minute ar fi cam o sută de euro.

După experiența asta, momentan prefer o pereche de adidași decât o oră jumate de masaj cu finalizare în București. Măcar știu că mă bucur mai mult de banii mei și nici nu-mi pun viața în pericol.

Editor: Iulia Roșu