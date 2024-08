Bărbați heterosexuali mi-au povestit de prima dată când s-au simțit atrași de femei trans

Primul meu iubit era un puști heterosexual din Bronx. Alex (nu e numele său real) era cerebral și frumos, dar suferea de anxietate socială. Îi era prea teamă să iasă cu mine în public, deci cele șase luni de relație s-au consumat numai în apartamentul meu din Brooklyn. Când a aflat tatăl lui Alex de mine s-a înfuriat și a spus că l-am păcălit. Ulterior, Alex mi-a povestit că taică-său i-a recunoscut că în tinerețe bătuse o tipă trans fiindcă „îl păcălise”.

Am încercat să-l consolez pe Alex, dar nu sunt sigură cât de mult mi-a ieșit. Când mă uit în spate, cred că doar avea nevoie de un bărbat heterosexual ca să-i spună că era ok așa cum era și că faptul că se simțea atras de mine nu era ceva periculos. Dar, pentru bărbații heterosexuali care și-o trag cu femeile trans, genul ăla de comunitate poate fi aproape imposibilă de găsit. Sunt contactată săptămânal de bărbați pe aplicațiile de dating. Majoritatea dintre ei nu sunt dispuși să ne vedem în public. Se descriu ca fiind „discreți”, „ascunși” sau „secretoși”.

Tendința asta de a fi secretos înseamnă că mulți bărbați care sunt atrași de femei trans ajung să trăiască o minciună. În cele mai groaznice cazuri, minciuna se transformă în furie și violență asupra femeilor trans fiindcă tipii își simt amenințată masculinitatea. Dar mai sunt și bărbați cis, heterosexuali care luptă să rupă tăcerea. Am vorbit cu patru dintre ei, din mai multe generații, despre cum fac față tabuului de a iubi femei trans.

Chris, în vârstă de 57 de ani, este un om de afaceri alb și escortă masculină în timpul liber; Troy, de 55 de ani, este un tată de culoare, bunic și lucrează în finanțe; Joel, în vârstă de 37 de ani, este un bărbat de culoare care lucrează ca analist pentru sisteme de informații; și Jeremy, în vârstă de 20 de ani este un student de culoare din New York.

Aceste interviuri au fost editate și condensate pentru lungime și claritate.

VICE: Când ai realizat că erai atras de femei trans?

Chris: În timpul facultății. Prietenii mei se uitau la o poză cu o femeie trans care avea un penis imens. Făceau mișto de ea, dar pe mine m-a atras.

Troy: Am cunoscut prima mea femeie trans în 1983. Aveam 19 ani și ea 17 ani. Avea niște probleme, așa că am intervenit și am dus-o acasă. Am aflat abia după șase săptămâni că era trans. Nu prea știam ce însemna asta pe atunci. Știu doar că eram atras de ea.

Jeremy: Am realizat că eram atras de femei trans când m-am uitat în adolescență la filme porno cu transexuali. Femeile trans îmi păreau normale de când mă uitam la Robin Byrd Show. Aveam în jur de opt ani și am văzut că nu erau diferite de alte tipe.

Joel: Atracția mea a început cu pornografia și a evoluat prin faptul că mă duceam la prostituate.

Ce s-a întâmplat mai departe?

Troy: Mi-am construit două vieți paralele. Una era a unui tip familist, hetero și căsătorit. Cealaltă era a unui bărbat care cunoștea și ieșea cu tipe trans.

Joel: M-am reapucat de întâlnirile cu femei cis și am renunțat pentru o perioadă la cele trans din cauză că bărbații, în special cei de culoare, erau batjocoriți și amenințați că „se va afla” că ies cu tipe trans. Dar știam că nu eram fericit cu femei cis. În 2017 am decis că m-am săturat de ce cred oamenii și m-am lăsat dus de dorința de a cunoaște tipe trans. În 2018 am întâlnit pe cineva. Pe atunci Pose m-a ajutat să recunosc că îmi plăceau femeile trans.

Chris: La un moment dat am început să ies cu prostituate trans. Nu cu multe, din moment ce nu-mi permiteam, dar am „experimentat”. Apoi am cunoscut câteva tipe prin intermediul camerelor de chat, Facebook, etc.. Am devenit un fel de sugar daddy pentru unele femei și mă vedeam cu ele cât de des puteam.

Jeremy: După ce am început să mă masturbez la pornografie trans, am căutat transsexuale online. Apoi, când aveam 18 ani, am descărcat aplicația Grindr. Așa m-am văzut pentru prima oară cu o tipă trans. A fost o experiență faină, așa că m-am mai văzut cu încă vreo 8-10 femei trans.

Este important pentru tine ca o femeie trans să „pară” cis? De asemenea, te simți atras de femei trans dacă sunt înainte, după sau fără operații?

Troy: „Să pară” este foarte subiectiv. Unele dintre cele mai frumoase femei din lume sunt trans și eu îmi dau seama de asta. Este mai mult vorba despre energiile feminine pe care le transmit. Eu prefer femeile trans neoperate sau pe cele care urmează să se opereze.

Joel: Până acum am ieșit doar cu două femei trans, care ambele erau înainte de operație, dar sunt deschis să ies și cu cele care s-au operat.

Jeremy: Mi se pare ciudată întrebarea, fiindcă ideea de „a părea” este legată foarte mult de context și se schimbă de la un om la altul, deci sunt atras doar de orice persoană trans care îmi pare sexy. Asta cu operația nu contează absolut deloc pentru mine. Am fost cu individe din ambele tabere și nu am o preferință.

Cum ți-ai definit sexualitatea când ai aflat că ești atras de femei trans și cum te identifici astăzi?

Troy: Eram un „tip normal” și m-am luptat din greu să păstrez acea etichetă. Asta nu înseamnă nimic pentru mine azi. Sexualitatea este mai fluidă decât recunosc oamenii.

Chris: Mereu m-am identificat ca fiind heterosexual. Oamenii așa mă văd. În prezent, nu mai este important pentru mine. În urmă cu 20 de ani, poate că era.

Joel: Mă identific ca bărbat hetero, înainte și după ce am ieșit cu femei trans.

Jeremy: Când aveam vârsta la care am învățat etichetele cu care se definește sexualitatea, am spus că mie îmi place ce-mi place. Termenul de „hetero” nu are nicio însemnătate pentru mine.

Ți-a fost greu când ai realizat că-ți plăceau femeile trans?

Troy: Am realizat imediat că mi-era frică. Erau doar trei tipuri de sexualitate în mintea mea. Hetero, bisexual sau gay. Nu-mi plăceau bărbații, deci nu eram gay. Asta mai însemna și că nu eram bisexual. A durat un timp până să înțeleg că genul este un construct social. Mă temeam și am stat speriat mai mult de un deceniu. Mi-era teamă să nu fiu crezut homosexual. Mă temeam de ce credeau prietenii mei. Mi-era teamă că familia și copiii mei nu mă vor mai vedea la fel. Dar asta nici nu m-a împiedicat să ies cu femei trans.

Joel: La început m-am temut de ce vor crede alții și am fost anxios la prima întâlnire, adică am ascuns asta și nu am spus nimănui din familie, prietenilor sau cunoștințelor.

Jeremy: Am avut puțină anxietate, dar nu mi-am pus niciodată sub semnul întrebării sexualitatea, fiindcă le vedeam ca femei. Eram atras de feminitate și nu de masculinitate. Deci m-am considerat hetero cu ceva în plus.

Ce fel de schimbări crezi că ar fi folositoare acum, pentru bărbații ca tine, ca să experimenteze această atracție sexuală și să fie dispuși să o accepte într-un mod sănătos?

Jeremy: Cred că cel mai bun lucru pe care îl putem face ca bărbații să normalizeze relațiile cu femei trans este ca ele să fie privite în cadre non-sexuale. Cred că cea mai mare schimbare în societate care m-a ajutat, dar nu și pe bătrâni, a fost să văd femei trans reprezentate în alte moduri decât cele sexuale. Ca în filmul I Am Jazz. În liceu, marea dezbatere cu Ben Shapiro și Zoe Tur – oamenii discutau dacă ar trebui să etichetăm persoanele trans ca femei sau ca bărbați. Se vorbea despre femei trans în sport. Era o problemă culturală.

Troy: Bărbații trebuie să iasă din umbră. Am petrecut timpul cu atleți profesioniști, actori și rapperi. Am petrecut cu băieții mei în cartiere și cu celebrități. Am văzut bărbați diferiți care se vedeau cu femei trans în secret. Am avut rude, prieteni și colegi care au fost în relații cu sau s-au simțit atrași de femei trans. Bărbații trebuie să și-o asume și să înceteze cu minciuna. Bărbații trăiesc în frică.

Tipii cis nu sunt în pericol fiindcă suntem atrași de și ieșim cu femei trans. În schimb, teama noastră ucide femei trans.

Articolul a apărut inițial pe VICE US.