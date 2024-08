Am fotografiat bărbați în colanți care dansează pentru cel mai tare brand din Rusia

La începutul acestei veri, fotograful britanic Kurtiss Lloyd a călătorit în Moscova pentru prima oară. El s-a confruntat cu realitățile dure ale Rusiei rigide și urbanizate și a căutat reminescențele trecutului rusesc decadent.

Secretul radioactiv al Rusiei

Videos by VICE

Apartamentul unde stăteam avea un acoperiș plat, care reflecta impresia mea asupra Moscovei contemporane: fundații, schele și resturi împrăștiate pe străzi și în peisajul urban. Am început să-mi imaginez farmecul Rusiei apuse.

Nimic nu se compară cu Balșoi, așa că am decis să iau legătura cu unii dintre dansatori. Am scos dansatori de balet clasic din contextul unei scene sclipitoare, a cortinei de catifea și galeriilor aurii ale teatrului și am vrut să creez un portret contemporan al dansatorului teatrului Balșoi, evidențiind contrastul dintre nou și vechi, frumusețea naturală și sluțenia fabricată.

Citește și: Dacă vrei să vizitezi Rusia, ca român, asta-i tot ce trebuie să știi



Când am cunoscut dansatorii, am simțit singurătatea lor. Majoritatea dintre ei nu înțeleg engleză, așa că s-au exprimat prin limbajul dansului. Astfel, am putut captura spiritul și caracterul real al oamenilor, decât un spectacol. Când am văzut libertatea lor de exprimare, am fost complet copleșit, un lucru care se transpune în imagini.

Ca fost dansator, am înțeles călătoria pe care cineva trebuie să o facă pentru a simți succesul unui spirit adevărat al muzicii și să spargi propriile bariere. Abordarea mea când fotografiez dansatori începe mereu cu respect față de meserie.

Alexei Putintsev, 20 de ani, Moscova

VICE: Ce înseamnă pentru tine dansul?

Alexei: E vorba de libertate. Libertatea mișcărilor, reîncarnare și joacă. Dansul este o oportunitate să te eliberezi.

Care este cea mai mare provocare a meseriei tale?

Când dansezi, trebuie să ai o răbdare incredibilă, pentru a putea îndura durerea fizică și traumele ce vin la pachet, dar și durerea emoțională de a nu obține un rol. Viața unui dansator este foarte scurtă, deci trebuie să fii puternic. Mereu vor fi dansatori care să te înlocuiască, așa că trebuie să lucrezi din greu.

Vasiliy Danilchuk, 22 de ani, Omsk

VICE: Care este cea mai timpurie amintire despre dans?

Vasiliy Danilchuk: Când eram mic, mama mea m-a dus la un spectacol de balet. Se juca piesa Ruslan și Lyudmila la teatrul Omsk. M-am îndrăgostit instant de lumea aia de basm.

Ce înseamnă pentru tine dansul?

Pentru mine, dansul e viața. Sentimentele mele de pe scenă le reflectă pe cele ale personajului pe care îl joc. Dar, în același timp, cu ajutorul dansului, sunt capabil să mă înțeleg pe mine însumi.

Nikita Kapustin, 21 de ani, Serpukhov

VICE: Care este cea mai mare provocare a vieții de dansator?

Nikita Kapustin: Să mă duc în fiecare dimineață la cursuri și să rămân până la sfârșit.

Dacă nu ai fi un dansator de balet, ce ai fi făcut?

E greu să-mi imaginez, dar când eram mic îmi plăcea să joc fotbal. Poate că aș fi devenit un atlet.

Ilya Beresnev, 26 de ani, Germania

VICE: Dacă nu ai fi fost un dansator, ce ai fi făcut?

Ilya Beresnev: Nu știu, e aproape imposibil să mă imaginez fără balet.

Ce i-ai sfătui pe dansatorii care vor să urmeze calea asta?

Dansul înseamnă tot. Dacă nu trăiești ca să dansezi, nu ar trebui să faci asta.

Artemiy Belyakov, 25 de ani, Tver

VICE: Ce înseamnă pentru tine dansul?

Artemiy Belyakov: O modalitate de a înțelege frumusețea corpului și a sufletului uman.

Care este cea mai mare provocare a meseriei tale?

Trebuie să-mi reamintesc constant că oamenii au nevoie de artă în viețile lor. Pentru că uneori, mi se pare că nu vor.

Alessandro Caggegi, 21 de ani, Manchester

VICE: De ce dansezi?

Alessandro Caggegi: Eu dansez, pentru că atunci când sunt pe scenă sunt inundat de un sentiment de nedescris. O adrenalină și un high atunci când „intri în zonă”. Noi suntem atât dansatori, cât și actori.

Dacă nu ai fi dansator, cu ce te-ai ocupa?

Cu siguranță de muzică. Am cântat în fanfare până când am plecat în Rusia. În plus, am diplomă de pianist de la Victoria College of Music din Londra. În continuare încerc să exersez pe cât posibil.

Vladislav Kozlov, 23 de ani, Saratov

VICE: Ce înseamnă pentru tine dansul?

Vladislav Kozlov: Dansul pentru mine e o formă de exprimare a emoțiilor și experiențelor interioare. Câteodată poate fi dureros, dar dansatorii de balet nu pot trăi altfel.

Care este cea mai mare provocare a meseriei tale?

Cel mai dificil lucru ca dansator profesionist de balet este să treci peste tine însuți, precum și peste munca fizică de zi cu zi. Profesia asta necesită sacrificiu, iar câteodată trebuie să-ți sacrifici viața personală.

Citește mai multe despre balet:

Regimul unei balerine



Balerinele ilegale, underground, ale Iranului



Balerine