Am întrebat bărbați cum au devenit poligami și și-au lăsat iubitele să facă sex cu alții

Să urmărești cum iubita ta de două luni, logodnica sau soția, face sex cu altcineva are potențialul să te devasteze, chiar dacă, în principiu, erai complet hotărât să demontezi monogomia înainte de actul în sine. Când un partener nu este pe aceeași lungime de undă, lucrurile pot lua o întorsătură complet greșită. Chiar și atunci când doi iubiți consideră că sunt pregătiți să exploreze, tot ar putea rezulta în regrete.



Când un cuplu iubitor, încrezător în relația lor și cu un consimțământ mutual, invită o a treia persoană la masa, anterior monogamă, poate fi un eveniment incredibil și transformativ. Am rugat câteva cupluri fericite să ne povestească despre primele lor experiențe poligame.



Robbie*, 29 de ani, SUA, poligam de cinci ani

„Au existat multe momente în care ea flirta cu alți tipi, dar cred că prima combinație s-a întâmplat când a fost cazată la un hotel, într-o deplasare, și s-a sărutat cu un coleg cu care obișnuia să flirteze. Ea m-a tot tachinat în legătură cu tensiunea sexuală dintre ei doi, dar când, într-un sfârșit, mi-a spus că s-a întâmplat, am fost copleșit de emoție. Pentru un moment, m-am simțit gelos sau îngrijorat că exagerasem, că am luat o decizie revocabilă, dar după ce a început să-mi trimită mesaje cu detaliile, m-am simțit exaltat. Era ca și cum prietena mea (acum logodnică) era o actriță porno.

Ea primea atenția pe care eu nu puteam să-i ofer, din cauza distanței. Deoarece îmi povestea totul cu lux de amănunte, m-am simțit implicat și încrezător.”

Harry*, 51 de ani, Marea Britanie, poligam de trei ani

„Primul tip pe care l-am întâlnit a fost Mike*, cam de vârsta noastră. Trebuia să fie doar o întâlnire socială, să ne dăm seama dacă putem merge mai departe. Am stabilit să ne vedem într-o seară, într-un parc, cam la 30 de minute distanță cu mașina. Amândoi aveam emoții, deși S* (iubita mea) băuse vreo câteva pahare de vin, înainte să pornim la drum. Am parcat pe lângă parc, unde l-am așteptat pe Mike. El a ajuns după vreo zece minute și am stat un pic de vorbă. Părea un tip decent, curat și destul de prezentabil. Am întrebat-o pe S dacă voia să-i vadă penisul și ea a fost de acord.



S. s-a urcat în mașina tipului, el și-a scos penisul, după care ea s-a aplecat și l-a cuprins în gură. Nu mă așteptam la asta. Am avut un sentiment ciudat, în timp ce stăteam lângă portiera șoferului și mă uitam la femeia pe care o iubeam cum îi făcea oral unui alt tip, care se juca cu țâțele ei. După vreo două minute, care s-au simțit ca o veșnicie, ea l-a dat la o parte. El a încercat să o sărute, dar S. s-a întors și asta m-a făcut să mă simt mai bine.

Era vorba doar de sex, cred că pentru mine sărutul ar fi fost prea mult. Ea m-a privit în ochi și m-a rugat să o sărut. Ce puteam să fac? M-am pus în genunchi și am pupat-o, S mi-a răspuns foarte pasional și am simțit gustul penisului pe buzele ei.



Ea s-a descleștat de sărutul nostru, s-a uitat la mădularul erect, apoi la mine și mi-a spus să-l sug. Mi-am aplecat capul și l-am luat în gură. M-am simțit bine, atât fizic, cât și mintal, să stau acolo în genunchi, în fața prietenei/amantei mele, și să sug un penis. Apoi, ea și-a aplecat capul și m-a acompaniat.

Ce nebunie, noi doi, într-un parc, satisfăcând oral un străin. Mike nu a reușit să ejaculeze în seara aia, dar în drum spre casă, S. era exaltată și a terminat foarte repede, când i-am excitat păsărica și ea îmi sugea penisul cât conduceam. Evident, S. a fost foarte excitată. Când am ajuns acasă, am discutat despre experiență și am avut parte de o partidă de sex foarte satisfăcătoare. Nu ne-am mai văzut vreodată cu Mike, deși noaptea aia a marcat începutul unui nou capitol al relației noastre.



Dacă am fost gelos? Foarte, dar face parte din experiență.



Dacă am mai face-o? Da.

Dacă am fost speriat? Cum să nu. Lucrurile ar fi putut să decurgă în nenumărate feluri, să ne distrugă complet relația. Noi ne iubim foarte mult și m-ar distruge să o pierd.



Dacă am recomanda asta și altor cupluri? Depinde de persoane. Noi am discutat vreo șase luni despre asta, înainte să ne vedem cu Mike. Trebuie să ai încredere desăvârșită în relația voastră, altfel ar putea cu ușurință să vă distanțeze.”



Nick*, 44 de ani, SUA, poligam de 15 ani

„Prima oară când soția mea a plecat să se culce cu alt bărbat, a fost o experiență complicată, dar asta implică poligamia. E un stil de viață complex, cu multiple straturi de emoții contrastante. Mi s-a făcut greață de la anxietate, dar, mai târziu, m-am entuziasmat când am auzit detaliile. Ea m-a sunat a doua zi și mi-a povestit amănunte care mi-au stimulat imaginația și dorințele. Când s-a întors, am așteptat-o în prag cu flori și am petrecut mult timp după alternând între entuziasmul împărtășit pentru noua cale pe care o luasem și reconectându-ne emoțional.



A fost la fel de dificil când ea urma să facă sex neprotejat cu unul dintre amanții ei. Mi-am făcut griji că pierdeam ultimul lucru care era doar între noi doi, deși, în același timp, eram incredibil de entuziasmat pentru tot ce avea de oferit noua experiență. Mă uitam constant la ceas, conștient că se întâmpla în acel moment („ea simte penisul lui gol cum o penetrează pentru prima oară”, „probabil că el deja a ejaculat”, „acum probabil cinează, iar soția mea simte cum sperma lui se scurge din vagin, în timp ce iau masa la restaurant”). Eu alternam între stări de panică și excitare.



Prima oară când am asistat, a fost o experiență extrem de eliberatoare. Pentru mine, faptul că nu trebuia să mențin controlul a fost o ușurare. Eu puteam să observ cum un alt bărbat se folosea vulgar de soția mea și cât de mult reacționa ea. Eu știu că experții în comportamentul animalic modern au demontat asocierea noastră cu dinamica de putere dintr-o haită de lupi, dar, descrie cel mai bine cum m-am simțit atunci.

Eu nu vreau să fiu un omega în haita mea, dar nu sunt nici alfa. Cel mai bine mă simt ca beta, iubitor și atent cu soția mea, în timp ce altcineva ne domină pe amândoi.”



Owen*, 25 de ani, SUA, poligam de doi ani

„Prima mea experiență a fost în ultimul an de liceu, cu fosta mea iubită, care a continuat vreo doi ani. Era un tip cu care ea flirta înainte să fie cu mine, deși ei doi apucaseră să se combine. El era mai alfa, chiar dacă, mi-e și rușine să spun asta, eu eram mai popular decât el. Așa că, într-o zi, ei au intrat în vorbă, iar eu am întrebat-o pe iubita mea dacă încă îi mai plăcea de el. Ea mi-a spus că da, iar, mai pe scurt, la vreo două săptămâni, s-a întâlnit cu el după școală.

Am avut mari emoții în ziua aia, cu fluturi în stomac și tot ce trebuie. Nu prea am avut poftă de mâncare, însă apetitul sexual era mare. Am condus-o până la jumătatea drumului spre mașina lui. Am sărutat-o și am plecat. Pe atunci, nu prea dădeam mesaje, așa că m-am întors acasă și am așteptat câteva ore. M-am masturbat atât de mult cu gândul la ce se întâmpla.



Mai târziu, ea m-a sunat și mi-a povestit cum la început nu prea au făcut mare lucru, așa că i-a spus că dacă voia ceva, trebuia să inițieze. Apoi, el a rugat-o să-i arate sânii și să-i facă oral. Ea mi-a spus că o avea imensă. Emoțional, m-am simțit un pic pervertit și supărat. Apoi corpul meu a preluat frâiele și m-am excitat. Eu cred că sunt mai mult genul beta, iar faptul că știam că el era mai dominant și o avea mai mare decât mine m-a făcut să mă simt ca un cuckold, un mascul menit să slujească.”



Asta a fost prima mea experiență de cuckolding, iar, cu timpul, lucrurile au devenit din ce în ce mai explicite.”



*Numele au fost schimbate.