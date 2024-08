Am vorbit cu bărbați despre momentele când s-au masturbat împreună cu prietenii

O s-o spun direct, că n-am cum altfel: Ești genul de bărbat care se masturba împreună cu prietenii în adolescență? Mai ții minte zilele alea în care ți-o luai la labă în sacul de dormit, la câțiva metri de prietenul tău cel mai bun? Mai știi când stăteai treaz până târziu și încercai să găsești un film sexy la TV pe care să ți-o freci?

În perioada pubertății, mulți băieți au descoperit masturbarea împreună cu prietenii lor, în nopțile în care dormeau unii pe la alții, la orele mici ale dimineții.

Dar subiectul ăsta e un pic tabu, din cauza conotațiilor homoerotice. Nimeni nu mai face asta după ce iese din adolescență. Și totuși, e un fenomen foarte răspândit în timpul dezvoltării sexuale a băieților.

A fost o practică răspândită încă de la începuturile timpurilor, a zis Jason Wimberly, un antrenor de fitness gay în vârstă de patruzeci de ani, căruia i-am luat interviu pentru acest articol. „Eu cred că masturbarea colectivă la bărbați e o activitate care merge dincolo de spectrul orientărilor sexuale.” În prezent, Wimberly scrie o carte despre bărbați care se masturbează împreună.

Pentru unii, chestia asta a fost un pas important în descoperirea orientării lor sexuale. Charlie, un bărbat gay de 28 de ani, a zis: „Îmi amintesc cum m-am întrebat atunci oare ce însemna asta pentru sexualitatea mea, dar m-am liniștit cu gândul că prietenul meu sigur nu era gay, așa că probabil nici eu nu eram.”

Am vorbit cu Jason, Charlie și patru alți bărbați despre perioada în care s-au masturbat împreună cu prietenii lor adolescenți. Poate o să-ți trezească și ție niște amintiri.

„De câte ori dormeam unii pe la alții, ne masturbam împreună”

Aveam 15 ani, eram în vacanța de vară cu cei mai buni prieteni ai mei și am decis să dormim împreună la unul dintre ei acasă. Pentru că eram la pubertate, vorbeam mult despre sex, relații și filme porno. În timpul pubertății, îmi amintesc că mi-a crescut mult nivelul de testosteron și a trebuit să-l țin sub control cu medicamente, am luat tratament până la 20 de ani. Așa că eram mai excitat decât alți băieți.

În același an am și început să fac duș împreună cu colegii după ora de sport. Eu am noroc de gene bune și eram bine dotat, așa că băieții au început să-mi dea porecle pe chestia asta: Centaur, Tripod, Kid bengala (un star porno brazilian foarte dotat).

La petrecerea în pijamale vorbeam despre sex, pentru că îmi pierdusem virginitatea cu câteva luni înainte. În timpul conversației, prietenul meu m-a întrebat dacă am întâmpinat probleme din cauza mărimii și i-am zis că da – și am început să discutăm despre mărimea penisului. Am ajuns la concluzia că ar trebui să le comparăm. Ne-am dat jos pantalonii și a fost clar că al meu era cel mai mare. Deodată, unul dintre ei a zis: „Dacă tot suntem aici, ce-ar fi să facem laba, ca să le măsurăm cât sunt în erecție?” Am râs și am decis să meargă fiecare în altă cameră să și-o frece și să venim cu ele mari să le comparăm. M-am dus în baie, m-am uitat la porno și mi-am frecat-o.

Îmi amintesc că mi s-a părut ciudat să-mi văd prietenii cu erecție. Era evident că toți eram timizi, dar după un minut-două, ne-am relaxat. Am comparat și ne-am măsurat și așa am descoperit că o aveam destul de mare deja pentru vârsta mea. După ce am terminat de discutat, am realizat că eram trei băieți cu puțele pe jumătate sculate, așa că am decis să terminăm treaba. Am râs și am pus un film porno. Inițial eram timizi și mi se părea ciudat, dar apoi am realizat că toți ne simțeam bine și nu aveam de ce să ne rușinăm.

De atunci și până la 16 ani, de câte ori dormeam unii la alții făceam laba împreună. A devenit un ritual între noi. Dar după 16 ani, ne-am oprit în mod natural. Am mai continuat să dormim unii la alții, dar n-am mai simțit să facem asta. Și am rărit și discuțiile despre sex. Poate nici nu mai eram așa de disperați ca la pubertate. Încă suntem cei mai buni prieteni. – Nicholas Martins, 23 de ani

„Am făcut prima oară labă în cerc în primul an de liceu”

Am găsit revista Playboy a lui taică-miu în clasa întâi și m-am masturbat. Mi s-a părut o descoperire fenomenală și îmi venea să vorbesc cu toată lumea despre asta. Eu și verișorii mei am început să ne masturbăm pe la zece ani. Nu reușeam să ejaculăm, dar tot se simțea minunat. Eram niște băieți care se bucurau împreună de jucăriile lor preferate.

Am făcut prima oară labă în cerc în primul an de liceu, cu câțiva prieteni. Am invitat cinci prieteni să ne uităm la un DVD furat de la taică-miu. În câteva minute, deja ne masturbam toți în sufragerie.

A devenit un ritual obișnuit. Ne adunam câțiva după meciul de fotbal și ne-o frecam. Eu eram singurul tip gay dintre ei, dar niciodată nu le-am făcut vreun avans, cu excepția dăților când mi-au cerut-o ei.

Chiar ieri, pe plajă, eu și partenerul meu ne-am masturbat împreună cu alți patru tipi noi. Am stat în cerc și ne-am masturbat și am ejaculat în nisip. Mulți cred că masturbarea e tot sex, dar pentru mine și prietenii mei nu e o activitate sexuală, cât o activitate personală de care ne bucurăm împreună. Prietenii mei hetero îmi trimit mereu dick pics. Ne facem complimente unii altora și ne încurajăm reciproc: „Frumos penis! Puternic! Bravo!” Suntem mândri de penisurile noastre, care e problema? – Jason Wimberly, 40

„Am stat toată excursia în cameră și ne-am masturbat sub pături”

Totul a început pe la 11 ani, când am descoperit masturbarea. Am făcut o excursie cu școala și am stat în aceeași cameră cu doi prieteni. Într-o dimineață, m-am trezit cu erecție și i-am întrebat pe băieți dacă și ei își atingeau penisurile când erau tari și dacă le plăcea asta. Au zis amândoi da, așa că am sugerat să o facem împreună. Am stat toată excursia în cameră și ne-am masturbat sub pături – eram prea timizi ca să ne uităm unii la alții. Un alt prieten ne-a povestit apoi despre filmele porno.

Am început să merg acasă la un prieten după ore, pentru că părinții lui erau mereu plecați. Avea două calculatoare în camera lui, fiecare pe un perete. Unul dintre noi se juca pe calculator, iar celălalt se masturba în timp ce se uita la filme porno pe alt calculator – și apoi făceam schimb. Uneori ne uitam la porno și ne masturbam împreună, dar nu unul lângă altul. Puneam scaunele unul în fața altuia, ca să nu ne vedem, cred că ne temeam să nu fie prea gay altfel.

Ne masturbam și când dormeam unul pe la altul, dar în loc de filme porno, vorbeam despre fanteziile noastre sexuale cu colegele de clasă.

Totul a durat până la 15 ani, după care ne-am oprit de la sine. Ne-am prefăcut că nu s-a întâmplat niciodată și n-am mai adus vorba despre asta – dar încă suntem cei mai buni prieteni. – Klaus, 26 de ani

„Niciunul dintre noi nu s-a uitat la celălalt în timpul ăsta.”

Dormeam peste noapte la cel mai bun prieten al meu, aveam vreo 12 ani și am început să vorbim despre masturbare. Eram în perioada în care tocmai învățam să fim mai vulnerabili și mai deschiși unul cu altul.

Eram la el în pat și vorbeam înainte de culcare, pe întuneric, și am recunoscut fiecare că ne masturbam de mai multe ori pe zi. Am decis să ne masturbăm sub pătură. Ne-am dat jos chiloții și am făcut-o în tăcere. Eu am terminat înaintea lui și am așteptat politicos să termine și el. Niciunul dintre noi nu s-a uitat la celălalt în timpul ăsta.

După ce am terminat, ne-am șters cu șervețele și am zis câteva cuvinte, după care ne-am culcat. Nu cred că am mai vorbit despre asta apoi, am revenit la jocurile noastre cu arheologi sau extratereștri.

N-a fost niciodată un subiect tabu între noi, doar n-a mai venit vorba despre asta. Și acum îmi plac aventurile sexuale, explorez sexul cu alte cupluri și abia aștept să particip la un threesome cu două femei în viitorul apropiat. Totuși, bărbații nu m-au atras niciodată. – Ryan, 44 de ani

„Eram sigur că prietenul meu nu era gay, așa că am concluzionat că nici eu nu eram, chiar dacă ne masturbam împreună”

Prima oară s-a întâmplat pe la 13 ani, dormeam acasă la un prieten bun. S-a întâmplat din senin. El a scos telefonul și a pus un film porno și a început să se masturbeze. M-a încurajat să o fac și eu. După câteva minute, a început să îmi atingă penisul, iar eu l-am atins pe al lui. Nu-mi amintesc dacă a ejaculat vreunul dintre noi, dar știu că m-am excitat și eram confuz. Cel mai ciudat mi s-a părut că n-am vorbit niciodată despre asta cu el. Nu mi-am dat seama dacă făcea asta și cu alți prieteni sau doar cu mine. Pe atunci nici măcar nu știam că sunt gay încă. Mai târziu, m-am îngrijorat să nu afle colegii de școală despre ce s-a întâmplat între noi.

Eram sigur că prietenul meu nu era gay, așa că am concluzionat că nici eu nu eram, chiar dacă ne masturbaserăm împreună.

Mai târziu, pe la 15 sau 16 ani, mai dormeam acasă pe la alți prieteni și vorbeam despre fete care ni se păreau sexy. Ne excitam și apoi trebuia să ne eliberăm, așa că ne masturbam împreună. Dar nu era în niciun fel homoerotic, mai degrabă o făceam să ne descărcăm. Nu mă atrăgeau prietenii mei, ci atmosfera sexuală din cameră.

Prima mea experiență gay a fost tot cu un prieten, când dormeam la el acasă. A fost similară cu cea pe care am avut-o cu celălalt prieten în copilărie, a pornit de la o joacă, dar am început să ne explorăm reciproc. – Charlie, 28 de ani

„Mama, vor să facem concurs de masturbare și m-am panicat!”

Pe la 13 ani, un prieten, Paul, m-a invitat la el acasă pentru că maică-sa era plecată. Pe la el venise și prietenul lui cel mai bun, Wayne. Am început să ne uităm la un film și să ne relaxăm, dar, deodată, Wayne a scos telefonul și a pus un film porno. Paul a anunțat că vom face un concurs de masturbare și m-a lovit panica.

Am fugit la baie și am stat acolo o vreme, cu mintea plină de întrebări. Nu voiam să-mi scot penisul, dar nici să par un fraier în fața lor. Nu voiam nici să le văd penisurile. Oare eram obligați să le comparăm? Oare asta o să ne schimbe prietenia?

Am ieșit din baie și le-am zis că trebuie să o sun pe mama. La telefon, i-am zis să vină să mă ia, pentru că avem filme porno și vor să facem un concurs de masturbare. Mama a urlat la mine: „Aoleu, spune-le că i s-a făcut rău lui taică-tău și vin să te iau!” Între timp, am auzit-o cum îi striga lui taică-miu: „Am fugit, James e într-un concurs de masturbare și mă duc să îl salvez!”

Le-am cerut scuze prietenilor mei și le-am spus că trebuie să plec. Mă rugam să nu înceapă să se masturbeze cu mine în cameră. Mi s-a părut că a trecut o eternitate până a venit mama. Apoi a ajuns și m-a preluat. Habar n-am care dintre ei a câștigat concursul ăla. – Jimmy Jameson, 43 de ani