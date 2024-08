Bărbații ăștia își pun penisul pe internet ca să primească note și sunt mândri de asta

Dick pic-ul e un laitmotiv al culturii social media. Îl întâlnești peste tot. Orice femeie care a stat vreodată pe internet o să-ți spună că a primit o astfel de poză cel puțin o dată. Sau că i-a dat numărul unui tip care i s-a părut drăguț și deșteptul ăla i-a trimis poză de aproape cu penisul lui.

S-a descoperit că bărbații fac asta din mai multe motive: unora li se pare palpitant, altora li se pare începutul unei conversații cu tentă sexuală, alții speră ca și femeile să le trimită înapoi poză cu vulva.

În orice caz, pe măsură ce se discută tot mai mult despre acest fenomen, au apărut online comunități unde bărbații pot posta aceste imagini consensual, ba chiar primesc și note pentru ele. Iar unele femei care depun eforturi să ofere feedback amănunțit la aceste poze primesc și bani pentru asta.

Alte femei fac asta gratis pe Reddit în thread-uri cu peste 55 000 de membri precum r/dickrating și r/DickPics4Freedom. Acolo, mii de posesori de penisuri împărtășesc imagini cu penisurile lor în toată gloria, ca lumea să comenteze și să le dea note. Majoritatea conțin doar un penis. Doar cei care arată bine conform standardelor au curajul să pună poze cu tot corpul. Unii își arată chiar și fața. Dar indiferent că unele sunt mai creative decât altele, toate pozele au un lucru în comun: se vede că au fost bine gândite. Nimeni nu pune poze proaste sau neclare.

E un exercițiu palpitant, dar, în același timp, poate avea un efect demoralizant, având în vedere cât de mult e asociată masculinitatea cu penisul. Așa că i-am întrebat pe bărbații care fac chestia asta: De ce?

33 de ani, scriitor, Statele Unite

Nu prea stau eu pe Reddit, dar într-o seară mă plictiseam și am căutat dacă există vreo comunitate din asta unde se dau note la penisuri. Am găsit una și acolo erau și bărbați mai bine dotați decât mine, dar și bărbați ca mine. Mă plictiseam, cum ți-am zis, așa că am încărcat o poză mai veche cu penisul meu, doar ca să văd ce reacții primesc.

Am primit imediat feedback pozitiv, cât și sfaturi despre cum pot face un dick pic mai reușit. Am început să mă distrez cu chestia asta și să-mi crească stima de sine. Știu că sunt grăsuț și am un penis banal, dar am simțit că arăt bine. Așa că am început să postez în fiecare noapte.

Îmi place să postez pe forumurile astea pentru că e consensual. Nu-mi place să trimit poze nud unei femei fără consimțământul ei și îmi place să fac asta într-un spațiu unde oamenii chiar sunt interesați de astfel de imagini. Până acum, am primit și reacții pozitive, și negative. Cele bune îmi dau încredere în mine, iar pe cele rele le ignor, că oricum e doar o activitate pe care o practic ca să mă relaxez.

Am avut parte și de troli, dar moderatorii se ocupă repede de ei și îi șterg. Cred că e important să îți iubești corpul și mă bucur că există o platformă care le dă oamenilor ocazia să fie admirați, fără presiune.

În trecut, le dădeam bani modelelor de videochat să-mi dea note pentru penis. Îmi plăcea să le susțin și să le plătesc pentru asta, nu mă deranja. Dar aici pe Reddit, îmi place că oamenii sunt mult mai sinceri și oferă și susținere.

25 de ani, software developer, Danemarca

Am găsit comunitățile astea random, pe Reddit. În trecut, mi-am mai arătat penisul pe Omegle, unde toată lumea face asta, dar de obicei eram ignorat. Am fost curios să fac asta pe Reddit, ca să văd ce păreri are lumea despre penisul meu. Am postat doar de două ori, dar cred că o s-o mai fac.

Am primit multe reacții drăguțe. Mi-a plăcut chiar și când mi-a lăudat penisul un tip. Toți bărbații își fac griji cu privire la penisul lor și mă încurajează să văd că absolut oricine, indiferent de aspectul fizic sau rasă, îndrăznește să pună poze aici. Mă simt văzut și cred că treaba asta normalizează cum arată un penis obișnuit.

25 de ani, asistent depozit, Statele Unite

Am căutat o astfel de comunitate pentru că mă plictiseam și îmi place să mă expun. Am postat de câteva ori.

E palpitant să nu știu cine se uită la penisul meu. Aș prefera să fie vorba de o fată, dar accept și recenzii de la bărbați. Primesc multe recenzii bune. Și nu am chef să dau bani pe asta.

Sunt mândru de penisul meu și îmi place să vorbească lumea despre el. Nu mă supăr nici când îmi spun unii lucruri nasoale, pentru că știu că oamenii au gusturi diferite. Nici nu mă compar cu alții, pentru că nu asta e ideea. Postez pentru că îmi place să mă dau mare cu penisul meu. Nici măcar nu caut sex. Nu trimit nimănui dick pics neconsensuale, nu e genul meu. Sincer, sper să mă remarce cineva din industria porno și să îmi propună să joc în filme.

21 de ani, chelner, Statele Unite

Am căutat comunitățile astea pentru că eram excitat, sincer. Voiam să îmi arăt penisul cuiva fără să-mi dezvălui identitatea. Nu postez des. Dar îmi place când fetele îmi laudă penisul, mă liniștește că am o mărime potrivită. Din fericire, nu am primit hate de la troli până acum. Dar mă îngrijorează ca aceste imagini să nu ajungă publice, n-aș vrea ca familia mea să știe că fac asta.

29 de ani, inginer, Statele Unite

Am descoperit forumurile astea pe când mă uitam la conturile utilizatorilor care postează pe r/normalnudes și r/averagepenis, niște subreddituri pe tema body positivity, unde postez și eu. Una dintre postările mele e foarte apreciată de ceva vreme pe r/averagepenis și chestia asta m-a făcut să mă simt foarte bine cu privire la corpul meu.

Inițial, nu îmi plăceau corpul și nici penisul meu. În liceu, îmi era jenă să mă dezbrac în fața colegilor la vestiare. Mi-a plăcut că există o platformă unde pot primi feedback pozitiv despre corpul meu, fără să fiu prezent fizic. Nu-mi pasă dacă feedback-ul vine de la femei sau bărbați hetero sau gay. Îmi place să postez imagini cu mine și mă distrez. Multă vreme am crezut că am penisul prea mic, dar de când lumea îmi spune că sunt atrăgător și dezirabil, mă simt mult mai bine. Există și troli, dar moderatorii îi scot repede.

E foarte important pentru sănătatea mintală să ne simțim bine în corpurile noastre. Și cred că astfel de comunități ne ajută enorm în acest sens. Uneori mă tem să nu îmi descopere cineva identitatea, dar nu cred că are cum, pentru că nu prea sunt elemente prin care să pot fi identificat.

25 de ani, Germania

Am găsit comunitatea asta întâmplător și am vrut să văd dacă există vreo persoană căreia să-i placă penisul meu. De atunci, am mai postat de câteva ori și am primit reacții pozitive, care m-au bucurat. Dar niciodată nu s-a înfiripat ceva între mine și persoanele care mi-au comentat, nu asta e ideea. Vreau doar validare pe un forum unde e ok să postezi astfel de poze, pentru că nu-mi place să le trimit fără să cer consimțământul în prealabil.