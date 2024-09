Am vorbit cu niște bărbați care își țin penisurile în cuști

Castitatea masculină e fetișul ăla pentru care îți încui penisul într-o cușcă personalizată care te împiedică să ai erecții sau să-ți folosești penisul pentru sex. Cât timp ești închis în cușcă, nu te poți masturba și nu poți avea orgasm, iar cușca poate fi deschisă doar de deținătorul cheii. Deși acest gând îi îngrozește pe majoritatea bărbaților, pe alții îi face să scâncească de plăcere. Poate fi foarte palpitant și satisfăcător să fii închis în cușcă. Unii spun că interdicția orgasmului le crește instinctul sexual și le îmbunătățește concentrarea. În plus, întărește relația dintre dominator și submisiv, pentru că stăpânul sau stăpâna îl poate pedepsi pe sclav prin interzicerea abilității de a avea orgasm.



Evident, nu e un fetiș întâlnit pe toate drumurile. Nu doar că schimbă viața celui închis în cușcă, ci plasează multă responsabilitate pe umerii deținătorului sau deținătoarei cheii. În cazurile mai grave, o cușcă proastă sau defectă poate provoca răni, iar dacă se întâmplă asta, deținătorul cheii trebuie să deschidă rapid dispozitivul.

Ca să aflăm de ce îi atrage pe oameni acest fetiș, am vorbit cu trei bărbați despre experiențele lor cu castitatea și le-am cerut sfaturi pentru cei care ar vrea să încerce asta. Doi dintre tipi sunt gay și unul e bisexual, ceea ce nu înseamnă că bărbaților hetero nu le plac aceste cuști, ci doar că toți tipii hetero pe care i-am rugat să ne vorbească despre asta au fost prea rușinoși. Toate numele au fost schimbate.

Travis, 29 de ani, gay

VICE: Cum a fost când ai purtat o cușcă prima oară?

Travis: A fost o experiență din care am învățat multe. Cel mai greu mi-a fost să dorm cu ea noaptea. Prima oară am fost închis pentru o zi într-o CB-3000. Trebuie să te obișnuiești cu ea. N-am putut dormi în noaptea aia, așa că am scos-o un pic și am așteptat. Toți bărbații au erecție în somn, dar astea sunt făcute ca să nu poți avea erecție, așa că te trezești și trebuie să găsești o cale să te calmezi. N-am știut cum. Am făcut un duș rece, dar apoi am realizat că e de ajuns să te piși.



Ce îți place cel mai mult la acest fetiș?

Nu eliberarea, ci faptul că renunț la ceva. Îmi place să fiu controlat într-o anumită măsură. Mă excit când cineva îmi spune ce tricou sau ce chiloți să port. Castitatea e o extensie a acestei plăceri. Mă las pe mâinile altcuiva. Las pe altcineva să decidă pentru mine. Și-mi place să port ceva ascuns fără să știe nimeni.

Ce te-a surprins cel mai mult la acest obicei?

E un proces dificil. Când citești o poveste sau te uiți la un film porno, e sexi pe tot parcursul, dar trebuie s-o cureți zilnic și să te asiguri că ești tuns ca să nu-ți prindă părul. Trebuie să ai grijă când mergi la baie…Odată am folosit o baie publică și m-am pișat peste tot. Stăteam în picioare și nu știam că trebuie să stai jos când te piși și porți cușca. M-am udat fleașcă, inclusiv pe haină.

Care sunt avantajele? Întotdeauna aveam un libido mai scăzut decât al partenerilor mei, dar chestia asta mă ține încins. Îmi place că mi-a scos la iveală latura de submisiv pe care n-o exploatam îndeajuns.

Jerry, 27 de ani, gay

VICE: Care a fost prima ta interacțiune cu fetișul castității?

Jerry: Prima oară când m-am jucat chestia asta cu cineva aveam 19 ani. Un tip pe care îl cunoșteam de puțin timp mi-a pus dispozitivul de castitate. Era o cușcă de metal, iar eu eram atât de excitat încât nu mi se muia penisul să-l pot băga în ea. Am stat închis în ea cinci ore atunci…era chiar Ajunul Crăciunului. Când m-am întors acasă, a trebuit să ascund urmele de la cătușe de pe încheieturile mâinilor.



Ce te-a atras la acest fetiș în primul rând?

Îmi plac jocurile senzoriale. Îmi place că penisul îmi e complet închis și inaccesibil. Simt că sunt pedepsit pentru că sunt gay și că n-am voie să mă satisfac. Fix asta e fantezia mea sexuală. Îmi place că nu pot face sex cu penetrare. Are un anumit aspect de feminizare care mă fascinează. Îmi place că nu pot sta în picioare când mă piș. E un fel de muie pentru patriarhatul hetero, mă diferențiază de bărbatul alb heterosexual. În viața de zi cu zi sunt un tip ambițios și extrovertit. Tocmai de asta am și o latură opusă. Cealaltă latură vrea să se ascundă și să fie dominată de cineva.

Fetișul castității îmi îndeplinește cu succes aceste fantezii. E extrem de dificil să dezvolți un astfel de nivel de încredere cu cineva și să-i permiți să fie deținătorul cheii tale. Dacă îi ofer cuiva cheia de la cușca mea, vreau să-l las să controleze total situația și să nu-mi dea opțiunea să ies. De multe ori, submisivii trebuie să câștige diverse totemuri sau daruri de la dominatorul lor, cum ar fi o zgărdiță. Dar și dominatorul trebuie să-și câștige dreptul de a avea cheia de la cușca mea. În orice caz, un lucru mai puțin știut e că poți ieși singur din cușcă dacă depui destul efort.

Kevin, 26 de ani, bisexual

VICE: De cât timp practici acest fetiș?

Kevin: Prima oară am experimentat cu castitatea acum doi ani, cam atunci când am început să mă joc de-a cățelul.



Cum ai început?

Am început cu o CB6000 pe care am purtat-o la o zi de naștere. Am purtat-o șase ore în noaptea respectivă. După petrecere, am pus-o altcuiva și am ținut cheia la ea timp de o lună. N-am purtat-o niciodată mai mult de câteva ore odată. Dacă o port prea mult și se freacă pielea de ea, fac bășici. M-am și rănit odată, când nu mi-am putut controla erecția.

Ce alte modele ai folosit?

Am încercat să folosesc și modelul Bon4, din silicon, dar am avut alte probleme cu ea. Și anume, n-am reușit să păstrez lubrifierea din interior și la un moment dat mi se lipea de piele și mă ustura teribil, de zici că aveam penisul înfășurat în scoci.

Cea mai ușor de purtat a fost o cușcă relativ ieftină din metal de la Purple Passion. Arată ca un set de inele unite. Am putut s-o port zile în șir fără să mă irit.

Cât ai stat închis cel mai mult?

Patru zile, ceea ce e puțin în comparație cu alți tipi pe care îi știu. Nu am un deținător al cheii și nici parteneri sexuali constanți, așa că mă închid singur când am chef. Sfatul meu pentru cei care vor să încerce asta ar fi să împrumute una de la un prieten mai întâi, pentru că nu sunt ieftine. Poart-o câteva zile și roagă pe cineva să țină cheia. Cușca trebuie scoasă destul de des pentru curățare și ca să verifici dacă penisul e ok și n-are iritații.

