Bărbații heterosexuali ar trebui să fie mai deschiși când vine vorba de sex

GIA, 21 de ani

Calitatea sexului per total: 6/10

Frecvența sexului: 6/10

Nivelul de intimitate: 7/10

Ce părere ai despre oamenii cu care faci sex: 7/10

Cât de mulțumită ești de cantitatea de timp pe care o dedici sexului: 4/10

VICE: Salut, Gia! Cum ai rezuma relația ta cu sexul?

Gia: Când eram mai mică, am avut o tulburare alimentară, de la 11 până la 15 ani. De atunci sufăr de anxietate și dismorfie corporală. Am scăpat de tulburarea alimentară, dar cred că mi-a afectat viața sexuală și relațiile destul de mult.

Cum s-a manifestat în viața ta sexuală?

Sunt mult mai conștientă de corpul meu, am multe nesiguranțe legate de el. Multă vreme, am putut face sex doar când luam droguri sau eram beată pentru că atunci scăpam de inhibiții și nu-mi păsa de nimic. Dar dacă eram trează, nu reușeam să fac nimic. Îmi uram corpul atât de mult. A trebuit să lucrez mult la asta. Acum pot face sex trează.

Întotdeauna ai avut problema asta?

Am fost cu un tip trei ani, între 17 și douăzeci de ani. Mi-am pierdut virginitatea cu el și n-am știut cum e să fac sex cu altcineva în afară de el până la douăzeci de ani. După ce ne-am despărțit, am fost distrusă și am avut chef să experimentez. M-am culcat cu o grămadă de bărbați ca să compensez cât timp pierdusem cu el. Toate prietenele mele făceau sex fără obligații, numai eu nu știam cum e.

A fost atât de bun pe cât te așteptai?

Nu știu la ce mă așteptam, simțeam doar că pierdusem mult timp. Multe prietene îmi spuneau că nu e chiar așa grozav, dar nu le credeam. Le întrebam: Atunci de ce face toată lumea asta? Din experiența mea, sexul e mult mai bun când îl faci cu o persoană pe care o cunoști bine. Dar atunci încă nu știam asta.

Deci ai zice că sexul e o experiență emoțională pentru tine?

Da. N-am avut parte de niciun one-night-stand ca la carte, gen să cunosc un tip în club și să îl aduc acasă. Acum nici nu-mi mai doresc. Am nevoie de o conexiune emoțională cu cineva ca să pot face sex. Nu trebuie să iubesc persoana, dar trebuie s-o cunosc și să pot avea încredere în ea. Asta din cauză că am fost rănită de multe ori în trecut. Ca toată lumea, de altfel.

Simți că ai suficient timp să cunoști oamenii cât de bine ți-ai dori înainte să faci sex cu ei?

Am refuzat multe partide din cauză că știam că n-o să mă satisfacă. Mai degrabă prefer să mă uit la anime în pat. M-aș uita oricând la Attack on Titan decât să fac sex cu o persoană care mă va dezamăgi.

Ok. Ce crezi despre studiul efectuat de British Medical Journal? Ai zice că tinerii de azi fac mai puțin sex?

Din experiența mea, nu. Cât de puțin?

Mai puțin decât părinții noștri, cică.

Serios? Poate că sunt eu înconjurată de o grămadă de nimfomane și obsedați sexual. Totuși, am câteva prietene care sunt virgine, deși au douăzeci și ceva de ani. Sau prietene care n-au făcut sex timp de șase sau șapte luni.

Ce părere aveai despre sex când erai mai mică?

Tata e libanez și musulman, iar mama a crescut în Columbia într-o familie de catolici conservatori. Așa că ideea de sex înainte de căsătorie mi se părea de neconceput. Mă gândeam că n-aș vrea niciodată să fac așa ceva, că n-aș vrea să ating vreun băiat. Am avut primul sărut când am împlinit 17 ani, pentru că eram foarte speriată de intimitate. Dar acum cred că tocmai faptul că am crescut într-o astfel de familie m-a făcut să fiu atât de liberală. Am plecat de acasă și mi-am zis: „Gata, libertate, de acum fac ce vreau”. Cred că tata își pune multe întrebări, săracul: „Oare cu ce am greșit de am așa o fată?” [Râde]

Ce au zis părinții tăi când au auzit că lucrezi într-un sex shop?

Tata nu știe, doar mama. Dacă mi-ar cunoaște viața sexuală, n-ar fi prea fericită. Crede că m-am culcat cu trei sau patru persoane, cu care am avut și o relație. Am făcut o dată o aluzie la un one-night-stand și a fost șocată: „O, Doamne, ar trebui să ai mai mult respect pentru corpul tău”. Dar poate pentru mine respectul pentru propriul corp înseamnă să fac sex cu douăzeci de persoane.

Vorbești cu prietenii despre viața ta sexuală?

Da, sunt deschisă cu ei, iar asta îi face și pe ei să se deschidă, mai ales pe băieți. Îmi spun că nu au prieteni cu care să vorbească din cauza masculinității toxice. Nu vorbesc despre emoțiile lor cu alți băieți. E trist. Dar cum eu lucrez într-un sex shop, nu mă mai miră nimic. Le-am auzit pe toate.

Jobul de la sex shop te-a ajutat să-ți schimbi perspectiva despre sex?

M-a ajutat să fiu mai confortabilă cu sexualitatea mea, cu mine și cu corpul meu. Când lucrezi într-un sex shop, îți dai seama că toată lumea face sex. Intră în magazin oameni pe care nu-i cunosc, dar aflu totul despre viața lor sexuală. Evident că e o poziție vulnerabilă pentru multă lume.

Cât de important e pentru tine să vorbești despre viața ta sexuală?

E o conversație foarte importantă, dar oamenii tot se poartă ciudat când începe o astfel de discuție. Mie îmi place să vorbesc despre asta. Am prieteni cu care pot vorbi, dar nu foarte des, sinceră să fiu. Prietenii se iau de mine des, pentru că sunt singura din grup care a fost single atâta timp. Nu mi-am găsit pe cineva cu care să vreau să fac sex în exclusivitate la infinit.

Asta cauți acum?

Îmi place să fac sex cu oameni diferiți. Nu mai fac asta foarte des, totuși, pentru că sunt ocupată, iar sexul nu e chiar în topul listei mele de priorități.

Ai zice că te împiedică viața de zi cu zi?

Da. Am libido, dar sunt și pe antidepresive.

Și eu! Ți-a afectat capacitatea de a avea orgasm?

Da, e super enervant, nu? Oricum îmi e greu să am orgasm cu o persoană primele dăți când fac sex cu ea. Indiferent de cum arată sau de cum mă simt cu ea, nu pot avea orgasm primele trei sau patru dăți când facem sex.





Serios? Cum funcționează asta?

Hm. Fac sex cu un tip și el îmi spune: „Vreau să te fac să termini”. Și eu îi spun că de obicei nu merge de prima oară. El insistă: „Nu, o să reușesc”. Iar asta clar nu mă ajută deloc, pentru că pune presiune pe mine să termin. Așa că da, am mimat orgasmul de câteva ori, doar ca să scap odată. Nu de multe ori, doar de două ori, pentru că nu suport să mimez orgasmul, mi se pare penal. Dar dacă persoana insistă și nu se lasă, atunci îi dau ce merită: un orgasm fals.

Ai găsit o cale ca să împiedici să se întâmple asta?

Îmi place să discut cu oamenii cu care vreau să fac sex despre ce ne dorim amândoi să se întâmple.

Când vorbiți? Chiar înainte să faceți sex?

Nu, de obicei online. Unii îmi scriu că vor să mă lege și să îmi dea palme la fund. Dar când vin la mine, nimic. Am fost dezamăgită de nu știu câte ori.

O, nu! Ce se încadrează la sex dezamăgitor?

Nu spun că sunt vreo zeiță a sexului, dar am fost dezamăgită de multe ori. De obicei de tipi care fac sex doar pentru ei, fără să le pese de parteneră. Unii băieți fac sex de parcă persoana cealaltă n-ar fi un om, ci o mașină sexuală.

Interesant. Cât de deschisă ești să încerci lucruri noi?

Întotdeauna am fost deschisă la asta, mai ales că am fost într-o relație trei ani de zile. Cred că băieților le place să aibă o iubită kinky, dar nu vor să facă nimic interesant. Au un fetiș pentru fete kinky și atât.

Crezi că bărbații ar trebui să fie mai deschiși la experimente?

Da, eu am încercat mult mai multe decât tipii cu care m-am culcat. Când le spun câte o chestie, sunt surprinși. Mulți n-au folosit o jucărie sexuală în viața lor. Le spun: „Perfect, atunci sunt persoana ideală cu care ar trebui să faci sex. Hai să-ți arăt colecția mea”.

Ți-a povestit vreun tip despre un fetiș de-ale lui?

Până acum doar trei. Nu au fetișuri așa de dubioase, dar le e greu să se deschidă în fața prietenilor lor băieți. Unul dintre ei are un fetiș pentru satin. E înnebunit să facă sex și să atingă satin.

Ok, să vorbim despre contracepție.

În majoritatea ocaziilor în care am folosit prezervativ, eu am venit cu ideea. Dar nu-mi place să cer asta.

De ce nu?

E o prostie, pentru că e foarte important, dar nu e sexy. Acum am sterilet, dar evident că nu mă protejează de boli. Oricum e nașpa cu prezervativul, mai ales când ești beat sau drogat, pentru că e ultimul lucru la care te gândești.

Foloseai metoda retragerii?

[Râde] Da, asta era metoda mea contraceptivă. N-am rămas însărcinată niciodată, dar am contractat o boală odată.

De asta ai început să folosești prezervativ?

Da, și am meritat-o. A fost oribil, aveam niște dureri nasoale. De atunci sunt mult mai prudentă. E genul de chestie care crezi că n-o să ți se întâmple ție, dar uite că mi s-a întâmplat.

Ce s-a întâmplat?

Într-o zi m-am trezit cu dureri crunte. M-am dus la doctor și am fost diagnosticată cu Tulburare Pelvică Inflamatorie (TPI), o complicație care se dezvoltă de la chlamydia netratată. A trebuit să iau trei feluri de antibiotic. Am zăcut în pat o grămadă, cu crampe oribile.

Știai despre asta înainte?

Nu. Educația sexuală pe care o primim la școală e penibilă.

E adevărat. Mulțumesc, Gia!

