Ce cred bărbații români despre tipele de pe Tinder sau Bumble

Mai ții minte cum râdeai de anunțurile de matrimoniale din ziarele de pe vremuri? Ia uite, e deja 2023 și aplicațiile de dating ca Tinder au devenit o normalitate, deși procesul de a-ți găsi jumătatea nu e foarte diferit de plasarea unui text de genul „bărbat serios, caut femeie singură”.

App-urile de genul îți oferă iluzia că fac lucrurile simple – vezi un profil care-ți place, îi dai swipe right, nu, la revedere –, dar ca orice chestie care implică relații interumane, e mult mai complexă decât pare la prima vedere.

După ce am vorbit cu tipe din România despre ce cred despre bărbații de pe Tinder și Bumble, cei din urmă s-au revoltat: dar pe noi de ce nu ne întrebați? Așa că i-am întrebat.

Care-s experiențele bărbaților români pe Tinder și Bumble

Asumarea și așteptările trebuie echilibrate

Mi se pare că multora dintre femeile pe Tinder și Bumble le lipsește experiența în dating. Unele dintre ele au așteptări nerealiste, de genul „dacă nu ești înalt, cel puțin 1.80 metri, sau nu-ți place să mergi la sală și salariul tău nu e de cel puțin cinci cifre, dă swipe left”, în timp ce au o singură poză blurry sau cu un cățel. Mi-ar plăcea să nu caute relații serioase dacă se observă deja din profilul lor că n-au maturitatea emoțională necesară pentru a fi într-o relație serioasă.

Cultura de la Hollywood ne învață cum trebuie să ne placă automat ideea de relație serioasă, dar nu și sacrificiile, răbdarea, discuțiile libere, ascultarea activă, toate elemente necesare pentru a o susține.

E simplu să intrăm în relații, dar mult mai greu să le menținem și probabil de asta sunt tipe pe aceste aplicații care spun că doar asta caută, au impresia că sunt perfecte și piața răsuflă de „masculi alfa” și „bombardieri.”

Îmi plac tipele asumate. Am dat și peste profiluri care spuneau „sunt o tipă poly și caut fun”, abordare cu care sunt absolut de acord, chiar dacă nu sunt eu fun-ul la care se referă. You win some, you lose some.

Însă am văzut și profiluri în care cerințele erau mai ceva ca ale băncilor când aplici pentru un credit – erau la un pas să-mi ceară arborele genealogic și declarația de venit. Odată ce facem match și ajungem în chat, lucrurile se mai schimbă o dată.

Așteptarea pe Tinder e ca bărbații să facă primul pas, în timp ce pe Bumble fetele trebuie să facă asta. Din experiența mea, 70 la sută n-o fac, așa că expiră cele 24 de ore și dispare match-ul, iar dacă o fac se poartă complet opus față de ce au cerut în descrierea profilului lor. Spre exemplu, scriu „nu zice doar hey sau ce faci”, iar ele fix asta fac. Probabil, la scară largă, ar fi nevoie de un soi de reeducare a așteptărilor pieței de dating în ambele cazuri.

— Mihai, 34 de ani, trainer

Când femeia e chill, lucrurile par să meargă bine

Pe Tinder, femeile mi se par foarte diferite, de la clasicele conturi fake la femei chiar okay. Oricum, Bumble e cu o treaptă (cel puțin) peste Tinder. Nu mă aștept ca ele să facă nimic special, să se comporte așa cum știu mai bine. Dacă e dorință de comunicare se comunică, dacă nu, aia e, nu e nevoie să insiști. Cel mai mult îmi place când ele sunt chill și de stânga și nu-mi place când sunt pushy.

— Vlad, 35 de ani, IT

Poate cer imposibilul, dar contează să mă simt om

Din experiența mea, femeile de pe Tinder și Bumble sunt așa: 40 la sută caută un sponsor, 40 la sută sunt căsătorite sau într-o relație și caută aventuri cu sau fără actualul „coleg de apartament”, iar restul au maximum 1.60 metri și-ți spun să nu dai swipe right dacă n-ai minimum 1.80 metri. Mi-ar plăcea să nu mă mai vadă ca pe încă un follow pe Insta sau un nou abonat la OnlyFans, să încerce să răspundă folosind fraze, nu propoziții.

Poate cer imposibilul, dar mna, îmi doresc să mă simt om. Îmi place însă că multe sunt pe față și au deja link de Revolut și de OF, să știi de la început ce urmează și scriu detaliat care va fi rolul tău în căsnicia lor. Nu-mi place că am ajuns să am mai multe discuții faine cu crypto scammers decât cu femei reale.

— Mihnea, 39 de ani, fotograf

E de ajuns să scrie când au timp și chef

Femeile de pe Tinder mi se par mișto. Odată ce au profil acolo, știu că vor același lucru ca și mine, o relație serioasă. Mai departe ține doar de comunicare și de timpul pe care-l ai. Nu mai știu ce setări am făcut inițial, dar îmi apar numai tipe una și una. Știu doar că am setat o rază scurtă, nu vreau să merg până la Brăila pentru o cafea sau o chiloțăreală.

Pe Bumble nu am profil, acum aflu de el. Na, am 45 de ani, nu țin pasul cu toate. Multe dintre femeile pe care le-am cunoscut pe app au o viață personală, multe au copii, clar n-au mereu timp de Tinder. La mine e de ajuns să scrie când au timp și chef. Am conversații cu tipe care scriu constant, dar nu ne-am văzut niciodată. Pur și simplu vorbim ce mai facem, cum ne mai este, fără niciun fel de jenă sau obligații. Am mutat unele conversații pe WhatsApp, ne trimitem glume, chestii funny – ne știm cumva, dar nu ne cunoaștem.

Eu intru acolo cu un scop, un obiectiv, ține de percepția mea, dar dacă am dat like-ul ăla, automat are ceva care-mi place. După ce e match, rămâne de văzut.

— Ștefan, 44 de ani, consultant

Pe Bumble pare că e mai puțină superficialitate

Femeile de pe Tinder sunt cele care arată cel mai bine fizic, au poze perfecte, folosesc multe filtre și, de cele mai multe ori, nu au nicio descriere, de parcă ar trebui să ghicim ce personalitate au sau ce-și doresc. Majoritatea sunt superficiale, pozează în dive, iar mai nou își doresc followeri pe Instagram, cu mesaje de genul „dacă nu răspund aici, scrie-mi pe Instagram.” Normal că nu răspund nici acolo.

E aplicația femeilor cu tulburare de personalitate narcisică, care pot impresiona doar cu silicoane, acid hialuronic, poze în chiloți, costum de baie și diverse poziții provocatoare. După ce faci match cu o astfel de tipă, e greu să afli ce-și dorește, pentru că, de multe ori, nu va răspunde la mesaje. Însă, dacă o întrebi ce vrea, răspunde frustrată că nu dorește sex, pentru că bărbații doar asta vor pe aplicația asta. Poate ar trebui să se gândească dacă pot oferi altceva în afară de sex? O singură experiență de one night stand am avut și totul a decurs normal, ba chiar am rămas prieteni.

Pe de altă parte, pe Bumble se schimbă treaba – aici trebuie să răspunzi la anumite întrebări în engleză, ca să capteze atenția. Aici au cont femei de carieră, care știu ce vor și pun asta la descriere, au informații despre studii, carieră, poze din călătorii, hobby-uri, animale de companie și tot așa. Pe Bumble pare că e mai puțină superficialitate și ai șanse mari să ieși la un date dacă faci match. În concluzie, mi-ar plăcea ca femeile să-și ia cinci minute să scrie ce-și doresc, să-și pună poze recente și fără filtre și să dea dovadă de onestitate și transparență.

— Alexandru, 36 de ani, antrenor

Problema nu e doar la femei

E stupid să generalizez, pentru că am comunicat doar cu o parte din ele, dar din experiența mea, mi-au lăsat senzația că vor atenție, distracție sau bărbați cu bani. Au fost și femei cu care am vorbit mai mult, dar nu am ajuns la un date, nu ne-am înțeles. Evident, sunt și femei care vor relații serioase, care au poze decente, dar pe care le găsești foarte greu. Primele câteva sute de femei sunt cele mai populare, deci femeile dezbrăcate. Nu cred că ele vor ceva serios și multe sunt profiluri fake.

Oricum, problema nu este doar la femei. Mi-am făcut un cont fals și m-am uitat și la bărbați și am rămas surprins și dezamăgit să văd nivelul enorm de mare prostie și urâțenie cu care au contact femeile. Altfel, mi-ar plăcea ca tipele să fie oneste. Eu sunt sincer din start, fără vrăjeală, fără minciuni și alte prostii. Sinceritatea stă la baza fiecărei relații de succes, iar cel mai bine, dacă nu-ți convine ceva, și ca femeie și ca bărbat, poți să spui, nu e nicio problemă. Nu-mi place imaturitatea multora, pentru mine e cel mai dezgustător aspect și sunt singur că și lor li se pare la fel.

— Andrei, 23 de ani, Java Developer

Tipele care vor ceva serios au pretenția ca bărbații să fie un soi de Brad Pitt

Femeile de pe Tinder sau Bumble mi se par ciudate – multe dintre ele au deja relații, nu vor nimic serios, doar follow pe Instagram, iar cele singure sunt aici doar să-și verse frustrările pe traumele din copilărie sau pe fostele relații. Tipele care vor ceva serios au pretenția ca bărbații să fie un soi de Brad Pitt – cu mulți bani, lucrat la sală, mașini multe, inteligent, empatic, devreme acasă, ce să mai, bărbatul perfect.

Ca tip, pentru a găsi un profil normal, al unei fete serioase cu poze decente, trebuie să dai swipe-uri încontinuu, printre sute de imagini cu tipe în chiloți și sutien, sau cu dudui bete în cluburi și descrieri de genul „cântă-mi manele” sau „hai să ne drogăm împreună.” Mi-ar plăcea ca fetele să se comporte altfel, să fie sociabile, educate și serioase.

— Daniel, 23 de ani, agent vânzări

Ce s-a întâmplat după ce s-a ajuns la date-uri

Pași mici, așteptări mari

Am ieșit la un moment dat cu o tipă, iar primul date a fost chiar okay. Din păcate, a doua zi făcuse deja planuri pentru următoarea jumătate de an pentru „noi”, așa că nu ne-am mai văzut.

— Vlad, 35 de ani, IT

O să mor singur și m-am împăcat cu asta

Am ieșit cu o tipă care mă știa de pe Instagram și, după trei zile de dating, am zis că o iau de nevastă, a zis tot ce trebuia să zică să fie EA. După încă trei zile, a epuizat subiectele învățate pe Stories și tăcea la masă, nu mai știa ce să zică. O altă tipă, după 20 de minute la date, a început să-mi explice ce și cum trebuie să iau să intru în anumite filme. I-am chemat un taxi și am băut sticla de vin cu barmanul, am râs mult. Epică a fost cea care mi-a zis să stau liniștit că la ce înălțime am, e clar, nu sunt cât trebuie pentru ea, dar putem să terminăm cina împreună, nu e bai. Concluzia mea este că o să mor singur și m-am împăcat cu asta.

— Mihnea, 39 de ani, fotograf

Un gest romantic peste graniță

Prin iulie anul trecut, am ieșit la o cafea într-o dimineață, la ora 7, cu o tipă care-mi scria constant. Seara, plimbare în parc, chiloțăreală, și aflu că avea planuri, pleca câteva zile cu prietenele la bulgari. I-am zis că-mi voi ocupa timpul cu plantat flori, că nu fac cine știe ce. Bun, ea a plecat joi și revenea duminică. Vineri, după ce am terminat munca, am mers la florărie, am cumpărat un coș cu flori, iar sâmbătă dimineața eram în vamă la Giurgiu, mă îndreptam spre Varna, să-i duc femeii florile. Am găsit-o pe plajă, i-am transmis că este cea mai minunată femeie și că vreau să plantez acel buchet de flori în sufletul ei.

— Ștefan, 45 de ani, consultant

Multă vorbă, puțină practică

Din păcate n-am ajuns să mă văd cu nicio tipă live. Sute de conversații și nimic. Probabil n-am întâlnit fata potrivită sau cea destinată să fie soția mea nu are cont pe aplicațiile astea.

— Andrei, 23 de ani, Java Developer

Silenzio stampa din senin

Am cunoscut o fată pe Tinder la un moment dat, am vorbit mai multe zile, iar cu o zi înainte să ne vedem mi-a dat block din senin pe toate rețelele sociale, fără să mai zică absolut nimic.

— Daniel, 23 de ani, agent vânzări

O poveste cu happy end

Am avut la un moment dat un match cu o tipă pe Tinder care mi-a devenit foarte apropiată de-a lungul anilor și de fiecare dată ne amuzam cum după un singur swipe am ajuns aici. Într-un alt caz, tot pe Tinder, o tipă mi-a scris „sunt la adresa X, vino să mă iei cu mașina, mergem la restaurant, iar apoi să mă lași acasă la adresa Y”, fără introducere, fără politețuri minime. Probabil credea că dacă arată în vreun fel e obligația mea să o plimb și să o hrănesc în acea seară, ca și cum ar fi fost o oportunitatea imensă. I-am dat unmatch instant.

Cea mai frumoasă experiență rămâne cea în care am cunoscut-o pe Tinder pe soția mea de acum. Anul ăsta am devenit părinți.

— Mihai, 34 de ani, trainer