​Am vorbit cu bărbatul care și-a schimbat numele în Free Cannabis

E cam stupid că iarba e încă ilegală în 2016, nu? Deși mai multe țări au abordat rațional situația cannabisului și l-au legalizat, guvernul britanic refuză să se implice în orice fel de dezbatere rațională pe această temă.

Și nu doar guvernul pune bețe-n roate: mai sunt și câțiva dubioși mai catolici decât Papa care își asumă rolul de luptători împotriva „salatei diavolului”. Genul de cetățeni responsabili care se consideră paznicii cartierului și se bucură dacă aud că cineva a fost arestat pentru că se uita la TV fără licență. Anul acesta, a fost tipul care s-a plâns de mirosul de iarbă de la un festival de muzică. Alții s-au plâns că în ghivecele de flori ale primăriei din Glastonbury cresc niște plante de marijuana și le-au cerut autorităților să le smulgă.

Cine e persoana care a plantat aceste semințe? Un bărbat pe care înainte îl chema Rob și care și-a schimbat numele în Free Cannabis, din motive evidente. Domnul Cannabis e activist și proprietar al unui magazin cu produse din cânepă din Glastonbury, unul dintre locurile în care cresc plantele „periculoase “. Free a declarat pentru Somerset Live că furoarea cauzată de această știre e o reflecție tristă a fobiei societății față de cânepă. L-am sunat ca să aflu mai multe.

VICE: Salut, Free. Când ai început să plantezi iarbă în ghivecele primăriei?

Fre Cannabis: Prin 1998.

Și le plantezi pe ascuns?

Nu. Îmi amintesc că a fost un an în care le-am plantat și am făcut cu mâna la camerele de supraveghere cu pământ pe mâini. Eram vreo douăzeci de oameni care am plantat. Au ieșit niște plante dese și viguroase.

Și ce s-a întâmplat apoi?

Se pare că poliția a primit o plângere. Poliția și primăria cred că e o pierdere de timp, dar uite că pe unii oameni încă îi deranjează că aceste plante cresc în ghivece, deși tufe din astea cresc aleatoriu și prin Glastonbury, și în alte locuri – de exemplu, în Bath. La urma urmei, e doar o plantă.

Am observat că mereu te-ai concentrat pe acțiuni directe în loc de campanii de promovare.

Nu am încredere în sistemul infracțional care e guvernul. Asta e o plantă extrem de benefică. Au fost perioade în care am fost arestat – între 1997 și 2001 am fost arestat de șase ori. Acum mă lasă în pace pentru că știu prea multe informații pe care nu vor să le divulg publicului.

Ce fel de informații?

Nu vor ca lumea să știe că stră-stră-străbunicul lui Cameron a fost directorul companiei comerciale East India și că CIA-ul e implicat în comerțul cu cocaină. Nu vor ca lucrurile astea să intre în conștiința colectivă mainstream, dar uite că ele deja se știu.

Ok. De ce cultivi cannabis?

Pentru că, practic, avem un sistem de receptori endo-canabinoizi. Corpurile noastre sunt făcute să funcționeze la un nivel optim pe o dietă îmbogățită cu cannabis. Ideal ar fi s-o cultivăm toți în grădini și să facem suc din frunzele proaspete. Cânepa are o mulțime de beneficii: e o sursă de hrană și fibre, e combustibil și medicament. Semințele, frunzele și florile sunt nutritive. Semințele de cânepă sunt bogate în nutrienți de care avem nevoie. Floarea furnizează canabinoizi care îmbunătățesc funcțiile celulare și feedback-ul neuronal. Hârtia din cânepă e mult mai sustenabilă și mai rezistentă decât hârtia făcută din copaci, iar din fibre se poate produce cimentul de cânepă.

E o plantă uimitoare. Ți-am citit povestea pe site și pare că scopul tău de a promova iarba a căpătat și valențe spirituale. Care a fost cauza acestei direcții?

După ce am fost arestat de atâtea ori, în 2005 am petrecut mult timp în Spania. În 2008 și 2009 am trăit în sălbăticie în munții Spaniei, în afara sistemului, fără bani sau magazine. Am trăit liber și fericit și atunci s-a produs un fel de trezire spirituală.

Și asta doar datorită vieții libere, fără ajutorul altor substanțe chimice?

Da, doar pentru că trăiam liber. Am experimentat de câteva ori cu ciuperci și acid, dar am trecut de perioada psihedelicelor. Nu am nimic împotriva lor. E ok dacă oamenii vor să le ia. Ce nu e ok e prohibiția lor, care are atâtea dezavantaje.

Ai în plan evenimente în viitorul apropiat?

Anul acesta, pe 28 septembrie, e a 88-a aniversare a prohibiției cannabisului în Marea Britanie. Vreau să marchez această dată printr-o ceremonie de activare a receptorilor endocanabinoizi și le voi oferi oamenilor prăjituri cu cannabis.

Super, sper să iasă frumos! Mulțumesc, Free!

Traducere: Oana Maria Zaharia

