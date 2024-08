Beatleșii vorbeau despre masturbarea în grup încă din anii ‘60

Într-un interviu recent cu revista GQ, Paul McCartney a împărtășit o amintire înduioșătoare din adolescență, de când se masturba împreună cu prietenul și colegul lui de trupă John Lennon. „Eram acasă la John cu un grup de prieteni. Și în loc să ne îmbătăm rangă și să petrecem – nu mai știu dacă am rămas peste noapte sau nu – ne-am așezat în scaune, cu lumina stinsă și cineva a început să se masturbeze, așa că i-am urmat toți exemplul. Unul striga «Brigitte Bardot!» și ceilalți aprobau în cor. Cred că la un moment dat John a strigat «Winston Churchill!» și ne-a tăiat cheful. S-a întâmplat o dată-de două ori, n-a fost mare chestie.”

Toate ziarele, de la New York Post la People, au făcut jocuri de cuvinte despre asta. La două zile după publicare, interviul din GQ era deja pe Know Your Meme.

Dar povestea lui Paul despre laba în cerc nu era vreun secret bine păzit – s-a scris despre asta în multe biografii ale trupei Beatles, inclusiv în biografia oficială și autorizată a lui Paul. Am fost obsedat de Beatles în adolescență și prima mea reacție când am văzut titlurile a fost: „Dar știam cu toții asta deja, nu?” Am aruncat rapid o privire pe arhivele Tumblr și Livejournal și mi s-a confirmat că aveam dreptate: am găsit nenumărate citate despre cum se masturbau John și Paul împreună.

De fapt, revista GQ prezintă povestea ca pe o amintire cunoscută din epoca Beatles, pe care reporterul Chris Heath vrea doar s-o confirme, alături de alte povești despre cum și-a pierdut virginitatea George Harrison și cum l-a înlocuit Paul McCartney pe primul basist al trupei, Stuart Sutcliffe. Când John Lennon era în viață, și el a spus povestea asta. Ba chiar a scris și o piesă de teatru bazată pe ea – o piesă care s-a jucat de peste 10 000 de ori (o să revenim la asta mai târziu). Cu alte cuvinte, fanii Beatles știau deja că John și Paul se masturbau împreună pentru că ăștia doi vorbeau tot timpul despre asta.

Iată cum descria Paul activitatea lor cu cuvintele lui, acum douăzeci de ani. Citatul e din biografia oficială a lui, Paul McCartney: Many Years From Now, scrisă de Barry Miles în 1997, după ce i-a luat multe interviuri lui McCartney. Povestea lui Paul e aproape neschimbată, ceea ce arată că deja era un fel de anecdotă:

„Când eram tineri, ne masturbam împreună acasă la Nigel Whalley în Woolton. Dormeam la el peste noapte, ne așezam în fotolii, stingeam lumina și o frecam. Unul dintre noi striga «Brigitte Bardot!» și ceilalți aprobau în cor. Cred că la un moment dat John a strigat «Winston Churchill!» și ne-a stricat tuturor concentrarea.”

Povestea apare, în forme similare, în John Lennon: The Life (2004) și Paul McCartney: The Life (2016), ambele scrise de Philip Norman (Norman mai notează și alte detalii despre obiceiurile de adolescent ale lui Lennon, inclusiv faptul că acesta se masturba de nouă ori pe zi, cu gândul la Gina Lollobrigida sau Frank Sinatra; în memoriile lui Pete Shotton, unul dintre participanții la ședințele de masturbare, care a scris John Lennon In My Life; în The Cambridge Companion to the Beatles (2009) de Kenneth Womack și în Paul McCartney: A Life (2009) de Peter Ames Carlin. Actorul Victor Spinetti, care a colaborat frecvent cu Beatleșii, oferă o variantă diferită a poveștii în autobiografia lui Up Front: His Strictly Confidential Autobiography (2006). Plasează povestea niște ani mai târziu, post-faimă, și îi include și pe alți Beatleși. Cei patru muzicieni, susține Spinetti, făceau mereu treaba asta când erau în turneu sau jucau într-un film despre Beatles (în trei dintre ele a apărut și Spinetti). Acesta scrie:

„De câte ori erau departe de casă, le plăcea să facă jocul masturbării în cerc. Zăceau în întuneric ca niște băieți de la internat și primul care reușea să-i scârbească pe ceilalți și să le taie cheful de labă câștiga jocul. Începeau și apoi John zicea «Madame de Gaulle» , iar dacă ceilalți nu cădeau din pat de râs, încerca cu Richard Nixon.”

Spinetti a colaborat cu Lennon la o versiune dramatică a poveștii, iar John a scris o piesă despre cum se masturba cu Paul. Numită „Four In Hand”, a făcut parte din spectacolul Oh!Calcutta al dramaturgului britanic Kenneth Tynan, care a avut premiera în 1969; printre colaboratori s-au numărat Samuel Beckett și Sam Shepard. În autobiografia lui, Spinetti a zis că el i-a sugerat ideea lui Tynan, dar Philip Norman spune altceva. Conform spuselor lui Norman, piesa a apărut după ce John i-a povestit lui Tynan anecdota cu masturbarea la una dintre petrecerile acestuia cu vedete. Tynan i-a propus lui Lennon s-o scrie ca o schiță pentru Oh!Calcutta, cu titlul „Liverpool Wank”.

Piesa îi prezintă pe patru bărbați – trei anonimi și un nou-venit pe nume George – care se masturbează în fața unor ecrane telepatice pe care se perindă femei goale. E o piesă foarte vulgară și de succes, pe care activiștii de dreapta s-au străduit în mai multe rânduri s-o interzică. A avut premiera pe Broadway în New York, în 1969, și s-a jucat în New York, Londra și Madrid între anii ’70 și ’80. A apărut și în altă versiune în 1972. O poți vedea pe YouTube dacă vrei: scena masturbării începe la 1:33:42. Cu plăcere.

Așadar, citatul lui Paul din GQ e doar vârful aisbergului când vine vorba despre cum se masturbau Beatles împreună. Așa cum a zis și autorul cărții Dreaming of Beatles, Rob Sheffield, e de mirare că povestea a fost uitată, la cât au vorbit și au scris John și Paul despre ea. Poate că a fost nevoie de cincizeci de ani ca oamenii s-o asculte cu adevărat și să rămână o parte importantă din istoria Beatles, cum a fost dintotdeauna.

