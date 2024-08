Cum m-a ajutat disciplina din sport să-mi recapăt încrederea în mine la 17 ani

Fac tenis de la șase ani, iar de la opt la 14 am făcut de performanță, am participat la competiții oficiale, am strâns diplome și medalii, tot tacâmul. Însă de mică am fost supraponderală, am avut mai mereu cu zece kilograme peste medie. Mi-am dat seama mult mai târziu câtă frustrare mi-a adus faptul că niciodată nu am reușit să ajung la un nivel mai înalt în sportul pe care l-am practicat cu atâta dedicare.

După mulți ani în care dulapul meu a fost înțesat de haine lălâi și zilele au fost pline de frustrări, mi-am analizat stilul de viață și mi-am dat seama că kilogramele în plus erau doar ce se vedea în exterior, căci, pe dinăuntru, eram nefericită și demoralizată. Lunile au trecut, am devenit din ce în ce mai deprimată, dar nu am schimbat nimic în alimentația mea, pungile cu dulciuri și cartofii prăjiți au fost, ani la rând, la ordinea zilei.

Cu un plan alimentar haotic și cu un stil de viață dezordonat, am acumulat din ce în ce mai multe kilograme.

Starea generală și lipsa performanței fizice m-au făcut sa spun stop acelui stil de viață dezordonat și să încep un nou capitol. Declicul s-a produs la începutul lui 2018, atunci mi-am propus să mănânc mai sănătos ca să schimb felul în care arătam. Mi-am făcut abonament la sală și am început sa mă documentez despre ce înseamnă să mănânci sănătos de la specialiști în domeniu, de pe Instagram și Youtube. În tot procesul ăsta, mi-am dat seama că regulile și obiceiurile pe care mi le-am format ca sportivă m-au ajutat să duc procesul mai departe, atât psihic cât și fizic. După o pauză de câțiva ani, acum joc în timpul liber și am început să simt, din nou, plăcerea unui meci și gustul dulce al victoriei.

Sportul m-a ajutat să fiu mai responsabilă

Sportul practicat de la o vârstă fragedă m-a făcut mai disciplinată, m-a învățat să-mi controlez mai ușor emoțiile și să fiu mai matură decât ceilalți copii de vârsta mea. Nu mă înțelege greșit, nu am fost o tocilară. Nu am avut niciodată zece pe linie, însă mi-am respectat îndatoririle ca la carte, indiferent dacă a fost vorba de teme, de mers la cumpărături sau de trezit dimineața, la ora șase.

Asta înseamnă disciplina provenită din sport te responsabilizează. Mi-am dat seama că sunt foarte tipicară de prin clasa a opt, când am început să-mi aranjez cu o zi înainte hainele, ghiozdanul, mesele pentru școală și geanta de sport. Așa că acum mi-e ușor să mă mobilizez și să-mi împart timpul astfel încât să mă pot antrena și să mă pot hrăni corespunzător. Îmi fac singură cumpărăturile pentru casă, după niște liste săptămânale pe care le urmăresc îndeaproape, gătesc după propriile rețete și să mă țin de un plan bătut în cuie.

Sportul m-a învățat să gândesc structurat

La fel ca în sport, unde strategia e foarte importantă când vine vorba de rezultate, și în organizarea planului alimentar, mixarea alimentelor și combinațiile bine gândite te ajută să rămâi focusat.Totul ține de strategia ta și cum îți dorești să îți organizezi mesele. De exemplu, în loc să mănânci o sută de grame cartofi prăjiți, poți mânca 350 de grame cartofi copți, cu același număr de calorii și un volum mult mai mare. Este doar un exemplu, ca să înțelegi conceptul de a mânca mai mult cu o valoare energetică mai scăzută. Dacă folosești această strategie, poți mânca mult mai mult decât îți imaginezi că mănânci la o dietă.

Regulile de bază le știe toată lumea, dulciurile trebuie înlocuite cu fructele, sucurile cu apa și mâncarea de tip fast-food cu alimente cât mai puțin procesate. În plus, e important ca fiecare masă să conțină legume

Înainte să mă documentez, nu știam aproape nimic despre ce și cum trebuie să mânânc. Prăjeli, dulciuri și mult fast-food, asta era tot ce consumam. În weekend era tradiție, la masa de prânz cartofi prăjiți cu brânză rasă și musai desert, de obicei prăjitură de la cofetărie.

La mine, schimbările în planul alimentar au venit treptat, am înlocuit sucurile cu zahăr cu cele fără zahăr și apoi cu apă, prăjelile cu mâncarea gătită la cuptor sau la aburi, dulciurile cu fructele și tot așa, până am ajuns sa țin cont de macronutrienți. Acum am grijă ca la fiecare masă să am proteine, carbohidrați și grăsimi sănătoase. Regula de bază, când vrei să slăbești, e deficitul caloric. Asta înseamnă că, din caloriile care îți sunt necesare pentru menținere, trebuie să scazi între cinci și șapte sute. Acelea sunt caloriile tale actuale pentru slăbit. Dacă vrei să-ți calculezi necesarul caloric găsești o grămadă de aplicații pe net.

Practic, baza nutriției e moderația, iar fiecare porție trebuie să conțină toți macronutrienții de care corpul are nevoie: proteine, carbohidrați și grăsimi, plus surse de micronutrienți pe care îi luăm din fructe și legume. Ușor-ușor, am învățat să mănânc sănătos, dar numai după ce am înțeles cum funcționează.

În prezent, număr caloriile pe care le mănânc într-o zi, astfel încât să pot gusta de toate, cu moderație

Nu mă restricționez de la niciun aliment și asta mă ajută să duc acest stil de viață pe termen lung. La început, a fost greu cu gătitul, pentru că nu știam să fac mai nimic, dar treptat, am reușit să învăț „secretele bucătăriei”. Îmi mai gătește și mama uneori, însă de obicei nu o las, vreau să știu exact ce îmi pune în mâncare și ea nu are răbdare. Bineînțeles că mai gust din bunătățile gătite de ea pentru restul familiei, uneori nu mă pot abține, dar fac totul cu măsură. Treptat, am învățat conceptul de a-ți hrăni corpul și nu doar de a mânca pentru a-l umple.

Mi-am făcut o regulă, o dată la două-trei săptămâni, de regulă sâmbătă seara, îmi satisfac pofta la o singură masă cu un aliment din cele menționate. Deși nu sunt mare fan al trișatului, creierul meu mai are nevoie de o pauză din când în când. Așa că ține minte, o pizza nu te va îngrășa și nici nu-ți va strica strategia, dar nicio salată o dată pe săptămână nu te va ajuta să slăbești și nici nu te va face sănătos.

Într-un meci intens de două ore, alerg aproximativ zece kilometri fără să-mi dau seama. Dacă aș încerca să fac zece kilometri pe banda de alergare sau în parc, probabil că i-aș face în două zile

Sportul mi-a crescut stima de sine

Antrenamentele de tenis, combinate cu orele la sală și cu mâncatul sănătos, m-au ajutat să scap de multe kilograme. Am schimbat chestii mici, de exemplu, am început să urc mai mult pe scări și să evit liftul, am început să circul pe jos pe cât posibil. Toate aceste activități, pe care mulți nici nu le bagă în seamă, se adaugă la caloriile arse zilnic la antrenamente și uite așa se creează deficit caloric. Totul pare mai ușor acum, dorm mai bine (mă culc mai devreme), iar nivelul de energie este mult mai ridicat, am zile când fac chiar două sesiuni de antrenamente pe zi.

De fapt, sursa tuturor relelor din viață e mâncarea. Mănânci prost și te îngrași aiurea

Rezultatele au început să se vadă pe plan fizic cam în două luni de când am început să mânânc în deficit caloric și să fac sport de cinci ori pe săptămână cu instructorul Ioana Ivan (care m-a învățat cum să mă antrenez corect și eficient).

În doi ani, am reușit să slăbesc 14 kilograme și să acumulez masă musculară. Tonusul meu s-a îmbunătățit, am devenit mai funcțională și lucrurile de zi cu zi nu mai par așa de complicate. Oamenii din jur văd schimbările, primesc aprecieri și încurajări, iar asta mă motivează și mai mult.

Încrederea în mine a crescut considerabil, am început să mă privesc altfel în oglindă, în sfârșit îmi place ce văd, pot să merg la piscină cu prietenii fără să-mi fac griji despre cum arăt. Lumea începe să-mi laude ambiția și determinarea, iar cei apropiați mă roagă să le fac și lor un plan alimentar ca al meu și-mi cer sfaturi despre ce să mănânce și cum să se antreneze. E un sentiment plăcut să știi că poți ajuta și pe alții să facă ce tu tocmai ai reușit.

În tot procesul ăsta, am devenit mai puternică, mai încrezătoare, mai organizată, mai disciplinată, mai ambițioasă și bineînțeles, mai slabă

Drumul până la aceste rezultate a fost lung și greu, cu multe zile cu motivație zero, chiar săptămâni în care voiam să las totul baltă, căci obiceiurile proaste erau la o cină distanță. Dar, de fiecare dată, am repetat în gând lucrurile care m-au făcut să sufăr și mi-am definit constant motivul pentru care am început această schimbare și care e scopul final. Aceste gânduri m-au ținut puternică și m-au determinat să reușesc.

Editor: Ioana Pîrvu