Cum îți faci buncăr anti-atomic din mobilă de la IKEA

Trăim vremuri înfricoșătoare. Amenințarea nucleară a fost, de zeci de ani, o firmitură a unei epoci apuse și înspăimântătoare. Acum, este brusc înapoi în vogă. Coreea de Nord și-a intensificat testarea arsenalului nuclear și a rachetelor cu rază lungă de acțiune, iar răspunsul recent al Statelor Unite a fost orice mai puțin cumpătat. Mai pe scurt: idioții ăștia încearcă să ne omoare pe toți.

Într-un studiu recent de la Universitatea Standford, s-a estimat că în prima zi a unui scenariu de război între Coreea de Nord și Statele Unite, un milion de oameni ar putea muri. Aș fi atât de ofticat dacă aș muri în prima zi al celui de-Al Treilea Război Mondial. Ideal ar fi să nu mor deloc, de aia încerc să fiu proactiv. Eu locuiesc pe coasta de vest, iar dacă rachetele balistice intercontinentale ale Coreei sunt pe bune, atunci stau fix pe țintă. Pe lângă să mă mut, singura mea opțiune e să mă pregătesc temeinic. Asta înseamnă să-mi construiesc un buncăr.



Din păcate, adăposturile eficiente împotriva exploziilor, adică adăposturi care pot rezista unei explozii nucleare directe, sunt destul de greu de construit și sunt extrem de scumpe. Un buncăr trebuie să fie subteran și protejat cu cel puțin patru centimetri de beton. Eu mă consider relativ îndemânatic, dar turnarea de beton nu face parte din setul meu limitat de competențe. Însă am fost înzestrat cu abilitatea de a asambla mobilier IKEA. Așa că am contactat experți cu privire la crearea unui adăpost complet din mobilă.

O mare parte din a doua jumătate a secolului 20, Suedia s-a cuibărit fix deasupra Uniunii Sovietice. În ciuda neutralității sale, națiunea mereu a trebuit să fie pregătită pentru eventualitatea unui atac nuclear. Eu sper ca mobila asta minimalistă să reflecte precauția asta crucială.

„Trebuie să mărturisesc că nu am fost niciodată la IKEA”, mi-a spus Janet Liebsch. Ea și soțul ei conduc compania Fedhealth, o editură specializată în ghiduri în caz de dezastre, cum reiese și din reclama de mai jos. După ce m-am uitat la oferta prezentată pe website-ul IKEA, ea m-a informat că mobila nu m-ar ajuta cu nimic dacă aș fi în raza exploziei. Însă aș putea să o folosesc ca să-mi construiesc un adăpost de urgență.

Adăpostul de urgență nu este menit ca să supraviețuiești mai mult de câteva zile, dar, dacă este asamblat corect, ai putea să te ferești de materialul radioactiv al unei explozii nucleare. Dacă aș putea rezista de la două zile la două săptămâni în adăpostul meu (timpul estimat de retragere a radioactivității la un nivel fiziologic acceptabil), atunci poate reușesc să supraviețuiesc.

Liebsch mi-a trimis o listă cu materiale eficiente pentru un buncăr, precum și grosimile de rigoare pentru a compensa protecția unui perete de ciment de zece centimetri:

— 12–15 cm de cărămizi

— 15 cm de nisip sau pietriș

— 18 cm de pământ

— 20 cm de beton armat

— 25 cm de apă

— 35 cm de cărți sau reviste

— 46 cm de lemn

M-am îngrijorat un pic. „În general, lemnul de la IKEA nu e lemn pe bune”, i-am spus eu. „E un material compozit, gen rumeguș compresat.”

„Evident, lemnul adevărat ar fi mai potrivit”, a spus ea. „Dar și asta e mai OK decât nimic.”

Cu sfaturile expertului la purtător, m-am îndreptat spre IKEA pentru a găsi materiale potrivite pentru buncărul meu apocaliptic.

O masă mare e un lucru comun pentru un adăpost de urgență, pentru că poate funcționa ca o structură de cort, înconjurată de materiale protective groase pe post de pereți. Însă, mesele de la IKEA nu sunt cele mai potrivite. Aspectul de fermă e la modă, iar majoritatea au piese de lemn deranjante, care trec printre picioare. Deși evocă design-ul Shaker al anilor 19, e aproape imposibil să stai comod la ele.



Pe măsură ce m-am târât sub o masă în showroom pentru a confirma acest lucru, un angajat al IKEA a întrebat politicos dacă am nevoie de ajutor. Mi-am cerut scuze pentru că am fost în ceea ce ar fi arătat ca o poziție specială, dar mi-a spus că oamenii se târăsc sub mesele lor „tot timpul”. În mod evident, nu sunt singurul care mă îngrijorează de o capcană de nord-coreeană care topește pielea de pe oasele mele.



Dacă ce caut e spațiu, ar trebui să asamblez acest adăpost de la zero: perete lângă perete. Liebsch a menționat că bibliotecile umplute cu cărți funcționează ca ziduri de protecție relativ eficiente și, din fericire, IKEA are o mulțime de biblioteci. Compania a vândut mai mult de 60 de milioane de modele BILLY din 1978 până acum. Iar în timp ce materialul din plăci de lemn din care sunt fabricate nu este un scut ideal pentru radioactivitate, dacă le umpli cu cărți și reviste ar fi mult mai OK.

O pereche de biblioteci wide BILLYs vor deservi ca primii doi pereți ai adăpostului meu. Poate că modelul cu sticlă în față este mai elegant, dar oricât de mult apreciez estetica, trebuie să evit sute de cioburi care ar putea să mă facă ferfeniță. La 322 de dolari bucata, e mult mai ieftin decât dacă mi-aș pune pereți groși de beton. Dacă supraviețuiesc unui atac nuclear, rămân și cu bani de cheltuială pentru deșertul ce va deveni California. Poate ajung și un lord post-apocaliptic dacă dau și de vreo reducere.



Iar pentru ceilalți pereți, m-am îndreptat spre raionul de dulapuri pentru inspirație. Modelul PAX este mare și utilitar și vine în diferite mărimi, așa că aș putea să folosesc unul pe post de ușă. Dacă asortez PAX-ul cu o ușă MARNARDAL, aș putea să umplu dulapul cu materiale izolatoare salvatoare de vieți. (În plus, ușa MARNADAL are un model cu trandafiri care arată ca un tapet drăguț.)



Iar ca izolație, sunt puține materiale mai bune decât clasicul pământ. „Densitatea pământului este grozavă, de aceea cel mai bun loc e subteran”, mi-a spus Liebsch. O modalitate deșteaptă de a imita acest efect este să umpli fețe de perne cu pământ. Vreo două duzine de FÄRGMÅRA ar trebui să meargă. Din fericire, IKEA vinde și plante în ghiveci, deci pot procura pământul chiar de aici, fără să trebuiască să mai iau și o lopată.



Pentru acoperiș, am analizat colecția IKEA de blaturi de masă. Din păcate, majoritatea erau prea subțiri. Totuși, dacă asamblez mai multe blaturi KARLBY (care sunt din PAL) și aranjez câteva saltele MORGEDAL peste acest strat, aș putea avea un acoperiș care, deși e potrivit ca protecție, nu m-ar strivi de tot în caz că cedează.



Liebsch nu prea a fost încântată de saltele. „Oricum o să vrei alea, deci pot să căptușezi pereții pe interior”, a spus ea.



„Deci ar coborî ca un pat rabatabil?”, am întrebat eu.

„Exact.”

Mereu mi-am dorit un pat Murphy, iar dacă un stat nuclear își face felul, probabil că o să am parte de unul destul de curând. Din cauza asta, aș fi trebuit să-mi ordonez saltelele, adăugând câteva MINNESUND-uri de dimensiuni duble, care sunt mai subțiri decât MORGEDAL, iar pereții mei de adăpost vor fi deja plini de cărți și pământ.



În timp ce treceam pe lângă raionul de produse decorative, un display de vase din ceramica mi-a adus în minte un anumit nucleu din înțelepciunea lui Liebsch. „Să nu uiți să-ți iei o găleată pentru toaletă”, mi-a spus ea. „Când oamenii sunt nervoși, cel mai probabil o să aibă stomacul varză”. Am adăugat două YPPERLIG-uri pe lista mea de cumpărături.



IKEA este un loc uimitor și mi-am dat seama destul de rapid nu numai că aș putea să construiesc un adăpost cu materiale de aici, ci că aș putea să-mi fac un stoc suficient de rații cu produsele IKEA. Aproape de casele de marcat erau sticle de apă, băuturi din fructe de iarnă și diverse gustări, inclusiv borcane de gem care arătau delicios. IKEA vinde și grădini de plante agățate, ceea ce înseamnă că, în cazul unui atac nuclear care modifică civilizația, aș putea să mănânc alimente condimentate. Toppen! ( „Ce grozav!” în suedeză.)



Cu creionul minuscul de la IKEA mi-am notat inventarul. Cât ar costa să-mi fac un buncăr IKEA?



BILLY rafturi late: 322 (x2) = 644 dolari



Sute de cataloage IKEA pentru a umple bibliotecile: GRATUIT

Rama PAX lată: 100 (x5) = 500 dolari

Rama de garderoba îngustă PAX: 90 (x1) = 90 dolari

Uși pentru dulapuri MARNARDAL (cu balamale); model floral: 80 (x11) = 880 dolari

Pernuțe FÄRGMÅRA : 2.49 (x32) = 79,6 dolari

HIMALAYAMIX plante în ghiveci (pentru pământ): 2,99 dolari (x96) = 287,04 dolari

Blaturi KARLBY pentru acoperiș: 269 (x5) = 1 345 dolari

Saltele MORGEDAL pentru izolarea acoperișului: 299 (x2) = 598 dolari

Saltele MINNESUND pentru paturile Murphy: 89.00 (x2) = 178 dolari

YPPERLIG vază pentru toaletă (maro): 19.99 (x2) = 39,98 dolari

BITTERGURKA ghiveci de agățat pentru grădină verticală: 9,99 dolari

SYLT LINGON (gem de lingonberry): 3,99 dolari (x12) = 47,88 dolari

TOTAL: 4 699,57 de dolari (plus 7,25% TVA) = 5 040,29 de dolari

Îmi prețuiesc viața, dar cinci mii de dolari e o grămadă de bănet. Și cu siguranță nu mai aveam parte de bani pentru distracții post-apocaliptice. Trebuia să mai rumeg situația un pic.

La cantina din IKEA am comandat o porție de chifteluțe suedeze și am stat să mă gândesc la fezabilitatea buncărului meu IKEA, pe un fundal de Roxy Music, More Than This. M-a făcut să mă gândesc la ce am învățat despre buncăre anti-atomice. Ideal ar fi o structură rezistentă, fără ferestre, una care este sigilată de lumea exterioară și te poate susține cel puțin 48 de ore. Dragilor, asta e definiția unui showroom și magazin IKEA.



În timp ce mâncam din piureul meu, mi-a căzut fisa: chiar dacă e super OK un buncăr din mobilă de IKEA, cel mi bine ar fi să mă adăpostesc într-un depozit IKEA în caz de atac nuclear. EI au mâncare și locuri confortabile, iar când o să vină vorba de reconstruirea societății, sunt mai mult decât suficiente chei hexagonale cu care să facem treabă.



Sper ca sistemele americane de detectare din timp a rachetelor sunt în stare optimă de funcționare. Vreau să ajung la IKEA înainte ca ceilalți supraviețuitori să termine toate chiftelele.



