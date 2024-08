Cum arată camerele de cămin ale studenților români din străinătate

„Azi am găsit unul din wc-urile din baie spart”, îmi zice colega de cameră. Nici nu mă miră, la câte vezi zilnic în căminele studențești, asta e o nimica toată: gândaci, șobolani, ghene aproape de camere, trei toalete comune la sute de persoane, lipsa bucătăriilor, sălilor de lectură, până și a personalului administrativ – femei de serviciu și tehnicieni. După ce Universitatea și-a luat amendă de zece mii de lei pentru mizeria din cămine, lucrurile nu s-au îmbunătățit extraordinar. Maximum mai pune femeia de serviciu o hârtie igienică la începutul săptămânii.

„Căminele din România sunt prăpădite rău, dar este evident de ce, când te uiți la cât dai pe săptămână față de cât dau eu”, îmi spune Horia, care face Inginerie Mecatronică în Danemarca. Peste șase mii de tineri pleacă anual în străinătate la studii și mulți aleg să stea în primul an la cămin. Deși procesul pare complicat, există firme de consultanță ca IntegralEdu, care se ocupă cu toată treabă, până și de aplicația pentru cameră.

Am vrut să văd și eu cum arată niște campusuri la standarde europene, dacă au și ei gândaci și dacă party-urile sunt la fel de nebune ca la noi. Așa că am vorbit cu studenți români care stau în Danemarca, Elveția, Marea Britanie, Țara Galilor și Olanda, practic destinațiile cele mai căutate.

Tamara (21) – University of Surrey, Marea Britanie

Preț: 1 062 euro pe lună

Camera de cămin a Tamarei este destinată cuplurilor

Tamara studiază Business Economics și stă cu iubitul ei într-o cameră cu mini bucătărie, baie, birou și tot ce trebuie pentru a locui bine. Are până și fierbător și prăjitor de pâine. „E o cameră specială pentru cupluri și am avut prioritate, că suntem anul întâi, altfel e loterie. De cele mai multe ori, au prioritate cei din afara Europei, dar ei nu recunosc asta”, îmi zice ea. Pe hol au un fier de călcat la comun, iar la parter un spațiu de socializare și de învățat.

Party-uri au voie să facă vineri și sâmbătă până-n ora 23, iar în timpul sesiunii deloc. Pentru invitați au același program. Dacă încalci vreuna dintre regulile astea, riști să iei amendă. La fel dacă faci mizerie și se plâng alții de tine. Pentru gălăgie, amenda este de 45 de lire. E permis alcoolul în camere și la petreceri, dar dacă fumezi în cămin, cum au făcut niște studenți care au acoperit detectoarele de fum, ești dat afară din campus definitiv.

Bucătăria complet utilată, inclusiv cu prăjitor de pânie

Partea mișto e că face 15 minute pe jos până la facultate și 30 până-n centru și toate sunt super aproape, și supermarket, și centru sportiv cu bazin de înot. „Ce m-a surprins este că există securitate 24 din 24. Dacă ai o problemă, suni și vin imediat.”

„Partea nasoală e că britanicii cred că 21 de grade în cameră e deja prea mult, iar când termostatul atinge temperatura asta, se închide caloriferul”, zice Tamara. Între trei și șase noaptea, căldura se oprește de tot. „La un moment dat, mergeam la saună în fiecare zi sau porneam cuptorul, ca să mă încălzesc.” N-au voie cu radiator sau orice face căldură. Dacă primește pachet de acasă, îl scanează la recepție și dacă are ce nu trebuie, adică electrocasnice de pe Amazon sau baterii, încărcătoare de acumulatori sau orice inflamabil, îl returnează automat. „Am primit e-mail că, dacă ne e frig, să ne îmbrăcăm mai gros sau să ne ridicăm de la birou și să ne plimbăm prin cameră.”

Locul din cămin destinat socializării

„Dormeam amândoi, era ora 3:30 dimineața și-a început să sune alarma de incendiu, iar noi nici nu știam ce e. Am ieșit afară, când am văzut că așa făceau și restul. În fața ușii de la recepție am văzut un tip și-o tipă foarte beți. Ei apăsaseră din greșeală alarma de incendiu, crezând că așa se vor deschide ușile. Au primit o amendă frumoasă de o sută de lire. Acum avem alarme false în fiecare săptămână. Dacă mai uită unul o omletă pe foc sau se dă cu deodorant prea aproape de detector, se declanșează”, îmi spune Tamara.



Andrei (19) – Hanze University of Applied Sciences, Olanda

Preț: 520 euro pe lună

Camera de cămin a lui Andrei, în care locuiește singur

Andrei studiază International Business în Olanda unde e o mică problemă când vine vorba de cazare. Universitățile de acolo nu au cămine proprii, ci există o firmă care se ocupă de housing pentru studenții străini, cu clădiri în mai multe orașe studențești. Aici ai voie doar dacă ești în anul întâi. Dacă vrei să-ți cauți cazare singur, e ușor să-ți iei țeapă.

„Inițial am găsit o altă cameră, la patru sute de euro, vizavi de asta-n care stau acum. Trebuia să locuiesc cu un olandez și cu proprietarul. Am trimis un prieten să vadă locul și mi-a zis că e ok, dar că singurul duș din casă era în bucătărie. O cortină de plastic ascundea chiuveta, frigiderul și dușul.

Am zis pas, mă tot gândeam cum era să fac baie și să-mi ceară cineva ceva din frigider sau să se spele altcineva și să vreau să folosesc chiuveta. Mai târziu, am aflat că proprietarul era junkie, crackhead și ne bătea la cap să luăm camera doar pentru că avea el niște datorii la dealer”, îmi povestește Andrei.

Bucătăria este la comun pentru toți studenții din cămin

În cămin sunt opt camere de 13 metri pătrați fiecare, asemănătoare cu a lui Andrei și câteva studio-uri. Pentru toți există o bucătărie la comun cu aragaze electrice, frigidere, masă, canapea și congelator. Până la facultate face maximum zece de minute cu bicicleta și peste drum are un centru comercial cu absolut orice. „Am chiar și-o shaormerie a unor bulgari și e super bună. E cinci euro, dar nu are așa mult zgârci ca cea românească de la Dristor”, povestește Andrei, care se intitulează totuși fan shaormeria La Băiatu’.

Toaleta

Când l-am întrebat de lucruri nașpa, aproape că mi-a vorbit ca un student cazat în Regie, doar că nu în condițiile de-acolo. „Curăț chiuveta din bucătărie și vine cineva și aruncă resturile de ciorbă. O tipă-și lăsa cu zilele farfuriile murdare-n chiuvetă și i se strica mâncarea-n frigider. La un moment dat cineva s-a căcat în curtea interioară.” Sunt peste patru sute de studenți în cămin, din toată lumea. You can expect the worst.”

Stă la etajul 14, are super view. Poate să coboare în lobby și la trei dimineața. „Am văzut o cameră de cămin minusculă din România, cu paturi etajate și cu baie pe etaj. Dar știu că acolo sigur nu dai cinci sute de euro pe lună. Cu banii ăștia stai în garsonieră la Romană sau la Universitate.”

Horia (20) – Southern University of Denmark

Preț: 360 euro pe lună

Garsoniera lui Horia, în care stă singur

Horia studiază mecatronică în Sonderborg și zice că cel mai nașpa lucru la căminul ăsta e că face 12 minute cu bicicleta până la facultate. Echivalentul la 35 de minute de mers pe jos. Atât. În prețul garsonierei de 32 de metri pătrați, cu baie și bucătărie în care locuiește singur intră toate utilitățile, inclusiv internetul.

„Jumătate din apartamente sunt așa. Mai e un cămin nou care costă cinci sute de euro și arată mult mai bine. Aici sunt locuri pentru toți, pentru că mulți studenți sunt danezi și n-au nevoie de cămin”, îmi zice Horia și adaugă că nu se ține cont de medie la locuri, pentru că Danemarca are nevoie de ingineri.

Bucătăria lui Horia

„Vecinul meu are un raft cu 27 de sticle de whiskey și votcă”, râde Horia. În cămin n-ai restricție la alcool și poți primi vizitatori oricând, ba chiar poți să găzduiești o persoană sau două timp de cel mult zece zile. Fiecare apartament are deschidere, deci e ok și fumatul. Treaba e că n-ai voie să faci zgomot după miezul nopții sau 11 seara în sesiune și ai un bar care e deschis doar joia. Party-urile sunt în căminul nou, unde e și-o sală e sport.

Matei (19) – University of Worcester din Marea Britanie

Preț: 767 euro pe lună

Camera lui Matei

„Înainte să se iasă în club, toată lumea se adună-n cămin și jucăm drinking games, știi și tu, clasicul Ring of Fire. Iar pe la 11 toată lumea pleacă spre club. Party-uri în cămin nu prea sunt, pentru că după ora aia nu mai avem voie să ascultăm muzică foarte tare”, îmi povestește Matei, care e în anul întâi la Business and Human Resource Management.

Are baie-n cameră, dar împarte livingul și bucătăria cu încă patru colegi. Speră ca la anul să se mute într-o cameră, la o casă de prin oraș. Asta pentru că sunt aceleași condiții, doar că cu două sute de lire mai ieftin. „Sunt foarte mulți studenți care nu prind loc în cămin, pentru că universitatea merge pe sistemul de primul venit, primul servit.”

St. John’s și City Campus sunt cele două campusuri ale universității. Matei stă în al doilea, dar zice că primul e mai mișto, că are și cantină, cafenele și un bar care seara e club. El iese pe plus pentru că face cinci minute până-n oraș, în timp ce cei din St. John’s fac chiar 20. În cămin n-ai restricție la alcool și poți primi vizitatori oricând. Partea nașpa e că, dacă vrei haine curate, spălatul costă trei lire și uscatul 1,50. „Ce m-a surprins cel mai tare când am ajuns, a fost că ușile căminului sunt automate și se activează doar cu cardul de student”, îmi zice Matei.

Luca (19) – Hotel Institute Montreux din Elveția

Preț: 1 400 euro pe lună

Imagini via site-ul Universității

„Taxa de la facultate e de peste 18 mii de euro pe semestru, dar acoperă căminul și ai acces gratuit la trei restaurante, două student lounge-uri cu mese de biliard și playstation-uri, biblioteci, cafeterie și săli de sport”, îmi spune Luca care studiază Hotel Management. La astea se adaugă și reduceri la majoritatea magazinelor, farmaciilor și chiar asigurare medicală gratuită. La facultatea asta ai patru tipuri de camere: single, single deluxe, double standard și double deluxe. El a ales una single deluxe și o plătește, doar alea standard intră-n taxa de școlarizare.

Orașul e mic, așa că totul e în centru. Luca are ore în toate cele patru campusuri ale facultății, dar face în medie cinci minute până la oricare. „Nu avem voie cu alcool în cameră, iar party-urile sunt de obicei liniștite. Dacă ne prinde, primim avertisment, iar la trei din astea suntem pa.” După legea elvețiană, după ora 22 nu mai poți face gălăgie. Clădirea facultății era înainte Hotel Europe, iar în fiecare vineri se fac petreceri tematice în lobby. „Ultima a fost italienească. Acolo am avut alcool și mâncare specifică”, spune Luca.

Oaspeții au voie tot până-n ora 22 și trebuie prezentați la recepție. Pe fiecare etaj sunt mașini de spălat, uscătoare și fier de călcat. Nu e voie cu electrocasnice proprii, lumânări sau alte chestii care pot provoca incendii. „Au fost cazuri în care o fată a lăsat fierul de călcat pe-o cămașă și-a luat foc toată camera”, îmi zice Luca.

„În primul semestru, am avut practică la restaurant, ca ospătari. Clasa mea a fost singura din istoria facultății vechi de 30 de ani care a reușit să spargă mai mult de 20 de pahare într-o zi. A trebuit să plătim câte 20 de lei pentru fiecare.”

Anca (22) – University of Bangor din Țara Galilor

Preț: 532 euro pe lună

„Ce m-a surprins a fost că vedeam aproape zilnic iepuri și câteodată și vulpi”, îmi spune Anca, care a terminat astă vară psihologia. A avut în cameră baie proprie, pat, noptieră, dulap, o cutie de depozitare și un birou mic. „Aveam o mochetă pe care am urât-o nespus. Puteam să dau cu aspiratorul de zece ori pe zi și tot nu reușeam s-o curăț cum trebuie. Partea bună e că ascundea perfect petele de vin roșu și vișinată”, îmi zice ea. Bucătăria a împărțit-o cu încă șapte persoane.

„Oamenii se strângeau în bucătărie, înainte să plece în club. De obicei lunea, miercurea, vinerea și sâmbăta erau zile de party, dar stăteau doar până la miezul nopții. Mie nu-mi plăcea, așa că-mi beam berea liniștită.” Există detectoare de fum peste tot, deci nu se fumează în cameră și pentru că intrarea e pe bază de coduri, invitații trebuie să intre odată cu studenții cazați”, îmi explică ea.

Anca stă acum la casă și dă aproape jumătate din banii în care intră și utilitățile. Îmi spune cum cel mai mișto lucru la statul în cămin a fost că, dacă era tristă, putea merge să stea pe capul vecinului sau să vorbească cu cineva în bucătărie.

„Un tip beat a folosit extinctorul și s-a declanșat alarma de incendiu. Era patru dimineața, eram toți în pijamale, ploua și era super frig. Eu știam c-o să avem o simulare de incendiu curând, așa că aveam o sacoșă cu apă, tutun, jeleuri și chipsuri. Două ore și-am hrănit jumătate de cămin. După asta, ne-au băgat în sufragerie, ca să caute făptașul și-am dormit toți acolo. Tipul care a declanșat alarma a intrat recent la închisoare pentru 12 ani, dar nu din cauza alarmei.”

Pe Alexa o găsești pe Facebook, Instagram sau blogul ei.

Editor: Ioana Moldoveanu