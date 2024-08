Căminele din Grozăvești nu arată grozav nici când ți le arată conducerea Universității

Când în presă au apărut poze cu mizeria din cămine, iar Universitatea din București și-a luat amendă de zece mii de lei pentru asta, pe moment mi-a venit să zic „hai, bă, că nu e chiar așa”. Aveam în minte strict căminul meu. Dar după ce am citit mai bine și am aflat că Universitatea a primit avertisment de la Direcția de Sănătate Publică (DSP) prin iulie, iar până-n noiembrie n-a rezolvat nimic, am rămas puțin pe gânduri. Întrebarea e de ce n-au rezolvat nimic în tot acest timp.



După scandalul din presă, echipa de Comunicare a Universității București s-a gândit să facă un tur al căminelor, să arate că nu e chiar atât de rău. O idee bună? O tentativă de îndulcire a realității? Puțin din toate, probabil.

Înainte de tur, i-am întrebat pe prietenii mei care stau la cămin ce probleme cred că există, pentru ca ulterior să întreb și conducerea Universității cum au de gând să le rezolve. Unul dintre ei, mai drastic de fel, mi-a zis așa: „Cred că problemele din cămin se pot rezolva doar cu o bombă sau cu bila aia din videoclipul lui Miley Cyrus”.

Așadar, ieri, la ora 12, m-am prezentat la Grozăvești pentru tur. Au existat trei personaje. Sorin Costreie, prorectorul Universității, care nu prea știa pe unde vin căminele. Mirabela Amarandei, purtătoarea de cuvânt a Universității din București, care mi-a spus, ușor temătoare, „orice zic s-ar putea interpreta”. Și al treilea, Florin Ion, director al Direcției Cămine-Cantine și Activități Studențești, a răspuns clar și simplu la toate întrebările și părea singurul care știa ce se-ntâmplă în cămine.

„Noi vrem să vă prezentăm realitatea așa cum este”

Conducerea Universității a vrut să ne arate că femeile de serviciu sunt mereu la datorie.

Asta ne-a spus purtătoarea de cuvânt a Universității. Deși am început cu A1, unul dintre cele mai bune cămine ale instituției, ne-au dat libertatea de a vizita orice alt cămin. În online s-a vehiculat că studenții ar fi fost anunțați că vine o inspecție și să-și facă curat în camere. Cel mai probabil așa s-a întâmplat, pentru că eu știam de asta dinainte să știu de tur. De condamnat? Probabil nu, până la urmă, din ce am înțeles, doar a fost anunțat și nu s-a insistat să fie lună și nu au fost obligați. În plus, studenții puteau refuza ca presa să le intre în camere.

Totuși, mi-am întrebat prietenii dacă administrația a schimbat ceva în cămine, special pentru ziua asta, iar răspunsul a fost:

„Acum înțeleg de ce au pus perii de curățat WC-urile și o doamnă o îndemna pe alta să frece mai bine faianța”.



Un gest frumos, dar studenții merită perii la WC și în zilele în care nu vine presa. Deci 1-0 pentru DSP.

Gândacii din cămin și ghenele prea aproape de camere

Căminul nu e un canal și nu trăim cu șobolanii. Spun asta pentru că, după poza aia din presă, am primit de mai multe ori întrebarea dacă avem din ăștia. În căminele în care am fost eu clar nu sunt. Dar avem alt tip de umblători: gândacii. Nu în toate, dar în căminele C și D din Grozăvești clar sunt. Și mulți. Câțiva prieteni mi-au zis că or fi din cauză că ghenele sunt foarte aproape de camere și ajung foarte ușor.

L-am întrebat pe Florin Ion de ce nu sunt desființate și nu construiesc ghene exterioare. Acesta nu neagă că sunt gândaci, dar nu crede că problema sunt ghenele, pentru că acestea există și în căminele fără gândaci. Din punctul lui de vedere, aceștia apar mai mult pentru că, atunci când vine dezinsecția, studenții nu deschid ușile.

„La ultima dezinsecție de săptămâna trecută din D, doar 30 de studenți au deschis ușa”, a declarat directorul Direcției Cămine-Cantine și Activități Studențești.



I-am spus că poate dezinsecțiile se fac la ore la care studenții au cursuri. Mi-a răspuns că nu pot fi făcute noaptea, nu durează mult și oricum se anunță cu câteva zile înainte.

80 de studenți pe palier – trei WC-uri

Există patru cămine în Grozăvești (A, B, C și D), sunt câte cinci etaje (șase cu tot cu parterul), fiecare cu vreo 42-43 de camere, iar fiecare cameră are doi studenți. Sunt două băi per etaj: una cu trei wc-uri și patru dușuri și una cu patru wc-uri și patru dușuri. Chiuvetă are fiecare cameră. Pe scurt: pe fiecare palier sunt 80 de studenți la șapte wc-uri și opt dușuri. Ți se pare inuman? Stai să vezi problema adevărată.

Căminele C și D sunt în reparații, astfel încât la fiecare palier o baie este închisă de la începutul lunii septembrie și termenul limită ar fi 15 decembrie. Deci 80 de studenți la trei WC-uri și patru dușuri. Există și studenți care aruncă chiștoace pe jos sau își fac nevoile la duș, dar cum să se păstreze curățenia în condițiile în care femeia de serviciu spală doar o dată pe zi, dimineața? În plus, femeia de serviciu nu lucrează în weekend. Dacă turul ar fi fost făcut duminică seara, pozele ar fi fost mult mai dramatice.

Cum răspunde conducerea la toate astea? Cică ar fi încercat de multe ori să angajeze femei de serviciu, dar nu a venit nimeni, pentru că salariul e minim pe economie. În privința reparațiilor, studenții au avut de ales între a închide căminul cu totul și a sta acolo, dar doar cu o baie pe etaj. I-am întrebat totuși pe cei din conducere de ce reparațiile nu s-au făcut în timpul vacanței, când studenții nu erau în cămin. Răspunsul a fost scurt: „birocrația internă și externă”.

Pentru studenții care se întreabă de ce nu văd muncitori pe acolo și de ce în ultima lună au auzit doar de vreo două ori o bormașină, mi s-a spus că ei au termenul de 15 decembrie, deci pot munci când au chef, doar să fie gata până atunci. Notăm în calendar data și tăiem zilele până pe 15. Aici nu știu cine câștigă, dar studenții clar pierd, în fiecare zi, mergând la doar trei WC-uri.

Lipsa bucătăriilor și a sălilor de lectură

Cuptor adus de un student într-o bucătărie din A1.

În Grozăvești sunt cinci cămine ale Universității din București, unul șmecher și construit în ultimii ani și patru construite în 1960. În astea cinci sunt cazați peste două mii de studenți ai Universității. Câte săli de lectură și bucătării crezi că sunt? Nouă bucătării și cinci săli, toate în A1, căminul șmecher. Cine știe că pot să le folosească toți studenții din campus? Nu prea mulți, nici măcar paznicii.

A existat o acuză că spațiile inițiale de gătit au fost transformate în camere, dar conducerea neagă. Reprezentanții Universității au spus că au în plan până în 2020 să construiască atât săli de lectură, cât și bucătării. Până atunci, cartofii prăjiți tot la plite pe hol se fac și, dacă nu, ne înghesuim 2 120 de studenți în nouă bucătării.

Unde spală studenții

În A1 sunt cinci mașini de spălat, iar în celelalte patru sunt câte două. Toate donate de Raiffeisen. Conducerea spune că în locul unde spală studenții din C și D sunt de fapt nouă mașini de spălat, dar doar două funcționează. Potrivit lui Florin Ion, s-a investit în asta la un moment dat, doar că „studenții le strică”.

Ce părere au reprezentanții studenților?

El a făcut sesizarea în urma căreia Universitaea a fost amendată. Fotografie via contul de Facebook al lui Andrei Nicolae Popa.

Conducerea Universității a repetat de multe ori că sesizarea a fost făcută de un student care nu a stat nicio zi în cămin: Andrei Nicolae Popa. Acesta spune că a stat în căminul A în anul universitar 2014-2015. Întrebat de ce a făcut sesizarea, deși nu mai stă în cămin, mi-a spus că aceasta a fost formulată „ca urmare a epuizării căilor de dialog cu conducerea UB” și pentru că a fost rugat de „studenții care locuiesc în cămin”, el fiind și student evaluator ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior).

Tot el spune că situația s-a înrăutățit din 2015 până acum, lucru constatat și de către Direcția de Sănătate Publică a municipiului București.

„Chiar dacă nu ar fi existat amenda, mizeria din cămine se poate vedea cu ochiul liber atât din afară cât și din interior. Având în vedere că după aplicarea amenzii au încercat să nege situația de fapt și să arate presei singurul cămin (n.r. căminul A1) care respectă parțial normele de igienă și sănătate publică, încep să cred că Universitatea nu vrea să revină la starea de legalitate și conformare cu recomandările DSPMB”, a adăugat Andrei Nicolae Popa.

Prorectorul Universității, Sorin Costreie.

Pe parcursul turului, prorectorul a insistat să intrăm în legătură cu conducerea Asociației Studenților din Universitatea din București (ASUB), așa că am întrebat-o pe Alina Simion, președintele asociației, ce părere are despre scandalul din presă.

„Locuiesc în cămin de cinci ani și am putut sesiza problemele cu care se confruntă studenții. De cele mai multe ori, intervențiile spre îmbunătățirea condițiilor au fost punctuale și doar spre a soluționa urgențele. Întregul scandal din presă nu va rezolva în totalitate aceste probleme, ci doar va pune presiuni spre a fi rezolvate cât mai repede, fără a ține cont de calitatea lucrărilor care vor fi făcute în acest sens.

ASUB a încercat în acești ani să rezolve anumite nevoi. De exemplu, am obținut o sponsorizare cu mașini de spălat pentru cămine, doar că acestea erau de uz casnic și nu au rezistat foarte mult. Din punctul meu de vedere, în această situație există doi actori importanți: administrația și studenții. Administrația are cea mai mare responsabilitate să facă investiții spre a oferi studenților un trai decent, iar studenții trebuie să se implice în bunul mers al propriului cămin. Soluția la care lucrăm împreună cu studenții senatori este aceea de a avea șefi de cămin, spre a comunica mult mai eficient cu studenții cazați în cămin și administrația”, spune Alina.

Aparent, presa e mai interesată de problemele studenților decât conducerea Universității.

În final, prorectorul s-a plâns că Universității nu i se acordă suficiente fonduri și instituția nu este una din cele favorizate. Totodată, directorul Direcției Cămine a zis că problemele studenților nu ajung la el. I-am sugerat să găsească o metodă prin care să se intereseze de acestea, m-a trimis către mailul de reclamații pentru cămine: cazare@rectorat.unibuc.ro.

