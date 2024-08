Am vorbit cu omul de știință care a descoperit că marijuana poate preveni COVID-19

Un nou studiu revoluționar efectuat de două universități din Oregon a identificat o substanță naturală care are capacitatea de a preveni infectarea cu Covid-19: canabisul.

Publicat în Journal of Natural Products, studiul a identificat trei compuși canabinoizi – precursori non-psihoactivi care se găsesc în plantă înainte ca aceasta să se transforme în chestia care te sparge – care sunt foarte eficienți în blocarea intrării virusului SARS-COV-2 în celulele umane prin atașarea de proteina spike a virusului. Studiul arată că planta de canabis poate fi un instrument eficient în arsenalul reacțiilor la pandemia globală, dar rămâne de văzut dacă statutul ilegal al plantei va fi un obstacol în acest sens.

Am vorbit cu doctorul Richard van Breemen, principalul autor al studiului și profesor de chimie medicală la Institutul Linus Pauling din cadrul Universității Oregon, despre descoperirea lui, reacția publicului la studiu, provocările juridice cu care s-a confruntat în cercetarea lui și cum ar putea ajuta jeleurile cu canabis sănătatea publică.

Motherboard: Studiul dumneavoastră a ajuns viral – felicitări! Îmi puteți spune ce descoperiri ați făcut?

Dr. Richard van Breemen: Mereu ne-a interesat să descoperim produse naturale cu valoare medicală. Am vrut să găsim produse naturale care să împiedice infectarea cu Covid-19 sau să-i inhibe virusului capacitatea de a se înmulți. Am hotărât să atacăm virusul din momentul în care intră în celulă. E fix momentul în care anticorpii atacă virusul.

Am pus întrebarea: „Ar putea moleculele mici din plante să împiedice virusul să infecteze o celulă daca ar avea abilitatea să se lipească de proteina sa spike, prin care acesta face contactul cu celula umană și o infectează?”

Inițial, când am propus chestia asta Institutului Național de Sănătate, prin 2020, ni s-a răspuns că nu există suficiente dovezi că ar funcționa. Așa că nu ne-au dat banii. Dar am hotărât să facem studiul pe cont propriu și am stabilit ca principiu că moleculele mici din produse naturale, în acest caz, din cânepă, au abilitatea de a opri virusul să infecteze celulele umane.

Am analizat cimicifuga neagră, trifoiul roșu și lemnul dulce, după care am adăugat și cânepa. Am descoperit trei compuși din cânepă care aveau o abilitate foarte mare de a se lipi de proteina virusului. Și am observat că acești compuși sunt mai eficienți dacă sunt utilizați împreună. Deci amestecul de acid canabidiolic (CBD-A), cu acidul canabigerolic (CBG-A) și acidul tetrahidrocanabinolic (THC-A) sunt mai eficienți împreună decât dacă sunt folosiți separat. Deci ar trebui să creăm un supliment care să conțină un extract complex din plantă și nu să purificăm planta, cum se face de obicei, și să utilizăm câte un compus pe rând.

Am înțeles că n-ați putut testa compusul THC-A așa cum ați fi dorit, pentru că e o substanță ilegală și nu ați putut face rost de o cantitate suficient de mare. E adevărat?

E corect, da. Am folosit cânepă, pentru că are și ea urme de THC-A. Nu am avut voie nici măcar să purificăm compusul și să-l testăm separat, pentru că poate fi convertit în THC, care e o substanță psihoactivă. Dar THC-A, în stare naturală, nu e psihoactiv.

Nici CBD-A sau CBG-A nu sunt psihoactive, nu? Asta înseamnă că nu e de ajuns să fumezi iarbă ca să previi infectarea cu Covid. Ar trebui să ingerăm suplimente orale.

Da, cred că ar fi foarte eficientă administrarea orală a unui supliment sub formă de pastilă, ulei sau jeleu. Dar asta pentru prevenirea infectării, și nu pentru tratarea unei persoane deja infectate sau grav bolnave. Cred că avem nevoie și de medicamente pentru tratarea bolii, dar și de suplimente pentru prevenirea infectării.

Studiul a făcut valuri pe internet și ar putea face publicul să creadă că fumatul de marijuana are același efect în prevenirea virusului ca și suplimentele orale.

Compușii activi pe care i-am descoperit în cânepă sunt acidul canabidiolic, CBD-A, CBG-A și THC-A. A vine de la acid. Dacă produsele care conțin acești compuși sunt fumate sau vaporizate, expunerea la căldură ar putea cauza descompunerea chimică sau convertirea CBD-A în CBD, a CBG-A în CBG și a THC-A în THC, iar aceștia nu sunt activi împotriva virusului. Deci suntem clar în favoarea administrării orale a acestor compuși în loc de consumul lor prin fumat sau vaporizare.

Deci dacă fumăm acești compuși, nu obținem același efect de prevenire a infectării cu virusul ca atunci când îi ingerăm pe cale orală?

Poate că un efect tot ar avea și fumatul, dar mult redus. Nu am făcut încă experimentele ca să vedem cât de rapid are loc această conversie a acizilor și la ce temperaturi. Dar știm că acidul canabidiolic e instabil la căldură.

Un alt studiu al Universității Waterloo din Ontario, Canada, a oferit dovezi că ingerarea de CBD, și nu de CBD-A, poate întări sistemul imunitar împotriva Covid-19. Ce părere aveți de această descoperire?

Nu am apucat să îl citesc. Dar există și alte studii care au arătat că CBD-ul are proprietăți anti-inflamatorii. Bineînțeles că pentru pacienții Covid care suferă de o reacție autoimună care cauzează inflamații, orice tratament care reduce inflamația e o veste bună. Sunt sigur că CBD-ul poate să ajute în aceste situații.

Îmi puteți spune care au fost cele mai mari provocări legale cu care v-ați confruntat ca să faceți acest studiu, cât și în munca dumneavoastră în general?

Mereu există probleme legale când guvernul federal face o lege și statele fac altă lege. Legile cu privire la cânepă și canabis se schimbă în fiecare an, atât în domeniul cercetării, cât și în domeniul consumului personal. În prezent, Departamentul de Agricultură permite cultivarea cânepii. La Universitatea din Oregon avem un centru de cercetare pentru dezvoltarea de produse din cânepă de orice fel, pentru hrănirea animalelor sau în scop medical. Grupul meu e interesat de utilizările medicale ale cânepii. CBD, un compus din cânepă, e aprobat deja pentru tratamentul epilepsiei. E o plantă complexă și cred că se vor dezvolta multe medicamente din ea.

Credeți că legalizarea ar fi o nouă frontieră în domeniul cercetării?

Absolut. Cânepa e o plantă neobișnuită, în sensul că are mai multe categorii de compuși care nu se găsesc nicăieri altundeva în natură. Iar acești compuși pot fi folosiți în multe forme, și prin ingerare, și prin inhalare, și prin plasturi. Și au același efect! În plus, sunt foarte siguri!

Cum sperați să contribuie descoperirile dumneavoastră la înțelegerea științifică a canabisului și a Covidului? Credeți că vor fi luate în serios ca soluție pentru pandemie?

Cum am mai zis, am stabilit principiul că moleculele mici pot preveni infectarea virală. Cred că asta e o descoperire științifică importantă. Apoi, am descoperit în cânepă niște compuși care au abilitatea de a preveni infectarea celulelor. Mi-ar plăcea să urmeze un studiu care să stabilească doza orală necesară pentru asta. Câte doze am avea nevoie pe zi? Cred că va fi un produs sigur și ușor de folosit și îi va ajuta pe oameni să nu se infecteze atât de ușor cu Covid.

Ați avut ocazia să verificați reacțiile oamenilor la studiu sau ați văzut memele care circulă pe subiect?

Fac tot posibilul să țin pasul cu mesajele. Nu am apucat să văd reacția internetului, dar mă bucur mult că munca noastră primește atât de multă atenție și că oamenilor li se pare importantă. Suntem recunoscători că tuturor le place.

Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Ați mai avea ceva de adăugat?

Sper din suflet să mi se aprobe următoarea propunere pe care am depus-o la Institutul Național al Sănătății.