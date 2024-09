Care-i cea mai cool jucărie pentru puștani pe care tu n-o înțelegi (nu, nu kendama)

Poate că ai auzit de jucării anti-stres, dar probabil nu și de spinner. Ei bine, spinnerele sunt ultimul răcnet. S-a scris chiar și un articol despre ele pe New Yorker, cică ar fi o metaforă perfectă pentru președinția lui Trump.



Spinnerele anti-stres au trei colțuri din plastic, cu o gaură în mijloc, care sunt dispuse în jurul unei axe cu bilă. Învârți de unul dintre colțuri și ții spinnerul de axă și se învârte într-un mod foarte mișto și satisfăcător timp de treizeci de secunde. Și aia e! Spinnerul anti-stres!

Am primit de curând un spinner din ăsta și mi s-a cerut să scriu despre el, pentru că ăsta e jobul meu, csf. Așadar, iată-mă, cu câteva zile înainte ca fenomenul spinnerelor să fie înlocuit de alt căcat care e o metaforă și mai bună pentru președinția lui Trump.

Deci care-i faza cu spinnerele? Sunt bune? Își fac treaba? M-am gândit să fac o listă cu lucrurile cu care n-aș vrea să mă mai stresez și să încerc să ajung cu spinnerul la o stare de pace și armonie.

Îmbătrânirea

Am 24 de ani, deci deja sunt c-un picior în groapă. N-ai idee cum e să ai 24 de ani în 2017. Naaaașpa! E o vârstă mai grea ca orice altă vârstă, părerea mea. Săptămâna trecută, am realizat că n-o să mai pot spune că am douăzeci și-un pic, deja trec la 25! Nasoală situație.

Când ai douăzeci și ceva de ani în epoca asta e cum e mai rău. Faci parte din generația milenialilor, dar nu ești nici copil din ăla care a-nvățat coduri HMTL încă de când sugea țâță. În copilărie, ai fost din ăla care strângea bani să-și cumpere CD-uri cu muzică cool. Aveai calculator acasă, dar trebuia să-l împarți cu frații și surorile și avea internet cu dial-up. Ai prins Yahoo Messenger și Nokia 3310. Ești un dinozaur care, deși știe să folosească un smartphone și înțelege cultura memelor, n-o să aibă niciodată mai mult de șase sute de followeri pe Instagram. Îți pierzi relevanța pe zi ce trece. Săptămâna viitoare deja o să-ți fure jobul un puștan de 15 ani. Numai copiii anilor ’90 înțeleg ce vreau să zic.

Bun, mă aflu în situația asta oribilă. Cum mă poate ajuta spinnerul anti-stres?

Uite care-i faza: nu înțeleg Snapchat, mi se pare derutant și contraintuitiv. Am șters aplicația acum vreun an, de rușine. Asta e o problemă pe care nu ți-o rezolvă spinnerul. Dar recunosc că, pentru câteva secunde, cât am învârtit bucățica asta albastră de plastic și am închis ochii, am simțit că am control asupra propriei mele vieți. Și asta m-a ajutat un pic.

Monogamia

Spre mirarea tuturor celor din jurul meu, sunt într-o relație stabilă cu o persoană minunată. Din păcate, dragostea e un iad. Relația mi-a șters nevrozele de gagică singură și le-a înlocuit cu altele legate de iubitul meu. Sunt și mai varză când sunt îndrăgostită decât eram când îmi plângeam de milă în singurătate.

Ce mă sperie pe mine la relații: faptul că ți se pare ok să petreci weekendul în pat cu iubitul la seriale, faptul că-ți pierzi total interesul pentru petreceri și oameni noi.

Iubitul meu e mișto, dar asta nu înseamnă că nu mi-e frică de ființa în care m-a transformat relația asta.

Mă poate ajuta spinnerul?

Acum că știu că pot păcăli pe cineva să mă iubească, lumea mi se pare o mare farsă. Tot o farsă e și să învârți de o rotiță în speranța că o să-ți fie mai bine. Așa că e la alegerea ta pe ce ai chef să te concentrezi: pe spinner sau pe teama de a nu fi înșelat? Eu aleg spinnerul și nu mă uit în urmă.

Coreea de Nord

Băi, vreau și eu să știu când e cazul să începem să ne facem cu adevărat griji în privința bombelor nucleare. Cred că ar trebui să fim un pic mai îngrijorați. În fiecare zi apar alte știri despre asta, dar nimeni nu se alarmează. De ce? Poate pentru că nu ne mai miră nimic după ce americanii au ales ca președinte un star TV aberant și misogin. Poate că merităm o mare bombă nucleară dacă după toți anii ăștia de progrese sociale și științifice am ajuns aici. O merităm și aia e.

Totuși, înainte să închid ochii noaptea, uneori mă gândesc la Coreea de Nord. Nu mă stresează la fel de mult ca Snapchat, dar e un ghimpe acolo.

Mă poate ajuta spinnerul?

Asta-i una grea. Războiul nuclear e nasol, nu e ceva pe care să-l poți ignora dacă așa ai chef. Învârt spinnerul cu zel și reușește să mă distragă puțin de la dezastrul apocalipsei nucleare. Pentru rezultate cât mai eficiente, recomand învârtirea spinnerului cu o mână, în timp ce mesteci gumă și scrolezi pe Instagram cu cealaltă mână. Kim Jong-cine? Ai și uitat de prost.

Bani

Nu mi-ar strica o situație financiară decentă. Pe de altă parte, măcar am job. Totuși, jobul e în industria media. Am făcut o facultate, dar trebuie să recunosc că a fost cam degeaba. Am o chirie scumpă pe care sunt nevoită s-o împart cu niște prieteni cu care probabil voi locui și peste treizeci de ani, pentru că n-am nicio șansă să mă umplu de bani. Așa că normal că mă stresez din cauza banilor. Aș vorbi cu un psiholog despre asta, dar n-am bani de psiholog.

Așadar, mă poate ajuta spinnerul?

Neh.

