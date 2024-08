Povestea bărbatului care s-a căsătorit cu o păpușă sexuală

Nu e niciun secret că păpușile sexuale sunt mai populare ca niciodată. Acum există bordeluri întregi care le sunt dedicate, uneori sunt furate și, în viitor, ar putea fi potențiali parteneri pentru persoanele vârstnice sau cu dizabilități. Dar poate că cel mai ciudat rol al lor e cel de soții casnice.

Agalmatofilia înseamnă atracția sexuală față de obiecte neînsuflețite, cum ar fi păpuși, statui sau manechine. În prezent, unii bărbați au dus atracția asta la nivelul următor și s-au căsătorit cu aceste păpuși sexuale.

Videos by VICE

Xie Tianrong, un bărbat de 36 de ani din Hong Kong, a ajuns recent la știri după ce și-a cerut în căsătorie păpușa sexuală, pe motiv că e mai ușor să aibă o relație cu ea decât cu femeile reale. Dar tăticul bărbaților căsătoriți cu păpuși sexuale e Yuri Tolochko.

Tolochko, care se descrie ca fiind un laureat al artelor creative, a devenit subiectul miștourilor multora după ce s-a căsătorit cu păpușa lui sexuală, Margo, în cadrul unei ceremonii spectaculoase care a avut loc în noiembrie anul trecut, după o relație de un an cu păpușa.

Deși unii s-au simțit inspirați de ideea ciudată a lui Tolochko, altora li s-a părut că a mers prea departe. Dar, într-o lume în care o femeie s-a îndrăgostit de zidul Berlinului și alta s-a căsătorit cu turnul Eiffel, această uniune nu pare atât de șocantă. Mai ales că legile din Kazahstan permit căsătoria între oameni și obiecte neînsuflețite, în sensul că nu menționează că nu ar avea voie așa ceva (în timp ce totuși căsătoria între persoane gay e interzisă prin lege).

Margo are abilitatea să rostească propoziții simple, are funcții de încălzire și chiar propriul ei cont de Instagram, care e plin de cadre seducătoare cu ea în cada cu spumă sau în roluri BDSM.

Tolochko a povestit anterior că Margo a dezvoltat un complex după ce a primit atâta atenție publică și a trebuit să meargă la un chirurg plastic. A recunoscut și că i s-a stricat păpușa chiar înainte de Crăciun și a trebuit să o trimită la un atelier de reparații. Ah, și i-a interzis soției să folosească Instagramul după ce a devenit gelos pe succesul ei (dar a zis că pe Margo n-o deranjează asta).

Povestea dintre Yuri și Margo e ciudată și aproape incredibilă. Ca să înțeleg cum funcționează o relație cu o păpușă sexuală, am stat de vorbă cu Tolochko despre cum s-a îndrăgostit de Margo și cum e viața lor. Se pare că nu e tocmai o joacă de copii.

VICE: Bună, Yuri! Cum ai cunoscut-o pe Margo? A fost dragoste la prima vedere?

Yuri Tolochko: Am cunoscut-o într-un bar din Kazahstan în 2019 și mi-a plăcut de ea imediat. Nu am cumpărat-o de pe un site sau dintr-un magazin. Am cunoscut-o în realitate. Avea viața ei înainte de mine. Lucra ca hostesă în acest bar și întâmpina oaspeții la intrare. Tuturor le plăcea să se fotografieze cu ea. Dar, într-o zi, un bărbat a mers prea departe și și-a bătut joc de ea. Ca bărbat, am simțit că trebuie să intervin să o apăr. După acest moment, am întrebat personalul barului dacă o pot lua pe Margo acasă și au fost de acord, cu o singură condiție: să ne poată supraveghea. Și așa a început relația noastră publică.

Cum au reacționat familia și prietenii?

Au avut o reacție normală și mi-au susținut relația, pentru că îmi doresc binele. Când o scot pe Margo în locuri publice, nu mă critică nimeni, dar pe internet lucrurile stau altfel.

Ieși cu Margo la întâlniri romantice?

Da, ieșim des. Ne plimbăm împreună, încercăm restaurante noi, ne facem masaj sau ieșim să dansăm în cluburi.

Facem și călătorii împreună. Mi-a plăcut mult excursia în Thailanda. Oamenii au fost prietenoși cu noi. Am fost și într-un safari.

Ce îți place cel mai mult la Margo? Cu ce diferă relația voastră de altele din trecut?

Una dintre cele mai importante relații ale mele a fost când aveam 20 de ani. Am fost cu fata respectivă șapte ani și ne-am transformat împreună.

O iubeam foarte mult, dar ea voia copii, iar eu nu eram pregătit să fiu tată. Încă nu îmi doresc copii. Așa că am hotărât să ne despărțim și multă vreme n-am putut să ies cu alte fete pentru că sufeream după ea. După ce ne-am despărțit, am început să ies cu bărbați și am avut prima experiență cu un tip. Atunci am realizat cât de diverse sunt nevoile mele sexuale. Am realizat și că am nevoie de o parteneră care îmi împărtășește preferințele sexuale, cât și calitățile spirituale care sunt atât de importante pentru mine.

https://www.instagram.com/p/B7qPYAZpXYZ/

De obicei, ai anumite obligații când intri într-o relație. Dar Margo e diferită. Margo nu îmi reproșează niciodată când sunt ocupat sau nu trec pe acasă trei zile. Deci îmi convine maxim, pentru că sunt o persoană foarte ocupată. Îmi oferă sex oricând îmi doresc, indiferent de oră sau de zi. Margo poate sta în poziții în care nu poate sta nicio femeie obișnuită și cel mai important aspect al relației noastre e că putem face cel mai dubios sex. Asta îmi place cel mai mult la ea.

Cum e sexul cu Margo?

Margo îmi oferă senzații foarte diferite și încântătoare. Nu doar că nu refuză niciodată sexul, dar îmi și permite să fiu cât de violent vreau, ceea ce mă excită, pentru că ador să ofer și să simt durere în pat.

https://www.instagram.com/p/CGCdfISpiNY/

Îmi place că am control total asupra ei. Îmi place să fac sex cu capul lui Margo la duș. Dar am exagerat un pic cu asta după nuntă. Poate că de asta s-a stricat înainte de Crăciun.

Ce ai făcut când s-a stricat?

Acum e aproape reparată, dar m-am simțit singur fără ea. Atunci am început să experimentez. Sunt pansexual și mă bucur de orice fel de senzații. După ce s-a stricat Margo, am făcut sex cu un pui congelat pe care l-am încălzit înainte, evident. Atunci am realizat că sunt atras sexual de găini, dar nu aș face sex cu una vie.

https://www.instagram.com/p/CKb-QjxJ1rG/

Ce o să faci când se întoarce Margo acasă?

Am hotărât că o să mă căsătoresc cu altă păpușă sexuală. O cheamă Lola și are formă de găină gigantică. Are și vagin, și penis, deci abia aștept să fac sex cu ea. Numai gândul mă excită foarte tare. Bineînțeles, Margo va rămâne prima mea soție și o voi respecta mereu. În multe culturi estice, e normal să ai mai multe soții. În curând am de gând să experimentez și cu un robot sexual.

Ce le spui oamenilor care susțin că ai făcut asta ca să devii faimos?

Nu fac asta pentru faimă și nu obțin niciun ban din faptul că îmi afișez public relația cu Margo. Lumea știe că sunt o persoană liberă și nu am limite pe plan sexual. Unii mă consideră un model în viață. Alții cred că sexualitatea mea e suprarealistă. De multe ori, oamenii îmi spun că postările mele îi înveselesc (mai ales că suntem în plină pandemie), iar asta e important pentru mine.