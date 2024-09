Am întrebat bucureșteni dacă se simt în siguranță în Capitala în care se omoară oameni cu sabia

Două femei au fost bătute fără motiv de un necunoscut în plină stradă și două clanuri de interlopi s-au luat la bătaie, cu săbii și bâte, în Piața Constituției. În urma altercației, un bărbat a murit, iar altul a ajuns în stare gravă la spital. Știrile din ultimele două săptămâni, pe lângă multe altele incidente care nu sunt mediatizate, dar pe care oamenii le trăiesc zi de zi, fac Bucureștiul să pară un oraș unde nu ai vrea să dai la facultate sau unde nu ți-ai crește copiii.

Unele cartiere au o reputație negativă de-o viață. Chiar când eram mică și locuiam în Suceava, auzisem de zone din București cu grad mai mare de nesiguranță, după cum arată și această „hartă a fricii” din 2015. Sigur, situația s-a mai schimbat, cartiere mai puțin sigure au devenit astăzi mai ok și invers, iar oamenii tind să judece un loc în funcție de cât de familiar le este. Cu toate astea, am încercat să evit unele zone când am venit în București.

Videos by VICE

Cazurile de la Caracal la Dâmbovița, altercația clanurilor petrecută în buricul târgului și poveștile oamenilor apropiați despre tot felul de situații te fac să crezi că autoritățile, Poliția în special, sunt departe de sloganul „Siguranță și încredere” care stă scris pe mașinile lor. În plus, pedepsele și legile nu-i vor intimida pe cei mai violenți dintre atacatori. E nevoie și de măsuri de prevenție.

Am vorbit cu mai mulți locuitori din București, să văd dacă se mai simt în siguranță în capitală când chiar și-n fața Casei Poporului, cineva poate să scoată o sabie.

Ștefan, 23 de ani, București

VICE: Cât de sigur te simți pe străzile din București?

Ștefan: Depinde de oră. Ziua n-am nicio problemă, iar seara umblu cu un ochi în spate. E o precauție continuă. Dar n-aș avea niciun fel de grijă, dacă s-ar lua cineva de mine, pentru că știu să fug.

Ți s-a întâmplat vreodată să fii nevoit să fugi?

Nu, dar am fost foarte aproape de incidente. Mergeam la un moment dat prin pasaj la Obor și o persoană turmentată țipa după o alta și au început să se alerge. Eram doar eu și ei în pasaj și-a fost dubios. Nu știam ce să fac, să sun la poliție, să fug ca să nu-mi iau și eu bătaie?

Și ce-ai făcut?

M-am oprit și m-am uitat să văd ce se-ntâmplă vreo cinci-zece secunde. Când am văzut că au apărut tot felul de obiecte, arme albe, bâte, am zis să mă întorc de unde am venit. La un moment dat, unul dintre bărbați a luat un scaun de la chioșcurile din pasaj și-a aruncat după celălalt.

Ai măsuri de precauție pentru situațiile de genul?

Nu chiar. Adică nu am nici spray cu piper și nici n-am de gând să-mi iau. Dacă nu o să mai pot fugi, o să încerc să mă apăr. Sper să nu ajung niciodată acolo. Probabil o să acționez din instinct și-o să dau cu pumnul.

Vezi vreo soluție pentru creșterea siguranței pe străzi?

Sancționarea mult mai drastică a celor implicați. Degeaba sunt implicați 25 în altercații, dar ajung doar trei la închisoare sau doar atâția primesc pedeapsă. Pentru că de obicei, doar câțiva sunt băgați la înaintare să ia vina, iar ceilalți scapă basma curată.

Eduard, 20 de ani, Brașov

VICE: Cât de în siguranță te simți pe străzile capitalei?

Eduard: Depinde de zonă. Dacă sunt în centru, sunt relativ sigur. Dar mă simt mai puțin în siguranță unde locuiesc, adică în sectorul 6. Pe acolo, mai ales vara, sunt grupuri mari de tineri care sunt destul de violenți. Multe din străzi nu sunt iluminate.

Ai avut vreun moment neplăcut?

La Lujerului, acum câteva luni. Era trecut de 12 noaptea și trebuia să merg la un prieten. Am coborât din mașină și aveam căștile în urechi. Eram cu ochii în telefon când m-a oprit un băiat de vreo 20 de ani, cred că era de pe stradă. N-am auzit ce mi-a zis, dar am văzut că a scos un cuțit din geacă. Am dat să trec pe lângă el, dar m-a blocat. Moment în care i-am dat un pumn în bărbie, aveam un ghiul foarte mare pe atunci. Am început să fug și după câțiva pași m-am întors. El era pe jos, dar am fugit în continuare.

Ai mai avut incidente de genul?

Acum o săptămână mi s-a furat portofelul în club. Partea ciudată la asta e că hoțul mi-a scos banii din portofel, mi i-a pus în buzunarul gecii și mi-a furat doar portofelul cu actele. Poate i-a plăcut cum arăta.

Care e mai sigur: București sau Brașov?

Brașovul e mai liniștit noaptea și nu sunt străzi care să nu fie iluminate sau nu știu de ele. E și un oraș mic, deci ajung relativ repede din centru până acasă, pe străzi principale. Bucureștiul e mai întortocheat și mai periculos.

Elena, 22 de ani, București

VICE: Te simți în siguranță pe străzile din București?

Elena: Depinde pe unde mergi. În Centrul Vechi mă simt așa și-așa, în zona mea, adică în Vitan, mă simt destul de ok, dar există zone unde nu m-aș simți foarte în siguranță, gen Rahova sau Ferentari.

Ai avut vreun moment când te-ai simțit în nesiguranță?

De 1 mai mi s-a întâmplat o chestie. Eram c-o prietenă și un tip în vârstă se uita obscen la noi, simțeam că ne urmărește. Eram în stație, a intrat odată cu noi în același vagon al metroului, când am ieșit, l-am văzut că se uita după noi și venea în spatele nostru. Am reușit la un moment dat să-i pierdem urma. Eram furioasă, chiar voiam să-i dau cu recipientul de la cafea în cap dacă continua.

Ți-a crescut sentimentul de nesiguranță în urma știrilor din ultima perioadă?

Da, tare. Adică eu nu aș mai avea încredere să mă urc cu un taximetrist în mașină. Sau să fac autostopul.

Ana-Maria, 19 ani, din București

VICE: Cât de sigură te simți pe străzile din București?

Ana-Maria: Nu foarte. Se conduce cu mare viteză, iar lumea este foarte grăbită și nu se asigură când circulă.

Acum două zile, două clanuri de interlopi s-au luat la bătaie în fața Casei Poporului. Ai auzit de acest incident?

Nu, am tot auzit de altele, dar de ăsta nu. Cred că incidentele de genul se întâmplă seara, când oamenii ies în cluburi și se îmbată. Dacă ești fată și ești singură, nu prea e ok. Trebuie să mergi pe strada principală unde e lumină și să fii neapărat cu cineva.

Ai avut sentimente de nesiguranță când mergeai pe stradă?

Acum doi-trei ani. Pentru că mama mea este foarte grijulie și mereu mă anunță să-i spun ce fac, unde merg, cu cine sunt. Îmi mai povestea și ce se mai aude pe la știri și băga spaima în mine. Când mergeam pe stradă, mă uitam mereu stânga-dreapta să nu se întâmple ceva. Am mai crescut, sunt mai atentă la oră și la zonele în care ies, nu mai am fricile alea.

Ai avut vreo experiență neplăcută cu oameni necunoscuți?

Sunt lucrurile standard. Nu scap de „hei, fată, ce faci?” sau de „pis-pis”. Dar eu obișnuiesc să merg cu căștile în urechi și să nu-i bag în seamă.

Cristina, 40 de ani, Giurgiu

VICE: Cât de sigură vă simțiți pe străzile din București?

Cristina: Ziua sunt destul de ok. N-am avut niciun fel de problemă, iar seara încă n-am umblat, pentru că nu am stat prea mult prin București. Acum, cu școala, există șansa să fiu nevoită să ies și noaptea. Sper să fiu în siguranță.

Aveți frici legate de asta?

Nu, dar am o fiică și pentru ea sunt mai îngrijorată. Când a intrat la liceu, învăța dupa-amiaza și mi-era teamă, dar acum mă bucur că are ore de dimineață și n-are nevoie să iasă seara.

A trecut printr-o întâmplare mai neplăcută?

Da, era ziua, în autobuz. O doamnă, spre mirarea mea, a agresat-o și verbal și fizic. A împins-o. Era foarte aglomerat și nu i-a dat locul sau ceva asemănător. Din cauza căldurii și a incidentului, fiica mea a leșinat și-a fost inconștientă câteva minute. Alte persoane au sunat la salvare. Eram la serviciu, m-am urcat în mașina și-am plecat spre ea în următoarea secundă.

Ați avut și dumneavoastră momente de nesiguranță?

Da, dar nu-mi vine ceva specific în minte. Eu am învățat de mică să mă feresc de situații de genul, dacă văd că cineva caută scandal, mă retrag și încerc să mă îndepărtez.

Mădălina, 31 de ani, București

VICE: Cât de sigură te simți pe străzile din București?

Mădălina: Destul de sigură, chiar vorbeam cu maică-mea că în cartierul în care locuim noi, adică Vitan, e destul de safe.

Ai auzit de ultimele incidente din București?

De bătaia clanurilor, da. Dar nu m-am speriat, pentru că eu nu am trecut niciodată prin așa ceva. O singură dată, în adolescență, mi-a fost furat portofelul. Nu m-am simțit în nesiguranță, poate o fi și din prisma faptului că eu oricum nu umblu pe străzi mărginașe sau noaptea de fel. Poate sunt mai precaută și de-aia.

Ai avut vreun moment neplăcut?

Mergeam pe stradă și cineva m-a strigat dintr-un bloc, să mă întrebe cât e ceasul. Când m-am întors să-i răspund, am văzut că se masturba. M-am blocat, că nu mă așteptam la asta, dar nu m-am gândit că o să vină înspre mine.

Care crezi că ar fi soluțiile pentru a crește siguranța pe străzi?

Să se pună accentul mai mult pe autoapărare. Spre exemplu, eu nu știu să mă apăr, dacă e să se întâmple. Poate să învățăm să evităm anumite locuri. Să existe un sistem gen Ro-Alert, dar care să anunțe și eveniment de genul ăsta. Să primești un mesaj cu „Un bărbat a atacat două femei în cartierul X, iar atacatorul n-a fost prins încă”.

Florin, 35 de ani, București

VICE: Te simți sigur pe străzile din București?

Florin: Nu foarte, mai ales pentru copii, femei sau oameni în vârstă, având în vedere evenimentele din ultimul timp. Deși, cred că lucruri asemănătoare s-au întâmplat tot timpul, acum sunt doar mai mediatizate. Nu cred totuși că s-a intensificat sentimentul de nesiguranță.

Cum te simți când copilul iese afară?

Ca tată, am o neliniște. Însă, el e încă mic și întotdeauna e însoțit de un adult. Pe viitor, când o să crească și o să iasă singur, o să trebuiască să ne gândim bine ce-l învățăm, ce să evite și ce măsuri de siguranță luăm. Am văzut părinți care-și duc copilul și-l iau de la școală chiar și mai mari de zece ani.

Cum te-ai simțit când ai văzut știrea cu femeile atacate, ținând cont că s-a întâmplat și în sectorul 6 unde stai?

M-am speriat. Am și o spaimă când iese familia mea afară sau dacă iese soția singură. Autoritățile poate nu fac cât ar trebui, sunt fel de fel de impedimente în legislație. De exemplu, poate ar trebui mai multe camere de filmat. Să se promoveze această monitorizare, chiar dacă unora poate nu le-ar conveni că-s urmăriți. În unele situații, siguranța e mai importantă. Poate camerele ar descuraja potențialii atacatori.

Felician, 33 de ani, Constanța

VICE: Cât de în siguranță te simți pe străzile capitalei?

Felician: Eu mă simt destul de sigur, dar știu că sunt privilegiat ca bărbat. Plus că vin dintr-un oraș în care puteai să ai probleme, dacă treceai printr-o anumită zonă la orice oră a zilei, așa că să zicem că m-am călit. În București, eu stau pe la Parcul Izvor, mă simt sigur la orice oră, dar când am locuit în Militari sau Rahova, nu mă simțeam chiar așa. Era ca în bancul ăla: treci pe lângă o gașcă de băieți și te întreabă de ce ai șapca, iar a doua zi te întreabă de ce n-ai șapcă.

Când stăteai în cartierele alea, aveai ore la care nu ieșeai?

Nu chiar, aveam 20 de ani, deci tot mergeam în cluburi și mă întorceam pe la patru sau cinci dimineața. Dar stăteam cu două fete, iar lor li se întâmpla aproape zilnic ca cineva să se bage-n seamă la ele cu „hei, fata” sau „pisi”.

Dacă ai compara Constanța cu București cu privire la siguranța străzilor?

Bucureștiul e mai sigur. E mai multă lume noaptea pe străzi, iar în Constanța, după 12 noaptea, e pustiu. Oricum, aici aud o groază de povești, de la prietena mea sau de la alte amice, despre cum doar trec pe lângă un bărbat și se ia de ele.

Ţi-a povestit cineva recent vreo întâmplare de genul?

O fostă colegă mi-a zis de curând cum în fața blocului în care stă, erau doi băieți care n-o lăsau să intre. Fără niciun motiv. Și stă și pe o stradă care dă în Parcul Cișmigiu, deci mai central de atât nu se poate. A avut noroc că a ieșit un vecin s-o ajute. Dar asta după cinci minute în care a fost terorizată, mi-a zis că înghețase de frică.

Care crezi că ar fi soluțiile?

Ultima oară am fost în Amsterdam și era foarte multă poliție pe străzi. Era și ziua regelui, iar oamenii erau beți sau sub influențe, dar era pază peste tot. Polițiști care arătau bine, înalți, bine făcuți, îți dădeau încredere. Patrulau întruna și la un moment dat, pe strada pe care stăteam eu, a apărut o altercație. În nici două minute, un echipaj de poliție era acolo. În București, nu văd nicio poliție pe străzi niciodată, doar ca să patruleze. De fiecare dată când i-am văzut, ieșiseră doar să dea amenzi. Sau la urgențe. Nu există poliție pentru prevenție.

Alexa încearcă să fie amuzantă aici, mai puțin moldoveancă aici și sentimentală aici.

Editor: Iulia Roșu