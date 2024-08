Am întrebat studenți români cât i-a ajutat facultatea să-și dea seama ce vor în viață

La începutul liceului iubeam așa mult animalele, încât voiam medicină veterinară, dar asta până să văd Suits și să vreau să fiu avocat. Gândul mi-a trecut și pe la psihologie, iar după alte seriale îmi plăcea cum sună și criminologia, dar două lucruri am zis că n-am să le fac niciodată în viață: medicină și politică. Pe primul, slavă domnului, l-a luat fratele meu și am reușit să-l evit eu, dar din păcate am ajuns la Facultatea de Științe Politice. Nu s-a lipit nimic de mine, dar în toată perioada asta am reușit să încerc de toate, încât să-mi dau seama ce-mi place.

Dintr-o discuție cu consilierul universității, am înțeles că facultatea nu-ți oferă doar cadrul teoretic, ci mai mult contextul în care să te dezvolți și să îți dai seama cam ce vrei de la viața ta. Măcar din punct de vedere profesional.

Așa că m-am gândit să testez asta pe șapte absolvenți de facultăți diferite, să vedem dacă facultatea i-a ajutat să-și dea seama ce să facă pe viitor.

Mădălina, Facultatea de Comunicare și Relații Publice

Fotografie via arhiva personală a Mădălinei.

VICE: De ce ai ales facultatea asta?

Mădălina: E un domeniu relativ nou și în plină dezvoltare. Nu mă atrăgeau chestiile prea tehnice precum economia sau matematica, voiam ceva care să mă provoace să fiu creativă. La început nu eram chiar așa convinsă, dar după ce am intrat în contact mai mult cu domeniul, mi-am dat seama că sunt pe drumul cel bun.

Te-a ajutat facultatea să-ți dai seama că ești pe drumul cel bun?

Da, m-a ajutat să-mi dau seama de ce aș vrea să fac și ce nu. Și aici nu mă refer doar la facultate în sine, ci la toată perioada, incluzând voluntariatul, internshipurile și workshopurile la care am participat.

Ce ai vrea și ce nu ai vrea să faci pe viitor?

Aș vrea să îmi găsesc un job în domeniul relațiilor publice sau, până la urmă, în orice domeniu, dar să fie genul ăla de job la care abia aștepți să mergi. Nu vreau o slujbă care să fie doar un mijloc prin care îmi câștig banii. În plus, mi-ar plăcea ca prin munca mea să îi pot ajuta și pe alții, să pot contribui la îmbunătățirea societății.

Care e cel bun lucru învățat în facultate?

Cred că am învățat cumva să privesc mai departe. În sensul în care dacă văd o imagine sau un afiș, mă întreb de ce e textul ăla, de ce oamenii apar așa în el și nu altfel. Chestia pe care am aplicat-o cumva și pe oameni. Încerc să îi cunosc mai bine.

Alex de la Marketing

Fotografie din arhiva personală a lui Alex.

VICE: Ce voiai să devii când ai ales facultatea asta?

Alex: Mi s-a părut un domeniu interesant și cu multe oportunități. Niciodată nu m-am gândit, însă la ce vreau să devin.

Și, acum, la final de facultate, ai aceeași părere?

Nu am învățat nimic util din facultatea asta. Și vreau să activez într-un alt domeniu.

În ce domeniu? Te-a ajutat măcar facultatea asta să-ți dai seama ca vrei sa activezi în alt domeniu?

În HR, dar facultatea nu a ajutat cu nimic, doar voluntariatul a ajutat. Prin facultate am descoperit voluntariatul care m-a învățat foarte multe lucruri și m-a dezvoltat mult.

Dacă ai putea să te întorci înainte de primul an, ce ai schimba?

Facultatea și universitatea. Aș alege psihologia acum.

Anastasia, Facultatea de Chimie





VICE: Chimia a fost prima ta opțiune?

Anastasia: A fost a doua. Intrasem la medicină dentară la taxa și aici la buget. Dar am rămas aici în loc să plătesc 9 000 de lei. Puteam opta și pentru biologie, dar am considerat că am orizontul mai larg cu chimia.

Regreți decizia, ai fi vrut să continui totuși cu medicina?

Nu regret nici măcar o secundă și sunt recunoscătoare pentru faptul că am ajuns aici. Chestia cu medicina a fost mai mult o dorință a părinților și cumva la vremea aia nu am avut suficient curaj să spun nu propunerii lor și să aleg ce-mi place. Ba mai mult, eu voiam să fac teatru sau jurnalism.

Și acum ce vrei să faci pe viitor?

Mi-am dat seama că nu e așa nașpa chimia și a început să-mi placă. Însă, am ales să fac și voluntariat, cumva să completez cealaltă parte din mine. Am descoperit că-mi place să fiu profesor. Asta a fost datorită cursului de pedagogie la care m-am înscris din principiul „întâi să văd, apoi spun nu” și încă din primul an ofer meditații la chimie. O să fac masterul în pedagogie.

„Vreau să ajung o profă șmecheră de chimie care face puștii să nu mai urască chimia.”

Practic, facultatea te-a ajutat să-ți dai seama ce vrei sa faci cu viața ta. Și care e cel mai șmecher lucru pe care l-ai învățat în facultate?

Exact. Că noaptea are trei zile! Glumesc. Că nimic nu e imposibil și să nu spun nu înainte să fi văzut care-i treaba. La primul curs de pedagogie am spus că ultimul lucru pe care-l voi face cu acel curs va fi să fiu profesor. Și uite-mă acum! Mai mult, puțini sunt cei care m-au încurajat să fac asta, repetându-mi că nu merită să-ți bați capul, că e prost plătit și altele, mulți dintre ei fiind chiar profi.

Cristian, Științe Politice

Fotografie din arhiva personală a lui Cristian.

VICE: Cum ai ajuns la Științe Politice?

Cristian: Inițial, am vrut să dau la SRI, la Academie, dar am picat probele și a trebuit să mă reorientez spre ceva care să nu conțină matematică. Mi-a sărit în ochi facultatea asta – că avea specializarea Studii de Securitate și am zis „meh, de ce nu?! Văd eu ce fac apoi”. Asta, deși multă lume mi-a zis că nu o să fac nimic cu ea și cam așa e.

Deci, nu crezi că facultatea o să te ajute pe viitor?

M-a ajutat, dar nu la modul de a-mi oferi un loc stabil de muncă. Chestia asta este cu reminiscențe comuniste, că după ce terminai liceul/facultatea trebuia musai să fii angajat. Acum nu mai e așa, totul depinde de ce alegi și cum îți valorifici skill-urile. Am învățat chestii de cultură generală și cum să arate un proiect foarte profi. În schimb, nu a oferit ceva practic și în domeniul științelor politice este foarte greu să intri, mai ales la cum se prezintă scena politica autohtonă.

Pai și tu ce vrei să faci pe viitor? Vrei să continui în domeniu?

Ceea ce știu este că nu-mi place să fiu presat de program sau de un șef, vreau să fiu freelancer. Mă gândesc serios să-mi deschid un brand de șosete pentru că este o plăcere vinovată și aș vrea să fac șosete funny pentru toată lumea.

„Mă gândesc la toate domnițele supărate de la Primărie și parcă nu vreau așa ceva de tânăr.”

Crezi că facultatea te-a ajutat să-ți dai seama ce vrei să faci pe viitor?

Într-o oarecare măsură. Mi-a arătat mai mult ce înseamnă o instituție și toată birocrația din spate pe care trebuie să o faci și chiar nu vreau asta.

Care e cel mai bun lucru învățat în facultate?

Cum să aranjez licența în pagină.

Diana, Facultatea de Administrație și Afaceri

Fotografie din arhiva sa personală.

VICE: De ce Afaceri?

Diana: A fost a doua opțiune. Deși eram interesată de sfera economică, pe atunci eram pasionată mai mult de psihologie, dar am ajuns aici. Motivul pentru care m-am înscris aici, mai exact la specializarea Administrarea Afacerilor, a plecat de la ideea de a cunoaște mai bine conceptul de întreprindere și cum aș putea aduce un aport în cadrul acesteia utilizând cunoștințele dobândite din curricula predată.

Regreți ca nu ai mers la psihologie?

Categoric nu. Îmi plăcea foarte tare ideea de psihologie pentru că îmi doream să ajut oamenii, însă am descoperit intermediul primelor cursuri chiar (ex. Management General) că pot face asta și plecând din FAA.

Ce vrei să faci pe viitor?

Direcțiile mele sunt încă împărțite pe sfere precum Resurse Umane și Consultanță în Afaceri și pentru că sunt indecisă, mi-ar plăcea să activez în timp în ambele.

Cum a contribuit facultatea la asta?

Procentual nu îmi dau seama exact de impactul facultății asupra obiectivelor mele, dar dacă îmbin cunoștințele teoretice învățate de-a lungul celor trei ani, puse în practică în cadrul asociației studențești din care fac parte, pot mărturisi că împreună mi-au oferit direcții clare spre care vreau să mă îndrept.

Alex, Inginerie Mecanică și Mecatronică

Fotografie via arhiva lui personală.

VICE: Cum ai ales facultatea asta?

Alex: Întotdeauna am vrut să pun în practică ceea ce învăț în teorie și facultatea asta mi s-a părut cea mai bună alegere pentru așa ceva.

Și ți-ai păstrat părerea?

Da, nu regret nimic. Patru ani am fost integralist și am avut timp să mă și distrez destul.

Asta vrei să faci și pe viitor?

Da.

„Roboțeii sunt oricum un domeniu de viitor și, în plus, este amuzant să lucrezi la ei.”

Care e cea mai mișto amintire care ți-a rămas din facultate?

Faptul că am făcut o licență în trei zile și concursul de roboți mobili. Am fost doar în etapa internă, dar a fost al doilea concurs la care am participat. Primul a fost din lego, deci n-a fost așa greu. La ăsta, robotul a trebuit să fie gândit, proiectat și construit de noi. A fost foarte antrenant, iar după trei zile de încercări și teste, la concurs ești cu sufletul la gură că nu știi dacă face ce-ar trebui să facă. Iar când vezi că funcționează, te simți cel mai împlinit.

George de la Agronomie

Fotografie din arhiva lui personală.

VICE: Cu ce gând de viitor ai venit la facultatea asta?

George: În principiu, când m-am înscris la facultatea de Agricultură, eram plin de visuri și așteptam cu nerăbdare să ajung inginer. Cei patru ani de facultate mi-au scos în cale oameni minunați, colegi și profesori care au avut un impact pozitiv asupra dezvoltării mele personale.

„După terminarea studiilor m-am izbit de cruda realitate și am renunțat la ideea de a profesa în domeniu.”

Ce te-a făcut să renunți la idee?

Salariul, mediul în care trebuia să lucrez și programul de lucru.

Ce ți-a plăcut cel mai mult la facultate?

Ca materie de studiu, mi-a plăcut Fitotehnia. Pentru ca aveai problema în față, iar tu trebuia să găsești soluția. Sau, mai bine zis, am avut un profesor care te făcea sa înțelegi și să vrei să aprofundezi.

