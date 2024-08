Cât de nasol e să fii actor de filme porno

După cum te-ai aştepta, au fost multe de văzut la Târgul erotic internaţioanl VENUS din Berlin. Dar, în ciuda oamenilor atrăgători, păpuşilor gonflabile şi spectacolelor de fetișuri incredibile, m-a frapat cât de diferită trebuie să fie experienţa unui astfel de eveniment pentru actorii şi actriţele porno.

Oriunde mă duceam, vedeam actriţe porno mereu înconjurate de lume, cu fotografi şi cohorte de fani roind în jurul lor, la coadă să stea de vorbă cu ele. Actorii, însă, erau în general ignoraţi şi stăteau într-o margine, în timp ce femeile se bucurau de toată atenţia.

Mi-a fost puţin milă de ei, cum zâmbeau şi se prefăceau că nu-i deranjează deloc că nu-i bagă nimeni în seamă.

Cum nu-i aborda nimeni, am decis să stau de vorbă cu câţiva actori porno ca să aflu cum e să fii interpretul rolului secundar care nu interesează pe nimeni.

Marcello Bravo, 39 de ani

Marcello şi soţia sa, Little Caprice

VICE: De când eşti în industrie?

Marcello Bravo: De circa 15 ani. În timpul ăsta, am jucat în peste o mie de filme. Acum vreun an şi jumătate am trecut şi în spatele camerei, ca producător, alături de soţia mea, Little Caprice.

De când stau de vorbă cu tine, cinci tipi i-au cerut autografe soţiei tale şi pe tine te-au ignorat complet. Nu te enervează asta?

Cam 80% dintre fani sunt interesaţi să vorbească numai cu ea, dar nu sunt invidios. Sincer, nu pot să-i condamn. Dacă eram în locul lor, şi eu aş fi rugat-o pe nevastă-mea să facă o poză cu mine.

Care e cel mai mare talent al tău ca actor porno?

Pot să am erecţie oricând, chiar dacă nu sunt excitat. Am fost acrobat, ceea ce necesita foarte multă concentrare. Mă folosesc de abilitatea asta să rămân concentrat în timpul scenelor lungi. Puterea mentală e cel mai de preţ bun al meu.

Rocco Siffredi, 53 de ani

VICE: Cum e să fi actor porno la un târg erotic?

Rocco Siffredi: Îţi arată cât de greu e să fii bărbat în industria asta. Majoritatea filmelor sunt create pentru bărbaţi heterosexuali şi atunci accentul cade aproape tot timul pe femei. Noi suntem trataţi mai degrabă ca obiecte de recuzită decât ca parteneri. Dar nu e aşa nasol. Oriunde mă duc în lume, sunt abordat de fani. Mă tratează ca pe un prieten cu care nu s-au mai văzut de mult.

Ce-ţi spun bărbaţii heterosexuali?

Majoritatea vor doar să-mi mulţumească. Alţii vorbesc despre performanţele mele şi-mi zic că sunt impresionaţi că am jucat în aşa de multe filme.

Ai vreun film preferat dintre cele în care ai jucat?

Un film numit Never Say Never to Rocco. L-am făcut acum 20 de ani, cu oameni obişnuiţi mai degrabă decât cu actori profesionişti. Sigur că profesioniştii fac treabă bună, dar când eşti prea profesionist în fața camerei, poate părea prea mecanic. Dar filmul ăsta n-a fost deloc aşa, s-a simţit foarte firesc.

Porno-Klaus, 40 de ani

VICE: Ştii câţi actori porno sunt aici?

Porno-Klaus: Probabil vreo 20. Industria duce lipsă de actori buni, fiindcă majoritatea consumatorilor sunt bărbaţi hetero pe care nu-i interesează bărbaţii de pe ecran. Eu nu mai joc în filme, dar am jucat timp de cinci ani. Piaţa s-a schimbat complet şi nu mai merită. Site-urile porno gratuite distrug industria cinematografelor pentru adulţi şi nimeni nu mai cumpără DVD-uri. E o problemă serioasă.

Eşti mai cunoscut pentru apariţia la Big Brother Germania sau pentru filmele pentru adulţi?

Majoritatea oamenilor mă ştiu din filmele porno, dar sunt cunoscut pentru amândouă. Sunt destul de popular şi printre femei şi printre bărbaţi aici, la târg. Bărbaţii îmi zic că sunt indivioşi că m-am culcat cu atâtea femei superbe, iar femeile îmi spun că am un penis frumos.

Dacă nu mai joci în filme, de ce eşti aici?

Promovez „Little Shooter”. E o căniţă în formă de penis.

Manual Stallion, 36 de ani

VICE: Ai zice despre tine că eşti un actor de succes?

Manuel Stallion: Da, am făcut 1 500 de filme în 11 ani. E greu să răzbeşti în industria asta ca bărbat, dar poţi să faci mulţi bani dacă munceşti din greu.

Se pare că ai mai mulţi fani decât majoritatea actorilor prezenţi.

Da, asta fiindcă am apărut mult şi la televiziune, nu doar în filme porno. Am făcut multe reality show-uri.

Dar, comparativ cu actriţele, lumea nu e prea interesată de tine.

Ca actor porno, te obişnuieşti să te pierzi în decor. Nu mă deranjează. Nu e ca şi cum nu ni se recunoaşte munca. A câştigat premiul Venus pentru cel mai bun actor amator în 2013.

Martin, 37 de ani

Martin a fost de acord să fie intervievat cu condiţia anonimatului

VICE: Din moment ce nu vrei să-ţi arătăm faţa în poze, să înţeleg că nu-ţi place să atragi atenţia?

Martin: Da, aşa e. Am cunoscut-o pe prietena mea în 2012, la banca unde lucram împreună, şi curând am început să facem filme porno de amatori. Am făcut 380 până acum. Eu apar în 370 dintre astea, dar niciodată cu faţa. Nu vrem ca spectatorii să ştie că e acelşi tip: am jucat rolul de tată vitreg, de unchi, de grădinar. Oamenii cred, am primit chiar comentarii de genul: „Vai, ţi-ai tras-o cu unchiul tău!” Prietena mea e cea care apare în filme şi stă de vorbă cu fanii.

Deci te bucuri că lumea te ignoră?

Vreau să fiu cunoscut doar în măsura în care asta ajută la vânzarea filmelor. Odată, eu şi prietena mea am apărut cu numele noastre reale în tabloidul Bild. Am dat publicaţia în judecată. Iar când am fost nominalizaţi la un premiu Venus acum câţiva ani, am refuzat politicos. Dar venim la târguri fiindcă e o ocazie pentru prietena mea să se întâlnească cu fanii şi să arate că suntem oameni reali.

Te-a abordat vreun fan aici?

Nu, nimeni. Dar la prietena mea au venit atât de mulţi că nici nu-i mai puteam număra. Mulţi bărbaţi au stat la cozi lungi weekendul ăsta ca să schimbe o vorbă cu ea.