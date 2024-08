Cât de nasol e să te desparți când ești într-o călătorie

Prea mult timp în cuplu poate duce la despărțire sau la grăbirea inevitabilului. Oricum, să te desparți în vacanță te lovește rău psihic și logistic. Am rugat câțiva oameni care au avut parte de așa ceva să-și aducă aminte de momentele astea dureroase.

Steph*

Eram cu iubitul meu de aproape patru ani. El era din Malaezia și mergeam acolo cu familia lui într-o vacanță de 15 zile la bunici. Eram entuziasmați de călătorie de mult timp, dar pe avion lucrurile au luat-o razna.

Părinții lui au explicat cum el mai fusese căsătorit. Un fel de „căsătorie religioasă” neoficială, dar era considerat rușinos să divorțezi și să-ți faci de râs „nevasta”. Așa că, dacă nu mă supăram, nu puteam mai bine să mă prefac că sunt iubita lui frati-său? Altfel, bunicii lui nu ar fi fost de acord ca el să aibă o relație în timp ce era căsătorit.

Voiam să iau următorul avion înapoi, dar n-am vrut să fac o scenă. Tot timpul m-am comportat ca și cum eram în regulă și am spus numai ce trebuia.

Iubitul meu, în schimb, avea alte planuri – era o persoană impulsivă și primise un contract de schi în Austria la doar câteva zile de când am ajuns. Apoi, în a 13-a noapte a călătoriei, m-a sunat super beat ca să-mi spună că tocmai s-a căsătorit cu o fată acolo fiindcă nu credea în sex înainte de căsătorie. Evident că ne-am despărțit imediat după acel apel.

Larry

Aveam 22 de ani și o relație de vară în Thailanda. Alesesem o cazare tipică pe plajă – aer condiționat dubios, șopârle pe pereți, plase de țânțari cu găuri imense.

Nu credeam că o sa am nevoie de protecție solară în afara Noii Zeelende. Dar se pare că mă înșelasem amarnic, fiindcă am făcut o infecție toracică din cauza arsurilor solare severe. După câteva zile am încercat să facem sex, dar mi-e foarte rău și ea s-a supărat că i-am stricat vacanța. Deloc surprinzător, a fost dezamagită de performanța mea.

I-am spus: „Nu pot să-mi dau drumul fiindcă sunt pe antibiotice, nu fiindcă nu te plac!”

M-a afectat destul de tare. Până la finalul vacanței ne dăduserăm seama amândoi că nu va funcționa și ne-am lua adio dubios la aeroportul Suvarnabhumi. Dacă mă gândesc mai bine, probabil că nu-mi plăcea îndeajuns de ea.

Alice

Am plecat în Colorado acum doi ani ca să-mi văd iubitul. Eram împreună de ceva timp și abia așteptam să-l văd.

Imediat cum am ajuns, i-am scris ca să-i spun că eram acolo și gata de petrecere. După câteva ore fără niciun răspuns, l-am sunat și i-am mai trimis câteva mesaje. Tot nimic. Asta a continuat pentru mai multe zile până m-am prins că nu avea chef să mă vadă.

Imediat cum am ajuns acasa, a reapărut. În mesajul lui scria: „Mi-aș dori să ne vedem mai des.”

Francesca

Eram împreună de un an și plecasem în vacanță în Hawaii. Am avut timp nelimitat împreună, dar nu am făcut sex. Tot zicea că nu se simțea bine – dar părea bine mersi când urca pe munte?

Am început să mă simt foarte deprimată, așa că la două noaptea mi-am făcut bagajele. A doua zi de dimineață i-am spus că vreau să ne despărțim și că-mi voi petrece ultima săptămână singură. Părea eliberat. Dar insula era micuță și era în plin sezon, așa că literalmente n-am găsit cazare. A trebuit să aștept până la finalul vacanței și am dormit în același pat cu el.

La aeroport am cerut două scaune separate și am plâns tot drumul spre casă.

A început să-mi țină morală despre dieta mea.

Emma

Vorbeam pe e-mail și Facebook de mult timp. El locuia în San Diego, iar eu în Auckland, așa că ne-am întâlnit în LA.

Eu trebuie să mănânc des: puțin și sănătos. La vremea aia cu atât mai mult fiindcă eram după o detoxifiere. El nu avea o dietă aranjată: ciocolată la micul dejun, cafea ciudată, vin. Fără legume. După câteva zile am găsit cearceafuri în frigider. Mi-a spus că le ținea acolo fiindcă nu avea spațiu de depozitare.

Până în punctul ăsta deja făcusem sex, dar am început să am o stare de rău la stomac, așa că nu mai voiam să mă culc cu el. Dar i-am sugerat să călătorim împreună la Palm Springs, așadar, am plecat în ziua următoare.

Când am mâncat o gogoașă a doua zi dimineață, a comentat că ar fi plină de grăsime. Câteva zile mai târziu, tensiunea a ajuns la maximum și a început să-mi țină o adevărată morală despre dieta mea. Am decis să ne întoarcem.

Apoi a plecat din oraș și s-a dus în vacanță la familie în Mexic. Eu am rămas în apartamentul lui pentru câteva zile până găseam unde să stau în LA. M-am gândit că e ok pentru mine în timp ce mă organizez; până la urmă, eram departe de casă. Dar când s-a întors m-a întrebat ce mai căutam acolo.

Jolene

Am cunoscut un tip din Londra într-un bar din Wellington. Ne-am înțeles foarte bine și aveam mai mulți prieteni comuni. Am fost la mine și nu am făcut sex – un semn. A zburat la Londra la scurt timp după, dar am păstrat legătura. După ce ne-am cunoscut mai bine, am decis să plecăm împreună în India.

Cu o singură condiție: Să o facem romantic și doar să ne scriem scrisori. Au trecut opt luni și a venit timpul să ne vedem la hotelul scump din Delhi. Totul era pregătit, dar nu ne-am sărutat. După aproape trei zile, a început să se închidă în el. Amândoi ne întrebam ce am făcut. Ne luasem angajamentul să plecăm cu motorul trei luni prin India; îmi închiriasem casa și-mi pusesem afacerea pe pauză.

Am început să mănânc compulsiv. El se culca cu alte femei. La un moment dat, după ce stătusem într-un sat mai mult timp, am aflat că devenisem cunoscută drept „Fata cu ochi triști”. Dacă ieșeam singură, localnicii mă întrebau unde era soțul meu. Femeile cu care era, mă întrebau de ce sunt acolo. Eram cumva sora lui?

După acele trei luni eram devastată, nu puteam înțelege ce s-a întâmplat. Cred că e ușor să te arăți prin social media sau scrisori altfel decât ești. Se pare că avea o relație cu cineva încă dinainte să plece, dar și-a păstrat opțiunile deschise. Am învățat cu greu că așteptările reduc bucuria.

