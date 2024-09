​Cât de nașpa poate fi prima întâlnire

La a treia întâlnire m-a întrebat dacă m-ar interesa un threesome cu… soră-sa.

Drumul spre iubire e pavat cu nenumărate întâlniri oribile. Toți am fost la cină cu un tip sau o tipă care mirosea urât sau făcea comentarii ofensatoare. Întâlnirile nasoale sunt la fel de răspândite ca gripa, așa că am rugat oamenii să ne povestească cele mai nașpa experiențe ale lor. Iată câteva dintre cele mai nasoale și dubioase.

Băiatul care a fost drogat cu ritalin în copilărie

Aveam o întrebare pe care le-o puneam partenerilor la prima întâlnire: „Care e cel mai nebunesc lucru în care crezi?” Unii mi-au zis că primul pas al omului pe lună a fost o vrăjeală, alții că Mafia l-a omorât pe John Kennedy. De obicei râdeam împreună pe tema respectivă. Dar o dată, l-am întrebat pe un tip chestia asta și a devenit deodată foarte serios. Mi-a zis: „Când aveam opt ani, credeam că am casa plină de demoni. Îi vedeam cum se târăsc pe pereți și cum zboară spre mine ca niște umbre întunecate, dar apoi am aflat că părinții mei mă drogau în secret cu Ritalin și de asta aveam halucinații.” Dar tot m-am dus acasă cu el.

– Zelda

Băiatul care nu știa că am un iubit

Aveam un iubit de ani de zile când o cunoștință mi-a trimis un mail mie și unuia dintre amicii ei și ne-a zis că i se pare că ne-am potrivi perfect. Credeam că se referă ca amici, dar am recitit mailul înainte să ies din casă și m-am prins abia atunci că era vorba de un blind date. N-am știut ce să fac, așa că m-am dus la întâlnire și i-am zis imediat că am prieten. A fost o întâlnire super dubioasă, în care n-am vorbit mai nimic, am terminat băuturile și am plecat acasă. N-am mai vorbit niciodată de atunci.

– Myra

Fata care a mințit în legătură cu vârsta

Am cunoscut o fată drăguță la o strângere de fonduri și am invitat-o la cină și la un concert. Când ne-am întâlnir la restaurant peste o săptămână, se răsese în cap complet, fără să-mi dea vreo explicație. N-am vrut s-o judec sau s-o iau la întrebări, așa că am așteptat, cu gândul că o să-mi spună ea ceva. Dar mi-a zis, în schimb, că a fost la o ghicitoare cu puteri speciale și că îmi recomandă și mie să mă conectez cu o putere mai înaltă. După ce am terminat cina, am ajuns la concert, unde ei nu i s-a permis să intre pentru că avea un act de identitate fals. Atunci mi-a recunoscut că avea doar 19 ani, aproape cu zece ani mai puțin ca mine, iar eu i-am zis că probabil n-are rost să ne mai vedem, pentru că nu suntem așa de potriviți cum credeam.

– Jamal

Printscreen cu scena întâlnirii din „Pulp Fiction”.

Regizorul care voia să mă lase însărcinată

M-a invitat în oraș un regizor de succes și foarte arătos. Totul mergea super bine până când m-a întrebat: „Dacă am face sex și ai rămâne însărcinată în seara asta, crezi că ai păstra copilul?” Am fost șocată, dar el a continuat: „Eu aș zice să-l facem, dacă s-ar întâmpla. Sunt într-o etapă din viață în care mi s-ar părea ok cu femeia potrivită.” Am mai ieșit cu el pentru că sunt o idioată și, într-o zi, mi-a dat un scenariu de-al lui să-i spun ce cred; se pare că era așa de înnebunit după propriile-i cuvinte încât inclusese în scenariu una dintre conversațiile noastre. Acum e în post-producție, deci în scurt timp vei vedea întâlnirea noastră eșuată pe marile ecrane.

– Nina

Băiatul care și-o trăgea cu soră-sa

Când aveam douăzeci de ani, m-a invitat în oraș un client fidel de-al cafenelei unde lucram. La prima întâlnire, a vorbit cam mult despre sora lui, dar nu atât de mult cât să mi se pară sinistru. Pur și simplu tot scăpa complimente la adresa virtuților ei. Am mai ieșit o dată și a fost ok, dar la a treia întâlnire m-a întrebat dacă nu m-ar interesa un threesome cu el și sora lui. După ce am refuzat, m-a rugat să nu spun nimănui că erau îndrăgostiți, nu pentru că ar fi fost ceva dubios, ci pentru că „eu și sora mea suntem persoane introvertite și discrete.”

– Kara

Tipa care i-a dat sms-uri unui bărbat faimos pe parcursul întâlnirii

Am stabilit o întâlnire cu o tipă de pe Tinder. A venit la mine și s-a așezat în poala mea, dar toată noaptea și-a petrecut-o pe telefon. Dădea sms-uri. Până la urmă am întrebat-o cui dracu’ îi dă atâtea mesaje, pentru că nu mai înțelegeam nimic. Mi-a arătat telefonul și pe ecran erau mesaje porno din partea unui fost politician foarte faimos. M-am gândit că poate i-o fi modificat doar numele în telefon, dar mi-a jurat că era chiar el și mi-a arătat că de luni de zile avea mesaje de pe contul lui oficial de Twitter. Era clar că era chiar el. O vreme am stat și ne-am uitat amândoi la mesajele care îi inundau telefonul. Până la urmă, a chemat-o să se vadă cu el și ea s-a dus. Așa s-a terminat întâlnirea noastră.

– Nick

Băiatul cu viziune

Am ieșit cu un tip la o primă întâlnire. Am ajuns la el și avea dormitorul plin de postere cu mașini sport și femei cu țâțe enorme în bikini. Mi-a zis că le ținea pentru motivație, ca să obțină lucrurile la care visează. Deși a fost ușor jenat când mi-a văzut reacția, mi-a zis că: „Uite, a funcționat, am în dormitor o tipă cu țâțe mari. ” Pe mine.

– Laura

