Cât de ușor poți să devii virală pe TikTok?

Poți spune ce vrei despre TikTok, dar nu poți nega că e al doilea cel mai viral lucru din 2020. Și, odată cu el, au apărut și tot felul de provocări virale – de exemplu, aia în care te prefaci că leșini sau aia în care dansezi pe „The Renegade” – care îi pot transforma pe liceeni în influenceri. Nu prea știu eu multe despre toate astea, dar am zis să încerc și eu.

Recunosc: într-o viață anterioară, când eram o milenială plictisită și aveam douăzeci și ceva de ani, visam să devin influenceriță. Îmi imaginam cum o să intre oamenii pe blogul meu, noaptea târziu, și o să comenteze că sunt cea mai bună scriitoare pe care au citit-o vreodată. Pe când erau la modă blogurile fashion, mi-am făcut un cont pe Lookbook.nu, chiar dacă nu îmi plăcea să mă îmbrac frumos în fiecare zi. Apoi a apărut YouTube, care îmi promitea că voi deveni faimoasă dacă stau în camera mea și vorbesc despre lucrurile mele preferate din luna august. Am păstrat până în ziua de azi o pușculiță cu bani pe care i-am economisit ca să pot renunța la job într-o bună zi și să devin vloggeriță.

Evident, nu mi-a ieșit planul, din moment ce nu fac sute de dolari când postez pe Instagram. Nu știu exact de ce n-am reușit, dar, după atâția ani, am redus totul la doi factori: constanță și personalitate. Când am început, nu am fost suficient de dedicată ca să postez regulat. Scriam pe blog doar când aveam chef și, când îmi venea inspirația pentru YouTube, mă luam cu școala, munca sau un maraton de seriale. Cel mai greu mi-a fost să accept că nu sunt foarte interesantă, sau, cel puțin, nu postam conținut suficient de interesant. Nu aveam personalitate, nu făceam decât să imit influencerii care îmi plăceau.

Așadar, am dat jos tutorialele de makeup și am îngropat amintirile despre blog adânc în creier. Asta până de curând, când jobul de jurnalist m-a provocat să devin virală pe TikTok.

Provocarea: Să fac două sute de mii de vizualizări și două sute de followeri și să strâng două mii de like-uri în doar două săptămâni.

La fel ca multă lume, mi-am făcut un cont de TikTok la începutul pandemiei, dar n-am postat niciun video. Înainte de octombrie, nu aveam în cont decât un draft în care încercasem să arăt ca Jessica Alba și să dansez pe #SavageChallenge. Nici măcar nu-mi schimbasem username-ul, eram @user05587625 și aveam doi followeri care probabil îmi dăduseră follow în speranța că și eu le voi da lor.

Planul

Am început cu încredere. La urma urmei, aveam o expertă chiar în casă. Sora mea de 22 de ani, membră a generației Z, m-a învățat lucrurile de bază despre TikTok: cum să folosesc o lampă circulară, să găsesc cântece și aplicații de editat. Apoi mi-a dat sfatul esențial: cu cât pare că ești mai relaxată și depui mai puțin efort, cu atât mai bine. Pentru o strategă ca mine, asta a fost adevărata provocare. „Trebuie să renunți la orice încercare de a părea cool și să te expui total”, mi-a zis colega mea de muncă și a adăugat că pe TikTok nu e loc de nevrozele mele.

Sora mea mă învață lucrurile de bază despre TikTok. Foto: Therese Reyes.

Am primit și sfaturi practice, de exemplu, cum să folosesc melodii la modă. Asta înseamnă să participi la provocări de dans, dar și să le folosești ca muzică de fundal pentru alte videoclipuri. Mai există și filtre și hashtag-uri care te ajută să ajungi în feed-urile oamenilor, precum #foryoupage, #fyp și alte derivate. Se spune că utilizarea acestor strategii te ajută să ai mai multe vizualizări. Bineînțeles, nimeni nu știe sigur, din cauză că algoritmul TikTok e foarte greu de înțeles. Deși aplicația a dezvăluit indicii despre cum se fac recomandările, totul pare foarte aleatoriu. Poți deveni faimos pentru că ai inventat mini-clătitele pe post de cereale sau pentru că oferi sfaturi educative.

Înarmată cu sfaturi și ce am mai găsit pe Google când am căutat cum să ajungi viral pe TikTok, am hotărât să fac mai multe lucruri și să văd care are succes: un dans, o provocare virală, niște trucuri pentru gospodărie și ce-o mai fi. Am început sâmbătă dimineața, pregătită să filmez tot weekendul.

E timpul pentru TikTok

Prima mea încercare cu TikTok a fost… interesantă. Mă hotărâsem să filmez 14 videoclipuri într-o singură zi. M-am trezit devreme, pregătită să devin faimoasă. Am ajuns să fac doar două clipuri.

Se pare că, doar pentru că ceva arată ușor, nu înseamnă că și este. Tot ce mă gândisem să fac mi s-a părut deodată caraghios. Cine are nevoie de încă un dans pe „Savage Love” efectuat de o necunoscută mediocră? Înainte să filmez, sora mea mi-a zis că blugii mei scurți și tricoul alb nu erau o ținută potrivită pentru TikTok. M-am gândit să fac un videoclip în care să mă schimb în 15 secunde. N-am câștigat prea mulți followeri, dar am făcut 972 de vizualizări în doar două zile. Palpitant. Restul dimineții de sâmbătă l-am petrecut scrollând prin feed, în speranța că mă vor inspira ideile altora.

https://www.tiktok.com/@theresespiecess/video/6881890946473037058

În culisele primului meu videoclip.

Sora mea a cumpărat ring light-ul ăsta într-o noapte, în timpul carantinei, și am crezut că n-o să-l folosim niciodată. Dar iată că a venit ziua cea mare și s-a dovedit foarte util.

Am schimbat lumina din galben în fluorescent și am modificat toată atmosfera videoclipului. Are la mijloc un accesoriu care ține telefonul, așa că am filmat totul singură. A noastră e o variantă ieftină care se îndoia la mijloc până când telefonul filma podeaua, dar și-a făcut treaba.

Una dintre provocările cele mai populare e cea în care utilizatorii se îmbracă în personaje din emisiuni TV și filme. Cum în timpul liber mă uit mereu la drame coreene, m-am gândit de ce nu? Aveam și tunsoarea potrivită pentru asta, pentru că îmi tăiasem breton la beție cu trei săptămâni în urmă. Eram Kim Bok-joo din Weightlifting Fairy, Choi Ae-ra din Fight for My Way, Yoon Se-ri din Crash Landing on You și Sung Deok-sun din preferatul meu, Reply 1988. La videoclipul ăsta am primit primul meu comentariu, care îmi sugera un alt personaj, așa că am promis că voi face și partea a doua. Asta înseamnă să fii influencer?

https://www.tiktok.com/@theresespiecess/video/6882034981707746562

Setup-ul meu profesionist. Foto: Therese Reyes

În ziua următoare, a plouat în Manila, așa că am intrat pe teritoriul culinar și am pregătit niște champorado, un orez filipinez cu ciocolată care se servește cu pește uscat. Bun, ciudat și diferit. Fix ce aveam nevoie ca să atrag atenția. Am primit patru comentarii și 36 de like-uri peste noapte.

https://www.tiktok.com/@theresespiecess/video/6882341014263155970

În dimineața de după primul weekend, aveam trei postări, 2509 vizualizări, 61 de like-uri și șapte followeri. Nu era chiar așa rău. Restul săptămânii n-a fost la fel de ușor.

Am învățat multe, mai ales din greșeli. De exemplu, nu începe cu o imagine statică și nu te baza niciodată pe aspect, decât dacă ești Hailey Bieber. Ca să surprind un moment, am postat un videoclip tomnatic, în care stau pe un scaun și mă schimb în mai multe pulovere. Am încercat să adaug cât mai multe efecte ca să-l fac atrăgător. Ploaie! Tranziții! Filtru Kawaii! Și am început videoclipul cu un screenshot cu vremea în următoarele zile. N-a funcționat, a avut doar 26 de vizualizări.

https://www.tiktok.com/@theresespiecess/video/6882725472594119937

Era clar că trebuia să fac ceva mai mult, dar trebuia să aștept până sâmbătă pentru producțiile mari. Până atunci, am umplut săptămâna cu ceea ce credeam că vor fi hituri, cum ar fi prima mea încercare de dans. Mi-a luat o mie de ani să memorez mișcările. După ce le-am învățat, rămâneam mereu în urmă cu câteva secunde în urma muzicii. Videoclipul are doar cincizeci de vizualizări și cinci like-uri.

https://www.tiktok.com/@theresespiecess/video/6882940375934291201

Am încercat și dansul „Tap In”, după ce m-am uitat la regina TikTok-ului, Charli D’Amelio. M-am trezit din nou devreme și plină de viață, mi-am instalat trepiedul cu lumina și am început.

Problema a fost că mintea spunea da, dar trupul spunea nu.

Dans eșuat după dans eșuat. Imagini: Therese Reyes.

Eram demotivată și gata să renunț.

Apoi mi-am amintit unul dintre sfaturile pe care le-am primit când am început toată nebunia: folosește-te de trendurile virale. Pe atunci, unul dintre cele mai populare era Scanner Challenge, în care oamenii încercau să fie cât mai creativi cu un filtru care îngheța timpul și făcea paharele să plutească în aer. Eu l-am făcut pe al meu pe piesa „Dynamite”, cu un ochi în mișcare și altul nemișcat. O șmecherie care mi-a adus 11 like-uri și 592 de vizualizări peste noapte.

https://www.tiktok.com/@theresespiecess/video/6883840674446314753

În al doilea weekend, aveam o listă mai lungă cu provocări de încercat. Am ieșit din casă pentru a patra oră de când începuse carantina ca să cumpăr căpșuni pentru „provocarea căpșunilor”. TikTokerii susțin că dacă speli fructele cu apă și sare, o să iasă din ele niște viermi. Dar n-a funcționat. Nu erau în ele nici gândaci, nici viermi, oricât m-am uitat. Și clipul în care învățam lumea să curețe mai ușor usturoiul a dat fail. La cel cu căpșunile am o sută de vizualizări, dar la cel cu usturoiul am doar trei până în ziua de azi.

https://www.tiktok.com/@theresespiecess/video/6885131519254400258

https://www.tiktok.com/@theresespiecess/video/6885880680337689858

https://www.tiktok.com/@theresespiecess/video/6883449953276923137

Până la urmă, am trecut peste trauma inițială cu dansul și am încercat din nou, cu ajutorul unui cont de TikTok care îți explică pe rând pașii ca pe înțelesul unui copil. Am reușit să dansez acceptabil pe „What You Know Bout Love”. Nu a făcut decât 87 de vizualizări, dar mie mi-a crescut încrederea în mine.

Antrenorul meu de dans. Foto: Therese Reyes.

https://www.tiktok.com/@theresespiecess/video/6884882333200059649

Mai aveam doar câteva zile și știam că n-aveam cum să fac cele două sute de mii de vizualizări. M-am simțit stupid când mi-am amintit cum speram eu să postez un videoclip și să mă trezesc pestre noapte cu mii de followeri – viața nu e ca în serialul Emily in Paris – dar totuși aveam și un sentiment de mândrie pentru realizările mele.

Videoclipul meu preferat e cel în care încerc să beau cafea cu masca și scutul pe față.

https://www.tiktok.com/@theresespiecess/video/6884513781121076482

Nu l-am planificat deloc și a fost inspirat de realitate. A fost personal, creativ și contemporan. M-am simțit bine când l-am postat. Per total, m-am bucurat că am făcut și altceva în casă decât să mă uit la seriale.

Am încercat să-mi cresc vizualizările cu un videoclip Savage Love și un alt Scanner Challenge, dar n-am reușit. E ok oricum.

https://www.tiktok.com/@theresespiecess/video/6885491630179224833

https://www.tiktok.com/@theresespiecess/video/6887433094291328258

După 13 postări, iată unde mă situez: 3 847 de vizualizări, 92 de like-uri și nouă followeri.

Pagina mea de TikTok după câteva încercări. Foto: Therese Reyes.

Dacă mă gândesc, strategia mea de a încerca de toate nu a fost cea mai bună. De obicei, oamenii devin faimoși pe TikTok pentru un lucru specific, cum ar fi băuturi Starbucks sau furnizarea de sfaturi financiare. Dacă aș mai fi avut câteva săptămâni la dispoziție, aș fi ales o nișă în care să mă specializez.

Sora mea mi-a confirmat și ea această teorie.

„Probabil că ai eșuat pentru că ai urmat trenduri într-o manieră necontroversată, n-ai șocat cu nimic”, a zis ea. „În plus, te-ai dus în toate direcțiile, și cu dansuri, și cu mâncare…”

Dacă o să mai încerc? Probabil că nu foarte des, dar mi-a plăcut sentimentul. Spre deosebire de Facebook sau Instagram, când postezi pe TikTok e ca și cum ai urla în gol. Nu ai idee cine îți va vedea clipurile și nici nu cunoști oamenii care te văd. Pentru o aplicație atât de populară, îți dă un sentiment de anonimitate atât de puternic încât îți vine să te prostești cum îți trece prin cap. Bineînțeles, până când devii viral peste noapte.