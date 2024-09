Câteva prostituate mi-au povestit cum au reacționat ai lor când le-au spus ce fac pentru bani

E de înțeles de ce lucrătoarele sexuale preferă să-și țină ocupația secretă – profesia lor e una stigmatizată, așa că le e greu să le spună celor dragi ce fac în fiecare zi, chiar dacă își iubesc jobul. Așa că am vorbit cu niște lucrătoare sexuale despre momentul în care au hotărât să spună pe față ce meserie au. Am vorbit cu ele despre iubire, respingere și acceptare.



Sarah, lucrătoare sexuală

Am intrat în această industrie din mai multe motive, dar în primul rând pentru că mi-a plăcut să mă simt apreciată și complimentată. M-am simțit frumoasă, puternică. N-am vorbit despre asta cu familia pentru că ai mei au fost foarte abuzivi cu mine în copilărie.

Într-o noapte, mama a venit la mine cu lacrimi în ochi. Am crezut că a murit cineva, dar mi-a zis: „Vreau să te întreb ceva foarte serios.” M-am panicat un pic. M-a întrebat: Ai lucrat vreodată ca prostituată? M-am uitat calmă la ea și i-am zis: „Da.” Apoi am întrebat-o de ce era așa de supărată. N-am idee cum a aflat, dar mi-a zis că nu aveam idee ce rușinoasă era chestia asta pentru ea. M-a întrebat ce fusese în capul meu.

I-am zis: „În primul rând, am luat decizia asta pentru că mă face să mă simt frumoasă și puternică.” Apoi i-am zis că pentru mine a fost o realizare, iar ea ar trebui să știe asta, pentru că am avut tulburări alimentare de la vârsta de 12 ani. Am luat decizia singură, de bună voie. Ea a plâns și a zis că înțelege, dar că își dorește să îmi fi găsit altă modalitate de a mă simți frumoasă.

Până la urmă, nu e mulțumită de asta, dar m-a acceptat așa cum sunt. Cred că tata ar fi foarte supărat și dezamăgit dacă ar afla și el. Dar asta din cauza diferenței dintre generații. Bătrânii cred că dacă o femeie se dezbracă și își folosește corpul în scopuri sexuale e o curvă și se umilește. Dar eu nu sunt deloc de acord.

Nina, stripteuză

Prietenilor mi-a fost ușor să le spun, dar am selectat cu grijă persoanele cu care am vorbit. N-o spun chiar în gura mare. Dacă nu e vorba de persoane apropiate, nu vorbesc despre asta. Dar când vorbesc cu prietenii cei mai dragi, bineînțeles că nu mă ascund de ei. Când am un iubit, îi spun cam de la a treia întâlnire. Niciunul n-a reacționat nasol, dar unii dintre ei au început să se simtă nașpa după o vreme. M-am apucat de striptease în timp ce eram într-o relație stabilă. Iubitul meu de atunci a pretins că n-are nicio problemă cu asta, dar după o vreme s-a supărat. Iar eu am ales jobul.

I-am zis mamei, pentru că nu mai suportam să mint. Avem o relație foarte sinceră. Nu s-a mirat. Știa că mai lucrasem în baruri îmbrăcată în lenjerie sexi. Dar nu vorbim despre jobul meu.

Îmi place să joc diverse personaje când sunt la muncă. Îmi cheltuiesc banii pe călătorii și experiențe noi. Îmi place să mă simt sexi. Primesc des complimente nu doar pentru cum arăt, ci și pentru personalitatea mea. De multe ori, clienții mă plătesc doar să stăm de vorbă și să bem ceva. Mulți clienți mă apreciază și mă fac să mă simt incredibil de puternică.

Alex, lucrător sexual

M-am temut să le spun familiei și prietenilor, pentru că știam că o să mă judece. Lucrătorii și lucrătoarele sexuale sunt foarte discriminați: mă așteptam ca familia și prietenii ei să mă discrimineze și ei. Iar bărbații care lucrează în domeniu sunt și mai stigmatizați decât femeile. Pe lângă faptul că sunt homosexual, mă mai și prostituez. Unii colegi de-ai mei se tem să meargă și la doctor de teamă să nu fie judecați.

Societatea crede că oamenii intră în industria sexului ca să facă bani mulți repede. Dar e o diferență mare între a suge pula ca să obții rapid niște bani și a participa la activități sexuale cu clienți care te plătesc pentru că îți place să faci asta. Mă temeam să le spun părinților, dar până la urmă n-am mai rezistat și le-am zis la amândoi. Reacția lor inițială nu a fost chiar ce îmi doream, dar mă așteptam la asta. Mama a plâns și s-a autoînvinovățit pentru alegerile mele. S-a gândit că e vina ei, că nu m-a educat bine.

A fost sfâșietor s-o văd atât de dezamăgită de mine. Dar după ce i-am explicat cât de diversă e activitatea mea și cum m-a ajutat să-mi câștig încrederea în mine, a început să privească industria cu alți ochi. I-am zis cât de strâns legată e comunitatea, cum ne ajutăm între noi, iar când a început să înțeleagă, m-am simțit enorm de fericit și încrezător. Dar asta nu înseamnă că încă nu mă tem de respingerea celor din jur.

Ingrid, escortă

Nu mi-a fost greu să le spun mamei și prietenilor că lucrez ca escortă. După ce i-am spus mamei că bărbații mă plătesc ca să ies cu ei, m-am simțit ușurată. Ea a acceptat situația, dar m-a avertizat că bărbații care folosesc aceste servicii pot fi periculoși. Are dreptate.

Odată, am ieșit la o întânire cu o altă colegă de-a mea și cu trei bărbați care ne-au plătit. A fost ok inițial, dar după cină m-am simțit foarte amețită și mi-am dat seama că ne puseseră ceva în băutură. Am plecat în alt bar și, când trebuia să plecăm, prietena mea s-a dus să-și ia rămas bun, iar unul dintre bărbați a dus-o cu el în subsol. Am avut un presentiment nasol și m-am dus după ei. El era dezbrăcat, iar ea pe jumătate dezbrăcată, așa că am înhățat-o și am luat-o de acolo.

Dacă nu ai grijă, poți s-o pățești în industria sexului. Dar eu nu m-am temut să le spun celor apropiați ce fac, pentru că știu că mă iubesc și mă respect pe mine însămi. Mulți oameni au fost deschiși când le-am zis, dar se vedea că tot sunt un pic șocați sau mă judecă.

Mă simt mult mai bine după ce i-am spus mamei. Pot să-mi folosesc corpul cum doresc fără să mă simt vinovată sau să-mi fie rușine. Știu că am respect față de mine și mă protejez.