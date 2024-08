Am întrebat oameni de la Electric Castle câți bani au cheltuit la festival

Duminică după-amiază, cu brățara plângând de toți calamarii și prosecco-urile pe care se duseseră banii, m-am gândit să-i întreb pe oamenii de la Electric Castle, ediția a șasea, cât au cheltuit și pe ce și cum li se par prețurile din cadrul festivalului. Bugetele medii au fost ceva mai mici decât mă așteptam, fiecare și-a făcut calculele proprii și, oricum, prezența unui supermarket în interiorul festivalului făcea lucrurile mult mai simple pentru toată lumea (chiar îmi povestea cineva din organizare cât de uimiți sunt unii jurnaliști străini să vadă asta).

Oricum, partea bună la Electric e că te poți adapta în funcție de buget, ai și pe ce să spargi bani dacă asta îți dorești, dar poți cheltui și decent. Asta e mișto, că partea financiară nu e neapărat un obstacol pentru venitul la festival, ceea ce-l deschide pentru diverse categorii de oameni.

Videos by VICE

Cristina, 20 de ani

VICE: Cum a fost cu banii?

Cristina, 20 de ani: Ca orice student, nu prea am avut bani. Dar, de când e Lidl aici, e super ok, mănânci cu 10 lei în fiecare zi. Oricum nu mănânc eu foarte mult. Am venit cu o zi înainte de ziua 0, sunt și voluntară.

Cam cât ai cheltuit?

Nu am idee de total, dar o grămadă de bani i-am dat pe țigări. De băut, nu beau. Asta m-a scutit de mulți bani.

Andreea și Eugen

VICE: Cât ați cheltuit?

Eugen, 20 de ani: Totalul cheltuit pentru festival, cu pregătiri cu tot, fără bilet, vreo 600 de lei. Ne-am luat și cort, hamac.

Andreea, 21 de ani: Și la mine tot vreo 600 de lei până acum, fără bilet.

Iar aici, strict la festival?

Eugen: Aici n-am cheltuit încă 200 de lei. Am venit din ziua 0.

Andreea: Eu am avut 400 pe brățară. Ne-am împărțit cheltuielile oricum, deci cam 600 în total pentru noi doi în festival.

Cum vi s-au părut prețurile?

Eugen: În general ok, nu prea am băut neapărat beri, decât când voiam ceva mai special, la fel și la mâncare. Am încercat mâncarea mexicană, nu a fost neapărat ok.

Andreea: Cocktailurile sunt ceva mai scumpe, dar e de așteptat. Banii s-au dus pe mâncare, pe ape. Nu au fost mai mari prețurile decât ne așteptam și atmosfera e super ok.

Eugen: Am venit în special pentru seara a treia, cu Mura Masa și Son Lux și primele două zile le-am cam dormit oricum, apoi a fost marea noapte, ieri ne-am recuperat și azi vedem ce mai facem.

Andra și Mihai, 29 de ani

VICE: De cât timp sunteți la festival?

Mihai, 29 de ani: De miercuri. Am stat în Cluj, am făcut naveta aici.

Andra, 29 de ani: Am avut camping, ne-a speriat vremea și nu am pus cortul.

Cât ați cheltuit de când ați venit până acum?

Andra: Cam 600 de lei de persoană până acum. Dar mai trebuie să bem și azi, să mâncăm și azi, deci va fi ceva mai mult. Mai mergem și la circ astăzi, uite. Ne pare rău că nu am putut plăti pentru reverse bungee (activare de la unul dintre brandurile de țigări prezente la Electric Castle). Suntem dezamăgiți, mai ales că nu suntem fumători. Atât timp cât un brand îți oferă ceva, nu mă deranjează, dar ar fi ok să fie accesibile pentru toată lumea. Mă simt un pic discriminată că nu sunt fumătoare și nu pot să fac asta.

Prețurile cum vi se par?

Mihai: Pentru un festival, sunt justificate. E un pic scump. Sunt cam de restaurant prețurile și la mâncare, și la vin sau alte băuturi.

Andra: Problema a fost cu berea. Ciucul pe care-l au nu e excelent, așa că a trebuit să mergem la bere la Beer Garden și acolo sunt alte prețuri. Nu ne-am îmbătat prea tare, am cheltuit mult pe mâncare, mai ales pe dulciuri. Am găsit o clătită cu peanut butter excelentă.

Veniți de mai mult timp înțeleg la Electric. Cum vi se pare că s-a schimbat?

Mihai: La un moment dat era motto-ul Bigger Better Stronger. Chiar așa era. It’s bigger, it’s better, nu știu de stronger. Mi se pare cam prea multă lume, cred că au vândut mai multe bilete față de anul trecut trecut. Ori crești facilitățile, ori scazi numărul de participanți. Anul trecut cred că a fost cel mai echilibrat. Line-up-ul e discutabil.

Andra: Vibe-ul e foarte fain, poți să găsești zone chill, să te întinzi, mai ales pe timpul zilei. Bine, când găsești loc, ieri ne-am chinuit o oră să găsim doi copaci să legăm hamacul. Aduce mai mult a Coachella, persoane care vin pregătite cu outfituri, e distractiv să te uiți, eye candy.

Cristian, 25 de ani

VICE: Când ai venit?

Cristian, 25 de ani: Miercuri. E mult mai frumos anul ăsta, am mai venit și anul trecut.

Cât ai cheltuit?

550 de lei am cheltuit până acum. Mi-am cumpărat și o borsetă, în rest mâncare, băutură. Pe mâncare am dat cel mai mult categoric. Burgeri, paste, pizza, de toate, ba chiar am și făcut grătar de la Lidl.

Cum ți s-au părut prețurile?

Prețurile mi se par super ok pentru un festival. Burger cu cartofi 30 de lei, e rezonabil. Am mai băut și afară, și înăuntru, e ok cu banii.

Romeo, 26 de ani

VICE: De când ești aici și cât ai cheltuit?

Romeo, 26 de ani: De miercuri. Am cheltuit vreo 450 de lei de la început. Am dat banii pe bere și mâncare. Prețurile sunt foarte ok, cel mai ieftin festival la care am fost. Și la Lidl, dar și în incinta festivalului e rezonabil. Pentru România, sunt ok. Berea e un pic cam scumpă, 9 lei. Cu bilet, cu drum, 1 000-1 200, e foarte ieftin, pe festivaluri similare în Europa, cheltuiesc mult mai mult. Uite, campingul a fost doar o sută de lei, e foarte ieftin.

Mihai, 24 de ani

VICE: Când ai venit?

Mihai, 24 de ani: Am venit în fiecare zi câte puțin. În ziua zero, am rămas până la 1, în rest de la 4 până la 10-11 noaptea. Eu stau în Cluj, sunt student acolo.

Cât ai cheltuit de miercuri până acum?

Dacă mă gândesc bine, ar fi vreo 400 în total. Fără drum, drumul a fost 100 în total, 12 lei pe zi. Într-o zi, am parcat aici, e 30 lei, dar e greu cu parcarea, stai la coadă, se făcuse un fel de mousse, l-am văzut pe un tip împotmolit și am zis că nu mai vin cu mașina.

Cum ți se par prețurile?

Ok, per total. Păcat că e Ciuc berea casei, dar e ok. Am dat cam 70% pe băutură, 30% pe mâncare. Am luat doar din zona de festival. Și biletul e ok, dacă ți-l iei din timp, e 350 lei. Eu am găsit la 250, era invitație, am trecut un cod, super ok.

Ioan, 28 de ani

VICE: Cum stai cu banii?

Ioan, 28 de ani: Ieri a fost prima zi, nu am rezistat prea mult, până la 2 noaptea. De ieri până azi, am dat cam 300 de lei, mi-am pus pentru siguranță. Transportul nu se pune, că stau în Cluj.

Cum ți se par prețurile?

Normale pentru un festival. Ieri am mâncat un burger, de exemplu, 30 lei, care n-a fost prea bun. Mi-ar fi plăcut să fie mâncarea mai diversă, e multă mâncare care-ți amăgește stomacul, nu e prea consistentă. Sunt mai ok prețurile aici ca la Untold, de exemplu.

Am dat mai mult pe băutură. Am venit să bem. De mâncat, mâncăm când trebuie. Bem ca să nu trebuiască să mai dăm banii pe mâncare. Dacă bei, sunt șanse mici să mai poți mânca, mănânci acasă.

Ce ai făcut zilele astea?

Am obosit, nu trebuie să faci multe lucruri ca să fii rupt. Nu am venit pentru cineva anume, ci pentru atmosferă, pentru ideea de festival. Dacă era doar pentru muzică, nu aș fi venit.

Silvia, 29 de ani

VICE: Cum stai cu banii?

Silvia, 29 de ani: Am venit miercuri seara. Pe brățară am cheltuit 220 lei și, în rest, am venit în fiecare zi cu trenul și am plecat cu autocarul din Cluj. E 4 lei trenul, în loc de 12 autocarul, e mult mai drăguț drumul, am fost și cu căruța Uber, să-i zic așa, de la gară aici. Cred că 300 lei cu totul, mi se pare incredibil, îmi calculasem minim 100 lei pe zi.

Cum ai făcut?

Bere în fiecare zi, mănânc cam o dată pe zi la festival, mi-am calculat să dau 15-20 lei pe mâncare. De la Moldovan de exemplu mi-am luat, aveau hot dogi cu 15 lei. Prima oară mi s-au părut prețurile mai mari, ne-am înfipt în primul loc că eram rupți de foame, apoi am văzut că sunt și variante bune ca prețuri. Mai e și Lidl, mai iei și de acolo.

Raluca, 27 de ani

VICE: Când ai venit și cât ai cheltuit până acum?

Raluca, 27 de ani: Am venit miercuri seară și stau până mâine. În jur de 300 de lei am cheltuit, cu tot cu mâncare, băuturi, transport din Cluj. Mâncarea mi s-a parut foarte rezonabilă,.

N-ai cheltuit foarte mult în toate zilele astea.

Prețurile mi se par ok, decente, la băuturi, nu mi s-a părut varietatea foarte mare. La shot-uri, de pildă, cam slăbuț, doar alcool pur, fără nicio combinație nimic. Aș fi vrut o creativitate mai mare la băuturi sau să fie măcar mai diverse. Doar votcă, rom și niște lichior la shot-uri, e puțin. Mi se pare cel mai mișto festival, și ca varietate a activităților, faci multe lucruri, și din perspectiva mâncării și a concertelor, pe toate stilurile posibile. Nu e nișat, ca alte festivaluri, de-asta mi se pare cel mai tare.