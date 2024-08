Câțiva tatuatori mi-au arătat care au fost cele mai dubioase tatuaje pe care le-au făcut

Dacă te-a emoţionat vreodată aşa de tare finala emisiunii Burlacul încât ai decis să-ţi tatuezi scena cererii în căsătorie pe fund, citeşte în continuare, articolul ăsta e pentru tine.

OK, fie că există sau nu cineva care are într-adevăr tatuaj cu Burlacul pe fund (mâna sus dacă ai aşa ceva), tatuajele inspirate de cultura pop s-au înmulţit în contextul acceptării pe scară largă în secolul 21 a culturii tatuajelor şi a benzilor desenate.

În urmă cu doar zece ani, era dubios să-ţi faci chiar şi cel mai simplu tatuaj pe gât sau pe mână. În ziua de azi, poţi să vezi un tatuaj cu o mâţă psihedelică mângâindu-i capul retezat al lui Drake şi abia dacă ridici o sprânceană.

Chiar şi Drake şi-a făcut un tatuaj în cinstea unuia din idolii săi, după cum arată noul său tatuaj cu mutra lui Lil Wayne, pe care l-a dezvăluit săptămâna trecută.

Dacă te uiţi şi la alte tatuaje celebre, cum ar fi tatuajul lui Ed Sheeran’s inspirat de Fresh Prince of Bel Air, tatuajul lui Ryan Gosling după cartea pentru copii The Giving Tree, sau tatuajul lui Janet Jackson cu Minnie Mouse sugându-i-o lui Mickey Mouse, nu poţi să nu te întrebi ce alte dubioşenii din cultura pop şi-au mai tatuat unii.

Din fericire, câţiva artişti tatuatori din Canada ne-au satisfăcut curiozitatea, împărtăşindu-ne câteva din cele mai ciudate cerinţe ale clienţilor.

Jenn Willits, Winnipeg

Tatuaj realizat de Jenn Willits



Am un client care are tot spatele tatuat cu prinţese Disney zombificate: Pălărierul nebun e făcut bucăţi de Alice, Belle ţine capul tăiat al Bestiei, Albă ca Zăpada mănâncă unul din cei şapte pitici şi faze din astea. E o abordare macabră a personajelor Disney.

Cât despre potrete ale vedetelor, am bătut trei portrete ale lui Gord Downie de când a dezvăluit că are cancer în fază terminală, a fost ceva deosebit. Am făcut un potret al lui Downie pe antebraţul unui prieten, apoi am făcut unul cu el cântând la unul din ultimele sale concerte. Am avut doi clienţi, tată şi fiică, din Syracuse, New York, care erau înnebuniţi după Hip şi voiau tatuaje cu Hip. Tatăl şi-a tatuat faţa lui Downie pe braţ, iar fiica şi-a tatuat versuri din „Bobcaygeon” pe şira spinării.

Am mai tatuat un braţ întreg inspirat de serialul Lost. Am tatuat hieroglifele în jurul încheieturii, un prim plan cu ochii cu cicatrici ai lui Locke, pe Hurley şi Locke uitându-se la chepeng, simbolul Dharma, numerele, prăbuşirea avionului, statuia lui Anubis. E un tatuaj foarte complex. Tipul era înnebunit după serial şi mi-a dat liste peste liste şi am lucrat împreună ca să iasă totul cum trebuie. Îmi place să fac tatuaje tematice.

Neil Tavares, Toronto

Aş zice că cel mai dubios tatuaj, dar tot mişto, l-am făcut când o tipă mi-a cerut s-o desenez pe ea ca războinică Jedi şi pe pisica ei ca Han Solo. Am zis ceva de genul: „Hmm, bine, hai să facem aşa! Super!” A ieşit foarte mişto şi rezultatul final nu se compară cu nimic din ce-am mai văzut.

Am bătut tatuaje cu personaje din Dragon Ball. Uneori, am impresia că fanii Dragon Ball nu sunt niciodată mulţumiţi de felul în care desenezi personajele. De cele mai multe ori, sunt cei mai chiţibuşari clienţi din câţi mi-a fost dat să cunosc. E păcat, fiindcă mie-mi place Dragon Ball.

Poppy Del, Edmonton

Tatuaj realizat de Poppy Del



Când am început să mă văd cu iubitul meu, anul trecut, ne uitam la serialul Brooklyn Nine-Nine. În sezonul al treilea, zboară ei la clasa întâi şi e o glumiţă când stewardesa întreabă dacă vor ceva şi Charles zice: „Da, nişte şerveţele, o pătură şi aveţi îngheţată?” Ni s-a părut amuzant şi, într-o zi, când mi se anulase o programare, i-am făcut un tatuaj micuţ cu o înghetaţă, pe care scrie „Aveţi îngheţată?”.

Inshaan Ali, Toronto

Tatuaj realizat de Inshaan Ali



Am făcut cel puţin trei tatuaje cu sigle ale echipelor sportive pe fese şi am refuzat foarte multe. Unul din ele a fost un spiriduş bătăuş, mascota irlandezilor de la Notre Dame, pe un nene de 80 de ani care jucase pentru echipă în anii ’60 şi voia o amintire. L-am întrebat câţi ani are şi-a zis că 80 şi atunci am acceptat.

De asemenea, s-au înmulţit tatuajele cu mâinile lui Drake începând de vara trecută. Am făcut unul mare pe braţul cuiva şi unul pe coastele cuiva, dar cele mai multe sunt mici, pe braţe. Ştiu că se bazează pe designul altui artist, Albrecht Dürer, deci nu e un tatuaj nasol. Devine dubios când cineva adaugă şi cifra 6.

Chad Jacob, Hamilton, Ontario

Am făcut un tatuaj cu Iisus crucificat cu capul în jos, cuprins de flăcări şi devorat de zombi. Am mai avut un Michelangelo din Ţestoasele ninja mâncând un creier în loc de pizza şi pe Moe Szyslak din Simpsons zombificat. Am făcut un tatuaj pe jumătate de braţ cu personajele preferate din desene animate ale unui client, desenate ca zombi. Am făcut şi Ghostbusters şi pe R2-D2 din Star Wars, tot ca zombi, cu trupuri deteriorate, cu câte un ochi, mână sau picior lipsă. Am tatuat şi vedete zombificate ca Marilyn Monroe, Elvis Presley şi Johnny Cash. Nu ştiu de ce-şi fac oamenii tatuaje cu zombi, mie nu mi se par cine ştie ce.



Cinthia Melfi, Montreal

N-aş zice că am făcut prea multe tatuaje dubioase, dar din când în când facem tatuaje inspirate de Lord of the Rings şi Harry Potter. Astea sunt cele mai întâlnite cereri din zona pop-culturii la noi la studio. Există fani foarte devotaţi. Am făcut tatuaje în limba elfă, cu Copacul din Gondor, cu sigla Deathly Hallows. Odată a venit o echipă de Quidditch, toţi pe la 20 şi ceva de ani, şi şi-au tatuat toţi palete de joc pe coaste.

Altă dată, am primit un e-mail de la un tip care voia să-şi tatueze coroana de lauri a lui Cezar în jurul găoazei. N-a vrut nimeni să-i facă tatuajul.

Danny Dowling, Vancouver

Tatuaj realizat de Danny Dowling



Am tatuat pe fundul unei tipe un hot dog care face sex cu un borcan de Vegemite. Fac multe personaje din Simpsons. Chiar zilele astea am făcut două tatuaje la o reuniune. Munca mea e inspirată de tot felul de nebunii, ca LSD şi chestii din astea şi am tatuat un Homer care părea foarte tripat. Fac multe tatuaje cu Beavis şi Butthead. Căcat, ce altceva? Am făcut unul mega dubios cu Drake.

Îmi place la nebunie. Trăim într-o lume a extremelor. Acum cinci ani, era dubios să-ţi faci tatuaje pe mână. Acum, ideea e să fie cât mai şocante.

Maddalena Ruggiero, Toronto

Tatuaj realizat de Maddalena Ruggiero

Am avut o clientă care era obsedată de Enrique Iglesias. Mi-a povestit c-a fost la el la concert şi şi-a rupt chiloţii şi tricoul şi i le-a aruncat pe scenă. Venise să-şi tatueze autograful lui pe braţ. Era cam de-o palmă, nu foarte mare, dar destul cât să se observe. Nu era ceva subtil.

O altă modă e aia cu simbolul infinitului. Vai de mine, aşa mi s-a acrit să fac din astea. Cred c-am tatuat sute şi nu pricep ce e aşa fascinant. Înţeleg, poţi să-i asociezi nşpe semnificaţii. Dar semnul infintului e ca o brăţară tribală a zilelor noastre.

James Greenaway, Edmonton

A venit odată un tip cu un cadru dintr-o bandă desenată a artistului Justin Hall; îl înfăţişa pe Freddie Mercury, cu coroană pe cap şi mantie de rege, şi un balon de text în care scria „Do I see a little silhouetto of a man?”. Mercury ţinea dominator piciorul pe un tip care avea căluş în gură şi un dildo anal. Ăla a fost puţin dubios, dar e o bandă desenată care se adresează comunităţii LGBTQ.

Alt tatuaj super mişto pe care l-am făcut a fost anul trecut, când a avut loc incendiul de la Fort McMurray. Cineva a cerut un tatuaj cu „Fort Mac Strong”, să-şi arate mândria, şi am desenat un ofiţer Big Mac de la McDonald’s ridicând greutăţi. Fără text, doar personajul ridicând greutăţi.

Eu, personal, îl am pe Super Mario pe un băţ pogo, cu pălărie de ciupercă. Ştii raţa de jucărie cu roţi din Nightmare Before Christmas? Am un tatuaj cu ea. Şi mai am un tatuaj mare pe coapsă cu Hannibal Lecter, păpuşa din Saw şi Alex DeLarge din A Clockwork Orange pozând toţi împreună. Ce-mi place la tatuajele inspirate din cultura pop e că sunt deja idei şi personaje create de altcineva şi pot să-mi pun amprenta personală pe ele.