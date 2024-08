Cele mai ieftine cazări pe care le mai poți găsi la Electric Castle

Mereu zici că anul ăsta vrei să mergi la Electric Castle, dar niciodată nu te mobilizezi din timp. Dacă un bilet sau o invitație mai pică de pe undeva, reușești să te lipești de vreun șofer care merge la Cluj și cu banii sigur te descurci, că doar toți prietenii tăi sunt acolo, la capitolul cazare s-ar putea să ai ceva bătăi de cap. Nu-i ușor să-ți găsești un loc în Bonțida, satul în care se desfășoară festivalul, dacă n-ai început căutările de ceva vreme.

Ai versiunea de camping, din cadrul festivalului – care nu conține doar corturi standard, ci tot felul de alternative nebune – dar poate că-ți dorești o cazare în care să știi că, oricâtă ploaie ar pica din cer, tu vei avea măcar o pereche de chiloți la adăpost. În plus, nu toată lumea e fană gâze, WC-uri și dușuri la comun, csf.

Videos by VICE

Am investigat mai multe site-uri, ca să găsesc cazări libere, pentru perioada 17-21 iulie, cât se întinde festivalul. Vreau să văd ce poți să-ți iei cel mai ieftin, ca să-i vezi pe Florence + The Machine, Limp Bizkit, Thirty Seconds to Mars și pe restul.

Am avut în minte câteva criterii basic: să fie cât mai aproape de festival, să fie cât mai ieftin ca să ai cât mai mulți bani pentru alcool și să fie decent (cât de cât). Adică să aibă pat și destul spațiu, încât să te poți odihni, după ce te-ai pus în cap până dimineața. Dacă ești printre ăia care s-au hotărât cu o săptămână înainte că vor și ei la Bonțida, stai liniștit, ți-am găsit eu cele mai ieftine cazări.

Fix lângă Electric Castle, în Bonțida

Ce-ți mai place în tabără!

Aici ai două opțiuni rămase. Ori paturi supraetajate cu WC-ul în curte ori să dormi într-un pat roz de prințesă, cu ursuleții. Pentru prima dai 65 de lei pe noapte și, dacă nu te combini cu prietenii, mergi la ghici cu cine cazi în cameră. Știi poveștile alea de când erai mic cu monstrul de sub pat? Ei, poate ai ghinionul să le trăiești pe viu (sau pe cât de mort ești).

Aici îți faci nevoile când va fi cazul

Partea idilică la cazarea asta e reprezentată de WC-urile din curte, un fel de nostalgie pentru vremurile în care-ți petreceai verile la bunică-ta. Sau o realitate de 2019 pentru 57,5% dintre cei care locuiesc în mediul rural în România. Doar suntem pe primul loc în Europa, la numărul de toalete în fundul curții. Dar eu nu sunt fițoasă, doar am crescut în Moldova. La 65 de lei, pot să mă spăl și la lighean și mă bag la o poveste horror. Bineînțeles, dacă sunt cu prietenii.

Ești la patru sute de metri de festival. Dacă te îmbeți prea tare, te poți târî până în pat. Ai grijă totuși să alegi patul de jos. Am citit că și la închisoare, boss-ul camerei revendică patul mai apropiat de podea.

Desene animate creepy as fuck in real life (Bonțida)

A doua e scoasă din desenul animat Barbie, mă rog, dacă era filmat în România și era low budget și horror. Ursuleți care te privesc creepy și un decor de zici c-a vomitat ăla de-a făcut jocul Candy Crush. Tanti Adela, adică proprietara, e șmecheră, are zece locuri clasice la o sută de lei pe noapte, opt locuri la mansardă cu 50 lei/noapte și te riști să stai la cort, dai doar 30 de lei/noapte.

În descriere spune că e aproape de festival, nu precizează dacă Sofi Tukker îți cântă în curte sau la trei case distanță. Cât de mare poate fi și Bonțida totuși?

Camera în care îți vei petrece mult timp dacă bei fără cap

Important e aici că ai toaletă cu tot ce trebuie și, mai ales, apă caldă. Știi cât de importantă este apa caldă atunci când nu o ai. În rest, nu văd hârtia igienică, dar ghicesc lejer culoarea. Însă, cui îi mai pasă de culoare și straturi, când ești la EC?

Palmierii de pe cabina de duș te invită să te gândești la un exotism kitschos, dar îți revii rapid că știi doar că cizmele alea de cauciuc, luate la suprapreț, nu te pot aștepta o veșnicie. Ai venit la Electric, nu la odihnă!

Dacă vrei să trăiești și experiența Clujului

Știi tu, cealaltă capitală sau aia mai bună sau vedeta țării sau locul care nu se vrea murdărit de bucureșteni. Unde autobuzele au banda lor specială, iar câinii umblă cu covrigi în coadă, vorba lui taică-miu. Dacă vrei să mergi la Electric, dar preferi să stai în Cluj, pentru că ai ajuns și tu la o vârstă și ai nevoie de un somn bun, de un pat confortabil și de o masă caldă, am găsit câteva cazări ieftine chiar în oraș.

De când s-au băgat autobuze ieftine (cam opt lei) și un tren CFR special pentru ruta asta (gratis pentru studenți, 4,40 pentru adulți), din Cluj până în Bonțida, parcă e mai avantajoasă treaba. Posibilități sunt, doar să nu uiți să te dai jos și să te trezești la Dej.

Cazare de 50 de lei pe noapte în Cluj. Horror

Cea mai ieftină cazare pe care am găsit-o pe OLX.ro te duce cu gândul la anii ‘90: un casetofon pe măsuță la care să cânte „N&D – Haide vino înapoi” (chiar, ăștia când se reunesc?) și mama țipând să vin la masă și m-ai băgat în filmul copilăriei mele. Ideea e că pentru 50 de lei pe noapte, ai da timpul înapoi lejer. Cu două bastoane, ieși pe toată perioada bine mersi: pat, bucătărie și aerul ăla ceaușist. Super promoție.

E la doar un minut de Iulius Mall, deci fix lângă stația de autobuz care te duce la festival. Putea să pună și o mașină de cusut pe masă și covoare pe pereți cu „Răpirea din Serai” și tot e vis.

De la atâta dans și muzică de festival, când vii acasă mai vrei să te relaxezi cu un Nietzsche sau Cioran, așa că ai cărțile din bibliotecă ca să te ajute.

Cada reprezintă un avantaj pentru studenții de cămin

Baia e decentă, la 50 de lei pe noapte, ar fi culmea să te plângi. Ai și cadă, iar asta pentru studenții care stau la cămin e o binecuvântare.

Singura problemă ar fi marea probabilitate de a ajunge în aceeași cameră cu alți oameni sau chiar cu un coleg de pat (oferta asta e pentru patru-șase persoane). Ori vă strângeți gașcă, ori riști să miroși bășinile unui necunoscut. Cel mai horror scenariu într-un caz fericit.

Sigur, pe OLX mai găsești anunțuri din astea cu 50 de lei pe noapte, dar sunt cam vechi, de prin iunie; cam slabe șansele să nu se fi dat până acum.

Un loc perfect pentru un vibe autentic. S-a dat, din păcate pentru tine

Găsisem camera asta, pe AirBnb, la același preț infim – 50 de lei pe noapte. Merita pentru aerul boho-hipstero-straniu pe care îl are. Asta dacă ai investit în chestii spirituale și nu te simți sufocat de multitudinea de lucruri random din cameră. Oricum, până să public articolul ăsta, cazarea s-a dat. Am lăsat-o în listă doar ca să vezi ce-ai pierdut. Un loc la două minute de Parcul Central, cu o gazdă care – din comentarii – nu pare deloc de încredere și nici foarte curat. Dar merita pentru vibe. Ghinion!

Patru milioane de lei vechi și te-ai aranjat

Mai apoi, lucrurile devin mai complicate. Vrăjeală era să dai două sute de lei pe cazare la Electric, spărgeai pușculița și rezolvai. Următoarea cazare mai ieftină sare direct la patru pe toată perioada. E aproape de centru, stai la casă cu curte și ai Smart TV. Se închiriază pentru șase persoane, iar proprietarul specifică că doar pe perioada Electric Castle sau Untold. Ceea ce e bine pentru cei care au planuri să meargă și în august cu același preț, adică o sută de lei pe noapte de persoană.

Observă diferențele din fotografie

Deși nu o să fii acest gospodar de festival, n-am putut trece peste faptul că sunt două cuptoare cu microunde, unul peste altul. Un fel de turn care în vârf are un fierbător de vin, asta dacă în mijlocul verii ți se face poftă. Acceptabil, însă, dacă te gândești că alte cazări se duc la 544 de le sau sar de șase sute.

Mai sincer, despre ce înseamnă ieftin în perioada asta

Cea mai ieftină cazare din Apahida pe care o mai găsești la ora publicării acestui articol

Cu cât te apropii de Bonțida, simți cum portofelul începe să te ardă, iar banii strigă să plece oriunde altundeva, eventual la o pensiune fancy. Așa că la Apahida, la vreo 22 de minute de EC, găsești ceea ce poți numi o oază de liniște. O liniște deloc financiară, la vreo 1 776 de lei pentru patru nopți. Dacă ai pe cineva cu car să împarți, mai merge, că e cameră dublă. Mai greu dacă ai vrut să te duci singur la festival. Lonere!

Găsită pe booking.com

Ce primești la banii ăștia? O grădină, WiFi și atât. Restul poți să le iei de la Electric! Ba nu, ai și chestiile clasice gen baie cu cadă, bucătărie și ornamente dubioase ca la fiecare cazare. La 17 milioane, te așteptai ca măcar o piscină gonflabilă să fie în curte.

Dacă tot „vorbesc atâta pe limba mea!”, cum scrie la toate anunțurile de pe booking.com.

Dacă ai bani și îți permiți o vacanță în așternuturi cu Lenor

La două minute distanță, adică în Sânnicoara, găsești Filip and Iris’s House. Mai pe românește: casa lui Filip și a lui Iris. La preț se mai adaugă vreo două milioane. Un milion în plus pentru fiecare minut străbătut în minus.

Comentariile sunt de prisos, e fix stilul de hotel micuț, cochet, cu lenjerie albă. Nu-ți mai trebuie un prosop de acasă, să poți să-ți așezi capul liniștit pe pernă. Decor simplu, cu bun gust, la 19 bastoane, ai și o piscină improvizată în curte și șezlong. Deci, dacă te saturi de atâta festival, te mai relaxezi la cazare. Șapte lei e autobuzul până în Bonțida, poți dormi cum trebuie, chiar mai ușor, cu buzunarele goale. Dar hei, cine se poate lăuda la prieteni că e bogat?

Lux pentru hipsteri bogați

La Secretaru e fix locația aia în care ai merge într-o excursie cu prietenii, dacă ați fi niște hipsteri bogați sau cu părinți bancheri. Altfel nu-mi explic cum. 39 de minute cu mașina până-n Bonțida, zece până-n centrul Clujului. Terasă, ceva piscină care apare în descriere, dar nu și în poze, leagăn, grătar, frigider în cameră și toate astea la doar 2 768 lei pentru două persoane. Da, ai auzit bine, aproape 30 de bastoane pentru patru nopți.

N-ai voie petreceri, n-ai voie cu animale de companie, n-ai voie să fumezi. Off. Doar că prețul ăsta e și în restul anului, nu doar în perioada festivalului.

Îți amintești de excursia aia dintr-a șaptea, cu clasa, la Bușteni?

Dacă ai curaj, poți alege și cazări mai îndepărtate, la aproape o oră cu mașina. Lângă Sălicea găsești casa asta unde, cu 198 de lei, poți sta toate nopțile de la Electric. Nu arată extraordinar, dar dacă ai o gașcă de șapte persoane, e fix ce trebuie. Aveți frigider și singura aventură va fi drumul până la Castelul Banffy și să nu strici televizorul ăla care pare al bunicii tale.

Rulota. Dacă o găsești, e the shit

O altă cazare demnă de o secvență de cel puțin 2,38 de minute dintr-un film al fraților Coen este Caravan in to the Wild. Fix ce-i zice numele: o rulotă pe câmp. „This paradise of Permacultura is located in a very wild, peaceful and without neighbors area. Is almost 100 % OFF GRID system” e descrierea și încă nu știu ce să simt despre asta. Parcă îți dă libertatea aia care te sperie. Și totul e eco și bine.

Cu 277 lei stai toată perioada festivalului, riscul cel mai mare e să nu mai reușești s-o găsești. Dar am mai auzit și de alții care n-au mai dat pe la cazare toată perioada festivalului. Ce-i drept, ai scene îndeajuns de tari care să te țină ocupat/ă non-stop.

Alexa încearcă să fie amuzantă aici, mai puțin moldoveancă aici și sentimentală aici.

Editor: Iulia Roșu