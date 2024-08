Cazurile nasoale când buzele cu acid hialuronic au distrus vieți

Când m-am așezat pe canapeaua de la cosmetician, ca să mă pot uita în oglindă, am plâns. Nu pentru că botul meu era ca al unei Kardashian, ci pentru că „Ce dracu’ îmi făcuse?”. Buza mea superioară era umflată, sângera și era de patru ori mai mare decât cea de jos. Am plâns, pentru că trebuia să ajung acasă cu metroul în halul ăla și am plâns la gândul rușinos că devenisem încă o cifră din statistica cu intervenții eșuate.



Nu era prima oară când „îmi făceam buzele”. Ale mele au fost mereu subțiri și neconturate. Prietena mea mi-a recomandat pe cineva, care lucrase și cu unele dintre fetele din The Only Way is Essex, așa că, evident, m-am dus. Și mi-a plăcut. Arătau natural și mi-au oferit o încredere în sine subtilă.

Apoi, anul trecut, am decis să încerc o altă femeie, recomandată de vedete precum Katie Price și Megan McKenna. „Dacă e suficient de bună pentru ele…”, m-am gândit eu în timp ce scrollam prin fotografiile impresionante de pe contul de Instagram al companiei.

Am verificat recenziile de pe Facebook, toate de cinci stele. A sosit și momentul programării mele și m-am întâlnit cu femeia într-o cameră de terapie închiriată, de pe strada Wimpole. Ea avea buzele ca ale păpușilor Bratz, prea mari pentru fața ei. Acolo, ea m-a injectat cu o substanță vâscoasă despre care mai târziu am aflat că nu se folosea pentru buze. „O să se dezumfle”, a spus ea după injecție. Dar eu am știut că nu va fi așa.

A doua zi dimineață, buzele mele erau umflate și învinețite, iar pielea mea era atât de întinsă din cauza asta, încât chiar mi-a fost frică să nu explodeze.

Buzele autoarei după augmentarea buzelor (fotografie de către autoare)

A existat zero îngrijire după procedură. Ea mi-a spus că puteam să plătesc să mi le dizolve, dacă nu eram mulțumită, iar când am lăsat o recenzie negativă pe Facebook, m-a acuzat că mint. Am mai lăsat un comentariu, punct în care m-a blocat de pe pagina de Facebook a companiei. Atunci am dat peste zeci de alte femei care au trecut prin aceeași experiență.

Jocelyn a fost una dintre ele. Ea mereu și-a dorit buzele mai pline și a vizitat-o pe țorționara noastră la un salon de coafură. „Mă uitam la coafeze în timp ce așteptam”, își aduce ea aminte. „Unele dintre ele își făcuseră buzele și arătau groaznic. Eu m-am gândit, „poate nu ea le-a făcut…”, apoi am fost condusă într-o baracă din spate, punct în care am spus: „asta nu e de bine…”.

Însă, vrăjită de minunatele fotografii cu femei înainte și după intervenție, Jocelyn a rămas. „În timp ce scotea acul, ea continua să injecteze”, explică Jocelyn. „Iar asta a creat bule la suprafața pielii.”

„Ea s-a oferit să le repare fără alte costuri, așa că m-am întors. Mi-a înțepat buzele cu un ac și a început să stoarcă substanța”, adaugă Jocelyn. „Am rămas stupefiată și i-am spus: «Ce naiba faci?! Termină!» și am plecat. Am rămas cu cicatrice de la cele trei protuberanțe masive pe care mi le-a făcut.”

Conform statisticilor publicate de American Society of Plastic Surgeons (ASPS), mai bine de 27 de mii de americani au făcut o intervenție de augmentare a buzelor în 2015. Practic o injecție la 20 de minute. Cu siguranță acum sunt mult mai multe.

Nu există statistici și pentru Marea Britanie, însă este una dintre puținele țări care nu reglementează procedurile non-chirurgicale, cum ar fi injectarea acidului hialuronic și augmentări, de obicei făcute de doctori, dentiști și asistente. Asta înseamnă că oricine poate să se bage la un curs de umplere, care durează abia o zi, și apoi să înceapă să înțepe oameni în față în confortul sufrageriei lor, iar ăsta e un lucru complet legal. Și mai alarmant e că nu există o vârstă minimă legală pentru agenți de umplere, deși unele clinici respectate insistă să ai peste 18 ani fără acordul părinților, ceea ce înseamnă că orice terapeut cu moravuri îndoielnice poate să injecteze adolescenți care nu au nici măcar vârsta legală să facă sex, să bea sau să fumeze.

Oamenii care iau în considerare astfel de tratament habar nu au ce implică. De exemplu Sophia, voia să-și echilibreze buzele, din moment ce buza inferioară era mai mare decât cea superioară. Ea a fost fraierită de marketing online pompos, la fel ca mine și Jocelyn.

„Ar fi trebuit să-mi pun semne de întrebare, atunci când mi-am dat seama că ea era un terapeut de frumusețe, nu un doctor calificat”, își aduce aminte Sophia. „Însă există puțină îndrumare pentru publicul care caută astfel de tratamente, deoarece nu este ilegal ca un cosmetician să administreze substanțe de umplere. Am rămas cu o bășică de substanță pe buza superioară, care era injectată prea aproape de suprafața buzei și atârna puțin.” Ea a fost forțată să-l dizolve..

Corecție de către Dr. Tijion Esho (fotografie via ESHO Clinic)

Omul care repară buzele distruse de cârpaci cu injecții este doctorul Tijion Esho, fondatorul clinicii ESHO. El lucrează șapte zile pe săptămână și repară între două și cinci injecții eșuate pe zi, în clinicile lui de pe străzile Harley și Newcastle.

Ca o maica Tereza cu seringă, lui i s-a făcut milă de mine și mi-a dizolvat substanța gratuit. El face des asta, sub Inițiativa ESHP, un program de caritate care oferă lucrări de corecție celor afectați. „Am avut cazuri la clinică atât de grave, încât nu puteam să le cer bani”, explică el.

Esho consideră că disponibilitatea în masă a intervențiilor cosmetice non-chirurgicale este motivul pentru care sunt atât de populare astăzi. „Înainte, ăsta era un tratament pentru bogați, dar acum este disponibil pentru toată lumea”, spune el. „Mai ales cu ofertele în rate, la fel cum oamenii pot plăti eșalonat mobilierul sau o mașină, pot plăti în rate și tratamentele faciale…”

De asemenea, el dă vina și pe susceptibilitatea milenialilor, care, spune el, sunt obsedați de imaginea lor și cum se prezintă celor cunoscuți. „Există o presiune din ce în ce mai mare să arăți într-un anumit fel”, spune el. „Dacă oamenii ar face un pas înapoi și chiar ar vedea cum arată oamenii în afara platformelor sociale, s-ar simți mult mai bine în pielea lor.”

Nici bărbații nu sunt imuni la astfel de presiuni sociale, iar dr. Esho estimează că, din o sută de intervenții cosmetice pentru buze, între cinci și zece sunt pentru bărbați. „Unii tipi consideră că nu au buze. Avem o combinație de bărbați gay și heterosexuali și de obicei cei din urmă sunt panicați ca nimeni să nu afle.” Henry, care și-a reparat buzele botoxate aiurea la emisiunea Body Fixers, unde dr. Esho este chirurgul cosmetician principal, cu siguranță a fost deschis în privința asta. „Prietenele mele sunt stripteuze și toate fac asta”, spune el. „Într-una din zile, m-am gândit: «Ce dracu’, hai să îmi fac și eu. E super sexi!»”.

Intervenția lui Henry (Fotografie via Henry)

Henry recunoaște că a devenit dependent și se ducea o dată la patru-șase săptămâni și cheltuia cam 250 de lire pe o ședință. După câteva ședințe cu aceeași asistentă, ceva nu a mers cum trebuie și el a dezvoltat un abces. „Nu puteam să vorbesc și nu puteam să ating nici zona afectată, așa că am fost la doctor și chiar a explodat, peste tot.”

După 21 de săptămâni de rețete greșite de antibiotice și două operații fără succes, el a apelat la doctorul Esho. „Eram într-o stare proastă”, își aduce aminte Henry. „Doctorul Esho mi-a spus: «Trebuie să intervenim acum sau o să-ți pierzi buza…». După ce anestezicul și-a făcut efectul, el a făcut o incizie în buza lui Henry cu foarfecele, a scos puroiul și l-a cusut la loc.

„Sunt atât de norocos să arăt așa acum, pentru că am fost cât pe-aci să rămân fără buza de sus”, mi-a spus Henry.

Asta-i problema, acest tratament menit să fie temporar poate avea efecte distructive permanente dacă este administrat (sau tratat) de cineva fără experiență, iar astfel de cazuri au ajuns la un nivel epidemic. De aceea doctor Esho militează pentru reglementări serioase în privința asta.

La sfârșitul lui noiembrie anul trecut, el a lansat o petiție guvernamentală să ilegalizeze tratamentul cu acid hialuronic sau alte substanțe similare pentru persoanele sub 18 ani, iar în luna aia el i-a scris secretarului de sănătate Jeremy Hunt ca astfel de tratamente să fie pe bază de rețetă și doar medicii să poată administra substanțele. „Eu i-am explicat că un număr din ce în ce mai mare de cazuri eșuate ajung la Urgențe sau în clinici medicale private, unde nu există specializări pentru tratare”, explică dr. Esho. „Dacă înainte asta era considerată o problemă a sectorului public, acum a devenit o problemă a sistemului național de sănătate, care afectează plătitorii de taxe și prin urmare guvernul ar trebui să intervină.”

Însă grija principală a doctorului Esho nu ține de plătitorii de taxe, ci de milenialii obsedați de Snapchat și Kylie Kardashian, care sunt cei mai susceptibili să fie afectați de lipsa obscenă a unor reglementări în domeniu. Cei bombardați de reclame online din partea companiilor de tratamente cosmetice, faimoase în industrie pentru distrugerea a sute, chiar mii de fețe prin toată țara.

„Noi ar trebui să educăm, să protejăm și să informăm generația asta, altfel devine încă o altă generație de care nu am avut grijă.”

Articolul a apărut inițial pe VICE UK.