Ce am învățat când am lucrat ca escortă lesbiană

Eram încă în facultate când mi-am pierdut jobul part-time de la un azil. Știam că orice job urma să am, trebuia să fie flexibil și să-mi aducă mulți bani într-un timp cât mai scurt. Așa am ajuns să muncesc ca escortă. Mai lucrasem înainte ca dansatoare de burlesque în Amsterdam, deci nu eram străină de industria sexului, plus că mereu am fost atrasă de lumea asta.

Fiind lesbiană, am vrut să lucrez pentru o agenție unde aș fi făcut sex doar cu femei. Dar la momentul respectiv, sincer nici nu știam dacă există agenții de escorte lesbiene. Nu m-ar fi deranjat să lucrez pentru o agenție normală, dar știam că nu prea am ce să ofer unui bărbat – nu sunt atrasă de bărbați și nu am făcut niciodată sex cu unul, așa că să-i fac să dea bani ca să facă sex cu mine îmi părea puțin nedrept, și sunt sigură că nici nu m-aș fi simțit așa de confortabil.

S-a dovedit a fi foarte dificil să găsesc o agenție numai cu femei în Olanda, dar am dat într-un final de „The Naughty Woman”, o firmă fondată de două lesbiene. Când am ajuns la biroul lor, am discutat despre sentimentele mele la adresa industriei sexuale, despre protejarea propriilor limite și cele ale unui client și m-au întrebat dacă știam cum se folosește un strap-on. Până să mă dezmeticesc, aveam un nou job.

Prima mea clientă a fost o femeie care era în Amsterdam cu munca. Clientele sunt foarte diferite sexual – am avut cliente lesbiene și bisexuale, dar și heterosexuale care mereu au avut fantezii sexuale cu o altă femeie, dar nu au avut curajul să intre într-un bar gay și să se combine cu cineva.

Există un lucru care mă uimește mereu la clientele mele heterosexuale: par că sunt inspirate de pornografie lesbiană – lucru care nu cred că are prea multă legătură cu realitatea. De exemplu, femeile heterosexuale care nu au făcut niciodată sex cu alte femei adesea vor să încerce totul deodată. La un moment dat vor să-ți dea limbi și apoi te trezești cu ele purtând un strap-on.

Mitul cel mai persistent îl reprezintă ideea că forfecarea este activitatea principală în timpul actului sexual lesbian; cu siguranță nu este așa mereu. Și pe lângă asta, sexul lesbian urmează de obicei o altă cale decât cel heterosexual – este de obicei mai încet, începe cu un masaj și săruturi, ca apoi să treci gradual la dat jos hainele. Cel mai important, nimic nu este obligatoriu. Dacă te răzgândești în timpul preludiului, este ok. Lucrând ca escortă am învățat rapid importanța comunicării, și înainte și din timpul sexului. Vreau ca clientele mele să se simtă cât mai confortabil. De asta mă și atrage așa mult munca sexuală – ajuți pe cineva să descopere o nouă formă de intimitate diferită de poziția lor de control.

Unele dintre clientele mele încearcă să-și dea seama de identitatea lor sexuală, în timp ce altele vin la mine fiindcă au întrebări despre masturbare sau corpurile lor. Aș recomanda ca oricine care are dubii despre preferințele lor sexuale să experimenteze întâi cu o escortă, fiindcă îți vor oferi tot timpul și spațiul de care ai nevoie ca să afli ce îți place. Am avut cliente care, după sesiunea petrecută cu mine, mi-au spus că acum au nevoie să-și examineze mai departe preferințele sexuale.

În mod interesant, am avut și cliente care nu mai făcuseră sex până atunci, dar voiau să practice înainte să ajungă în pat cu cineva cu așteptări. Cea mai tânără clientă, de exemplu, știa de mult timp că era lesbiană, dar încă era virgină, pentru că nu știa cum să abordeze sexul. Cea mai în vârstă clientă avea o poveste similară. Nu a recunoscut public până a împlinit 89 de ani, așa că a venit la mine pentru că voia să vadă în sfârșit cum este să faci sex cu o femeie.

Mai este o clientă pe care nu o voi uita niciodată. Fusese violată și după ce mi-a povestit asta am început ușor să ne descoperim trupurile una alteia. Am încercat să-i explic că nu trebuia să se simtă ca și cum ar trebui să facă ceva ce nu voia. La început, am observat că îi era greu să seteze limite, dar după ce am discutat cu ea despre asta a început să-mi răspundă la întrebări, lucru care ne-a permis să aflăm ce-i place și ce nu. Chiar am văzut cum se deschidea în timpul sesiunii, lucru care a făcut experiența minunată pentru amândouă.

Să faci parte dintr-un moment atât de special și sensibil în viața unei persoane este o onoare incredibilă. S-ar putea să nu te aștepți la asta, dar acele câteva ore pot fi o experiență foarte intensă pentru ambele tabere, fiindcă adevăratele emoții ale oamenilor ies la suprafață în timpul sexului.

Dacă fac o comparație cu ce am auzit de la escorte cu clienți bărbați, femeile nu par să aibă cereri mari în privința felului în care arăt. De obicei se uită rapid pe scurta descriere de lângă numele noastre de pe website, dar dacă vor pot mereu să ne ceară să le trimitem o poză sau să purtăm ceva special la ședință, cum ar fi ruj roșu sau lenjerie din dantelă neagră.

Îmi iubesc jobul pentru intimitatea pe care o oferă, dar încă mă lupt cu multe prejudecăți care persistă. Prietenii și rudele mele știu ce fel de muncă fac și sunt ok cu asta, dar câteodată mai am cunoștiințe care cred că este mișto să mă bombardeze cu multe întrebări foarte personale. Ca lesbiană, totuși, sunt obișnuită cu asta până la un punct, dar faptul că sunt și escortă îi determină adesea pe oameni să creadă că pot la propriu să mă întrebe orice vor, cum ar fi cum fac o femeie să aibă orgasm, dacă folosesc jucării sexuale și ce tarif am pe oră.

Pe de altă parte, nu pot să-i învinovățesc – sexualitatea feminină încă pare să ne sperie ca societate. Nici nu mă surprinde că multe femei ezită să viziteze Cartierul Roșu câutând să plătească pentru sex, din moment ce sunt abordate în mod constant de bărbați care le întreabă dacă le pot filma sau privi în timp ce și-o trag. Din păcate, unii oameni încă văd sexul lesbian ca pe ceva exotic și ciudat. Este important pentru noi să dăm la o parte stigma fără să pierdem entuziasmul care vine cu asta.

De ceva vreme am încercat să fac diferența dintre „Velvet” – persona mea de escortă – și persoana care sunt în viața privată. Dar cu cât m-am gândit mai mult la asta, cu atât a devenit mai clar pentru mine că aceste două personaje s-au unit într-o singură persoană. Asta mă enerva câteodată, și mă întrebam dacă poate nu cumva arătam prea mult din cine sunt cu adevărat clientelor mele. Dar într-un final, am realizat că nu trebuie să păstrez aceste două lumi despărțite. Sunt cine sunt și Velvet este o parte din asta.

