Ce am învățat după ce am construit un imperiu al vibratoarelor

Când mi-am cumpărat prima oară o jucărie sexuală am făcut-o sub impulsul momentului. Aveam 18 ani și locuiam în Village, Manhattan. Am intrat într-unul din magazinele alea mici și m-am gândit că o sa-mi cumpăr niște cătușe, cum am văzut în filme. Am crezut că este ceva ce fac cuplurile heterosexuale. Practic urmăream un scenariu social cu care am fost hrănită; nu cred că mi-am acceptat total corpul și sexualitatea până aproape de 20 de ani.

Nici măcar n-am folosit cătușele! Apoi mi-am cumpărat primul meu vibrator la 21 de ani. Mi-am luat un Magic Wand și a fost al dracului de mișto. Am mai încercat vibratoare mai slabe, și jucăriile alea oribile din silicon care emit toxine și gaze, însă nu mi s-au potrivit. Dar când mi-am luat Magic Wand m-am gândit, Wow, sunt o regină puternică!

Părinții mei au fost destul de progresiști încât aveam o copie a The Joy of Sex în bibliotecă, dar nu am deschis-o niciodată. În copilărie nu mă simțeam deloc confortabil să explorez acea zonă. Nici la școala publică foarte liberală nu vorbeam despre masturbare. Am învățat doar despre anatomia reproductivă și lucrurile de bază în materie de sex. Cred că nu prea avem parte de educație sexuală în școlile publice. Când copiii caută sex online și inevitabil dau peste pornografie – despre care nu cred că e malefică sau rea în sine – trebuie să le oferi un context ca să o înțeleagă. Mă interesează întrebări precum: „Cum să facem literatură pornografică pentru tineri astfel încât atunci când dau peste filme porno să înțeleagă că sunt o reprezentație?” Acestea sunt probleme reale pe care internetul ar trebui să le adreseze pentru că evoluează mai rapid decât conversația noastră națională despre educație sexuală.

Am început să muncesc la un magazin cu jucării sexuale numit Babeland, care chiar prioritizează aspectul educațional al jucăriilor sexuale. Am acumulat multă experiență când am lucrat cu ele, fiindcă clienții veneau și discutau cu mine. Babeland chiar mi-a făcut un training foarte bun despre anatomie, plăcere, gen și mi-a oferit oportunitatea să-mi fac singură căutările. După ce am lucrat o perioadă acolo am început să scriu despre miturile cu care m-am confruntat când interacționam cu clienții. Deci, de exemplu, scriam despre lubrifiant, cum ar fi de ce trebuie să-l folosești când ai un dildo de silicon, altfel se va crea prea multă frecare.

În 2014, taică-miu a murit pe nepusă masă. Mi-a lăsat o mică avere cu care să-mi construiesc propriul imperiu de dildo-uri. Mi-am lansat o afacere numită Spectrum Boutique, care este un magazin cu jucării sex-pozitive din Detroit. Cred că este important să vorbim despre bani în industria asta. Unii oameni din industria sexului nu prea primesc credite de la banci, pentru că-i consideră cu risc crescut. Și din păcate nu sunt prea mulți capitaliști care sunt pro-sex.

Să lansez propria afacere a fost o experință schimbătoare. Venită într-un moment foarte întunecat din viața mea, după ce mi-am pierdut tatăl – care a fost cel mai bun prieten al meu – m-am simțit ca și cum mi-am găsit lumina. Mi-e greu să mi-l imaginez pe tata văzându-mă ce fac acum, dar când era în viață accepta, deci cred că m-ar fi înțeles.

Nimic nu-mi place mai mult decât când ajut oamenii să-și găsească jucării sexuale. Femeile mă întreabă adesea: „De ce nu pot să am orgasm de la sex? Ce e în neregulă cu mine?” E trist că se învinovățesc așa mult. Pentru mine e evident că intimitatea și sexul pe care le vedem des în pornografie, televiziune și film sunt în urmă cu asta. Pe de altă parte, bărbații sunt uneori stigmatizați fiindcă folosesc dipozitivele de masturbat. E ca și cum bărbații adevărați au parte de pizde adevărate. În schimb când vine vorba de persoanele cu vulvă care folosesc jucăriile sexuale, e fetișizat deja: O sa aibă parte de ceva mișto cu dildo-ul ei.

Lipsește mult includerea când vine vorba despre jucăriile sexuale. E trist că eu ca patron de magazin care vreau să am jucării incluzive nu am cum pentru că producătorii le oferă doar într-o nuanță albă. Sunt atât de multe jucării sexuale care arată ca organe reale, dar sunt făcute numai în nuanțe deschise ale pielii. Asta trimite un mesaj oamenilor că aceste jucării nu sunt pentru ei și că nu sunt clienții pe care îi avem în vizor. Îi îndepărtează pe cei care vor să-și cumpere primele jucării, dar lucrurile par să se îmbunătățească treptat.

Există multe mituri și stigmat despre jucăriile sexuale. Câteodată și eu mă-ntreb: Doamne, sunt o persoană atât de greu de satisfăcut, de ce trebuie mereu să am nevoie de vibratoare, ce nu e ok cu mine? Apoi îmi opresc acea voce din cap și mă gândesc că sunt o persoană, am nevoie de orgasme. A fost o vreme când nu aveam orgasme, așa că de ce sunt supărată? Dar stigmatul mă acaparează câteodată.

Cred că dacă am fi sinceri și vulnerabili cu noi înșine și cu alții, am învăța foarte mult. Nu există niciun „trebuie” când vine vorba despre explorarea propriei plăceri. Apropie-te de corpul tău cu dragoste și renunță la așteptarea că ar trebui să ai un orgasm de fiecare dată când te masturbezi. Ascultă un podcast de sex pozitiv și folosește mult lubrifiant! Este foarte interesant că ai avut acest corp din ziua în care te-ai născut și încă-l mai poți explora.

