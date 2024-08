Ce am pățit când am încercat să am orgasm în toate modurile posibile

Pe vremea când eram o pre-adolescentă inocentă, mama mi-a dat o carte despre reproducere. În timp ce răsfoiam manualul cu pagini îngălbenite, în stilul anilor ’60, am ajuns la pagina despre orgasmul feminin. Îmi aduc aminte cu precădere o propoziție: „Femeile pot atinge orgasmul doar prin stimularea clitorisului”.

Am crezut asta timp de ani de zile. Pentru că, nu-i așa, în ciuda faptului că aveam parte de sex în tot felul de poziții, singurul mod prin care puteam ajunge la orgasm era prin intermediul micului meu prieten cu glugă – exact cum a prezis cartea despre sex a mamei.

Videos by VICE

Acest lucru este comun. „Cercetările arată faptul că doar aproximativ 18 la sută dintre femei ajung la orgasm prin penetrare, spune Laurie Mintz, psiholog și autoare a cărții Becoming Cliterate: Why Orgasm Equality Matters—And How To Get It. „Majoritatea orgasmelor vin ca urmare a unei forme sau alta de stimulare a clitorisului”.

În ciuda faptului că majoritatea femeilor ajung la orgasm prin intermediul stimulării clitorisului, citim deseori despre alte metode, mai exotice, de a avea orgasm, fie că vorbim despre unul cervical sau în timpul somnului. În funcție de persoana pe care o întrebi, există între două şi douăsprezece tipuri de orgasm feminin.

„Oamenii de știință nu au ajuns încă la un consens cu privire la orgasmul feminin”, spune Mintz. „Diferite tipuri de orgasm sunt obținute prin stimularea unui organ sau zone specifice, iar unele studii au arătat faptul că zone diferite din creier sunt activate în timpul diferitelor tipuri de orgasm. Dar nu există un răspuns definitiv [cu privire la câte tipuri de orgasm feminin există].”

Dar cui îi pasă ce știu despre orgasmul feminin idioții ăștia de oameni de știință, care răspândesc știri false? Atunci când știința a eșuat în furnizarea unui răspuns, eu am decis să mă arunc cu capul înainte în vâltoarea numită „dorința feminină”. Câte tipuri diferite de orgasm aș putea experimenta? L-am recrutat în această misiune pe extrem de dispusul meu prieten, mi-am anulat toate angajamentele și mi-am început investigația.

Autoarea și prietenul ei. Această fotografie a fost reprodusă cu acordul autoarei.

Orgasm – Misiunea 1: Clitorisul

Meh! Asta a fost ușor. După un preludiu rapid, prietenul meu mă întoarce pe cealaltă parte și îmi lovesc glezna de cadrul de metal al patului. Mă întreabă dacă sunt în regulă, dar eu știu că lui nu îi pasă, de fapt! El vrea doar să-și bage penisul în mine, lucru cu care sunt în regulă – îmi place când îl simt în mine!

Deși nu îmi oferă cel mai bun orgasm din viața mea, poziția capră este poziția mea preferată deoarece mă pot juca și îmi pot stimula clitorisul, bucurându-mă în același timp de penetrare.

Ajung la orgasm la fel de repede și de eficient precum un adolescent care descoperă PornHub pentru prima dată. Și prietenul meu face asta, dar cui îi pasă? Experimentul ăsta mă vizează doar pe mine! De asemenea, îmi iubesc munca de cercetare.

Potrivit doamnei doctor Beverly Whipple, autor al unor cărți despre sex, dar şi cercetător și profesor, acesta nu a fost un orgasm pur clitoridian sau pur vaginal, ci mai degrabă un „orgasm mixt”. „Clitorisul este alimentat în special de către nervul pudendal, vaginul cu precădere de nervul pelvin, iar cervixul în particular de către nervii hipogastrici, pelvini și vagi”, îmi spune ea. „Deși stimularea fiecărei dintre aceste regiuni poate provoca orgasme, efectul stimulării combinate a acestor trei regiuni – un „orgasm mixt” – are un efect cumulativ.

Pe cât de bună este combinația vaginalo-clitoridiană, e timpul să trecem la următoarea misiune.

Următoarea oprire: nervul pelvin.

Orgasm – Misiunea 2 – Punctul G

Sunt sceptică cu privire la existența punctului G, deoarece am o teorie cum că bărbații au inventat punctul G ca o scuză pentru a nu le oferi femeilor sex oral.

„Punctul G poate fi găsit pe peretele anterior al vaginului, de-a lungul uretrei, aproape de poziția de ora 12, cu femeia întinsă pe spate”, am citit în manualul de sexThe Science of Orgasm. „Stimularea țesutului care înconjoară uretra, prin apăsarea suprafeței interne a vaginului cu o mișcare de „vino-ncoa”, are cele mai mari șanse de a provoca un orgasm.”

Urmărind cu exactitate instrucțiunile, mă întind pe spate, în timp ce prietenul meu bâjbâie căutând „ora potrivită”, cu câte un deget pe rând. Nu îl blamez pentru că nu se pricepe să o găsească – doar trăim într-o eră digitală! La un moment dat reușește să dea peste ora 12, după niște îndrumări strașnice, însă toată discuția asta legată de timp și ore nu este deloc sexy. În plus, stimularea adâncă cu ajutorul degetelor, fără stimularea clitorisului este ca nunta fără lăutari – acceptabilă, dar niciodată extraordinară.

Zona se simte cu siguranță diferit și este mai sensibilă la atingere față de altele, însă așa cum am prezis, nu este de ajuns încât să ajung la orgasm. Doar atunci când îmi folosesc degetele și încep să îmi stimulez clitorisul de una singură, acel orgasm – din nou, „unul mixt” – este posibil.

Fotografia îi aparține autoarei.

Orgasm – Misiunea 3: Orgasmul cervical

Deoarece tind să asociez imaginea penisului atingându-mi cervixul cu experiențele din trecut în care am fost penetrată adânc de idioți, îmi este teamă că această misiune a mea de a atinge orgasmul cervical va fi una dureroasă.

Pentru a stimula cât mai bine cervixul, potrivit The Orgasm Answer Guide, „cuplul ar trebui să se poziționeze astfel încât să existe o penetrare adâncă. Una dintre aceste poziții ar putea fi cu femeia întinsă pe spate, cu picioarele ridicate și puse fie pe spatele sau în jurul gâtului bărbatului. Penetrarea adâncă este mai probabilă dacă femeia își trage picioarele către propriul corp. Stimularea adâncă poate fi îmbunătățită și prin plasarea unei perne sub partea inferioară a spatelui ei.

Aprind o lumânare excesiv de scumpă în încercarea de a-mi lua mintea de la potențialele avarii pe care le-aș putea provoca propriului meu cervix, însă așa cum m-am temut, mă simt prea inconfortabil. Simt presiunea exercitată asupra cervixului meu, însă în loc să se simtă bine, zona este mult prea sensibilă – este ca și cum cervixul meu respinge penisul, care îi invadează spațiul personal.

Nu sunt singura care simte asta. Potrivit unui studiu care a analizat sensibilitatea sexuală a 132 de femei, stimularea cervixului contribuia la atingerea orgasmului în doar 46 la sută dintre cazuri, spre deosebire de stimularea vaginului (86 la sută) sau a clitorisului (98 la sută).

Orgasm – Misiunea 4: Orgasmul uretral

În ceea ce mă privește, uretra are un singur scop – să elimine urina din corpul meu – ceea ce ar trebui să fie mai mult decât suficient pentru o singură parte a corpului.

Întrucât nu am reușit să găsesc prea multe dovezi ale orgasmului prin stimularea uretrei în literatura medicală, am apelat la a doua mea sursă favorită (și probabil cea mai puțin credibilă) de informații științifice: site-ul Reddit.

„Azi noapte, mă masturbam și am început prin a-mi stimula punctul U”, spune un utilizator de pe Reddit. În doar câteva minute aveam parte de un orgasm incredibil, de pe altă lume. Însă o căutare pe Google legată de orgasmul prin stimularea punctului U nu furnizează prea multe informații. Mai are cineva parte de astfel de orgasme?”

„Felicitări!”, i-a răspuns un alt utilizator. „Primul meu orgasm a fost uretral – este unul dintre cele mai intense tipuri de orgasme de care pot avea parte.”

În teorie, dacă stimulezi zona de țesut sensibil din jurul deschizăturii uretrei, care este poziționată între vagin și clitoris, îți stimulezi cel mai probabil și clitorisul, ceea ce provoacă orgasmul. Asta deoarece clitorisul tău este, în mare parte, intern: are, de fapt, o lungime de nouă până la 11 centimetri și se întinde până la țesuturile conjunctive ale vulvei, cu o glugă externă și glande.

Stau în pat și încep să mă ating în jurul uretrei, în timp ce în mintea mea se derulează toate alegerile care m-au împins să iau această decizie. Îmi ia ceva până să mă obișnuiesc și doar atunci când ajung să fiu mai puțin îngrijorată unde și ce anume stimulez, devin îndeajuns de relaxată încât să ajung la orgasm și să mă abțin de la a mă felicita pe mine însămi.

Sau cumva experimentam un orgasm prin clitoris, doar că stimulat printr-o zonă diferită?

M-am aşezat să mă uit la un episod din Eastenders. Fotografia îi aparține autoarei.

Orgasm – Misiunea 5: Orgasmul în timpul somnului

Îmi place să dorm și îmi place să-mi dau drumul, așa că probabil o să mă descurc la asta.

„Orgasmul la femei poate fi atins nu doar prin stimularea mai multor zone ale corpului, ci și prin simpla stimulare vizuală”, spune doamna doctor Whipple. „Nu este doar un reflex; este o experiență pe care o simți cu tot corpul.” Și știu că este adevărată, deoarece mă număr în procentul de 37% de femei care au avut un orgasm în timpul somnului.

Însă motivul pentru care unele femei au orgasm în timpul somnului nu este clar. „Zonele creierului care devin active în timpul contactului fizic se pot activa și în timpul somnului sau în urma unei concentrări intense”, spune Vanessa Marin, terapeut sexual și fondatoarea cursului online de orgasme Finishing School. „Declanșează aceleași răspunsuri psihologice pe care le experimentăm în timpul orgasmelor avute atunci când suntem treze”.

De regulă, ajung la orgasm în timpul somnului cam o dată pe lună, atunci când mă culc extrem de relaxată, obosită și când mă gândesc la sex. După o partidă de sex la miezul nopții cu prietenul meu, niciun fel de emisii nocturne – asta ca să-i zic pe nume orgasmului – nu mai apar.

Noaptea următoare mă decid să mă abțin de la sex și în schimb aleg să ma aprind în cel mai bun și eficient mod pe care-l știu: să mă uit la un episod din telenovela britanică Eastenders, în care joacă actorul dur, extrem de viril și sexy, pe nume Danny Dyer. După ce se termină episodul, am parte de o partidă cu prietenul meu, în timp ce mă gândesc la Dyer. Apoi cad efectiv lată de oboseală, simțindu-mă extrem de excitată. Merge de minune! La aproximativ trei ore după ce adorm, mă trezesc după ce am un orgasm de la un vis umed, desfășurat în pubul Queen Vic, localul fictiv pe care actorii din Eastenders îl frecventează în serial.

Faptul că trupul meu a anticipat orgasmul a ajutat în mod evident, dar ce-ar fi dacă aș putea să-mi fac creierul să declanșeze un orgasm atunci când sunt trează? Pe lângă faptul că ar fi foarte bine pentru acest articol, ar fi incredibil în general.

Orgasm – Misiunea 6: Orgasmul mintal

Capacitatea de a-ți induce un orgasm, identificată corect, este unica superputere pe care merită să o ai – chiar dacă ceilalți colegi de la Broadly au încercat asta fără succes în trecut.

Dacă ceea ce îmi spune doamna doctor Whipple este corect – și anume că orgasmul poate fi atins și doar prin stimulare vizuală – atunci, în teorie, ar trebui să îmi provoc singură un orgasm, doar concentrându-mă. Whipple a făcut cercetări legate de așa-numitele orgasme provocate prin stimulare vizuală, descoperind faptul că femeile capabile de atingerea orgasmelor provocate prin stimulare vizuală experimentau creșteri semnificative în presiunea sistolică, puls, diametrul pupilelor, limita de detectare a durerii și limita de tolerare a acesteia, spre deosebire de condițiile de control în stare de repaus, ca răspuns la imaginile induse – aceleași simptome precum orgasmele induse fizic.

Dar chiar și după ce m-am uitat la filme porno timp de 40 de minute, mă simt doar puțin excitată. (Eastenders este la fel de erotic și are o poveste complexă!). Inima îmi bate mai rapid și pupilele mele sunt dilatate, dar nu am parte de un orgasm mintal.

Din șase tipuri de orgasm, am reușit să ating patru, ceea ce nu e rău deloc. În plus, ar fi mai bine pentru noi dacă am fi mai puțin concentrați pe consumarea actului sexual, atunci când încercăm să atingem orgasmul. Câteodată e drăguț doar să te uiți prin marfă, chiar dacă nu iei niciun orgasm cu tine acasă.

„Femeile ar trebui încurajate să se simtă mai relaxate în privința modurilor variate în care experimentează plăcerea sexuală, fără a fi nevoie de atingerea unor țeluri anumite – precum găsirea punctului G sau atingerea orgasmului doar prin sex vaginal”, mi-a spus Whipple. „Sexualitatea sănătoasă începe cu acceptarea de sine, nu cu „țeluri” de natură sexuală.