Ce ar putea să facă festivalurile ca să nu mai încurajeze consumul de droguri

În martie am fost la Miami pentru Ultra când am aflat că Above and Beyond băga muzică la 2 noaptea înainte de festival. „Clar nu am cum să rezist așa de târziu”, m-am gândit eu. „Decât dacă…” și apoi mintea mi-a fugit la droguri.

La festival în sine, care începea la prânz și dura până la miezul nopții, printre băuturile vândute era inclusă și una care se numea „Miami mule”, care conținea votcă, bere de ghimbir și Red Bull. Totuși, consumul de stimulente pe care l-am observat a fost o nimica toată în comparație cu Time Warp-ul din Germania, un festival care începe de la 19:30 sâmbăta și ține până la 14, duminica. Aproape toată lumea acolo părea să aibă pupile imense și/sau clănțănit de maxilare, iar doi străini m-au întrebat dacă am ecstasy. (Aveam, și am luat mai mult decât am plănuit, în mare parte fiindcă altfel aș fi clacat înainte să ia scena Dj-ul meu favorit).

Oamenii folosesc droguri la festivalurile de muzică pentru tot felul de motive, dar se poate ca unul dintre ele să fie dorința de a sta treaz pentru actul principal de la finalul nopții – sau în anumite cazuri, a doua zi dimineață sau după-amiază?

„O gamă largă de stimulente sunt utilizate de cei care vin la party să stea treji”, spune Joseph J. Palamar, profesor asociat de sănătatea populației la University Langone Medical Center din New York. „Aceste droguri variază de la cafeină la metamfetamină, cu multe alte droguri între ele.” Unii oameni consumă medicamente precum Adderall, în timp ce alții iau speed sau MDMA, care câteodată sunt amestecate cu metamfetamină sau săruri de baie. „Oamenii folosesc adesea cocaină ca să poată să continue să bea și să nu cadă lați”, adaugă el.

Anton Gomez-Escolar, un tehnician pentru organizația care se ocupă de testarea de droguri și reducerea pericolului, Energy Control, a observat și el această tendință la evenimentele la care a participat, dar crede că motivul are două explicații. Oamenii iau stimulente precum cocaina, speed și băuturi energizante ca să stea treji, dar mai folosesc și alte droguri la evenimentele care sunt târzii pentru că ele durează mai mult. Altă problemă, spune el, este că oamenii iau mai multe droguri odată cu trecerea zilelor pentru că sunt obosiți și au dezvoltat o toleranță la substanțe. Pe lângă asta, oamenii adesea ajung să cumpere droguri la locație, care pot fi mai mult ca sigur alterate spre finalul evenimentului.

Majoritatea festivalurilor din SUA țin până la miezul nopții, spune Palamar, dar participanții au șanse mai mari să consume droguri ca să reziste pentru after-uri sau să se mențină pe timpul weekendului. „Poate deveni cu adevărat epuizant când mergi la un festival mai multe zile la rând și chiar periculos dacă petreci prea tare sau nu dormi, mănânci sau nu bei destule lichide”, adaugă el.

Tessa Torgeson, o studentă în vârstă de 31 de ani din Minnesota, își amintește că a luat cocaină și Adderall ca să stea trează la un festival de muzică care s-a terminat la miezul nopții și la after-uri care țin până la răsărit. „Stătusem toată ziua în soare, m-am uitat la trupe și am fumat iarbă, care m-a moleșit”, spune ea. „Am încercat o băutură energizantă, dar nu prea a avut efect.” (Torgeson ne-a rugat să menționăm că asta se întâmpla acum șapte ani și acum este în recuperare.) O scriitoare din Madrid în vârstă de 33 de ani, care a evitat să-și folosească numele ca să nu afle clienții ei despre consumul de droguri, își amintește că a fumat iarbă amestecată cu cocaină și a tras pe nas pe parcursul unui concert care a ținut de la 1 până la 6 dimineața.

Deși mulți oameni nu văd cafeina ca un drog, cafeaua și băuturile energizante pot să devină periculoase dacă abuzezi de ele, lucru care de obicei se întâmplă la festivaluri și petreceri cu programe provocatoare. Jaime Schultz, o fotografă freelancer în vârstă de 24 de ani din California, își amintește că a luat un fel de amestec de droguri legale ca să facă față la BottleRock. „Îmi începeam ziua cu o cană de cafea, beam o băutură energizantă Monster pe drum spre eveniment, mai dădeam pe gât până la trei beri sau tărie, și mai apoi în a doua parte a zilei beam cafeină și apă sau niște Cola.”

Folosirea oricărui stimulent ca să stai treaz când corpul tău trebuie să doarmă poate duce la epuizare, la fel și subnutriție și pierderea apetitului, spune Palamar. „Să stai treaz prea mult pe stimulente poate avea un efect secundar asupra minții tale”, adaugă el. „În mod normal, paranoia adevărată nu se instalează până nu au trecut 48 sau mai multe ore, dar poate să apară mai repede, mai ales dacă s-a consumat o sumă largă de stimulente.” În orice caz, abuzul de stimulente poate duce la probleme cardiace, infarcte și anxietate, spune Gomez-Escolar, iar aceste droguri devin în mod special riscante când sunt combinate cu alte stimulente sau depresante precum alcoolul sau GHB.

Deși avem nevoie de mai multe cercetări ca să confirmăm asta, Gomez-Escolar suspectează că evenimentele ar putea reduce consumul de droguri prin schimbarea programului. „Probabil, dacă faci festivaluri nu foarte lungi pe mai multe zile și nu la ore prea înaintate, s-ar putea promova odihna și scăderea consumului de droguri pentru cei care merg la festivaluri, dar în același timp, problemele legate de consumul compulsiv ar putea deriva de la scurtarea festivalurilor”, spune el. „Deci ar putea fi un echilibru delicat de studiat.”

Dacă mergi la un festival sau alt eveniment cu ore dificile, Palamar recomandă să dormi bine înainte (lucru care ar putea include un pui de somn chiar înainte să pleci), să mănânci bine și să te hidratezi. Gomez-Escolar sugerează să-ți testezi drogurile și să decizi din timp cât din fiecare drog vei lua ca să fii mai puțin tentat să iei mai mult. Și dacă vei folosi stimulenți, cum ar fi cocaina sau mai degrabă MDMA, nu le amesteca cu alcool.

