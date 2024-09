Am văzut ce caută românii despre sex pe Google și m-am simțit mulțumită de viața mea amoroasă

Google știe tot. Fiecare cuvințel, chiar și greșit, apare în căutari și rămâne undeva într-o bază de date, exact ca cea pe care am pus eu mâna. În momentul în care oamenii de marketing online fac ads, ei setează niște cuvinte cheie care declanșează anunțurile respective.

Niște prieteni de-ai mei au făcut cu inocență și respect față de semeni niște astfel de ad-uri dedicate unor produse de igienă intimă, pentru care au setat cuvinte cheie ca sex, cupluri, sarcină, etc.. După care s-a dezlănțuit iadul.

În setări s-a văzut exact ce au căutat cetățenii patriei noastre când vine vorba de sex. Eu am văzut lista și am zis să îți arăt și ție ce caută românii când vine vorba de sex.

Voi reda fix frazele de căutare, asta ca să nu primesc reclamații că nu mai știu să scriu românește. Românii nu știu.

O să fac și niște categorii, ca să ne bucurăm cu toții mai bine.

Sex pe locații

Când caută să facă sex, românii sunt foarte clari în privința zonei de interes. Nu par să dea mulți bani pe relațiile de la distanță, chiar dacă suntem în era online-ului, în care putem să sexting, să video chat și câte și mai câte.

Așa că Zeul Google este întrebat despre sex, dar să fie cât mai aproape de domiciliu. Dacă se poate chiar la ei în bloc. Așa găsim oameni care au tastat următoarele:

„escorte sex craiova, fete din poiana teiului care fac sex, cupluri din bucuresti sex din placere, sex femei fara obligati focsani, femei care fac sex contra cost din cluj cu poza di telefon, sex pe tocuri matrimoniale resita, dame care ofera servicii sexuale la domiciliu lor sau la client acasa din bucuresti sectorul 3, femei care fac sex pe bamni si numerele lor de telefon din piatra neamt, wwwdoamne care doresc cunilingus mature bucuresti, fete din gura humorului strada stefan cel mare care fac sex, doamna cauta sex reghin, sex caut bistrita orice, sex pe tocuri in botosani‟.

Probleme conjugale

Nedumeririle noastre sunt și mai mari când ajungem căsnicie. Cine a inventat chestia asta de cursă lungă ar fi trebuit să lase și un manual cu instrucțiuni.

Altfel, cum îți explici următoarea listă de căutări:

cum ar putea sotia sa mi mareasca apetitul de a face sex

cand ramai insarcinata ai pofta de sex

cum sa am o relatie sexuala cea mai buna

cresterea apetitului de sex la fenei

epilepsia si viata sexuala

ce trebuie sa faci sa nu fii rece de persoana iubita.

Cum? Tu nu ai întrebările astea?

Căutări clare, oameni hotărâți

În general vorbind, așa cum spune excelul din fața mea, preferatele românilor pentru sex se pare că sunt adolescentele și babele. Dar sunt și alții care știu ce vor mai exact așa că au și căutat : clitorisuri pisacioase, femei bete care fac sex, sex oral cu creole, sex an pizda, yoghine goale sex, cea mai mare pula de negu, biciglet cu pula sex, futai cu ejaculare in pizda, sex cu mosnegi, youtube femei cu par pubian mare, sex cu travestiti, filme sex cu babe, sportivi care fac sex, vulve fierbinti, cele mai frumoase labii, fete sex in git, sex cu tarani, strange objects insertions in old lesbian hole, spectacole cu pizda goala si cu pula goala cu sex, 2 baieti negri cu o fata alba fac sex, sex cu unguroaice, sex cu africance flocoase si vaginu mare, sex obligat fortat, sex cu babe ce se excita, jocuri cu bucatarese care fac sex, lesbiene plinute bune rau, barbati cu pizda care se masturbeaza.

Zoofilie

Nu știu cine sunt cei care au semnat petiția Coaliției pentru Familie, doar sper, pentru binele și viitorul adevăratei familii ortodoxe din România, că nu fac parte dintre cei care au căutat următoarele: animaleporno be ejaculari, filme cu sex cu animale, sex with dog, mature and trans sex group x hamster, teen sex dog real retro, sex cu animale saituri video, sex cu magari.

Și mai erau foarte multe. Da, majoritatea cu măgari și câini.

Ciudat, având în vedere nația, aș fi pariat pe găini și oi.

Lucruri dubioase legate de sarcină

Următoarea categorie: ce întreabă româncele speriate de posibilitatea să fi rămas gravide.

În ordine:

intre 2 contacte sexuale cat timp trebuie sa treaca ca sa nu ramai gravida

poti sa ramai insarcinata daca isi da drumu in tine din prima data

este posibil sa fiu insarcinata daca nu mi a venit ciclul.

Draga mea, de fiecare dată e posibil să rămâi.

Iar pentru ultima întrebare, am și eu una pe măsură: Serios?

Categoria „să băgăm în noi medicamente”

Cel mai important lucru pe care trebuie să îl știi despre căutarea ta pe Internet este că, dacă ai vreo problemă de sănătate, ultimul loc în care ar trebui să te duci e online-ul.

Dacă ai chef să plângi și să crezi că moartea ți-e aproape, fă-o. Dacă nu, du-te la medic, ca OMUL.

Online-ul nu face altceva, decât să te transforme într-un ipohondru. Ia exemplul oamenilor ăstora, care și-au spus că search-ul pe Google e salvarea pentru următoarele probleme: dupa termintu act sesual nu ejaculez sperma sa fie ca fac tratament de hiprtesiune, ceai anti ejacularre prematura naturiste, ce sa folosesc ptr zona intima in timpul actului sexual fiind asa subtire pielea ca se crapa si este dureros, pastile pt un sex adevarat.

Ultimul a uitat să adauge și un „ la infinit ‟.

Nedumeriri generaliste legate de sex

Preferatele mele sunt cele ce urmează. Nu vreau să le mai comentez pentru că nu mai e nimic de zis. Vreodată.

Iată:

ce inseamna sex, pot face sex daca am un coi unflat, cum sa faci sex, cum iti revii din masturbare, ce se intampla daca faci sex de la 15 ani, act sexual demonstratie, de ce nu pot sa ma termin cind fac sex, vreau sa fac sex cu o fata de 15 ani si vrea sa im dee nr telefon pe calculator acum, e bine daca ma masturbez pe timp de ciclu, dece doare cand faci sex cu prezervativ tpu, am vanturi cand fac sex ce trebuie sa fac, cand esti pe stop de ce nu poti face sex, daca vreau sa fac sex si nu am cu cine, pozitii sexuale penis mic imagini, faci infectie daca te masturbezi cu morcov decojit, cum iti dai seama daca sotia na facut sex cateva luni este stramta in pizda, ce faci daca nu ai facut sex pana la 30 de ani, ce trebuie sa fac ca sa nu mai fiu crispat inainte de sex, e posibil dupa ce ejaculeaza el si eu dupa 5 minute sa raman insarcinata, poti ramane insarcinata daca ejaclueaza in fund.

Mențiuni notabile:

Nu am mai scris despre căutările cu nuanțe pedofile sau incestuoase, dar erau foarte multe.

Nu am redat căutările de natură banală, pentru că le știi mai bine ca mine.

Au rămas și nescrise multe, pentru că am obosit să mă uit în mintea ta depravată.

