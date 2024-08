Mai multe persoane bisexuale mi-au spus ce le place la bărbați, dar și la femei

Viața la mijlocul scării Kinsey e diversă, complexă și adesea derutantă. Una dintre cele mai răspândite prejudecăți despre persoanele bisexuale e că ne place de propriul nostru gen și de celălalt gen exact la fel. Dar realitatea e mult mai nuanțată.

Ce găsești atrăgător la un bărbat cis poate fi complet diferit față de ce te atrage la o femeie non-binară. Poate că nu scanezi toate femeile când intri într-o încăpere la un party, dar o conversație cu o fată în zona de fumat te poate face să te îndrăgostești până peste cap (chiar dacă n-ai mai fost vreodată cu o tipă). Ambele sunt tipuri de atracție intense și legitime, dar când bisexualitatea e ilustrată mereu în media în context de threesome, în loc de forma de queerness care este, e ușor să le compari și să te întrebi care categorie de atracție o domină pe cealaltă. Evident, asta le face și mai greu coming out-ul persoanelor bisexuale.

Personal, prefer termenul queer fluid. Îți dă libertatea să fii atras de persoane diferite, fără să trebuiască să faci statistici cu sexualitatea ta. Probabil că nu toată lumea simte la fel, dar am vorbit cu câteva persoane bisexuale – sau queer fluid – care sunt atrase de diverse genuri în diverse feluri, ca să înțeleg mai bine ce înseamnă să fii bi.

Julia, 24 de ani

„Cea mai mare diferență între atracția față de bărbați și cea față de femei e că la bărbați am niște tipare de care sunt atrasă în mod natural – anumite trăsături fizice care îmi plac. Dar în cazul femeilor, nu pot spune care sunt trăsăturile care mă atrag mai mult decât altele. Îmi plac și femeile feminine, și cele masculine! Energia femeii e cea care îmi atrage atenția și mă aprinde.

De multe ori am fost întrebată care e genul de femeie care mă atrage. Iar pentru că nu pot da un răspuns clar, oamenii consideră că atracția asta nu e la fel de validă ca cea pentru bărbați. Dar, în timp, am realizat că nu trebuie să-i dovedesc nimănui nimic. Nu e treaba nimănui cine mă atrage și de ce. E doar treaba mea.”

Harriet, 28 de ani

„Sunt femeie cis și multă vreme m-am identificat drept hetero. Cunoșteam multe persoane bisexuale, dar mereu presupusesem că le plac femeile și bărbații în egală măsură. Abia când o prietenă a zis că îi plac femeile mult mai mult decât bărbații, am realizat că nu trebuie să fie o atracție de tip 50/50. În principal, sunt atrasă de bărbați, dar ocazional mi se pune pata și pe câte o femeie. Cum am acceptat chestia asta abia de curând, mă simt ca o adolescentă. Când am început să fiu atrasă de bărbați, eram îngrozită de ei, super timidă. Așa mă simt acum în preajma femeilor. Cred că voi avea mai multă încredere în mine în timp, deocamdată nu mă grăbesc, las lucrurile să curgă natural.”

Jack, 40 de ani

„Ca bărbat bi orientat mai mult spre heterosexualitate, mereu mi-a fost greu să îmi înțeleg atracția față de același sex. În cazul bărbaților, e vorba mai mult de sex pentru mine – nu e nevoie să existe o atracție imensă, doar un da sau nu. Dar, pe măsură ce trece timpul, încep să găsesc lucruri atrăgătoare la bărbați pe care nu le vedeam înainte și pot spune că am un ideal. Cu femeile e mult mai simplu: Nu am un gen de femeie, îmi plac de toate formele, mărimile și culorile. Ceea ce e mult mai acceptabil social, desigur.

Inițial, îmi era rușine de faptul că sunt atras de bărbați, așa că am dus o viață dublă. M-au ajutat timpul și maturizarea, dar mai ales o parteneră de sex feminin care m-a încurajat în mod activ. Așa am reușit să mă deschid măcar față de o parte dintre prieteni și mă simt mult mai bine.”

Dana, 24 de ani

„Una dintre cele mai mari probleme cu bisexualitatea la mine a fost să fac diferența între gelozie și atracție. Majoritatea problemelor veneau din faptul că femeile sunt învățate de mici să concureze între ele. De multe ori, invidia era de fapt atracție sexuală reprimată. După ce am realizat că nu voiam să fiu în locul acestor femei frumoase, ci să fiu cu ele, mi-au crescut simțul valorii și încrederea în mine. Am realizat asta când eram beată rangă într-un club de striptease la 6 dimineața. A fost prima oară când am văzut corpul unei femei într-un context sexual și am realizat că sunt atrasă sexual de ea.”

Eleanor, 27 de ani

„Din experiența mea, în relațiile hetero există o dinamică de putere care nu e atât de prezentă în relațiile queer. Sună nașpa când o zic, dar sunt mai mari șanse să fac o mișcare sau să am o discuție deschisă despre atracția pentru cineva când sunt într-o comunitate queer. Nu am un gen de persoană: mă atrag oamenii de toate sexele, din toate mediile, cu orice fel de aspect. Dar mă simt mai vulnerabilă când mă atrage cineva de același sex, probabil din cauza heteronormativității internalizate.

Cred că atracția mea se bazează pe cine sunt ca oameni, fără legătură cu genul. Curiozitatea, creativitatea, bunătatea, inteligența – acestea sunt lucruri pe care le caut la oricine, indiferent de genul persoanei.”

Markuss, 18 ani

„În termeni simpli, am un ideal foarte specific de bărbat. Sunt atras doar de tipi cu trăsături feminine și îmi e greu să fiu atras de cineva prea masculin. Deși cred că masculinitatea poate fi frumoasă, majoritatea bărbaților prezintă o versiune foarte toxică, iar asta îi face neatrăgători pentru mine. Cu femeile e mai ușor. De exemplu, iubita mea are niște calități foarte feminine, dar unii o consideră foarte masculină. De asta nu îmi place să-mi explic sexualitatea raportată la gen, ci mai degrabă atracția pentru anumite feluri de feminitate și masculinitate.

Cel mai eliberator a fost când am auzit de termenul queer. Mă identificam drept bisexual de ceva vreme, dar nu mi s-a părut niciodată potrivit, pentru că nu simt același gen de atracție pentru femei și bărbați. Pentru mine, queer înseamnă că nu trebuie să mă limitez la unul sau două genuri, ci pot fi atras de oameni și de calitățile lor.”

Daisy, 28 de ani

„Din păcate, bărbații au multe lucruri enervante care îmi taie cheful, dar la o femeie totul mă excită. Cum miroase, ce gust are, cum arată, ce spune, dacă transpiră, dacă geme etc.. Dar cel mai mic detaliu enervant la un bărbat mă scoate complet din schemă.

Știu că sunt perfect capabilă să fiu foarte atrasă de un bărbat și să mă îndrăgostesc de el. Fostul meu a fost bărbat și am stat cu el șapte ani – chiar ne-am căsătorit! După divorț, am descoperit cât de minunat poate fi sexul cu femei. După asta, am început să fac sex de calitate și cu bărbați.

Cred că e foarte important consimțământul. Cu femeile mă simt mereu în siguranță, știu că vor asculta dacă vreau sau nu ceva. Ele înțeleg că limitele fiecărei persoane sunt flexibile și se pot schimba de la o zi la asta, iar asta mă ajută să mă relaxez și să mă bucur mai mult de sex. Până la urmă, sexul de calitate e grozav, indiferent de sexul persoanelor cu care îl faci.”

Dannielle, 30 de ani

„Sunt atrasă de bărbați mult mai des decât de femei, așa că mă ia prin surprindere dacă dau peste o femeie care îmi place. De obicei sunt atrasă de carismă. Cu bărbații se întâmplă din prima, cu femeile treptat, pe măsură ce îi aflu obiceiurile, talentele și pasiunile. Toate astea se adaugă la personalitate și chimia dintre noi.”

Max, 35 de ani

„Aș zice că atracția mea pentru femei începe de la fizic, pe când cu bărbații e vorba de un ritm bun al comunicării. Am fost mereu conștient de bisexualitatea mea, pentru că la școală am avut multe prietenii cu bărbații care mă derutau și nu înțelegeam de ce. De exemplu, stăteam ore în șir de vorbă cu un prieten de sex masculin, deși nu făceam asta cu niciun alt tip. Când îmi plăcea o fată, realizam imediat că e ceva sexual, dar mi-a luat mult mai mult să recunosc că am aceleași sentimente față de bărbați.”

*Unele nume au fost schimbate pentru a proteja identitatea subiectului.

Articolul a apărut inițial pe VICE UK.