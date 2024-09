Ce cred victimele de la Colectiv despre faptul că guvernul României vrea să legalizeze corupția

În conferința de presă de ieri, Dragnea a negat, inițial, apoi s-a eschivat să răspundă jurnalistei care l-a confruntat cu o înregistrare în care spunea: „I don’t like this kind of political debate, I want to discuss about the programme, about the Romanian future, not this kind of bullshit, sorry… Russia, corruption, I don’t know, many things, because we cannot use Romanian chances if we have this kind of debate.”

E simplu ce să reții de aici: Dragnea nu stă la discuții despre mizerii d-astea precum corupția.

E și mai trist să auzi cuvintele astea rostite de (probabil) cel mai influent om din România la ora actuală, omul pentru care s-au adoptat Ordonanțele de urgență care au scos două sute de mii de oameni în stradă miercuri seara.



Mă gândesc că, dincolo de orice altceva, domnul Dragnea a uitat că, în urmă cu mai bine de un an, corupția a ucis 64 de oameni în tragedia din Colectiv. Nu s-a schimbat nimic de atunci, România politică n-a învățat nimic din treaba asta. Mă trec fiori de fiecare dată când aud în stradă scandarea Corupția ucide! și, aproape șoptit, Colectiv! Colectiv! Mulți dintre noi am uitat. Ei, toți, se vede c-au uitat.

După seara mișelească din marțea neagră, m-am gândit la supraviețuitorii din Colectiv, la oamenii apropiați lor, și la vinovații care ar beneficia de modificările din cele două ordonanțe, cum este cazul lui Piedone.



Așa că am vorbit cu câțiva dintre, cei care-au mai avut puterea să-și verbalizeze mâhnirea, despre cum se simt după ce Guvernul Dragnea-Grindeanu a adoptat cele două ordonanțe de urgență.

Tedy Ursuleanu, supraviețuitoare Colectiv

Tedy a ieșit să protesteze la Guvern, alături de zeci de mii de români. Fotografie via contul de Facebook al lui Tedy

„Am început să tremur. Am luat o pastilă, să mă calmez. M-am îmbrăcat gros și am ieșit în stradă. Cei ce nu ies n-au trăit oroarea pe pielea lor și poate nu înțeleg, dar vor avea de suportat aceleași consecințe. Azi m-a sunat o prietenă, care stă cu mama ei, grav bolnavă, în casă, pentru că abia vineri o pot primi în spital. Nu sunt paturi libere. Deci nu s-a schimbat nimic de atunci (de la Colectiv).”



Când am întrebat-o ce crede despre guvernul Dragnea-Grindeanu, Tedy n-a vrut să facă din asta ceva politic, și-a răspuns: „Mă abțin.”

Adina Apostol, supraviețuitoare Colectiv

„Aseară (marți) urmăream cu sufletul la gură un post de televiziune din țară și, în momentul în care am auzit că au dat această ordonanță, sfidându-ne pe toți, am simțit un gol în piept și am început să plâng șiroaie, gândindu-mă că nu va mai fi pedepsit nimeni pentru cei care au murit, pentru noi, cei care am reușit să supraviețuim. Este de-a dreptul revoltător și dureros pentru că ei vor să își scape propria piele. Mă doare tot corpul… de neputință! Eu încă sper să nu fi fost în zadar ce s-a întâmplat în Colectiv, sper să ne fi trezit noi ca națiune. Am să ies și eu în stradă de fiecare dată când voi avea ocazia și va fi nevoie!



Adina se află la Bruxelles, pentru tratament, și îmi spune că a primit autorizație de protest pentru duminică.

„Individul ăsta numit Dragnea, certat cu stomatologul, nu are scrupule! Este bolnav… bolnav mintal și bolnav de putere. Când au lucrat la aceste ordonanțe nenorocite, au gândit în vreun fel? La cei decedați s-au gândit? La noi s-au gândit o secundă? Noi ne luptăm cu morile de vânt și nu numai noi! Il vede Dumnezeu.. Dar nu cred că știe el cum e să ai un copil sau să iubesti! Cred că e putred pe interior!”

Citește și: Cum a ajuns Guvernul să dea o ordonanță penală doar pentru suflețelul lui Dragnea



Cristi Dorombach, prieten cu Claudiu Petre

„Procesul #Colectiv nu va putea fi judecat și încadrat decât în normele noului Cod Penal, care intră în vigoare în mai puțin de zece zile. Aceasta înseamnă că, în funcție de încadrare, Piedone, pompierii, dar și proprietarii clubului ar putea scăpa fără pedeapsă sau cu pedeapsa substanțial redusă.

Atunci e ok să mori în incendii, în România, că oricum nimeni nu răspunde pentru tine”, a declarat Cristi Dorombach, jurnalist și prieten apropiat al lui Claudiu Petre, care a murit în incendiul din Colectiv.

Mama lui Alexis Matache

Alexis

„Retrăiesc momentele groaznice, sunt plină de revoltă, durere, groază și nu pot crede ce se întâmplă cu noi, omenirea, mai bine zis cu cei care ne conduc, cei care mi-au omorât sufletul, copilașul meu pe care l-am crescut cu dragoste și cu iubirea pentru oameni. Regret tare mult lucrul acesta, trebuia să o încurajez să plece din țară asta unde corupția, hoția sunt la ele acasă.

Lupii flămânzi au ignorat durerea noastră, a părinților care și-au pierdut copilașii de la revoluție încoace, au trecut peste o țară întreagă și și-au dus planul diabolic la îndeplinire.

Ministrul Justiției și toți cei care au făcut pe ascuns totul știu ce înseamnă să te scoli în fiecare dimineață de un an și trei luni și să nu îți mai vezi copilașul, să urli ca din gură de șarpe și sa nu te mai audă, să miroși pijamalele, în speranța că încă mai este mirosul ființei celei mai dragi din lume?”, a scris pe Facebook mama lui Alexis Matache.



