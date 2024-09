Ce lucruri dubioase spun oamenii despre tine, în funcție de poza ta de pe aplicațiile de dating

Cu toții am încercat Tinder. Nu e cazul să te prefaci. Chiar dacă ai descărcat aplicația doar din curiozitate sau ai dat câteva swipe-uri de probă de pe telefonul unui prieten, cu toții am văzut cum arată profilurile, aranjate să-i facă cât mai „unici” pe oameni. Te-ai uitat în gaura neagră, iar gaura neagră s-a uitat la tine și a spus: „Salut :)”.

Evident, aplicațiile de dating din ziua de azi sunt bazate pe aspectul fizic. Profilul tău alcătuit cu grijă, cu poze alese și câteva fraze, este ceea ce va convinge pe cineva dacă să se bage sau nu într-o conversație de umplutură și, eventual, o partidă mediocră de sex. De asemenea, poza ta de profil va defini tipul de conversație pe care cineva îl va aborda cu tine.

Videos by VICE

Citește și: Cum e să folosești Tinderul într-un oraș mic

În cazul meu, primele replici pe care le primesc sunt despre un fetiș de a fi călcat în picioare. Felicitări celor care au curajul să se prezinte așa necunoscuților, dar ce spune asta despre prima impresie pe care și-o formează oamenii despre mine? Cum ești tu, de fapt, în viața reală și cum te percep oamenii de pe aplicațiile de dating? Hai să aflăm.

JO, 25 DE ANI

VICE: Bună, Jo. Ai un „gen” anume?

Jo: Feministe hardcore.

Totuși, ce fel de persoane se bagă în seamă cu tine?

Am parte de mulți bărbați heterosexuali care îmi scriu mesaje de genul: „Bună, știu că mi-ai spus că nu ești interesată, dar eu chiar sunt feminist și sunt destul de pervers. Așa că nu sunt genul ăla de bărbat care nu respectă limitele tale.” Sunt destul de dezamăgită că nu primesc atât de multă atenție din partea fetelor gay drăguțe, ci doar din partea bărbaților care se cred „tipi de treabă”.

Cum se bagă în seamă?

De obicei, îmi spun ceva legat de părul meu.

Dacă de abia ai intra în lumea aplicațiilor de dating, ce fel de persoane crezi că ar fi atrase de tine?

În viața reală sunt un magnet pentru ciudați. Nu pot să merg cu autobuzul fără să se bage în seamă un dubios și să-mi vorbească despre Illuminati sau ceva de genul. Deci, presupun că aș avea parte de așa ceva și online. Plus, aș primi și mai multe poze cu penisuri. Dar am avut noroc și am evitat ambele tipologii, deoarece, spre deosebire de viața reală, pe aplicațiile de dating pot să mă mai ascund de bărbați.

Care e cel mai ciudat lucru care ți s-a spus pe o aplicație de dating?

Am fost întrebată de un tip dacă poate să fie sclavul meu, cât timp eu fac sex cu alte persoane. Gen, dacă poate să aducă el prezervativele. Am mai fost întrebată de persoane când au devenit ei gay. Nici acum nu am înțeles la ce se refereau. Lumea își imaginează că sunt mai perversă datorită culorii părului și pentru că am piercing.

Cum crezi că te prezinți pe aplicațiile de dating?

Cred că, în mare parte, încerc să-i sperii pe bărbații heterosexuali. Ăsta e un lucru adevărat și în viața reală. Am păr la subraț ca să-i sperii pe cocalarii care se dau la mine.

KERR, 24 DE ANI

VICE: Deci, Kerr, este evident că te-ai gândit la cum să te prezinți pe aplicațiile de dating. De ce?

Kerr: Cred că felul în care te prezinți pe Tinder determină ce fel de persoane o să interacționeze cu tine. Pentru că am folosit o fotografie cu mine într-o rochie de mireasă, primesc mai multe mesaje și match-uri decât niciodată. Asta pentru că lumea presupune că sunt un artist deschis la minte, care nu-i judecă pe alții. Evident, sunt în stare să port o rochie fără să arăt ca un tip de la o petrecere de burlaci.

Citește și: Industria dragostei pe mobil

Ok, cum stă treaba cu replicile de agățat?

Practic, nimănui nu-i păsa cine sunt până când nu m-am îmbrăcat în rochia de mireasă. În momentul în care mi-am schimbat poza de profil, lumea a început să se bage în seamă. Primesc comentarii de genul: „trebuie să porți rochia asta și la nunta noastră, dacă ajungem împreună” sau „iubesc un bărbat în rochie”.

Tind să atrag persoane care par timide la început, deci e de înțeles că nu ar face primul pas până când nu dau de unul într-o rochie.

MILLY*, 22 DE ANI

VICE: Bună, Milly, consideri că ai un gen anume?

Milly: Cu siguranță am. Ori băieți slabi și înalți, ori femei tinere alternative și persoane transgender. Băieții triști mi se par adorabili, femeile atrăgătoare și cei din ultima categorie mă găsesc ei pe mine, se pare.

Citește și: Cum e să agăţi pe Tinder ca o femeie transgender

Există o tipologie anume de la care primești mesaje prin aplicații?

Nu sunt sigură dacă există o tipologie reală, însă am observat că bărbații mai în vârstă, cam în jur de 30 de ani, care încă se poartă ca niște copii, încearcă să se bage în seamă, dar nu-mi plac deloc. Poate ar fi diferit, dacă ar fi fost mai autentici, dar ei sunt super falși. Am match-uri cu multe femei care nu-mi răspund la mesaje sau se intimidează. Fetele sunt drăguțe, dar, în același timp, intimidante.

Care sunt replicile obișnuite cu care se bagă în seamă?

Una tipică pe care am primit-o de multe ori e : „Bună, scumpete, vrei să mă muști de buză?”. Sunt o grămadă și sunt plictisitoare. Nu, nu vreau să te mușc de buză. De fapt, nu vreau să fac nimic cu tine.

Mai primesc și replici de genul: „Wow, foarte tare, vrei să mă calci în picioare? / Vrei să te muți la mine în debara? / Pun pariu că-ți plac bărbații în vârstă. Vrei un tătic?” E clar că ei mă consideră mai perversă și aventuroasă decât sunt în viața reală.

Care-i cel mai ciudat lucru care ți s-a spus pe aplicație?

Un tip m-a invitat să băgăm heroină, ca activitate recreațională. Era două noaptea, iar prietena lui tocmai îl părăsise. El tot ce voia era să ia niște heroină cu cineva. Poate a găsit o persoană până la urmă, dar eu nu m-am băgat.

WILL, 25 DE ANI

Will, tu ești un tipul cu chitară la poza de profil. Consideri că ai un „gen”?

Will: Absolut și cred că Tinder m-a ajutat să-mi dau seama care e. Le dau like fetelor atrăgătoare și care par niște persoane cu care m-aș înțelege. Poți să-ți dai seama de multe lucruri despre cineva, în funcție de poza de profil. Gen, ce fel de personalitate are și dacă aveți lucruri în comun.

Ce fel de persoane inițiază discuții pe aplicațiile de dating?

De obicei, sunt contactat de match-urile de care sunt cel mai puțin interesat. Genul meu de fete e chiar variat și nu sunt atât de exigent când mă uit pe aplicații. Așa ajung 90% din fetele de care nu sunt atât de interesat să-mi dea mesaje. Câteodată, match-urile mele mă întreabă de muzică, dar conversația nu trece de subiectul ăsta.

Cum ți se pare că te prezinți pe aplicații?

Muzica mea e primul și principalul lucru. Sunt fericit în toate pozele și încerc să nu mă iau prea în serios, așa că am și câteva poze mai prostești. Mi-am pus lentile de contact anul ăsta, dar majoritatea pozelor mele sunt cu ochelari, lucru care induce un pic în eroare.

Care e cel mai ciudat lucru care ți s-a spus?

Sincer, habar nu am. Nu-mi aduc aminte de nimic în mod special. Deci, ori am un prag de ciudățenii destul de ridicat, ori atrag doar oameni normali. Oricum ar fi, e ok pentru mine.

HANNAH, 18 ANI

Hannah, cum încerci să te prezinți pe aplicațiile de dating?

Hannah: Eu încerc să mă prezint ca o tipă isteață și în niciun caz exagerat de sexuală, ca să evit persoanele interesate doar de sex. Ca să fiu sinceră, prefer să par mai detașată pe internet. Sunt destul de conștientă și încerc să nu-mi afișez sânii prea mult. În schimb, sunt întrebată regulat de partide de sex în trei.

Ai un „gen”?

Din păcate, da. Tipi mai feminini, înalți, slabi și tatuați, plus chitariști. Nu-mi plac bărbații macho. Iar în ceea ce privește fetele, îmi plac aproape toate tipurile. Îmi plac persoanele care desenează. Mă simt atrasă de cineva cu dinții mai strâmbi sau cu o fizionomie neobișnuită.

Ce fel de persoane te abordează?

Deoarece locuiesc în Brighton, majoritatea bărbaților care mă abordează sunt tot muzicieni, care au poze alb-negru la profil sau cu ei pe scenă. Majoritatea au părul lung și se îmbracă în stilul petrecerilor din anii ’90.

Dacă de abia acum ai afla de aplicațiile de dating, ce fel de persoane crezi că ai atrage?

Aș zice că tot muzicieni, tot oameni mai ciudați și vegetarieni.

Care-i cel mai ciudat lucru care ți s-a spus pe chat?

„Ha ha, ca să fiu direct, vreau să te adulmec printr-un zid de cărămidă. Cum fac porcii care caută trufe.”

Te caută oamenii și pe alte rețele sociale?

Am cunoscut mai multe oameni pe Tinder, care sunt clienți fideli ai magazinului în care lucrez. Deseori vin să mă salute. Pe Facebook am parte de mult mai multe mesaje dubioase. Acum vreo doi ani, mi-am vopsit părul de la subraț verde și încă mai primesc mesaje în care sunt întrebată de culoarea părului meu pubian sau dacă pot să trimit poze sexy cu părul de la subraț.

DANIEL*, 22 DE ANI

Salut, Daniel, îmi spuneai că ești pe Grindr. Ce-ți spun oamenii de pe aplicație?

Daniel: E greu să definesc o tipologie, în cazul meu e destul de aleatoriu. Dar, cu siguranță, e grupul „bărbaților mai în vârstă care vor să se fută”. Ei îmi dau mesaje scurte de genul: „sexy” sau „din cap până-n picioare”. Genul ăsta nu mă atrage deloc.

Am parte și de câteva conversații din când în când, dar, de cele mai multe ori, dacă vreau să vorbesc cu cineva, trebuie să fac eu primul pas. Poate pentru că e vorba de Grindr, dar mi s-a părut la fel și pe aplicațiile cu swipe.

Citește și: Whiplr e o aplicație nouă pentru perverși

Cum ți se pare că ești văzut?

Încerc să mă prezint cât mai aproape de realitate. Eu consider că dacă ești diferit pe aplicații, nu vei atrage persoanele potrivite. Dacă prezinți o mască oamenilor, o să atragi persoane care se ascund sub o fațadă similară. Cred că sunt destul de naiv.

Care e cel mai ciudat lucru care ți s-a spus?

Am primit niște descrieri detaliate cu fetișuri unice. Atât de unice, încât nu-ți vine să crezi dacă-ți spun.

Totuși, încearcă.

Era ceva în legătură cu depozitarea fluidelor din corp în borcane și refolosirea lor.

Ok, am înțeles. Merci!

@bijubelinky

Traducere: Diana Pintilie

Urmărește VICE pe Facebook:



Citește mai multe despre aplicațiile de dating:

Întâmplări dubioase pe care le-am pățit cu aplicațiile de dating pentru gay

Mi-am căutat dragostea pe un Tinder făcut special pentru grași

Utilizatorii de Tinder și Grinder văd o groază de căcaturi