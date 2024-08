Nimeni nu mi-a spus câtă furie voi simți odată ce devin mamă

Pe 13 ianuarie, un grup de mame tinere din Boston, SUA, s-au întâlnit pe un teren de fotbal de la un liceu, au stat în cerc și au urlat cât le-au ținut plămânii preț de 20 de minute. Aceste mame erau epuizate, furioase și îndurerate – emoții care s-au adunat fiindcă cresc copii, au joburi sau sarcini casnice de finalizat – pe lângă faptul că au trebuit să facă față pandemiei care a închis școlile și birourile. „Pentru un moment, mamele s-au putut elibera”, a scris New York Times.

Acest moment cathartic a devenit viral din multe motive, dar în special fiindcă a subliniat cele mai adânci și întunecate momente ale maternității.

Maternitatea este o călătorie complexă. Și aspectul care este adesea trecut cu vederea, sau chiar redus la tăcere, este furia mamelor. Furia mamelor este un termen colocvial și relativ nou în parenting care se referă la furia nestăpânită și inexplicabilă pe care multe femei o simt în timpul sarcinii, postpartum și chiar ani după. Furia asta se manifestă în moduri diverse și are mulți factori declanșatori, cum ar fi lipsa ajutorului și susținerii acasă, trauma sau depresia postpartum și anxietatea. Pandemia a exacerbat factorii declanșatori ai furiei mamelor.

Dar într-o lume în care maternitatea este portretizată ca ceva înălțător, distractiv și plină de iubire și bucurie, mamele au tendința să înăbușe această presiune sau, atunci când se simt bine, să o facă cu multă rușine și vinovăție.

„(Furia mamelor) este un secret bine păzit, ca și cum mitul extazului matern este atât de sacrosanct că nu mai putem nici măcar să recunoaștem aceste sentimente față de noi înșine”, a scris autoarea Anne Lamott într-un articol Salon din 2019. Artista și autoarea Minna Dubin a scris în NYT că mamele „trebuie să fie ca niște martiri ai răbdării”. „Nu trebuie să vrem să ne lovim copiii sau să ne smulgem părul din cap. Ne ascundem aceste impulsuri, fiindcă ne temem să nu fim etichetate ca mame rele”, a scris ea.

Noul film de pe Netflix, The Lost Daughter, s-a alăturat listei de filme și seriale mainstream care arată emoțiile complexe din spatele furiei mamelor. În The Lost Daughter, protagonista Leda se confruntă cu amintirile neplăcute de la începutul maternității, când și-a abandonat cele două fiice timp de trei ani. Jucată de actrița britanică Olivia Colman, Leda spune despre ea că este o „mamă nenaturală”. Regizoarea filmului, Maggie Gyllenhaal, a spus într-un interviu că a vrut să expună mitul „mamei naturale” și să arate fața întunecată a maternității.

În țări precum India, unde maternitatea este pusă pe un piedestal și chiar portretizată în mod romantic de Bollywood, orice expresie sau discuție despre așa-zisul „comportament de mamă rea” este greu de găsit. Poate fiindcă societatea noastră inegală și patriarhală, care deja tratează femeile îngrozitor, le determină să nu-și spună poveștile sau le demonizează atunci când câteva cazuri ciudate de crime ies la suprafață, cu detalii picante de furie mai degrabă gândite decât chestionate.

Tulburările de dispoziție perinatale sunt legate de simptomele dispoziției și anxietății – de la depresie și vinovăție la pierderea energiei, neliniște și iritabilitate extremă – în timpul sarcinii sau până la un an după. Am vorbit cu trei femei despre ce le-a făcut acest tip de furie și de ce mai multe ar trebui să vorbească – chiar să urle – despre asta.

„M-am simțit ca o mamă, soție și persoană îngrozitoare.”

Amrita Saraf, în vârstă de 33 de ani, este o consultată în problemele de somn ale bebelușilor din Pune care oferă sprijin matern pe social media și conduce un website de parenting numit Mom Uninterrupted.

Fotografie furnizată de Amrita Saraf

Habar nu aveam ce era furia mamelor. Nici nu știam că există așa ceva. Am crezut că mamele trebuie să se simtă ca un curcubeu însorit, mereu fericite. Asta vezi la TV și asta ești învățată.

Am început să simt furia mamelor când fiica mea avea în jur de un an și jumătate. Am trecut printr-o mulțime de emoții, dar furia a început să-și facă loc în perioada asta. Puteam să simt fizic cum îmi creștea pulsul, apărea un ghem în piept și ajungeam să urlu în timpul acestor episoade. Am devenit o persoană groaznică în timpul fazelor ăstora. Am început și să observ că furia asta incontrolabilă ieșea la iveală în timpul ovulației și apoi, când îmi venea menstruația, simțeam o eliberare, iar toată furia îmi părăsea corpul și mintea.

Furia mea era foarte frecventă. Au fost și câteva zile bune, dar restul erau pline de furie și frustrare combinate cu plâns inexplicabil și un sentiment de copleșire. După acele episoade mă simțeam ca o mamă, soție și persoană îngrozitoare. Am confruntat-o pentru prima oară când am vorbit cu o prietenă care mi-a spus să-mi monitorizez următoarele trei cicluri menstruale și să observ dacă furia ajungea la punctul maxim în timpul ovulației. Așa că, m-am observat timp de trei luni și am realizat că mă simțeam mai bine când îmi venea menstruația, apoi, în timpul ovulației și fazei luteale, deveneam din nou furioasă. Mă simțeam și deconectată, nu voiam să-mi hrănesc copilul și simțeam nevoia să mă îndepărtez de familie.

Aparent era Tulburarea Disforică Premenstruală (PMDD). Am intrat în terapie, unde mi s-a confirmat că aveam PMDD și am început să fac tratament și terapie împreună cu prietena mea.

Sincer, cred că multe persoane suferă în tăcere fiindcă ni se spune că toate femeile au trecut prin asta. Mamele noastre au crescut copii și mamele lor la fel. Dar doar fiindcă au crescut copii nu înseamnă că n-au suferit.

Preconcepția comună este că femeile sunt doar furioase și le place să caute ceartă. Ar fi așa drăguț ca partenerii să înțeleagă că furia mamelor mai vine și din copleșirea mentală a maternității. Nu ne-am mai certa atât dacă și alții ne-ar ajuta cu lucrurile pe care le avem de făcut. Nu există mame perfecte. Dar mamele fericite pot crește bebeluși fericiți, iar copiii și familia noastră merită asta.

„Eram ca un monstru. Nu mai eram eu.”

Shreya Bakshi, în vârstă de 30 de ani, este din Jamshedpur și are un copil. Are o pagină de Instagram de parenting care se axează pe depresia postpartum și un grup de suport pe Facebook pentru mame.

Foto via Shreya Bakshi

Furia mamelor este o afecțiune reală pe care o confundăm adesea cu furia obișnuită, și este un rezultat al burnout-ului extrem și al lipsei de grijă de sine. Când s-a născut fiul meu, am experimentat forma asta de furie pentru prima oară. Abia mai târziu am descoperit că aveam depresie postpartum și PMDD de aproape doi ani.

În timpul PMDD experimentam această furie absurdă. Pentru multe mame, PMDD este sincronizată cu ciclul menstrual sau cu momentele când nu au ajutor sau susținere acasă. În cazul meu, o tulburare de sănătate mintală mi-a agravat PMDD și mă bucur că s-a întâmplat în timpul depresiei postpartum fiindcă m-a ajutat să-mi înțeleg bine factorii declanșatori și să cer ajutor.

Despre furie – n-am avut niciodată personalitatea asta. M-a lovit furia în primele opt luni după naștere. Ceva simplu, precum faptul că soțul meu nu oprea ventilatorul atunci când îi ceream, mă scotea din sărite. Eram ca un monstru. Toate lucrurile erau factori declanșatori. A fost atât de greu să-mi dau seama cum să etichetez această furie fiindcă, înainte să nasc, nimeni nu mi-a vorbit despre asta – nici măcar medicul meu. Nu am știut despre depresia postpartum până la nouă luni după naștere.

Aveam atacuri de panică și anxietate și doctorul meu mi-a spus că erau gaze. Am aflat despre depresia postpartum de pe internet și am luat legătura cu Postpartum Support International, un grup de sprijin din SUA, de unde am aflat despre toate astea.

Am găsit ajutor și cu tratament, terapie și schimbări ale stilului de viață, lucrurile s-au îmbunătățit. Acum, încă mă mai enervez, dar acea furie extremă a dispărut. Există o diferență între cele două. Furia mamelor este ca și cum ești posedată sau lovită de un val de adrenalină.

Dar odată ce am adresat problema asta, am început să mă simt iar ca mine. A fost o eliberare enormă fiindcă mi-a luat aproape doi ani ca să depășesc asta. Am simțit de asemenea că cineva trebuia să salveze și alte mame ca mine. Mamele din ziua de azi încă nu știu de asta. După ce naști nu mai ești aceeași persoană. Doctorii nu acordă atenție schimbărilor hormonale și emoționale. Te poți vindeca după schimbările fizice, dar lucrurile astea două îți pot afecta perioada după naștere și legătura cu copilul.

Deși nu mi-am îndreptat furia spre fiul meu, am auzit povești despre femei care au vrut să-și lovească copilul sau au făcut-o. Dar vreau doar să spun că nu putem procesa genul ăsta de furie și de aia ajung la lucrurile astea. E momentul să se discute despre furia mamelor, despre cea postpartum și despre tulburarea de dispoziție perinatală.

„Pandemia a amplificat fiecare frustrare.”

Cauvery, în vârstă de 39 de ani, locuiește în Mumbai, lucrează în media și are o fiică.

Fotografie via Cauvery

Nu știam despre furia mamelor. Am crescut cu o mamă care era constant furioasă și am crezut că asta era personalitatea ei. Dar am experimentat pentru prima oară furia mamelor când copilul meu a împlinit trei ani, care a coincis cu începutul pandemiei. La vârsta asta, copiii devin foarte rebeli și au cuvinte să-și exprime furia. Fiica mea era deosebit de guralivă. În plus, lucram de acasă, fără niciun ajutor.

Într-o zi foarte grea la muncă, când a apărut o problemă, copilul meu bătea la ușă și urla în spatele ei la fiecare 30 de secunde. Și am luat-o razna. Am lovit-o pentru prima oară peste fund și am încuiat-o în camera ei. Bineînțeles că totul a durat 30 de secunde și apoi mi-am cerut scuze și am alinat-o tot restul zilei.

Dar în ciuda faptului că am simțit vinovăție extremă după primul acces de furie, situația doar s-a înrăutățit. Pandemia a amplificat fiecare frustrare. După fiecare acces de furie am simțit vinovăție extremă că sunt o persoană oribilă, împreună cu o frică extremă că mi-am distrus fetița pe viață.

Ciudat, dar mama m-a ajutat să-mi înțeleg furia. A fost prinsă de pandemie cu noi. Îmi amintesc că a fost foarte furioasă când eram copil, dar că nu a dat niciodată în mine. Eu, pe de altă parte, o făceam destul de des cu propriul copil. A intervenit și m-a făcut să mă opresc. Acum am ajuns să înțeleg că furia mea este declanșată când mă simt copleșită și neajutorată. Când se întâmplă prea multe lucruri și nu pot să iau o pauză, se adună și explodează. Acum, mă încui puțin într-o cameră sau în baie, conduc sau ies la magazin să cumpăr de mâncare. Mă întorc la propriu altă persoană după ce iau o pauză.

Altor mame le-aș spune asta: Să iei o pauză chiar te ajută. Grija de sine chiar ajută. Când vrei să faci prea multe apar problemele. Partenerii care nu ajută, presiunea copleșitoare de la muncă și din sarcinile casnice sunt adevăratele cauze pentru furia mamelor. Deci recunoaște lucrurile astea și nu te mai blama că ești o mamă rea. Nu ești.

Articolul a apărut inițial în VICE India.