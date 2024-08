Cum e să ai probleme cu prostata atât de mari la 30 de ani încât să-ți afecteze viața sexuală

Prostatita, un termen umbrelă pentru mai multe probleme care cauzează inflamarea prostatei, afectează cel puțin unul din patru bărbați la un moment dat pe parcursul vieții. Deși sănătatea prostatei e o problemă care îi preocupă cel mai des pe vârstnici, prostatita e răspândită printre tineri și le poate afecta grav viețile sexuale.

Deși simptomele sunt foarte variate, prostatita cauzează de obicei o durere pulsatilă în penis, testicule și zona pubiană. În plus, îți dă senzația constantă că trebuie să urinezi, dar fie nu poți, fie te doare când faci asta. Din cauza acestui disconfort, multor bărbați le e greu să aibă erecție sau să o mențină. De multe ori, bărbații care suferă de prostatită au dureri și când ejaculează. E posibil să ejaculeze mai rapid sau să le scadă libidoul.

Videos by VICE

Medicii știu foarte puține informații despre cea mai răspândită și gravă formă a bolii, prostatita cronică, care afectează cel puțin zece la sută dintre persoanele care dețin o prostată. Prostatita cronică nu răspunde la antibiotice, ca alte forme de prostatită, și simptomele ei sunt recurente și pot dura de la câteva luni până la o viață întreagă.

Experții sunt de părere că prostatita cronică are mai multe cauze, de la boli autoimune, predispoziții genetice, până la leziuni ale nervilor sau ale mușchilor în zona prostatei și dezechilibre hormonale. Dar specialiștii rar identifică o cauză specifică a prostatitei cronice. Tratamentul modern se concentrează pe ce ar putea declanșa simptomele unui pacient și sugerează diverse medicamente sau schimbări în stilul de viață care le-ar putea îmblânzi.

Dar simptomele de prostatită cronică se pot schimba în timp și mulți furnizori de servicii medicale nu sunt la curent cu tratamente pentru prostatita cronică. Pacienții cu prostatită primesc adesea tratamente lungi și ineficiente cu antibiotice și se chinuie o viață cu simptomele. Chiar și atunci când oamenii cu prostatită găsesc specialiști informați, tot nu există suficiente date despre cum pot să se bucure în continuare de o viață sexuală împlinită.

Cercetătorii au zis că e nevoie de mai multe studii despre gestionarea efectelor prostatitei cronice asupra vieții sexuale, dar rar se publică povești personale despre acest subiect. VICE vrea să rezolve această problemă, așa că am stat de vorbă cu David Lonergan, care a dezvoltat prostatită cronică la treizeci și ceva de ani, și cu Dana Schrager, soția lui, despre cum le-a afectat boala relația și viața sexuală.

David Lonergan: În 2014, am început să am niște senzații puternice în zona pelviană. La început, simțeam o ușoară arsură în rect atunci când stăteam jos. Apoi durerea a devenit tot mai ascuțită și s-a întins în toată zona pelviană. Într-un final, am ajuns să simt că aveam în uretră sute de lame care mă sfârtecau pe dinăuntru. Pe o scară de la unu la zece, aș zice că durerea urca până la 11.

Nu am bănuit că avea legătură cu prostata, pentru că durerea nu se concentra doar în zona aceea. Era foarte derutant. Și m-am îngrijorat că dacă mă duc la doctor, o să-mi spună să-mi iau concediu medical, iar eu nu-mi permiteam asta, pentru că eram singurul care aduceam bani în casă în perioada respectivă. Recunosc și că sunt un bărbat stereotipic, din ăla care face tot ce poate ca să evite să meargă la doctor. Am ignorat durerea și am mers mai departe.

Dana Schrager: David mi-a zis de la început cum se simțea. Am căutat amândoi pe net să vedem ce ar putea fi, dar n-am găsit nimic.

David: Simptomele au devenit atât de nașpa încât nu mai puteam urina. Simțeam mereu nevoia să urinez, dar nu reușeam. Asta a fost picătura care a umplut paharul. Nu mai puteam trăi așa. M-am dus în sfârșit la doctor.

Am fost la mai mulți urologi și toți mi-au zis că e prostatită și mi-au dat antibiotice. I-am întrebat ce e aia și mi-au zis că am prostata inflamată. I-am întrebat ce a cauzat chestia asta și mi-au zis că pot fi multe motive. Mi-au zis că vom face mai multe tratamente, să vedem ce funcționează. Am luat antibiotice timp de un an și nu m-a ajutat la nimic. Era sigur că am prostatită cronică, dar atât. Nicio direcție clară.

Viața noastră sexuală oricum nu era prea bună nici înainte de chestia asta – eram afectați amândoi de niște tulburări psihice. Dar tot făceam sex ocazional. Apoi, simptomele mele au făcut sexul foarte dureros, mai ales ejacularea. Mă durea ore în șir după încheierea actului sexual, așa că nu merita efortul. Am încetat să mai inițiez partidele de sex.

Dana: Eu sufeream de depresie nediagnosticată, eram dezechilibrată hormonal și nu foloseam lubrifiant în timpul sexului, deși era nevoie. Când făceam sex, părea că penisul lui David intră într-un tunel din șmirghel. Din cauza depresiei, îmi era greu să comunic, libidoul îmi era la pământ, așa că și eu am renunțat să mai inițiez actul sexual.

Dar mi-a fost foarte greu să văd că omul pe care îl iubesc suferă atât de mult și nu-l poate ajuta niciun medic. Am început să merg la terapie și, la o ședință, i-am zis terapeutei prin ce trecea David. Ea mi-a recomandat o clinică pentru bărbați din zona noastră. I-am zis lui David despre asta și a fost de acord să meargă și acolo.

David: Clinica m-a trimis să fac fizioterapie pelviană și mi-a recomandat o doctoriță specializată în prostatită.

Respectiva doctoriță m-a ajutat să identific lucrurile care îmi declanșau simptomele. Am ținut un grafic prin care mi-am înregistrat toate activitățile și nivelul de durere zilnic. De exemplu, dacă beam bere într-o seară, am observat că durerea creștea o oră mai târziu. Apoi m-a ajutat să fac schimbări în stilul de viață. A trebuit să îmi schimb total dieta, pentru că era groaznică.

Apoi am făcut masaje la prostată pentru eliminarea fluidelor în exces care creau presiune în ea. Unele persoane își masează prostata acasă, dar eu nu am vrut să fac vreo greșeală și să înrăutățesc lucrurile, așa că am făcut asta într-o clinică, cu ajutorul unei asistente care îmi examina prostata și fluidele prostatice.

Dana: A fost o ușurare că totuși a găsit niște căi prin care o poate controla.

David: Dar am avut o problemă cu tratamentul: medicul mi-a zis că ar trebui să ejaculez regulat ca să îmi exersez prostata și să eliberez fluidele acumulate. [Nota editorului: Deși mai mulți doctori recomandă această abordare, nu există suficiente dovezi care să confirme rolul ejaculării în tratarea simptomelor de prostatită].

Mi-a mai zis că, deși atât masturbarea, cât și sexul, mă pot ajuta, sexul e mai bun pentru că mișcările din timpul sexului stimulează mai bine prostata, iar orgasmele asociate cu sexul sunt mai profunde și eliberează mai multă presiune.

Dar mi-a fost frică să mă masturbez sau să fac sex, pentru că știam că o să mă doară. În plus, amândoi aveam probleme de sănătate mintală și nu era niciunul încântat să facem sex doar pentru că ne recomandase medicul.

Dana: Da, ne-a luat chiar toată bucuria de a face sex.

David: E ca și cum ai mânca ceva fără aromă, doar ca să ai ceva în stomac.

Dana: Știam că sexul l-ar ajuta pe David, dar nu simțeam deloc dorință. Nu eram fericită după sex. Cine își dorește așa ceva? Niciunul nu voia sex din obligație. Plus că știam că sexul îi provoacă durere lui David.

David: La începutul tratamentului, am făcut sex de două sau trei ori într-un an, dar nu ne-am bucurat deloc. Așa că lăsam să treacă mult timp până să facem iar.

Pentru că sexul nu funcționa, am ales să mă masturbez o dată pe zi, ca să pot ejacula. Mi s-a recomandat să nu mă masturbez de două ori la rând pentru că excesul agravează problemele de prostată. Dar într-o zi am ignorat asta și m-am masturbat de două ori, iar durerea a fost oribilă.

La un moment dat, m-am gândit să apelez la serviciile unei lucrătoare sexuale.

Dana: Am simțit furie și frustrare, ca și cum eram o parteneră rea. Am luat-o ca pe un eșec personal. A fost o perioadă groaznică pentru relația noastră. Dar David mi-a comunicat mereu ce gândește și ce simte și am reușit să continuăm relația. În orice caz, am devenit amândoi anxioși cu privire la sex.

David: După trei ani de tratament, durerea a scăzut de la 11 pe o scară de la unu la zece la doi. Acum merg să-mi fac masaj la prostată odată la șase luni și nu mi-am mai făcut demult griji că o să se declanșeze iar simptomele. Am practicat mult și meditația și m-a ajutat enorm să scap de anxietate și frică.

Dana: Am mers amândoi la terapie, individual și în cuplu. Chestia asta ne-a ajutat mult să ne depășim anxietățile legate de sex. Am găsit un tratament bun pentru tulburările mele mintale și am început să folosim lubrifiant în timpul sexului.

Dar situația nu s-a îmbunătățit peste noapte, ca în filme. A fost un proces dificil. Totuși, pot spune că a meritat.

David: Am ajuns într-un punct în care facem sex pentru că avem chef și nu ca să tratăm problemele mele de prostată. Nu se întâmplă des, dar când se întâmplă, chiar ne simțim bine.

Dana: A devenit din nou o experiență plăcută prin care ne conectăm.

David: Acum, când mă masturbez sau fac sex, mai simt durere după, dar îmi trece cu o baie fierbinte. Așa că fac asta automat după sex. Și nu mă mai gândesc la prostată în timpul sexului, înainte sau după sex, ceea ce e o mare ușurare.

Dana: Relația noastră, sănătatea noastră mintală și perspectivele noastre despre sex sunt la un alt nivel acum. Acum știm cum să gestionăm toate astea, suntem mai pregătiți, iar asta ajută mult.

Urmărește VICE România pe Google News