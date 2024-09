Am întrebat câțiva muzicieni din România cum trec peste oboseala de luni dimineața

Luni dimineața e cel mai nasol moment al zilei, săptămânii, lunii, anului, deceniului, vieții. Indiferent în ce direcție a punctelor cardinale te trezești, în ce poziție și cu cine, tot ești cu fața la pernă. E singurul moment când toată planeta devine nihilistă și se roagă să vină asteroidul ăla mare din filmele hollywoodiene să radă tot de pe fața pământului.

Sentimentul e amplificat dacă trebuie să mergi la job. De exemplu, trebuie să te prefaci că îți plac oamenii. Să zâmbești, să fii drăguț, să pari constructiv, ca să faci rost de bani să te rupi și în următorul weekend.

Oboseala de luni dimineața e și mai hardcore pentru artiștii din România. La cum merg lucrurile în industria muzicală de la noi, majoritatea au un loc de muncă, pentru că nu-ți poți plăti chiria din autografe. Gândește-te că oamenii ăștia au concerte în timpul weekend-ului. Atunci vin banii serioși. Mă rog, nu serioși, dar bani.

Și dacă au un gig prin țară trebuie să iei în considerare și faptul că stau pe drum foarte mult timp. Nimic nu obosește mai rău decât călătoriile. Dacă pui toate cap la cap, te miri cum de nu cad mai mulți artiști pe stradă sau cel puțin pe tastatură.

Am fost curios să văd cum trec ei peste oboseala cruntă de luni dimineață, așa că am sunat câțiva artiști din România care au și o slujbă la care trebuie să performeze la începutul săptămânii.

Gojira – Gojira & Planet H

Gojira e tipul din treaba, ăla care trage de butoane

„Pe mine nu mă deranjează oboseală de luni. Problema e pentru oamenii care au de-a face cu mine. Sunt super grumpy și nu am chef de nimic. Îți dai seama că după o anumită vârstă nici nu mai rezistă corpul. Și în viața unui artist luni e weekend-ul. Luni sau marți. Pentru că vineri, sâmbătă și duminică ești la show-uri.

Eu stau destul de bine pentru că încep emisiunea la radio la ora 14:00. Deci am timp să-mi revin până intru în emisiune. Și am găsit metoda perfectă. De când m-am mutat, și mi-am băgat și cablu, am șase canale pentru adulți. Nu știu care e faza, dar după canalele astea sunt cele religioase. Foarte ciudat.

În fine, tot schimb între MTV Rock și canalele astea porno. Mai beau și multă cafea în timp ce fac combinația asta de programe. Până când ajung la radio sunt fresh.”

Dan Costea – Coma

„Eu am avut niște episoade oribile de oboseală luni dimineața. Chiar recent am avut un concert la Sibiu duminică. După ne-am băgat în microbuz și ne-am întors la București. După patru ore sau cât am făcut pe drum am ajuns rupți de oboseală. Apoi ne-am pus să ne descărcăm echipamentele și să le punem în sala de repetiții.

Când am ajuns acasă am dormit vreo două ore. Știi cum dormi când ești super obosit? Îți tremură maxilarul și toate alea. A doua zi am fost out. Mi-e foarte greu să-mi revin în timpul zilei. Din fericire șefii sunt îngăduitori. Mai trag și un pui de somn pe o canapea din birou dacă o găsesc liberă.

La mine nu funcționează cafeaua și astea. Îmi place gustul ei, beau, dar nu are niciun efect. Încerc să fiu productiv, dar nu-mi iese. Mai ales acum că sunt tată, soț, mă pregătesc să lansez un album, concerte și job. Am noroc că-mi place presiunea asta.”

Sergiu Ivanov – Pinholes

„Nu am cum să mă trezesc la timp după un gig din weekend. Eu de obicei anticipez oboseala și mă pot pregăti mai bine. Adică bag cafea în prostie, cel puțin două pe zi. La mine funcționează treaba asta. Până după-amiază sunt mai ok, dar nu 100%. Asta e. Strângi din dinți și mergi mai departe.

Nu am avut probleme cu șefii. Le-am zis din start și au înțeles. La fel și cu colegii din trupa Fluturi pe Asfalt. Le-au zis șefilor și în mod surprinzător au înțeles. Sunt de acord să mai întârziem cât timp facem ce trebuie. Șeful meu a venit și la un concert Pinholes. I-a plăcut ce a auzit. A înțeles de ce am nevoie de sprijinul lui.”

Hardplay – Bass Turbat

Hardplay, tipul în tricou negru, în locul său preferat

„Eu nu prea trec peste oboseala de luni dimineață. Tot timpul e nasol luni. Dacă am și un chef în weekend sunt varză. Am avut niște concerte și duminică, dar nu foarte multe. Cu timpul îți dezvolți o rutină. După cinci beri mai bagi și o apă plată să-ți revii. Dacă e nasoală mahmureala a doua zi bag o cafea și un ibuprofen. Nu pot mânca. Când eram în turneu mă trezeam și îmi luam o ciorbă de burtă și o bere să-mi revin. Aia era șmecheria. La job nu am cum să mănânc ciorbă de burtă.

Am noroc că locul meu de muncă e part-time, deci sunt zile de luni în care nu vin la serviciu. Ar fi super nasol.”

Mihai Moldoveanu – Urma, Alexandrina, JazzyBIT

„Se întâmplă de multe ori să am concerte joi, vineri și sâmbătă, iar duminică să am un drum de nouă sute de kilometri spre casă, asta după câte cinci-șase ore de somn în fiecare noapte, în cel mai bun caz. Luni dimineața ajung la birou și mă simt ca și cum m-ar fi călcat trenul, după ce m-a lovit tirul. Ce fac ca să-mi revin? Beau multă apă, mănânc un mic dejun sănătos, cereale integrale, fructe, nuci, d-astea și ascult muzică agresivă la căști, tare.

Toate astea mă pun pe picioare cât de cât, dar nimic nu se compară cu un somn bun, fără oră fixă de trezire. Cel mai grav a fost când am călătorit vreo 6 500 de kilometri în trei-patru zile într-o mașină și m-am dus la birou după cinci ore de somn. Am fost legumă murată, am stat toată ziua în fața calculatorului și nu am putut face nimic. Pur și simplu orice începeam să fac, mă opream după primii pași, și o luam de la capăt. Dar îmi place mult jobul și cred că un time management bun poate îmbunătăți cu mult o luni dimineață. Apropo, eu nu beau cafea deloc.”

Adrian Pleșca „Artan” – Partizan

Artan, dreapta

„O să zică lumea iar că Artan se dă mai interesant, dar adevărul e că eu iubesc zilele de luni. E ziua mea preferată din săptămână. Pentru că atunci încep activitatea. În prezent nu prea mai am multe concerte în weekend, dar și când am nu simt o oboseală luni. Abia aștept să vină începutul săptămânii. Nu sunt un workaholic, deloc, dar luni sunt entuziasmat de ce urmează să fac în următoarele zile. Oboseala vine de la joi încolo și mă ține până luni.

Dacă merg la cântări nu mă obosesc, pentru că am un program bine stabilit și mă țin de el. Reușești să adormi când trebuie și toate alea. Asta doar în cazul în care nu te pui cu iubirea. Atunci e mai greu. Aia e obositoare.

Când Partizan avea succes destul de mare, cam până în anii 2000, aveam o metodă pe care o respectam de fiecare dată. Degeaba ne așteptau oamenii care ne-au adus la cântare, care erau de obicei primarii din diferite localități, la cinci minute după ce era gata show-ul, eu eram la hotel. Din cauza asta nu am niciun număr de telefon important în agendă.

Acum când suntem o trupă mai de rangul al doilea fac exact opusul. După spectacol rămân în club și mă distrez cu lumea. În limita bunului simț.”

