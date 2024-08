Șase liceeni români mi-au vorbit despre ce-i sperie cel mai mult la noul an școlar

Deși mai sunt doar două săptămâni până la începerea școlii, autoritățile se joacă de-a scenariile probabile, dar fără să spună ceva sigur. În timpul ăsta, confuzia elevilor crește și toți au în cap același lucru: panou de protecție plexiglas. Asta și dorința de a se reîntoarce în bănci.

„Îi încurajez pe toți să-și trimită copiii la școală dacă sunt sănătoși. Dacă nu sunt sănătoși, să-i țină acasă și să consulte medicul de familie. Atât de simplu este”, a afirmat președintele Klaus Iohannis, și-a prezentat trei scenarii pentru asta.

Verde – mai puțin de o persoană la mia de locuitori este depistată pozitiv în ultimele 14 zile. Aici toți elevii se vor întoarce la școală.

Galben – între una și trei persoane la mia de locuitori sunt depistate pozitiv în ultimele 14 zile. Aici vor avea prioritate preșcolarii, clasele 0-4, dar și elevii din anii terminali. Restul fac orele online și vin la școală prin rotație.

Roșu – mai mult de trei persoane la mia de locuitori în ultimele 14 zile. Școala se închide, ore online.

În timp ce sunt multe localități care se încadrează la scenariul verde, vicepremierul Raluca Turcan anunța săptămâna trecută că Guvernul poate asigura măști și dezinfectant doar pentru copiii din familii sărace sau care își uită masca acasă. Ministrul Monica Anisie a declarat ieri că instituția pe care o conduce se ocupă de educație, nu de achiziționarea de tablete. Iar responsabilitatea măștilor și a dezinfectantului a pasat-o în grija primăriilor. Președintele Salvați Copiii România, Gabriela Alexandrescu, spunea la mijlocul lui august că 21 la sută dintre instituțiile de învățământ nu sunt pregătite să primească elevi. Sunt supraaglomerate, n-au avize sanitare sau încă au wc-ul în curte.

„În pauze, poate o să ne fie interzis să stăm la mai puțin de doi metri distanță. Nu știu dacă va exista o persoană care să ne împiedice să ne apropiem, poate dacă pun paznici în fiecare sală de clasă. După ore, o să ne întoarcem la viața normală. Elevii sigur o să se adune în grupuri mari, nerespectând distanțarea socială”, spune Andreea, 17 ani, din Alexandria.

Fricile nu se opresc doar la infectarea cu Coronavirus. Se presupune că elevii încep anul școlar cu un bagaj de informații din anul precedent, dar pentru că ultimul semestru a fost online, toată baza a stat în cât de bună a fost conexiunea la net și cât de familiarizați au fost profesorii cu tehnologia. Frica cea mai mare o au elevii care intră în clasa a XII-a.

Am vorbit cu șase liceeni, ca să văd ce simt ei legat de începutul școlii, care le sunt fricile și care ar fi scenariul cel mai puțin rău pentru ei.

Ina, 17 ani, clasa a XII-a, București

Ina

VICE: Cum a fost semestrul desfășurat în online?

Ina: Interesant, dar și foarte obositor. Totul a început foarte haotic. Noi eram obișnuiți cu tehnologia și cum se utilizează anumite aplicații, pe când, pentru profesori a fost mai dificil. Am apreciat că au făcut efortul de a ne ține conectați la educație, poate nu prin cea mai fericită metodă, dar în orice caz simt că am reușit să rămân în contact cu ei. Și să nu mă simt închisă în casă doar cu familia mea.

Ce ți-a plăcut la școala online?

Când mergeam la liceu fizic, aveam multe teste care necesitau foarte multă muncă de corectură din partea profesorilor și foarte multă hârtie irosită. Tot procesul ăsta de testare a fost mult simplificat în online. Cu asta putem rămâne după perioada asta. Testarea modernă poate avea foarte multe avantaje: timpul de corectură, resursele folosite, o viziune mai bună de ansamblu a unei clase.

Ce nu ți-a plăcut?

Faptul că mă simțeam obosită. După două ore de stat conectată, eram mai obosită decât după șase ore în care stăteam fizic la liceu. Și nu căpătam același volum de informații. Plus că, în online e mai ușor să ți se suprapună orele. Durează mai mult să-ți expui o idee și atunci prelungirile de genul ne luau nouă pauzele. Întârziam la alte ore, încurcam link-urile. A fost puțin haotică partea asta.

Cum te simți referitor la începutul anului școlar?

Mi-e foarte dor de clasa mea și ce înseamnă liceul pentru mine, dar în același timp e un mare semn de întrebare, pentru că intru în clasa a XII-a. Nu am informații despre cum voi susține Bacalaureatul sau dacă universitățile vor reveni la examene de admitere. Pe cât de bucuroasă sunt că aș reveni în sala de clasă, există posibilitatea ca totul să fie schimbat și nici să nu-mi mai recunosc colegii. E cumva mai rău decât când am intrat în clasa a IX-a. Poate o să fie o schimbare radicală și nu știu încă cât de pregătită sunt pentru asta.

Ce scenariu ar fi potrivit pentru tine?

Unul hibrid. Pentru că-mi doresc să mă întorc în sala de clasă, dar în același timp nu cred că este o idee bună să fim expuși șase sau șapte ore la școală. Aș prefera ca materiile din care dau Bacalaureatul să se desfășoare offline și restul online. Ar fi ideal.

Care e cea mai mare frică legată de începutul anului?

Activitățile care se desfășoară în afara clasei. Eu sunt într-un liceu foarte mare și înaintea pandemiei, venitul sau plecatul de la ore implica mereu grupuri foarte mari. Chiar și cu toate măsurile astea, nu știu cât se poate respecta distanțarea în afara sălii de clasă. Îmi este frică de contactul pe care l-aș avea cu un număr așa mare de persoane.

Andreea, 17 ani, clasa a XI-a, Alexandria

Andreea

VICE: Cum a fost semestrul desfășurat în online?

Andreea: Destul de greu. Nu am înțeles în totalitate informația pe care profesorul încerca s-o transmită – calitatea audio-ului era joasă, se întrerupea, ecranul era plin de purici și nu vedeam diferite foi pe care profesorii ni le arătau. Plus lipsa chefului de școală. Aveam ore de la opt dimineața și voiam să dorm mai mult. Faptul că nu dădeam atenție lucrurilor care se întâmplau într-o oră online, fie ele importante sau nu, m-a afectat destul de mult. Mă întreb cum o să fie în clasa a XI-a când o să am de învățat multă materie de care o să am nevoie la facultate.

Cum te simți referitor la începutul anului școlar?

Mi-e frică. Am înțeles că la noi în liceu vom merge serii de câte zece pe săptămână. Practic, voi merge o săptămână la școală și două le voi sta acasă. Așa o să uit toată informația acumulată. Mi se va preda cum trebuie o săptămână și după aia, când o să intru online, n-o să înțeleg nimic și-o să devin mai confuză.

Sunt elevi care poate n-au acces la internet sau au conexiune slabă. N-au un calculator sau un telefon bun și nu aud bine sau nu pot să vorbească. Unii profesori ne obligă să ne pornim camerele web, altfel suntem trecuți ca absenți.

Care e cea mai mare frică legată de începutul anului?

Că sunt în urmă cu materia și n-o să mă descurc. Că profesorii se vor aștepta să fi reținut tot ce au predat online și vor vrea să continuăm de unde am rămas. Dar cred că și-au dat și ei seama că e imposibil. Știu și ei că unii dintre noi n-am învățat nimic și că vara asta n-am pus mâna pe carte. Iar la școală vom fi toți bâtă.

Care e cea mai mare frică în ce privește școala offline?

Că nu o să mă pot bucura cum trebuie de penultimul meu an de liceu. Va fi foarte diferit față de ceilalți, o să se ia multe măsuri de protecție. Am văzut niște poze cu bănci cu plexiglas, nu știu cât de adevărat este, dar chestia asta mă sperie. Mi-e teamă că poate o să socializez prea mult și-o să iau Corona.

Cristi, 16 ani, clasa a X-a, Suceava

Cristi

VICE: Cum a fost semestrul desfășurat în online?

Cristi: A fost totul foarte rece, i-a lipsit total dinamismul școlii face to face. Interacțiunea elev-profesor era foarte pasivă, chiar i-aș putea spune robotică. Când eram în clasă, era cu totul alt sentiment. Îți mai dădea un cot colegul de bancă, mai râdeai de o prostie, dar cel mai important, aveai profesorul lângă tine, care putea să-ți explice imediat și clar ce nu ai înțeles, fără dificultăți tehnice.

Ce ți-a plăcut la școala online?

Am avut șansa de a folosi tehnologia pe care o avem la îndemână într-un mod în care nu am crezut niciodată că o vom face. Am fost toți forțați sa ne adaptăm și eu cred că asta ne-a determinat să fim mai flexibili.

Care ar fi scenariul potrivit pentru tine?

Pentru prima oară în viață simt că mi-e puțin dor de colegi. Ideal pentru mine ar fi să putem merge toți la școală exact ca înainte, adică „scenariul verde”. Practic însă, pentru siguranța tuturor, cea mai bună soluție ar fi „scenariul galben”, adică să fie prezenți maximum 15 elevi într-o sală de clasă și restul online.

Ai prefera să faci orele în online?

Evident că nu, dar nimeni nu știe exact ce va fi. Eu cred că este foarte probabil să se ajungă din nou la asta, dar mă voi adapta din nou și voi încerca să-mi creez o experiență cât mai plăcută.

Care e cea mai mare frică în privința școlii offline?

M-ar deranja comportamentul exagerat de îngrijorat al multor persoane. Atâta timp cât se respectă normele de igienă, personal nu cred că ar trebui să existe motive de panică.

Nu ți-e frică că ai putea să te infectezi?

Nu, panica nu ajută cu nimic. E ca și cum n-ai vrea să treci strada, de frică că te va lovi o mașină. Frica nu poate opri un accident. În schimb, poți să te uiți stânga-dreapta, ca să te asiguri. În felul ăsta știi când să traversezi și riscul e minim. Așa și cu infectatul. Dacă respecți normele de siguranță, șansele să pățești ceva sunt minimalizate, dar niciodată zero și frica ta nu are cum să schimbe asta.

Ana Maria, 18 ani, clasa a XII-a, Râmnicu-Vâlcea

Ana Maria

VICE: Cum a fost semestrul desfășurat în online?

Ana Maria: Mult mai lejer, nu eram obligați să participăm la toate orele, nu trebuia să mă trezesc atât de devreme și nu mai ajungeam acasă obosită. Ce nu mi-a plăcut a fost că eram distrasă de la oră, nu mă puteam concentra și nu se mai crea aceeași legătură între elevi și profesori.

Care crezi că ar fi scenariul potrivit pentru tine?

Ca totul să se desfășoare normal, exact ca până acum. De-abia în situații de genul realizezi cât de bine era înainte. Mă simt puțin stresată, la anul dau Bacalaureatul, urmează o perioadă importantă și dificilă pentru mine. N-aș vrea să se mai desfășoare orele-n online, chiar mi se pare o idee proastă. Așa nu reușesc să fiu atentă la ore.

Ce frici ai legate de începutul anului școlar?

Că vom continua orele online, iar profesorii nu vor accepta să facă meditații. Plus frica să nu mă îmbolnăvesc de Covid-19 fix înainte de Bacalaureat.

Cum vezi o zi de școală pe timp de pandemie?

Elevii ar fi obligați să poarte măști în sala de clasă, să păstreze distanțarea în bănci și să se țină doar orele importante.

Cami, 16 ani, clasa a IX-a, București

Cami

VICE: Ce ți-a plăcut la școala online?

Cami: Că nu am ieșit din zona de confort aproape deloc. Să stau în pat, cu căștile în urechi, să mănânc cereale cu lapte și să ascult o lecție despre mutații genetice aproape că se poate numi terapie. În afară de asta, a fost o experiență de neuitat, probabil suntem singurii care putem povesti din ce motiv modern întârziem la ore: „Nu am net! Ce să fac dacă nu se conectează?”.

Ce nu ți-a plăcut online?

Agitația creată din necunoștință, gestionarea unei situații de acest tip cu puțină rațiune și calmitate. Am încercat să mă conformez profesorilor mei, căci sunt și ei oameni. În rest, nu am ce comenta, la noi în liceu notele s-au obținut foarte ușor. Ce-mi pot dori mai mult decât o medie bună la sfârșit de an școlar?

Cum te simți referitor la începutul anului școlar?

Foarte încântată, dar imaginile și știrile despre plexiglas îmi taie puțin elanul. Totuși, tânjesc după îmbrățișările mele zilnice cu colegii, râsetele din ore și din pauze, spionarea din colțul ușii a profesorilor care vin cu catalogul în brațe, dar sper la ce e mai bun.

Dacă te-ai duce la școală, care ar fi cea mai mare frică?

Am tot citit despre măsura aceea de protecție referitoare la împărțirea numărului de elevi în jumătate, cadrul didactic fiind nevoit să predea lecția de două ori, lucru greu de realizat în moduri identice. Îmi este groază și nu pentru noi, cât pentru profesori. Nu este o măsură eficientă pentru nimeni.

Cum vezi o zi de școală în pandemie?

Mă trezesc și aflu cu stupoare și un strop de ușurare că am ratat ora de latină. Asta nu mă împiedică să-mi mănânc cerealele. Ziua continuă cu verbe la spaniolă, comentarii la română și cine știe ce mai e în orar. Abia după începe ziua cu adevărat interesantă: ud grădina, ascult muzică, meditez, gătesc, dansez, scriu în jurnal. Noaptea mă prinde din nou în fața ecranului, la seriale. Mă gândesc ce bine era când mergeam la școală. Petreceam timp pe telefon în autobuz, puțin în pauze și seara, acasă. În pandemie petrec timp 23/5. Și mă întreb de ce nu mă ia somnul, iar a doua zi chiar nu știu dacă este luni sau marți.

Bianca, 18 ani, clasa a XII-a, București

Bianca

VICE: Ce ți-a plăcut la școala online?

Bianca: Lipsa drumului de o oră până la liceu; astfel am avut timp de alte activități. Mi-a fost puțin mai ușor să fiu atentă la vocea profesorilor în mediul online. Probabil pentru că microfonul device-ului de pe care aceștia vorbeau îi ajuta să se audă mai tare și mai clar.

Cum te simți referitor la începutul anului școlar?

Sunt entuziasmată, de mulți ani nu mi-a mai fost așa dor de școală. Cred foarte mult în capacitatea oamenilor de a respecta regulile impuse, dacă sunt conștienți că este necesar să facem asta pentru a ne relua viața într-un mod aproape normal. Deja ne confruntăm cu situația asta de mult timp și-ar trebui să știm cum să ne protejăm.

Care e cea mai mare frică legată de începutul anului?

De când a intrat virusul la noi în țară, cea mai mare frică a fost și rămâne posibilitatea de mă infecta și-a transmite mai departe familiei și prietenilor, în special oamenilor mai înaintați în vârstă. La școală mă sperie doar drumul până acolo, majoritatea mijloacelor de transport în comun sunt aglomerate și înghesuite, fiind chiar locuri cu risc mare de infectare.

Cum vezi o zi de școală pe pandemie?

Aș ajunge la liceu prin diverse moduri, astfel încât să evit autobuzul și metroul. Aș verifica să am la mine masca și dezinfectantul. În liceu ar exista culoare diferite pentru fiecare sens de mers, astfel fiind foarte greu să se creeze aglomerație. La ore vom sta cu masca sau cu plexiglas, iar în pauze am avea voie să ieșim afară pentru a lua o gură de aer, dar va trebui să păstrăm distanța. La finalul zilei, n-o să ne mai putem lua la revedere de la colegi așa călduros cum știam și nici să rămânem la o discuție la cafeneaua de lângă.

Pe Alexa o găsești pe

Editor: Ioana Moldoveanu